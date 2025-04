Músico de Ponta Porã faz de primeiro álbum solo um manifesto sonoro da fronteira Brasil-Paraguai

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com 22 anos de trajetória musical, o cantor, compositor e produtor cultural John Caetano lança hoje (18) o álbum “Na Linha”, seu primeiro trabalho solo, que chega às plataformas digitais buscando soar como um “mergulho poético e sensorial” na identidade da fronteira entre Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai).

Conhecido por seu trabalho à frente da banda Surfistas de Trem, uma das mais populares da região, John propõe agora uma obra autoral mais introspectiva, sem abrir mão da pulsação coletiva que sempre marcou sua caminhada. Ao longo de 22 anos de carreira, John Caetano consolidou-se como um dos nomes mais atuantes da música sul-mato-grossense.

Com a Surfistas de Trem, grupo fundado há 18 anos, circulou pelos principais festivais do Mato Grosso do Sul, como o Som da Concha, MS Canta Brasil e o Festival América do Sul, além de apresentações no Paraguai. Em 2021, foi finalista do Festival Universitário da Canção de Mato Grosso do Sul (FUC/MS) com a música “A História de Timaura da Silva”.

A canção viria a dar origem a um projeto de arte-educação multidisciplinar, envolvendo música, literatura, quadrinhos, artes visuais, animação e educação ambiental, com foco na valorização dos povos originários, especialmente da etnia Guarani-Kaiowá.

NA LINHA

“Na Linha” traz a assinatura do produtor Antônio Porto, considerado um dos maiores nomes da música sul-mato-grossense. Com uma carreira sólida, Porto já acompanhou Almir Sater, Renato Teixeira e Tetê Espíndola, além de manter uma trajetória internacional como músico e arranjador. No álbum, ele também toca em oito das nove faixas, além de realizar toda a edição e mixagem.

A direção musical é de Gleison Derzi, responsável pela coprodução de oito faixas, produção de uma e pela condução das gravações de diversos instrumentos com músicos convidados. Sua sensibilidade ajudou a costurar o conceito do disco, garantindo coesão estética e diversidade sonora.

Completando o time, o álbum reúne um dream team de músicos de diferentes regiões do Mato Grosso do Sul e São Paulo, trazendo timbres, sotaques e texturas que ajudam a traduzir o espírito da fronteira em música.

MARINA PERALTA

Um dos pontos altos do álbum é a faixa “A Volta Grande da Vida”, que conta com a participação especial da cantora Marina Peralta, um dos maiores nomes do reggae contemporâneo brasileiro. Natural de Campo Grande/MS, Marina é reconhecida nacionalmente por sua voz potente, suas letras conscientes e seu ativismo por justiça social, igualdade e valorização da mulher preta periférica. Sua presença na canção amplia ainda mais a força simbólica e estética do trabalho.

A FRONTEIRA

Mais do que um álbum, “Na Linha” é um manifesto de pertencimento. Cada faixa carrega em si fragmentos da paisagem, dos dilemas e da espiritualidade que moldam a vida entre Brasil e Paraguai. A música de John Caetano tem se destacado não apenas pela qualidade poética e sonora, mas também por seu papel na afirmação da identidade cultural fronteiriça, funcionando como uma ponte entre o urbano e o ancestral, entre o regional e o universal.

Com o disco, John convida o público a atravessar a linha — geográfica, simbólica e espiritual — que separa e ao mesmo tempo une diferentes mundos. A linha que dança, que pulsa e que canta. Conheça mais sobre o artista no Instagram: @john_caetano