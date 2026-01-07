Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

No Dia do Leitor, confira indicações de livros da equipe do Correio do Estado

Entre romances, clássicos da literatura brasileira e mundial, ficção e não-ficção, as sugestões convidam os nossos leitores a descobrir novas histórias

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

07/01/2026 - 17h32
Neste dia 7 de janeiro é comemorado o Dia do Leitor. A data foi criada em homenagem à fundação do jornal "O Povo", em 1928, pelo jornalista e poeta Demócrito Rocha.

Um ano depois, Demócrito lançou o suplemento “Maracajá”, que se tornou um espaço de divulgação do movimento modernista literário cearense nas primeiras décadas do século 20.

Em celebração ao Dia do Livro, jornalistas do Correio do Estado compartilham com os leitores indicações de obras que de alguma forma os marcaram.

Entre romances, clássicos da literatura brasileira e mundial, ficção e não-ficção, as sugestões convidam os nossos leitores a descobrir novas histórias e fazer da leitura um novo hábito, seja como fonte de conhecimento, reflexão, ou apenas entretenimento.

Confira as indicações da equipe do Correio do Estado:

A Sangue frio - Trumam Capote

O repórter Alison Silva indica o livro de romance de não-ficção 'A Sangue Frio', de Trumam Capote.

O livro conta a história da morte de toda a família Clutter, em Holcomb, Kansas, e dos autores da chacina. Capote decidiu escrever sobre o assunto ao ler no jornal a notícia do assassinato da família, em 1959.

Além de narrar o extermínio do fazendeiro Herbert Clutter, de sua esposa Bonnie e dos filhos Nancy e Kenyon - uma típica família americana dos anos 50, pacata e integrada à comunidade -, o livro reconstitui a trajetória dos assassinos.

Publicado em 1965, A sangue frio rapidamente se tornou um sucesso de crítica e vendas. Reflexão sutil sobre as ambiguidades do sistema judicial do país, o texto desvenda o lado obscuro do sonho americano.

Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis

A editora de Cidades, Daiany Albuquerque, indica 'Memórias póstumas de Brás Cubas', de Machado de Assis.

Brás Cubas está morto. Mas isso não o impede de relatar em seu livro os acontecimentos de sua existência e de sua grande ideia fixa: lançar o Emplasto Brás Cubas.

O medicamento anti-hipocondríaco torna-se o estopim de uma série de lembranças, reminiscências e digressões da vida do defunto autor.

Publicado em 1881, escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos mais importantes romances brasileiros de todos os tempos. Inovador, irônico, rebelde, toca no que há de mais profundo no ser humano. 

O príncipe - Maquiavel

O editor de Política, Daniel Pedra, indica o livro 'O Príncipe', de Nicolau Maquiavel.

O príncipe, escrito em 1513, demonstra como um governante deve agir seja com o exército, com os seus ministros ou com o povo para manter o poder e a ordem do Estado mesmo que para isso se comporte de modo cruel ou imoral.

Esta obra clássica da filosofia moderna é fruto da época em que foi concebida.

O príncipe é uma meditação sobre a conduta do governante e sobre o funcionamento do Estado, produzida num momento da história ocidental em que o direito ao poder já não depende apenas da hereditariedade e dos laços de sangue. É um estudo sobre as oportunidades oferecidas pela fortuna, sobre as virtudes e os vícios intrínsecos ao comportamento dos governantes, com sugestões sobre moralidade, ética e organização urbana que, apesar da inspiração histórica, permanecem atuais.

As 48 leis do poder - Robert Greene

O analista de marketing, Denis Felipe, indica o livro 'As 48 leis do poder", de Robert Greene.

Todos querem ter poder. Mas poucos sabem o que fazer para alcançá-lo. Como conseguir aquela promoção tão esperada? O que fazer para conquistar a admiração dos colegas e neutralizar quem vive tentando derrubá-lo? Como ser o queridinho do chefe?

