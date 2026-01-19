Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

O governador Eduardo Riedel entra no ano eleitoral de 2026 com dois alvos...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (19)

Ester Figueiredo

19/01/2026 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lya Luft - escritora brasileira
"Que a gente se divirta sem se matar, que ame sem se contaminar, que aprenda sem se enganar, que viva sem se vender”.

 

FELPUDA

O governador Eduardo Riedel entra no ano eleitoral de 2026 com dois alvos no coração de sua administração, para alegria dos adversários. Um deles, bem vistoso: o empréstimo de quase R$ 1 bilhão com o Banco do Brasil, autorizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e o outro se refere às promessas não cumpridas. Sobre o “cofrinho bilionário”, terá que passar a campanha eleitoral dando explicações ali, lá, acolá e alhures. Já o que não foi cumprido vai ser utilizado pelos adversários para questionar sua fama de bom técnico e excelente gestor.

Realidade

Pesquisa mostra que 68,6% das famílias campo-grandenses estavam endividadas em dezembro de 2025, acima dos 65% registrados no mesmo período de 2024, indicando mais compromissos parcelados como cheques pré-datados, cartões de crédito e empréstimo pessoal.

Mais

Em números absolutos, isso representa 226.248 famílias endividadas. Os dados são de pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com análise do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS.

Maria Augusta Waqued e Rachid Waqued

 

Kiki Pinheiro e Helô Pinheiro

Na espera

Nos bastidores políticos, circulam comentários de que se o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, decidir apoiar Lula, o vice-governador Barbosinha, deverá deixar a sigla. Cotado para ocupar o mesmo cargo na chapa de reeleição do governador Riedel, ele teria convites de vários partidos, entre eles, o União Brasil e o Republicanos. Atualmente, Kassab é secretário de Governo e Relações Institucionais do governador Tarcísio de Freitas (SP).

"A laço"

Político de direita ironizou o “desespero” do PT de Mato Grosso do Sul para encontrar alguém que queira disputar a segunda vaga ao Senado pela legenda. Segundo ele, a esquerda estaria tentando “pegar a laço” um nome para fazer dobradinha com o deputado federal Vander Loubet e está sugerindo até que o senador Nelson Trad Filho (PSD) venha a ser mais um novo “companheiro”, assim como o irmão Fábio Trad, que poderá ser candidato a governador.

Sonho meu...

Acalentando o sonho de ser deputado federal e tendo já tentado em outras ocasiões sem sucesso, o deputado estadual Roberto Hashioka deverá fazer nova tentativa este ano. Ele tem longa trajetória na vida pública: foi prefeito de Nova Andradina, diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos e do Detran, secretário de Administração e de Relações Institucionais da Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul.

