O ator chileno Pedro Pascal conquista Hollywood e o público global aos 50 anos

diálogo

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (8)

Roberto Campos - economista brasileiro "A diferença entre a empresa privada e a empresa pública é que aquela é controlada pelo governo, e esta, por ninguém”. FELPUDA

Em ano pré-eleitoral, alguns políticos decidem apresentar projetos que trazem como marca a famosa e antiga prática de tentar fazer cortesia com chapéu alheio. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação barrou, por ser inconstitucional, proposta que assegurava aos profissionais de saúde do sistema público o direito à meia-entrada na aquisição de ingressos para eventos artísticos, cinematográficos, teatrais e desportivos realizados em todo o Estado. O projeto foi parar na ironicamente chamada de “sexta (cesta) seção”. Pudera!

Díficil

Nos meios políticos, já é dado como certo que dificilmente a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), será oficializada como candidata do partido a uma das vagas ao Senado.

Mais

Com a filiação do ex-governador Azambuja às hostes liberais, haveria mexida nas peças do tabuleiro, tendo em vista a necessidade de se abrir espaço para alianças.

Situada na Ilha dos Frades, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador (BA), foi eleita a melhor praia das Américas e da Península Ibérica. O reconhecimento veio após uma rigorosa avaliação conduzida pelo Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas), que analisou 200 praias de 11 países.

Com nota expressiva de 0,97 em uma escala que vai até 1, o destino baiano garantiu o topo do ranking geral. Esta não é a primeira vez que esta praia se destaca no exterior: a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe tem o selo internacional Bandeira Azul, concedido aos locais que cumprem rigorosos critérios de qualidade socioambiental. Outros pontos do litoral de Salvador também figuraram na relação do CIF Playas, como o Farol de Itapuã (103º), a Praia da Paciência (117º), o Porto da Barra (118º), a Praia do Flamengo (121º) e Piatã (122º).

Gabriela Thomaz, que colará grau em Medicina no dia 17

Dr. Fernando Cardilo e dra. Roberta de Paola

Jogo pesado

A oposição à prefeita Adriane Lopes tentou não dar espaço a ela no quesito abertura de crédito suplementar na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A proposta da prefeitura era de 30%, porém, foi apresentada emenda, por Dr. Lívio, Marcos Trad e Luiza Ribeiro, estabelecendo 10%. As duas propostas foram rejeitadas, ficando mantida a da Comissão de Finanças, limitando em 15% das despesas constantes no orçamento.

É lei

A arara-azul é a ave-símbolo de MS a partir de agora, por força de lei. Nativa do Pantanal e de outras áreas de importância ecológica, como o Cerrado, é um indicador da riqueza de nossos ecossistemas. Além disso, simboliza o compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, conforme projeto de autoria do deputado Junior Mochi, aprovado pela Assembleia e sancionado por Riedel.

Audiência

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, será ouvida em audiência pública hoje, às 14h, pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto estabelece as regras para a elaboração e a execução do Orçamento do ano seguinte. Na proposta encaminhada ao Congresso, o governo manteve superavit de 0,25% do Produto Interno Bruto em 2026. O limite global de despesas ficou fixado em R$ 2,43 trilhões.

* Colaborou Tatyane Gameiro