Em As 48 leis do poder, o leitor aprende a manipular pessoas e situações para alcançar seus objetivos. E descobre por que alguns conseguem ser tão bem-sucedidos, enquanto outros estão sempre sendo passados para trás.

Além de oferecer o “caminho das pedras”, o autor cita casos de sucesso e de fracasso revelados à luz de suas regras. Para ilustrar o que diz, Greene recorre a fábulas e a episódios reais da história, e usa e abusa de citações.

O minotauro global - Yanis Varoufakis

O editor-chefe, Eduardo Miranda, indica o livro 'O minotauro global - A verdadeira origem da crise financeira e o futuro da economia', do autor Yanis Varoufakis.

Neste livro, o ex-ministro grego das Finanças no governo do Syriza, Yanis Varoufakis, destrói o mito de que a regulamentação dos bancos é ruim para a saúde econômica. Com rigor e profundidade, ele demonstra como a ganância global do setor financeiro foi a principal causa da última crise econômica.

Para ilustrar, Varoufakis recorre à imagem mitológica do Minotauro: uma monstruosidade financeira que não deveria existir e, por tal motivo, vive reclusa em um labirinto, exigindo periódicos sacrifícios dos humanos.

Após a bulimia que causou o colapso de 2008, a besta se reergue levantando junto novas dúvidas: como os principais responsáveis pela crise saíram ainda mais poderosos? O que levou os Estados a torrarem suas reservas e comprometerem seus orçamentos para salvá-los? Varoufakis explica com clareza a falência deste complexo sistema e aponta as saídas para reintroduzir a racionalidade numa ordem econômica altamente irracional.

Diário de um banana - Greg Heffley

O repórter de Cidades, Felipe Machado, indica a série 'Diário de um banana', do autor Greg Heffley.

Não é fácil ser criança. E ninguém sabe disso melhor do que Greg Heffley, que se vê mergulhado no mundo do ensino fundamental, onde fracotes são obrigados a dividir os corredores com garotos mais altos, mais malvados e que já se barbeiam.

Em Diário de um Banana, o autor e ilustrados Jeff Kinney apresenta um herói improvável, como Greg diz em seu diário. Só não espere que seja todo Querido Diário isso, Querido Diário aquilo. Para nossa sorte, o que Greg Heffley diz que fará e o que ele realmente faz são duas coisas bem diferentes.

Rota 66 - Caco Barcellos

O fotojornalista Gerson Oliveira indica o livro 'Rota 66', do jornalista Caco Barcellos.

Já consagrado pelo público e pela crítica, Rota 66 é um livro onde o autor desmonta a intricada rede que forma o “esquadrão da morte oficial” montado em São Paulo. Resultado de uma investigação meticulosa e audaciosa, a obra foi escrita por Caco Barcellos, que é correspondente internacional da Rede Globo e considerado um dos jornalistas de maior prestígio dentro da emissora, pela audiência conseguida por suas reportagens.

Uma questão de química - Bonnie Garmus

A editora do Portal, Glaucea Vaccari, indica o livro 'Uma questão de química', da autora Bonnie Garmus.

Elizabeth Zott é uma talentosa química que só quer realizar sua pesquisa em paz. Infelizmente, no início dos anos 1960, a comunidade científica não tem uma visão muito igualitária dos gêneros. No instituto em que ela trabalha, os homens a silenciam e sabotam diariamente e estão determinados a ir às últimas consequências para atrapalhar sua carreira.

Todos menos um. Calvin Evans, o introvertido e brilhante pesquisador idolatrado no instituto, é o único que vê Elizabeth além das aparências e a trata como igual.

Mas a vida é imprevisível como a ciência e, por um capricho do destino, se torna a maior estrela do programa de televisão mais visto e adorado dos Estados Unidos.

Porém nem todos estão felizes com seu sucesso, porque, no fundo, Elizabeth não está apenas ensinando a cozinhar, mas desafiando as mulheres a pensar – e a transformar seu papel no mundo.

