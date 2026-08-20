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Correio B

Diálogo

Nesta campanha, alguns candidatos ainda apostam que ações inusitadas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (20)

Ester Figueiredo

20/08/2026 - 00h02
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Davi Roballo - Escritor brasileiro

"Entre o odiar alguém e a distância, escolha afastar-se, visto que o ódio insaciável costuma alimentar-se de si mesmo”.

FELPUDA

Nesta campanha, alguns candidatos ainda apostam que ações inusitadas podem render votos. Um deles chegou a entrar em um “bueiro”, de pá em punho, para retirar pedras e atribuir ao material a causa de alagamentos. A cena chamou a atenção e, claro, virou comentário entre os adversários. Um deles ironizou que jamais imaginaria ver o dito-cujo trocando o sapato de cromo alemão, o relógio pomposo e as roupas de grife por uma incursão dessas. Só faltou a melancia na cabeça para tentar “aparecer” mais ainda. É cada uma!...

Surpresa!

Em Campo Grande, consumidora pediu um cheesebúrguer e recebeu, “sem custo adicional, uma barata de acompanhamento. A rede garantiu que segue rígidos protocolos de qualidade, mas o visitante indesejado ignorou.

Mais

A Justiça concluiu que controle estatístico não significa perfeição no balcão. Resultado: o lanche saiu caro, com indenização de R$ 6 mil. Fica o alerta: às vezes, o “combo” aparece sem estar no cardápio. Como o cliente sempre tem razão...

Foto: Divulgação

Neste sábado (22), no Sesc Teatro Prosa, a partir das 16h, acontecerá a contação de histórias de “Um Mundo Especial”, livro infantil da escritora Raiza Franco, inspirado em suas vivências com o filho Kalel, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA).  Com abordagem lúdica, a história busca aproximar as crianças do tema, estimular a empatia e mostrar que diferentes maneiras de perceber e interagir com o mundo também fazem parte da infância. A programação é gratuita, contará com intérprete de Libras e monitores para acompanhar as crianças. 

Maria Eugênia de Noronha Anzoategui Karmouche e Mansour Elias Karmouche Maria Eugênia de Noronha Anzoategui Karmouche e Mansour Elias Karmouche - Foto: Studio Vollkopf

 

Thaise Pavan Thaise Pavan - Foto: Arquivo Pessoal

Enredo

Na corrida pelo Senado, a direita resolveu fazer as contas antes da eleição: Reinaldo Azambuja e Nelson Trad Filho caminham juntos para evitar desperdício de votos. Já a esquerda segue por outro roteiro, com Vander Loubet e Soraya Thronicke disputando o mesmo espaço político, sem sinais de desistência. Resta saber se, por esses dias, aparecerão as tradicionais “forças ocultas” que, vez ou outra, mudam o enredo da campanha. Nunca se sabe...

Dívida

O PSB de MS terá de devolver R$ 818,63 ao Tesouro Nacional por uso irregular do Fundo Partidário. O dinheiro foi utilizado para pagar juros e multas provocados pelo atraso de obrigações da própria legenda. O TRE-MS aprovou as contas de 2024 com ressalvas e determinou o ressarcimento. Outras despesas questionadas, de R$ 10 mil e R$ 328,47, foram posteriormente comprovadas pelo partido. A irregularidade mantida foi justamente a utilização do dinheiro público para bancar a inadimplência. 

Indenização

Uma passageira de 70 anos caiu ao desembarcar de um carro de aplicativo em Campo Grande depois que o motorista iniciou a marcha antes dela sair do veículo. A queda provocou fraturas no fêmur e na clavícula, internação e cirurgia na Santa Casa. A Justiça condenou a plataforma a pagar R$ 10 mil por danos morais à passageira. O episódio serve de alerta: com idosos, todo cuidado é pouco, e a pressa pode custar caro, inclusive judicialmente. Idosos merecem respeito, paciência e, sobretudo, cuidados.

