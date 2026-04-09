Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre reúne 169 artistas em show gratuito na UEMS

A cultura árabe e a força da dança do ventre ganham destaque em Campo Grande neste fim de semana com a realização da 18ª Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre.
O evento, que já se consolidou como o maior do segmento no Estado, acontece neste sábado, a partir das 19h30min, no Teatro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com entrada gratuita e programação aberta ao público.
Criada em 2006 pelo estúdio Nidal Abdul, a mostra nasceu com o propósito de difundir a arte da dança do ventre e promover o intercâmbio cultural por meio da música e das tradições árabes. Ao longo dos anos, o projeto cresceu, ganhou novos formatos e hoje é sediado pelo Instituto Dança da Vida Nidal Abdul.
Em sua 18ª edição, o evento reúne 169 bailarinas e bailarinos de diferentes cidades do Estado, além de convidados nacionais com repercussão internacional. A proposta segue a mesma: democratizar o acesso à arte e valorizar a dança do ventre como expressão cultural e artística.
Entre os destaques da programação estão os convidados especiais Esmeralda Colabone, Teo Versiani e Bruna Nassif, nomes reconhecidos no cenário da dança árabe no Brasil e com projeção fora do País.
A realização conta com o apoio de instituições como a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e o Sesc MS.
ABERTURA
Outro momento aguardado da noite será a abertura oficial, que contará com um número inédito apresentado pela Orquestra da Fundação Barbosa Rodrigues. A participação do grupo promete unir música ao vivo e dança em uma performance que celebra a diversidade cultural e a integração entre diferentes linguagens artísticas.
A Fundação Barbosa Rodrigues, responsável pela orquestra, é uma instituição privada sem fins lucrativos fundada em 1982.
Reconhecida como Ponto de Cultura e declarada de utilidade pública desde 1983, a fundação atua há mais de quatro décadas com projetos gratuitos voltados à educação, à cultura e ao desenvolvimento comunitário.
Seu trabalho atende crianças, adolescentes, educadores e famílias, com foco no fortalecimento de vínculos sociais e na ampliação do acesso ao conhecimento.
GRUPOS PARTICIPANTES
A mostra também reúne diversos grupos e companhias de dança de diferentes municípios de Mato Grosso do Sul.
Entre os participantes estão o Grupo Mahila, Rúkan Percussão, As Sultanas, Raks El Geber, Grupo Isa Yasmin de Dança Cigana, Cia Giovanna Faraash, Grupo Paloma Caroline, Grupo Jacy Brasileiro (de Dourados), Pamela Dourado de Danças Árabes (de Três Lagoas), Grupo Ana Flávia Royer (de Nova Andradina) e Grupo Hana Aysha, entre outros.
WORKSHOPS
Além das apresentações, a Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre se estende por três dias, com a oferta de cursos e atividades formativas para aprendizes da modalidade.
As inscrições para essas oficinas têm um caráter solidário e ocorrem mediante a doação de cobertores para a campanha “Seu Abraço Aquece”.
>> Serviço
18ª Mostra Sul-mato-grossense de Dança do Ventre
Data: sábado.
Horário: às 19h30min.
Local: Teatro da UEMS – Av. Dom Antônio Barbosa, nº 4.155. Entrada gratuita.
A recomendação é chegar com antecedência para garantir lugar e aproveitar cada momento dessa celebração cultural que promete encantar o público com a beleza e a riqueza da dança do ventre.