O governador Eduardo Riedel entra no ano eleitoral de 2026 com dois alvos...Leia na coluna de hoje

Lya Luft - escritora brasileira
"Que a gente se divirta sem se matar, que ame sem se contaminar, que aprenda sem se enganar, que viva sem se vender”.
FELPUDA
O governador Eduardo Riedel entra no ano eleitoral de 2026 com dois alvos no coração de sua administração, para alegria dos adversários. Um deles, bem vistoso: o empréstimo de quase R$ 1 bilhão com o Banco do Brasil, autorizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e o outro se refere às promessas não cumpridas. Sobre o “cofrinho bilionário”, terá que passar a campanha eleitoral dando explicações ali, lá, acolá e alhures. Já o que não foi cumprido vai ser utilizado pelos adversários para questionar sua fama de bom técnico e excelente gestor.
Realidade
Pesquisa mostra que 68,6% das famílias campo-grandenses estavam endividadas em dezembro de 2025, acima dos 65% registrados no mesmo período de 2024, indicando mais compromissos parcelados como cheques pré-datados, cartões de crédito e empréstimo pessoal.
Mais
Em números absolutos, isso representa 226.248 famílias endividadas. Os dados são de pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com análise do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS.
Na espera
Nos bastidores políticos, circulam comentários de que se o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, decidir apoiar Lula, o vice-governador Barbosinha, deverá deixar a sigla. Cotado para ocupar o mesmo cargo na chapa de reeleição do governador Riedel, ele teria convites de vários partidos, entre eles, o União Brasil e o Republicanos. Atualmente, Kassab é secretário de Governo e Relações Institucionais do governador Tarcísio de Freitas (SP).
"A laço"
Político de direita ironizou o “desespero” do PT de Mato Grosso do Sul para encontrar alguém que queira disputar a segunda vaga ao Senado pela legenda. Segundo ele, a esquerda estaria tentando “pegar a laço” um nome para fazer dobradinha com o deputado federal Vander Loubet e está sugerindo até que o senador Nelson Trad Filho (PSD) venha a ser mais um novo “companheiro”, assim como o irmão Fábio Trad, que poderá ser candidato a governador.
Sonho meu...
Acalentando o sonho de ser deputado federal e tendo já tentado em outras ocasiões sem sucesso, o deputado estadual Roberto Hashioka deverá fazer nova tentativa este ano. Ele tem longa trajetória na vida pública: foi prefeito de Nova Andradina, diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos e do Detran, secretário de Administração e de Relações Institucionais da Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul.
Aniversariantes
- Juliana Cristina Ferreira Abes Xavier,
- Denise Ramos Flores Bisogenin,
- Consuelo Pinto de Arruda,
- Yasmine Ferreira de Melo,
- Maria da Graça Barbosa Tomaz,
- Marlon Nantes Foss,
- Dalcides Pleutin Miranda,
- João Baptista Maciel Monteiro Neto,
- Sami Moussa Chamoun Georges,
- Shodi Ishi (Ilson),
- Silvania Batista dos Santos,
- Sônia Regina de Souza,
- Carolina Sornas de Almeida,
- Cláudia Matos,
- Sebastião Antunes Marinho,
- Wellington Davi Teslenco,
- Lílian Mara Dela Cruz,
- Érica Tanowe Maddalena,
- Kauê Pedro,
- Juliana Lanari de Aragão,
- Luiz Otavio Gottardi,
- Elizabete Coimbra Lisbôa,
- José Carlos Tavares do Couto (Zeca),
- Dra. Arlete Delfina Marques Maia,
- Donato Lopes da Silva,
- Genivaldo Medeiros dos Santos,
- Camila Teodoro Matos,
- Laureen Vieira Praxedes,
- Evellyn Guerrieri de Oliveira,
- Ademir Kawahira,
- Diego Augusto Granzotto de Pinho,
- Ana Cristina Silva Cangussu,
- Edmar Antonio Travain,
- Anna Paula Falcão Bottaro,
- Cláudio Takeshi Iguma,
- Euclides José Bruschi Junior,
- Silvia Maria Giroldo,
- Aline Daniela de Almeida Defante,
- Carlos Roberto dos Santos Okamoto,
- Everton Heiss Taffarel,
- Fabiana de Moraes Cantero e Oliveira,
- Gerozino Ribeiro de Oliveira,
- Dr. Marcos Zborowski Pollon,
- Alisson Henrique do Prado Farinelli,
- Annelise Guimarães Freire,
- Adriana Moreira dos Santos,
- Fátima Marques da Cunha,
- Alan Gustavo Barbosa Monteiro,
- Dr. Marcos Otto Mata,
- Daniela Guerra Garcia,
- Alfredo Chagas Chebel,
- Edson Takeshi Nakai,
- Alexandre Augusto Rezende Lino,
- Ernesto Scapin Junior,
- Fabio Theodoro de Faria,
- Anderson Fabiano Pretti,
- Edson Aparecido Bernardinelli Junior,
- Graziela Enderle Banak,
- Leonardo Costa da Rosa,
- Heitor Evaristo Fabricio Costa,
- Isabela de Azevedo Perez Soler,
- José Roberto Carli,
- Luciana Reich,
- Júlio Furlaneto Bellucci,
- Beatriz Fonseca Sampaio Stuart,
- Gustavo Amato Pissini,
- Karla Gonçalves Amorim,
- Leonice Uhde Rovedo,
- Marcus Faria da Costa,
- Luis Marcelo Benites Giummarresi,
- Marcelo Tavares Siqueira,
- Luiz Antonio Barbosa Correa,
- Matheus Valerius Brunharo,
- Marcelo Battilani Calvano,
- Luzia Haruko Hirata,
- Marcelo da Cunha Resende,
- Renata Gonçalves Pimentel,
- Marcelo Dallamico,
- Pedro Mendes Fontoura Netto,
- Marcelo Esnarriaga de Arruda,
- Priscila Castro Rizzardi,
- Lyane Moretti,
- Raquel do Valle Pereira,
- Mohamed Reni Alves Akre,
- Luiz Carlos Dobes,
- Moacir Akira Yamakawa,
- Simone Camargo Schell,
- Bruna Czarneski Peró,
- Roseli Maria Del Grossi Bergamini,
- Thais Yumi Komiyama,
- Rosimary Emiko Iamamoto,
- Jeidir Monteiro Daroz,
- Paulina Saab Mujica,
- Zay Walquiria Siqueira da Silva,
- Catarina Alves de Oliveira,
- Laura Margarida Cafure,
- José Carpes Espíndola,
- Arlindo Seiki Itiki,
- Roberto Tarashigue Oshiro Junior,
- Veruska Insfran Falcão de Almeida,
- Rodrigo Massuo Sacuno,
- Ronaldo Pozzi Barbirato Barbosa,
- Ruth Cavalcanti Tamasato,
- Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli,
- Walter Ravasco da Costa,
- Ângela Maria Censi.