ANIVERSARIANTES 

  • Juliana Leite Kirchner Bocalon, 
  • Valentina Cogo Catan,
  • Júlio César de Campos, 
  • Marisa Frantchesca (Tchesca)
  • Benevides Ortiz, 
  • Danaila Rayol Oshiro,
  • Evelyn Librelotto Sirugi, 
  • Jaci Lima dos Santos,
  • Nathalia Piccolo,
  • Orozino Alves da Silva,
  • Regina Celia Artioli Magalhães,    
  • José da Mota Ferreira,
  • Maria Izabel Alves Macedo,
  • Arlete Magalhães Albuquerque,
  • Mario Sergio Ribeiro,
  • Ricardo Augusto Nogueira Alves,
  • Adenil Carneiro Moreira, 
  • Hugo Vidal Moreira,
  • Ailson Jorge Abreu Roriz,
  • Arnaldo Ferreira Leite,
  • Eduardo Cabral Passos,
  • Joelmyr Robson Guilhen,
  • Rosimar Freitas de Jesus,
  • Lutfi Wady Tanus, 
  • Dra. Eliana Yonamine, 
  • Dra. Daianne Ferreira de Freitas, 
  • Dra. Adriana Murad Abrão, 
  • Marta Soares da Cunha Fernandes,
  • Dr. André de Carvalho Pagnoncelli,
  • Devayr Suriano dos Santos,
  • Daniele Tomadom, 
  • Maria de Fátima Alves Ribeiro,
  • Marcela Reis Ponzini,
  • Osvaldo Gomes de Souza,
  • Elídio José Del Pino,
  • Gabriella Pais Pellizzer, 
  • Antonio Martos,
  • Antonio Marques,
  • Ivani Pires Batiston,
  • Rita Fonseca Lelis Santos,
  • Ali Satti,
  • Orlando Rocha,
  • Maria Vilma Nunes Lopes 
  • dos Santos,
  • Frederico Moraes Silva,
  • Evaldo Silveira Passos,
  • Josanne Rezek Tannous Cordenonssi, 
  • Dra. Maria Cristina Mitiko Tokuyama, 
  • Jane Varga Antacle,
  • Rostand Escobar Fernandes,
  • Walquiria Salvi,
  • Marcos Moraes Gomes,
  • Carlota Maria Alencar Ennes,
  • Naudy Castilho Fontoura,
  • Dirval Pedro Godoy Pessione,
  • Lindalva Soares de Oliveira,
  • Maria Bernardina Cremonesi Ferreira,
  • Geraldo Godoy,
  • Flagg Cunha e Silva,
  • Thiago Barile Galvão de França,
  • José Amâncio de Souza,
  • Mauritania Bezerra Chaves,
  • Bernadette Fontoura Freitas,
  • Tatiana Leinig Loureiro,
  • Renato Honório da Silva,
  • Artur Massujo Maecawa,
  • Fabio Ayres Pereira Mendes, 
  • Dr. Affonso Carneiro Filho, 
  • Rita de Cássia Amaral,
  • Fábio da Silva Alvarenga,
  • Juliana Inácia Sezerio,
  • Cláudia Centenaro,
  • Nilva Nemerski Tsuha,
  • Tabatha Fiorini Dalacosta,
  • Antonio Carlos Dias Maciel,
  • Amadeu Pires de Carvalho,
  • Celso Ramos Reges,
  • Andressa Pereira Clemente,
  • Dr. Wilson Fortes,
  • Angelita Inácio de Araújo,
  • Clóvis Ferreira Lopes, 
  • Sônia Aparecida Simões Fainer,
  • Márcio Corrêa da Costa Júnior, Aparecida Lopes Santa Cruz,
  • Bernardo Lino de Menezes,         
  • Célia Cristina Garcia Couto,      
  • Atilio Magrini Neto,
  • Cleber de Oliveira Junior,        
  • Paulo Rodrigues Calado,   
  • Dr. Cláudio Eduardo Girão D’Ávila, Urbano Ennes Portugal,
  • Tatiana Saab Pereira Fernandes,
  • José Carlos Youssef Ibrahim,
  • Luiz Fernandes Martins,
  • Fátima Aparecida Cortez Padilha,
  • Juvenal Marcos Pacheco,
  • Sueli Andrade dos Santos 
  • de Moraes,
  • Paulo Camargo Arteman,
  • Josinori Higa,
  • Cassio Ribeiro Marsiglia,
  • Pollyanne Andressa Oliveira 
  • Rios Neckel,
  • Eduardo Binotto,
  • Fábio Nakao Arashiro,
  • Carlos Eduardo Santoro Storti,
  • Wagner Crepaldi,
  • Pedro Henrique Katurchi Mendes,
  • Priscila Vaz Ayub.