Aniversariantes

  • Juliana Cristina Ferreira Abes Xavier,
  • Denise Ramos Flores Bisogenin,
  • Consuelo Pinto de Arruda,
  • Yasmine Ferreira de Melo,
  • Maria da Graça Barbosa Tomaz,
  • Marlon Nantes Foss,
  • Dalcides Pleutin Miranda,
  • João Baptista Maciel Monteiro Neto,
  • Sami Moussa Chamoun Georges,
  • Shodi Ishi (Ilson),
  • Silvania Batista dos Santos,
  • Sônia Regina de Souza,
  • Carolina Sornas de Almeida,
  • Cláudia Matos,
  • Sebastião Antunes Marinho,
  • Wellington Davi Teslenco,
  • Lílian Mara Dela Cruz,
  • Érica Tanowe Maddalena,
  • Kauê Pedro,
  • Juliana Lanari de Aragão,
  • Luiz Otavio Gottardi,
  • Elizabete Coimbra Lisbôa,
  • José Carlos Tavares do Couto (Zeca),
  • Dra. Arlete Delfina Marques Maia,
  • Donato Lopes da Silva,
  • Genivaldo Medeiros dos Santos,
  • Camila Teodoro Matos,
  • Laureen Vieira Praxedes,
  • Evellyn Guerrieri de Oliveira,
  • Ademir Kawahira,
  • Diego Augusto Granzotto de Pinho,
  • Ana Cristina Silva Cangussu,
  • Edmar Antonio Travain,
  • Anna Paula Falcão Bottaro,
  • Cláudio Takeshi Iguma,
  • Euclides José Bruschi Junior,
  • Silvia Maria Giroldo,
  • Aline Daniela de Almeida Defante,
  • Carlos Roberto dos Santos Okamoto,
  • Everton Heiss Taffarel,
  • Fabiana de Moraes Cantero e Oliveira,
  • Gerozino Ribeiro de Oliveira,
  • Dr. Marcos Zborowski Pollon,
  • Alisson Henrique do Prado Farinelli,
  • Annelise Guimarães Freire,
  • Adriana Moreira dos Santos,
  • Fátima Marques da Cunha,
  • Alan Gustavo Barbosa Monteiro,
  • Dr. Marcos Otto Mata,
  • Daniela Guerra Garcia,
  • Alfredo Chagas Chebel,
  • Edson Takeshi Nakai,
  • Alexandre Augusto Rezende Lino,
  • Ernesto Scapin Junior,
  • Fabio Theodoro de Faria,
  • Anderson Fabiano Pretti,
  • Edson Aparecido Bernardinelli Junior,
  • Graziela Enderle Banak,
  • Leonardo Costa da Rosa,
  • Heitor Evaristo Fabricio Costa,
  • Isabela de Azevedo Perez Soler,
  • José Roberto Carli,
  • Luciana Reich,
  • Júlio Furlaneto Bellucci,
  • Beatriz Fonseca Sampaio Stuart,
  • Gustavo Amato Pissini,
  • Karla Gonçalves Amorim,
  • Leonice Uhde Rovedo,
  • Marcus Faria da Costa,
  • Luis Marcelo Benites Giummarresi,
  • Marcelo Tavares Siqueira,
  • Luiz Antonio Barbosa Correa,
  • Matheus Valerius Brunharo,
  • Marcelo Battilani Calvano,
  • Luzia Haruko Hirata,
  • Marcelo da Cunha Resende,
  • Renata Gonçalves Pimentel,
  • Marcelo Dallamico,
  • Pedro Mendes Fontoura Netto,
  • Marcelo Esnarriaga de Arruda,
  • Priscila Castro Rizzardi,
  • Lyane Moretti,
  • Raquel do Valle Pereira,
  • Mohamed Reni Alves Akre,
  • Luiz Carlos Dobes,
  • Moacir Akira Yamakawa,
  • Simone Camargo Schell,
  • Bruna Czarneski Peró,
  • Roseli Maria Del Grossi Bergamini,
  • Thais Yumi Komiyama,
  • Rosimary Emiko Iamamoto,
  • Jeidir Monteiro Daroz,
  • Paulina Saab Mujica,
  • Zay Walquiria Siqueira da Silva,
  • Catarina Alves de Oliveira,
  • Laura Margarida Cafure,
  • José Carpes Espíndola,
  • Arlindo Seiki Itiki,
  • Roberto Tarashigue Oshiro Junior,
  • Veruska Insfran Falcão de Almeida,
  • Rodrigo Massuo Sacuno,
  • Ronaldo Pozzi Barbirato Barbosa,
  • Ruth Cavalcanti Tamasato,
  • Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli,
  • Walter Ravasco da Costa,
  • Ângela Maria Censi.

Gastronomia Correio B+

Para adoçar as férias escolares aprenda a fazer Bolinho de Chuva com Cacau

Nesse período de descanso, uma opção gostosa para se divertir com as crianças, família e amiguinhos

18/01/2026 10h30

Compartilhar
Para adoçar as férias escolares aprenda a fazer Bolinho de Chuva com Cacau

Para adoçar as férias escolares aprenda a fazer Bolinho de Chuva com Cacau Foto: Divulgação

Continue Lendo...

No contexto acelerado e desafiador da sociedade moderna, as férias escolares desempenham um papel mais importante do que um simples intervalo. Trata-se de um período fundamental no desenvolvimento saudável das crianças, assim como uma pausa revigorante das responsabilidades acadêmicas e das rotinas diárias.

Durante as férias, as crianças têm a liberdade de explorar sua criatividade e imaginação por meio de brincadeiras e atividades lúdicas também. Períodos como esse, de grandes possibilidades criativas, não apenas enriquecem o desenvolvimento cognitivo, mas também proporcionam momentos de autodescoberta e de melhor entendimento sobre o mundo ao redor ao conhecer outras realidades e vivências. 

