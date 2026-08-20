Nesta campanha, alguns candidatos ainda apostam que ações inusitadas... Leia na coluna de hoje

Davi Roballo - Escritor brasileiro
"Entre o odiar alguém e a distância, escolha afastar-se, visto que o ódio insaciável costuma alimentar-se de si mesmo”.
FELPUDA
Nesta campanha, alguns candidatos ainda apostam que ações inusitadas podem render votos. Um deles chegou a entrar em um “bueiro”, de pá em punho, para retirar pedras e atribuir ao material a causa de alagamentos. A cena chamou a atenção e, claro, virou comentário entre os adversários. Um deles ironizou que jamais imaginaria ver o dito-cujo trocando o sapato de cromo alemão, o relógio pomposo e as roupas de grife por uma incursão dessas. Só faltou a melancia na cabeça para tentar “aparecer” mais ainda. É cada uma!...
Surpresa!
Em Campo Grande, consumidora pediu um cheesebúrguer e recebeu, “sem custo adicional, uma barata de acompanhamento. A rede garantiu que segue rígidos protocolos de qualidade, mas o visitante indesejado ignorou.
Mais
A Justiça concluiu que controle estatístico não significa perfeição no balcão. Resultado: o lanche saiu caro, com indenização de R$ 6 mil. Fica o alerta: às vezes, o “combo” aparece sem estar no cardápio. Como o cliente sempre tem razão...
Neste sábado (22), no Sesc Teatro Prosa, a partir das 16h, acontecerá a contação de histórias de “Um Mundo Especial”, livro infantil da escritora Raiza Franco, inspirado em suas vivências com o filho Kalel, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com abordagem lúdica, a história busca aproximar as crianças do tema, estimular a empatia e mostrar que diferentes maneiras de perceber e interagir com o mundo também fazem parte da infância. A programação é gratuita, contará com intérprete de Libras e monitores para acompanhar as crianças.
Enredo
Na corrida pelo Senado, a direita resolveu fazer as contas antes da eleição: Reinaldo Azambuja e Nelson Trad Filho caminham juntos para evitar desperdício de votos. Já a esquerda segue por outro roteiro, com Vander Loubet e Soraya Thronicke disputando o mesmo espaço político, sem sinais de desistência. Resta saber se, por esses dias, aparecerão as tradicionais “forças ocultas” que, vez ou outra, mudam o enredo da campanha. Nunca se sabe...
Dívida
O PSB de MS terá de devolver R$ 818,63 ao Tesouro Nacional por uso irregular do Fundo Partidário. O dinheiro foi utilizado para pagar juros e multas provocados pelo atraso de obrigações da própria legenda. O TRE-MS aprovou as contas de 2024 com ressalvas e determinou o ressarcimento. Outras despesas questionadas, de R$ 10 mil e R$ 328,47, foram posteriormente comprovadas pelo partido. A irregularidade mantida foi justamente a utilização do dinheiro público para bancar a inadimplência.
Indenização
Uma passageira de 70 anos caiu ao desembarcar de um carro de aplicativo em Campo Grande depois que o motorista iniciou a marcha antes dela sair do veículo. A queda provocou fraturas no fêmur e na clavícula, internação e cirurgia na Santa Casa. A Justiça condenou a plataforma a pagar R$ 10 mil por danos morais à passageira. O episódio serve de alerta: com idosos, todo cuidado é pouco, e a pressa pode custar caro, inclusive judicialmente. Idosos merecem respeito, paciência e, sobretudo, cuidados.
