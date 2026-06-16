Em Paranaíba, uma aula cara sobre redes sociais acaba de custar... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

George Orwell - escritor britânico

"Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir”

FELPUDA

Em Paranaíba, uma aula cara sobre redes sociais acaba de custar R$ 10 mil aos cofres públicos. O então prefeito resolveu trocar os corredores da administração pelo palco do Facebook e expôs nominalmente uma professora, ao criticar atestados médicos que vinham sendo apresentados como “enxurrada em dia de temporal”. O resultado? A Justiça entendeu que fiscalização não se faz com likes e constrangimento público. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de MS manteve a indenização por danos morais. Vai vendo...

Peso

Os Republicanos deixaram de ser “bancada do eu sozinho” na Assembleia Legislativa de MS. Antes representado apenas pelo deputado Antonio Vaz, o partido agora reúne quatro parlamentares.

Mais

Isso, após as filiações de Roberto Hashioka (ex-União Brasil), Pedrossian Neto (ex-PSD) e Renato Câmara (ex-MDB), que assume a liderança da bancada. Assim, legenda amplia seu peso político.

Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (17), às 19h, no Teatro Glauce Rocha, a Orquestra Jovem Sesc MS apresenta o concerto “Clássicos do Brasil e do Mundo”, espetáculo que reúne obras consagradas da música erudita internacional e da produção brasileira. A regência é do maestro convidado Rodrigo Faleiros, que terá executada uma composição de sua autoria, “Concerto Lúdico”. O evento integra a temporada 2026 do projeto Movimento Concerto UFMS, iniciativa que promove a difusão deste estilo de música, ampliando o acesso da população a apresentações musicais de qualidade. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Gerson Cullmann e Mônica Fernandes Cullmann - Foto: Studio Vollkopf

Paula Bezerra de Mello - Foto: Miguel Sá

De onde?

O reajuste para os servidores municipais foi comemorado. Claro que no estilo “ruim com ele, pior sem ele”, tendo em vista que o percentual não foi o ideal. O problema é que antes mesmo do aumento fazer efeito, o Tribunal de Contas de MS já bateu à porta da Prefeitura e da Câmara, querendo saber de Adriane Lopes e do vereador Epaminondas Neto, o Papy, de onde sairá o dinheiro. Valorizar o funcionalismo é justo. Difícil parece ser fechar a conta depois.

Freio de mão

Mal o projeto saiu do papel, a administração municipal e o comando da vereança tiveram que explicar como pretendem manter as despesas sob controle. O recado do Tribunal de Contas foi claro: conceder aumento é uma coisa, respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal é outra. E o órgão deu prazo de cinco dias úteis para as respostas, e com alerta de que o eventual descumprimento dos limites legais pode caracterizar crime de responsabilidade.

Faz de conta

Enquanto os problemas estruturais seguem desafiando moradores da Comunidade Lagoa Park, a prefeitura resolveu destacar a distribuição de lonas como se fosse uma grande conquista administrativa. O socorro emergencial é necessário e merece reconhecimento, mas dificilmente substitui obras capazes de evitar que as famílias dependam desse tipo de ajuda a cada nova chuva. No fim das contas, a lona cobre o telhado, mas não esconde a falta de soluções definitivas.

ANIVERSARIANTES

Manuela Simões Rodrigues;

Luís Fernando de Souza Gameiro;

Olguita Souza Soares;

Alexandre de Arruda Namour;

Dr. Zaloar Murat Martins de Souza;

Antonio Sacchi;

Victor Hugo Rodrigues Barboza;

Reginaldo de Souza Braga;

Henrique Nomura;

Inez Pires de Almeida;

Patrícia Fabiana Miranda Centurião;

João Hideo Akamine;

João Nakasa;

Silvio Guizelini;

Kerma Dias Rezende;

Cláudia Helena Molina Teodoro;

Aureliano José da Silva;

Ozita Alves do Amaral;

Carlos Antonio da Silva;

Salvador Zeferino da Silva;

Dr. José Aparecido Barcellos de Lima;

Dr. Manoel Cunha Lacerda;

Maria Cristina Orsi Casali do Amaral;

Ricardo Henrique Dannemann;

Adinaldo Amadeu;

Aurelia Delgado Martins;

Patrícia Aparecida Soares;

Gabriela Isla Villar Martins;

Naerte Lemos do Amaral;

Kátia Oliveira Ricardo da Silva;

Flávio de Souza Maravieski;

Bruno Maddalena;

Kelly Cristina Gonçalves Rodrigues;

Gilmar Neri de Souza;

Odmilson Ruiz;

Débora Almeida Ota;

Isabela Torres Correa;

Aparecido Martins Veloso;

Teresinha Maria da Conceição;

Daniel Carlos Cruz de Carvalho;

Angela Siqueira;

Dayane Amorim de Oliveira;

Virginia Takayassu;

Carlos Roberto Mancilla;

Eva Aparecida Saravy Pinto;

Antônio Cláudio Barsotti;

Agenor Vargas Rodrigues;

Ivan Claro Correa;

Jackeline Morel Franco;

Sandra Aparecida Barbosa;

Maria Ivone Mascarenhas Robaldo;

Manoel Gomes Cabral Junior;

Hildebrand de Faria;

Valdir Paredes da Silva;

Júlia Gusmão de Paula;

João Francisco Cáceres;

Ari Azevedo Perez;

Manoel Eduardo Gomes da Silva;

Ayrton Alfredo Lourenço;

Edom Carlos Gonzales;

Antônio de Oliveira Costa;

Neuza Izabel Scatena;

Kousei Yonamine;

Alice Marcondes Sansalone;

Dilma Guedes;

Ana Flávia Casavechia Nuner;

Irondina Suzuki Serpa Elias;

Luiza Yoshie Nakaya Kinoshita;

Honório da Silva Cordeiro;

Milena Melo da Silva;

José Paulo Almeida Nunes;

Fátima Aparecida da Silva;

Arabela Abdo Reis;

Caridade Oliveira da Silva;

Anelise Godoy;

Carlos Alberto Duarte;

Adeon Machado Couto;

Joaquim Carlos Lara Pereira Pinto Neto;

Albele da Silva Azevedo;

Ivan Junior Marckezan da Cunha;

Odiles Pires de Souza;

Silvia Maria Martins;

Ricardo Favaro Neto;

Antonio Lisboa de Souza Junior;

Franciele da Silva Carlos;

José Carlos de Campos Melo;

Igo Cipriano Rocha;

Alexandro Lopes;

Cleonice Goulart Quirino;

Michela Melissa Duarte Seixas Sostena;

Marize de Castro Rondon;

Aurelina de Fátima Silva;

Cristiani Massilon Bezerra;

Pollyanna Kassia de Oliveira Borges;

Antonio da Costa Neto;

Halison da Silva Araujo;

Thaisa Maria Ferreira Botelho;

Hevely Nelize Martins da Silva;

Renata Gradela;

João Andrade de Alencar;

Carlos Alberto Reggiani;

Lucélia Corssatto Dias;

Eulinda de Souza e Almeida;

Luiz Antônio Stopa;

Janaína Adriana Lisbinski;

Olmira Boeira Zatorre;

Aline Santin;

Jader Evaristo Tonelli Peixer.

Colaborou com Tatyane Gameiro