Colaborou com Tatyame Gameiro

luto

Atriz Glória Menezes morre aos 91 anos

Atriz se consagrou como um dos grandes nomes da TV brasileira e teve parceria marcante com o marido, Tarcísio Meira

18/08/2026 16h05

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Glória Menezes morreu nesta quarta-feira

Glória Menezes morreu nesta quarta-feira Foto: Divulgação / TV Globo

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Glória Menezes, uma das grandes estrelas da teledramaturgia brasileira, morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos.

Nascida em 1934, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Gloria mudou-se para São Paulo ainda criança, e cursou a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Nesse período, montou o grupo de teatro amador Jovens Independentes. Os projetos da companhia tomaram tempo da atriz que deixou a faculdade.

Em seu primeiro espetáculo, em 1959, venceu o prêmio de atriz revelação em um festival de teatro amador promovido pelo diretor Antunes Filho. Na televisão estreou em 1959, em Um Lugar ao Sol, e em 1962, no filme O Pagador de Promessas. O filme foi apresentado no Festival de Cannes, e ganhou a Palma de Ouro. Até hoje o primeiro filme brasileiro e sul-americano a vencer o prêmio.

Um ano depois protagonizou ao lado de Tarcísio Meira, com quem ia começar a namorar e se casar, a primeira novela diária da televisão brasileira, 2-5499 Ocupado, na TV Excelsior. Na mesma emissora, estrearam juntos A Deusa Vencida (1965) e Almas de Pedra (1966). Um ano depois foram para a Globo e o casal conquistou o sucesso em novelas como Sangue e Areia (1967), de Janete Clair, Rosa Rebelde (1969), mas também estrelaram produções separadamente como Passos dos Ventos, em que a atriz fez par romântico com Carlos Alberto, enquanto Meira atuava em A Gata de Vison, ao lado de Yoná Magalhães.

Já em Irmãos Coragem, Gloria viveu a atormentada mulher com três personalidades: a extravagante Diana, a recatada Lara e a equilibrada Márcia. Nos anos 80, estrelou em Corpo a Corpo, e Brega e Chique, ao lado de Marília Pêra, com a participação do filho Tarcísio Filho. Também protagonizou Tarcísio & Glória no seriado criado por Daniel Filho Euclydes Marinho e Antonio Calmon.

Em Rainha da Sucata, nos anos 1990, viveu a grande vilã Laurinha Figueiroa, no papel da socialite falida que fez a inesquecível cena cometendo suicídio, ao pular de um prédio. De lá, seguiu para as novelas A Próxima Vítima, Torre de Babel, Beijo do Vampiro, Senhora do Destino, Páginas da Vida e A Favorita. Nos palcos, Gloria estrelou em Navalha na Carne (1981), de Plínio Marcos, e Jornada de um Poema, na qual viveu uma paciente terminal de câncer.

Dramaturgia em luto

Também nesta terça-feira, morreu aos 98 anos a atriz Laura Cardoso, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. A morte foi anunciada em seu perfil oficial no Instagram.