ANIVERSARIANTES
- Juliana Leite Kirchner Bocalon,
- Valentina Cogo Catan,
- Júlio César de Campos,
- Marisa Frantchesca (Tchesca)
- Benevides Ortiz,
- Danaila Rayol Oshiro,
- Evelyn Librelotto Sirugi,
- Jaci Lima dos Santos,
- Nathalia Piccolo,
- Orozino Alves da Silva,
- Regina Celia Artioli Magalhães,
- José da Mota Ferreira,
- Maria Izabel Alves Macedo,
- Arlete Magalhães Albuquerque,
- Mario Sergio Ribeiro,
- Ricardo Augusto Nogueira Alves,
- Adenil Carneiro Moreira,
- Hugo Vidal Moreira,
- Ailson Jorge Abreu Roriz,
- Arnaldo Ferreira Leite,
- Eduardo Cabral Passos,
- Joelmyr Robson Guilhen,
- Rosimar Freitas de Jesus,
- Lutfi Wady Tanus,
- Dra. Eliana Yonamine,
- Dra. Daianne Ferreira de Freitas,
- Dra. Adriana Murad Abrão,
- Marta Soares da Cunha Fernandes,
- Dr. André de Carvalho Pagnoncelli,
- Devayr Suriano dos Santos,
- Daniele Tomadom,
- Maria de Fátima Alves Ribeiro,
- Marcela Reis Ponzini,
- Osvaldo Gomes de Souza,
- Elídio José Del Pino,
- Gabriella Pais Pellizzer,
- Antonio Martos,
- Antonio Marques,
- Ivani Pires Batiston,
- Rita Fonseca Lelis Santos,
- Ali Satti,
- Orlando Rocha,
- Maria Vilma Nunes Lopes
- dos Santos,
- Frederico Moraes Silva,
- Evaldo Silveira Passos,
- Josanne Rezek Tannous Cordenonssi,
- Dra. Maria Cristina Mitiko Tokuyama,
- Jane Varga Antacle,
- Rostand Escobar Fernandes,
- Walquiria Salvi,
- Marcos Moraes Gomes,
- Carlota Maria Alencar Ennes,
- Naudy Castilho Fontoura,
- Dirval Pedro Godoy Pessione,
- Lindalva Soares de Oliveira,
- Maria Bernardina Cremonesi Ferreira,
- Geraldo Godoy,
- Flagg Cunha e Silva,
- Thiago Barile Galvão de França,
- José Amâncio de Souza,
- Mauritania Bezerra Chaves,
- Bernadette Fontoura Freitas,
- Tatiana Leinig Loureiro,
- Renato Honório da Silva,
- Artur Massujo Maecawa,
- Fabio Ayres Pereira Mendes,
- Dr. Affonso Carneiro Filho,
- Rita de Cássia Amaral,
- Fábio da Silva Alvarenga,
- Juliana Inácia Sezerio,
- Cláudia Centenaro,
- Nilva Nemerski Tsuha,
- Tabatha Fiorini Dalacosta,
- Antonio Carlos Dias Maciel,
- Amadeu Pires de Carvalho,
- Celso Ramos Reges,
- Andressa Pereira Clemente,
- Dr. Wilson Fortes,
- Angelita Inácio de Araújo,
- Clóvis Ferreira Lopes,
- Sônia Aparecida Simões Fainer,
- Márcio Corrêa da Costa Júnior, Aparecida Lopes Santa Cruz,
- Bernardo Lino de Menezes,
- Célia Cristina Garcia Couto,
- Atilio Magrini Neto,
- Cleber de Oliveira Junior,
- Paulo Rodrigues Calado,
- Dr. Cláudio Eduardo Girão D’Ávila, Urbano Ennes Portugal,
- Tatiana Saab Pereira Fernandes,
- José Carlos Youssef Ibrahim,
- Luiz Fernandes Martins,
- Fátima Aparecida Cortez Padilha,
- Juvenal Marcos Pacheco,
- Sueli Andrade dos Santos
- de Moraes,
- Paulo Camargo Arteman,
- Josinori Higa,
- Cassio Ribeiro Marsiglia,
- Pollyanne Andressa Oliveira
- Rios Neckel,
- Eduardo Binotto,
- Fábio Nakao Arashiro,
- Carlos Eduardo Santoro Storti,
- Wagner Crepaldi,
- Pedro Henrique Katurchi Mendes,
- Priscila Vaz Ayub.
Colaborou com Tatyame Gameiro