Notas B+: Gabriele Marinho, Miss Universo Alagoas 2024, traz coroa inédita para o Nordeste

Gabriele Marinho, Miss Universo Alagoas 2024, retornou ao mundo dos concursos de beleza após um longo hiato com um objetivo claro: conquistar, pela primeira vez, a coroa nacional para o seu estado. A modelo e estudante de Direito destaca que sua participação tem um significado especial, não apenas para ela, mas para toda a região Nordeste.



“Voltei ao mundo Miss com o desejo de fazer história, de mostrar que Alagoas tem potencial para conquistar o título nacional. Meu objetivo é, acima de tudo, honrar meu estado e trazer essa vitória para o Nordeste”, afirma Gabriele.

A Miss Universo Alagoas frisa a importância de que misses nordestinas tenham mais visibilidade no concurso, destacando que, em mais de 70 anos de competição, a região Nordeste conquistou apenas 10 títulos nacionais.



"É triste ver que, mesmo após tanto tempo, as pessoas ainda olham para o Nordeste com os mesmos olhos do início dos concursos. Há um estereótipo que ainda persiste, como se nossa região não fosse uma potência de misses, o que é completamente equivocado", critica Gabriele.

Ela também salienta que, apesar dos desafios, tem recebido um grande apoio ao longo de sua jornada. “Estou muito feliz com o carinho e o incentivo que as pessoas estão me dando. Isso me fortalece para continuar lutando pelos meus objetivos e para quebrar esses estigmas”, conclui Gabriele, reforçando sua determinação para representar Alagoas e o Nordeste no Miss Brasil.