Hábitos atômicos - James Clear

O repórter João Pedro Flores indica o livro 'Hábitos atômicos', de James Clear

James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela as estratégicas práticas que o ensinarão, exatamente, como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes.

Clear é conhecido por sua habilidade em transformar tópicos complexos em comportamentos simples que podem ser facilmente aplicados à vida cotidiana e profissional. Seu método, desenvolvido a partir de conceitos comprovados da biologia, psicologia e neurociência, é um guia descomplicado para tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus, impossíveis.

Ao longo desta jornada, os leitores serão inspirados e entretidos por histórias de medalhistas de ouro em Olimpíadas, artistas premiados, líderes de negócios, médicos que salvam vidas e astros da comédia que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de suas áreas de atuação.

O livro de magia - Alice Hoffman

A repórter Laura Brasil indica 'O livro da magia', da autora Alice Hoffman.

Esta é a parte final da saga das Owens, iniciada em Da Magia à Sedução, best-seller que deu origem ao filme cult de mesmo nome.

Agora, em Livro de Magia, as Owens vão se unir para quebrar, de uma vez, a maldição relacionada ao amor que paira sobre as mulheres da família. Quando a amada tia Jet ouve o besouro da morte, sabe que é sinal de que não tem mais tempo a perder: precisa revelar o segredo recém-descoberto para quebrar o mal. Mas o tempo está se esgotando: ela tem apenas sete dias de vida!

No mesmo momento, sua sobrinha-neta Kylie, sem saber que pertence a uma linhagem de bruxas condenadas, acaba por se apaixonar. Com a vida do seu amado em risco, três gerações de Owens são obrigadas a usar todos os seus dons para quebrar a magia que tem marcado a vida de todas.

Laranja mecânica - Antony Burgess

A repórter estagiária Mariana Piell indica o livro 'O laranja mecânica'.

Uma das mais brilhantes sátiras distópicas já escritas, Laranja Mecânica ganhou fama ao ser adaptado em uma obra magistral do cinema pelas mãos de Stanley Kubrick. O livro também é um clássico moderno da ficção inglesa e um marco na cultura pop, que representa um dos ícones literários da alienação pós-industrial.

Alex é o jovem líder de uma gangue de adolescentes cuja diversão é cometer perversidades e atos de violência pelas ruas de uma cidade futurista governada por um Estado repressivo e totalitário. Depois de cometer um crime que termina em um assassinato, ele acaba preso pelo governo e submetido a um método experimental de recondicionamento de mentes criminosas, que se utiliza de terapia de aversão brutal.

Brilhante, transgressivo e influente, o livro traz uma visão assombrosa do futuro contada em seu próprio léxico inventivo chamado “nadsat”, que mescla gírias de gangues inglesas e palavras russas.

Conte-me seus sonhos - Sidney Sheldon

A editora de Economia, Súzan Benites, indica o livro 'Conte-me seus sonhos', do autor Sidney Sheldon.

Considerado o mais inusitado e surpreendente romance do mestre Sidney Sheldon.

Baseado em pesquisas médicas, o livro conta uma história cheia de suspense envolvendo três belas jovens acusadas de assassinato e seu julgamento inusitado. Ashley, Toni e Alette têm duas coisas em comum: são bonitas e suspeitas de cometer uma série de assassinatos brutais. A polícia efetua a prisão, que leva a um julgamento jamais visto, no qual a defesa lança mão de provas bizarras, porém cientificamente autênticas.

Conte-me seus sonhos é uma narrativa repleta de tensão, com personagens únicos e surpreendentes, na qual Sidney Sheldon presenteia o leitor com um enredo repleto de reviravoltas emocionantes, mostrando que até os segredos mais obscuros acabam sempre se revelando.

De Londres a Roma, de Quebec a São Francisco, a trama de Conte-me seus sonhos é magnética desde o começo até o final surpreendente.