Essa semana o Correio B+ apresenta para as crianças uma opção gostosa e criativa para as crianças vivenciarem com a família e amiguinhos nesse período de férias escolares, confira:


BOLINHO DE CHUVA COM CACAU

Ingredientes Bolinho:

  • 300 gramas de farinha de trigo
  • 5 colheres de sopa de açúcar
  • 200ml de leite
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de fermento
  • 100 gramas de cacau em pó


Cobertura:

  • 100 gramas de açúcar refinado
  • 30 gramas de canela

Modo de preparo:

Em uma vasilha, bata os ovos com o açúcar e acrescente o leite, a farinha e o cacau. Misture tudo até obter uma massa homogênea e por último, acrescente o fermento. Com o auxílio de uma colher de sopa, pegue uma quantidade pequena de massa e frite sob imersão em óleo com temperatura de 180ºC. Misture o açúcar com a canela e passe os bolinhos ainda quentes na mistura.

Tempo De Preparo: 1 hora

Grau de dificuldade: fácil

Fonte: Água Doce Sabores do Brasil

Moda Correio B+

Veja dicas de como organizar o guarda-roupa das crianças para começar o ano com praticidade e estilo

Especialista compartilha dicas para otimizar o armário infantil, facilitar a rotina das famílias e garantir conforto no dia a dia escolar e de lazer

17/01/2026 17h00

Compartilhar
Veja dicas de como organizar o guarda-roupa das crianças para começar o ano com praticidade e estilo

Veja dicas de como organizar o guarda-roupa das crianças para começar o ano com praticidade e estilo Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Com a chegada de um novo ano, organizar o guarda-roupa das crianças é uma tarefa essencial para tornar a rotina mais prática, funcional e eficiente. Além de facilitar o dia a dia dos pais, um armário bem planejado ajuda os pequenos a ganharem autonomia e aproveitarem melhor cada peça.

Pensando nisso, Sandra Bilibio, gerente de produto da Milon, marca de vestuário infantil com inspiração europeia e estilo clássico com 133 unidades em todo o Brasil, compartilha orientações para organizar o guarda-roupa infantil de forma inteligente e estratégica.

Hora de revisar e planejar: 2026 já começou, então, o primeiro passo para organizar o armário dos pequenos é fazer uma triagem completa das roupas. Separe as peças que ainda servem, as que podem ser doadas e aquelas que precisam de ajustes.

“Crianças crescem rápido, por isso é importante revisar o guarda-roupa com frequência e manter apenas o que realmente será usado”, explica Sandra. Avaliar a rotina da criança, como escola, passeios e atividades extras, também ajuda a definir quais itens são prioritários.

Organização por categorias facilita a rotina: separar as roupas por tipo, por exemplo, camisetas, calças, vestidos, conjuntos, pijamas e roupas íntimas, torna a visualização mais clara e agiliza a escolha dos looks. Outra dica é organizar por frequência de uso, deixando as peças do dia a dia ao alcance das mãos e reservando prateleiras mais altas para itens de ocasiões especiais ou fora da estação.

Aposte na versatilidade: investir em peças que combinam entre si é fundamental para otimizar o guarda-roupa infantil. Conjuntos coordenados, cores neutras e estampas atemporais permitem criar diferentes looks com menos itens.

“Roupas versáteis facilitam a composição e ajudam a reduzir excessos, mantendo o armário funcional e elegante”, destaca a gerente de produto da Milon.

Conforto e qualidade em primeiro lugar: tecidos leves, macios e respiráveis devem ser prioridade, principalmente para a rotina escolar. Algodão e malhas confortáveis garantem liberdade de movimento e bem-estar ao longo do dia.

Além disso, peças de qualidade têm maior durabilidade, acompanhando o crescimento das crianças por mais tempo, sem perder a vida útil.

Estimule a autonomia dos pequenos: uma boa organização também pode ser uma aliada no desenvolvimento da autonomia infantil. Deixar as roupas organizadas em gavetas ou cabides baixos permite que as próprias crianças escolham o que vestir. Etiquetas ou divisórias ajudam na identificação e tornam o momento mais lúdico e educativo.

“O guarda-roupa infantil ideal é aquele que une organização, conforto e praticidade. Quando cada peça tem seu lugar e propósito, a rotina flui melhor e sobra mais tempo para o que realmente importa: viver os momentos da infância com leveza e estilo. Acreditamos que a moda deve acompanhar o crescimento das crianças com funcionalidade, elegância e cuidado”, finaliza Sandra.


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

4

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande
homicídio

/ 10 horas

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

5

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercosul-UE: acordo traz 20 capítulos para nortear relação entre os dois blocos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercosul-UE: acordo traz 20 capítulos para nortear relação entre os dois blocos
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026