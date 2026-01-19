O governador Eduardo Riedel entra no ano eleitoral de 2026 com dois alvos...Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Lya Luft - escritora brasileira

"Que a gente se divirta sem se matar, que ame sem se contaminar, que aprenda sem se enganar, que viva sem se vender”.

FELPUDA

O governador Eduardo Riedel entra no ano eleitoral de 2026 com dois alvos no coração de sua administração, para alegria dos adversários. Um deles, bem vistoso: o empréstimo de quase R$ 1 bilhão com o Banco do Brasil, autorizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e o outro se refere às promessas não cumpridas. Sobre o “cofrinho bilionário”, terá que passar a campanha eleitoral dando explicações ali, lá, acolá e alhures. Já o que não foi cumprido vai ser utilizado pelos adversários para questionar sua fama de bom técnico e excelente gestor.

Realidade

Pesquisa mostra que 68,6% das famílias campo-grandenses estavam endividadas em dezembro de 2025, acima dos 65% registrados no mesmo período de 2024, indicando mais compromissos parcelados como cheques pré-datados, cartões de crédito e empréstimo pessoal.

Mais

Em números absolutos, isso representa 226.248 famílias endividadas. Os dados são de pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com análise do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS.

Na espera

Nos bastidores políticos, circulam comentários de que se o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, decidir apoiar Lula, o vice-governador Barbosinha, deverá deixar a sigla. Cotado para ocupar o mesmo cargo na chapa de reeleição do governador Riedel, ele teria convites de vários partidos, entre eles, o União Brasil e o Republicanos. Atualmente, Kassab é secretário de Governo e Relações Institucionais do governador Tarcísio de Freitas (SP).

"A laço"

Político de direita ironizou o “desespero” do PT de Mato Grosso do Sul para encontrar alguém que queira disputar a segunda vaga ao Senado pela legenda. Segundo ele, a esquerda estaria tentando “pegar a laço” um nome para fazer dobradinha com o deputado federal Vander Loubet e está sugerindo até que o senador Nelson Trad Filho (PSD) venha a ser mais um novo “companheiro”, assim como o irmão Fábio Trad, que poderá ser candidato a governador.

Sonho meu...

Acalentando o sonho de ser deputado federal e tendo já tentado em outras ocasiões sem sucesso, o deputado estadual Roberto Hashioka deverá fazer nova tentativa este ano. Ele tem longa trajetória na vida pública: foi prefeito de Nova Andradina, diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos e do Detran, secretário de Administração e de Relações Institucionais da Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul.