A publicação que comunicou a morte homenageou a atriz e ressaltou a marca deixada por ela na cultura brasileira. "Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", diz o texto. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

A atriz começou a carreira aos 15 anos e acompanhou de perto a transformação da dramaturgia brasileira, desde os tempos do rádio até a consolidação da televisão. Ao lado de nomes como Lima Duarte, Yara Lins, Lolita Rodrigues e Vida Alves, ajudou a formar uma geração de artistas que fez a transição entre os dois meios.

Ao longo da carreira, Laura interpretou dezenas de personagens em novelas, séries, filmes e peças de teatro. Entre seus trabalhos estão Mulheres de Areia, A Viagem, Pão, Pão, Beijo, Beijo e Sol Nascente. Seu último trabalho em uma novela foi A Dona do Pedaço, em 2019.

Em 2023, aos 95 anos, a atriz ainda falava sobre o futuro profissional sem estabelecer uma despedida da televisão. "Gosto de estar com a minha gente. Em um estúdio, nada me cansa. Quero morrer trabalhando", disse em entrevista ao Estadão.

Laura era filha de portugueses e cresceu em uma família ligada às artes. O pai, comerciante e apreciador de teatro, não se opôs à escolha da filha pela profissão, mas a mãe resistiu inicialmente. Na década de 1940, segundo a atriz, havia forte preconceito contra mulheres que trabalhavam no teatro. Aos 15 anos, porém, Laura decidiu seguir o caminho que a acompanharia por mais de oito décadas.

crônica

De mala em mala

18/08/2026 09h15

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Arquivo

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Lendo o artigo da colunista Becky Korich, descobri que sofro de PPV – Preguiça Pré-Viagem. Acho até que o meu caso nem é preguiça, é pânico. Não importa o lugar, nem a distância: o simples fato de ter que arrumar as malas — separar roupas (e o medo de faltar?), artigos de skincare, remédios (e são muitos, porque nunca se sabe…), adereços, sapatos… Ai, que preguiça.

Um dos meus filhos, acostumadíssimo a se deslocar de cidade e até de país por conta do trabalho, consegue arrumar uma mala em meia hora. Eu levo dois dias, no mínimo. E se chover? Se fizer frio? Mas e se estiver calor demais? E, nisto, dê-lhe acrescentar mais itens.

Mas pânico mesmo é o de sair do lugar. Deixar minha casa gostosa, com tudo de que preciso no lugar certo, a cama que me acolhe, minhas comidas preferidas na geladeira. Eu sei, é apego. E isto, vindo de alguém que adora viajar, é totalmente contraditório.

E, depois de quase tudo pronto, ainda vem mais dúvida: devo mesmo viajar? Não será melhor cancelar tudo (e arcar com o prejuízo) e ficar quietinha no meu sofá assistindo a séries? Aí vem outra voz, lá do fundo, que me diz: “Mas são as suas férias, você merece!”.

Mas férias também cansam, eu retruco. São muitas variáveis no trajeto, na estadia. Da última vez, passei cinco dias na cama de um hotel — gripada.

Quer saber? Nas três últimas também. Já fiquei de cama em um lindo Airbnb em Paris, com a tal da gripe. Na praia foi igual. Me divirto dois dias e o resto fico na horizontal, me perguntando o porquê de ter inventado mais uma viagem.

Talvez eu queira testar meus limites, desafiar meu conforto ou meu medo. Antes, quando as companhias aéreas não cobravam remarcações (bons tempos!), eu tinha o hábito de voltar antes, às vezes no meio da temporada.

Sou teimosa, só pode. Insisto em fazer tudo de novo, mesmo antevendo as situações. Mas a viagem agora é diferente, digo, tentando me convencer. Estarei com amigos, verei muitos filmes e vou comer muito chocolate. Tudo bem. Até eu saber que o tempo será frio de doer. A previsão é de zero grau.


Coloco mais um casaco na mala. Respiro fundo. Desta vez, tudo vai dar certo. Eu mereço.
 

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