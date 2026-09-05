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Diálogo

O pagamento de cachês estratosféricos por alguns prefeitos, principalmente... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna Diálogo deste sábado (05) e domingo (06)

Ester Figueiredo

05/09/2026 - 00h02
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Silas Resende - poeta de MS

"Que o coração dance livre no céu infinito ao sabor de significante existência, muito além das aparências”.

FELPUDA 

O pagamento de cachês estratosféricos por alguns prefeitos, principalmente de municípios menores, beira a afronta à população. O artista tem todo o direito de cobrar o que considera justo pelo seu trabalho, mas cabe ao gestor decidir se vale a pena contratar. Afinal, o recurso público vem do bolso do já castigado contribuinte, que espera ver seus impostos retornarem em serviços. Não se trata de ser contra entretenimento, mas é preciso estabelecer prioridades para os gastos, que são feitos como se não houvesse amanhã.

Arquivados

A vereadora Isa Marcondes, de Dourados, livrou-se de investigação que havia sido provocada por denúncia de sindicato. A entidade questionou a atuação dela em fiscalizações realizadas nas unidades de saúde. A acusação apontava supostos excessos e exposição de profissionais nas redes sociais.  Ministério Público de MS analisou o caso e decidiu pelo arquivamento. Como se vê... 

Louros

Fábio Trad quer colher louros por ter acionado o STF quando Lula corria o risco de ser transferido para o presídio de Tremembé. Ele apresenta a iniciativa como parte da relação de confiança, sustentando que sua atuação ajudou a garantir a permanência do petista em Curitiba, onde cumpria pena. Agora, resta saber se o eleitor reconhecerá a façanha como grande feito político. Porque louro mesmo só vale quando o eleitor resolve entregar.

À vista

Projeto na Câmara Federal determina que equipamentos ocultos, camuflados ou sem sinalização possam ter multas anuladas. A justificativa é simples: fiscalização deve servir para prevenir acidentes, não para surpreender condutores. O deputado André Fernandes, autor do projeto, chamou radar escondido de “armadilha”. Se a proposta avançar, agradará 10 entre 10 motoristas.

Para todos

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa de MS projeto que pretende acabar com velha prática das empresas: oferecer vantagem ao cliente novo e esquecer quem já paga a conta há anos. Ele determina que promoções de serviços contínuos sejam estendidos automaticamente aos consumidores antigos. Multa será de 20 a 200 Uferms por cliente, além de outras penalidades.

Reni Domingos, que está comemorando idade nova neste domingo (6) - Foto: Arquivo Pessoal

 

Isidro Theodoro de Faria e Maria Leonor Castilho Guimarães (28 anos de casados)Neste sábado, Isidro Theodoro de Faria e Maria Leonor Castilho Guimarães completam 28 anos de casamento – Bodas de Hematita - Foto: Arquivo Pessoal

À prova

Ex-prefeitos que decidiram disputar as eleições de 2026 terão agora oportunidade de testar o tamanho da lembrança deixada nas urnas municipais. A experiência administrativa, porém, não vem acompanhada de garantia de votos. O eleitorado municipal é apenas parte daqueles que participam. E eleição, como se sabe, não aceita certificado de popularidade vencida.

Alerta

O Tribunal de Justiça de MS manteve a condenação de motorista que atropelou pedestre na faixa de travessia em Campo Grande. A vítima sofreu fraturas e receberá indenização de R$ 15,8 mil. Ao manter a sentença, desembargadores reforçaram princípio do Código de Trânsito Brasileiro: o maior deve proteger o menor. Mesmo com sinal verde para os veículos, o motorista deve aguardar a conclusão da travessia. Decisão serve de alerta para todos.

Espaço

As Pancs, plantas alimentícias não convencionais, começam a ganhar espaço nas lavouras e nas mesas. A Embrapa lançou as primeiras cultivares de bertalha e caruru, ainda pouco exploradas no Brasil. O pesquisador Nuno Madeira, responsável pelo trabalho, afirma que a oferta dessas cultivares deve ampliar o consumo das hortaliças.

ANIVERSARIANTES

Sábado (05)

Dr. Celso Cestari Pinheiro,
Mariana Medeiros Navarro Santos Licks,
Arlindo Ramão Florentino,
Carlos Lopes dos Santos,
José Magalhães da Costa,
Vilson Zanatta,
Denise Maria Vicente Guidoni,
Lilian Rosa Corrêa Pinto Magalhães,
Caroline Rizzo,
Anna Leda Saab,
Eliane Schneider Pondskoski,
Talissa Nayra Siqueira da Silva,
Cleonice Nakasone Arakaki,
Alfredo Guenhu Asato,
Gilson Cândido Braguini,
Hélio de Lima,
Ivan Carlos dos Santos,
Fabrizio Kleiton Cândido,
Kênia Maciel Lacerda,
Wagner Luiz Ribeiro,
Márcia Atanasio Fontoura Davalos,
Maria Celéne de Figueiredo Nessimian,
Zelmo de Brida,
Dr. Luiz Aleixo da Silva Filho,
Celso Luiz Brasil Ovelar Filho,
Leila Brandão,
Ilton Arashiro,
Roberta Novais Ferreira,
Tatiane Bombassaro,
Marceleide Hartterman Marques,
Honorato de Souza,
Luiz Alberto Freire Teixido,
Juliano Reinheimer,
Carlos Roberto Hesporte,
Janete Matos da Silva,
Sebastião Roberto Collis,
Nair Moraes Freitas,
Afrânio Motta Filho,
Maura Glória Lanzone,
Adeny de Souza,
Emília Sabatel Giordano,
José Antônio dos Santos,
Lenine Rosa Duarte,
Djair dos Santos Castanho,
Ricardo Bertoni,
Kátia Regina Nunes da Cunha,
Gavina de Azevedo Flores Baldo,
Sônia Regina de Jesus,
Dr. Carlos Nobuyoshi Ide,
Ana Carla Burgatt Freire,
Chesla Peters dos Santos,
Yone Stella Medeiros,
Marlene Anache Hage,
Dr. Geraldo Vinícius Ferreira Hemerly Elias,
Maria Gabriela Trad,
Dr. Nelson Trad Filho,
Marlene Pereira de Souza,
Janete dos Santos Pereira,
Kazuza Elisângela Vargas Brites,
Mariusa Roberto da Silva Sachelaride,
Dr. Jorge Luiz Miranda,
Epaminondas Luiz Cardoso,
João Affonso de Barros Mello,
Luiz André Bobato,
João Eduardo Bueno Netto Nascimento,
Letícia Naveira,
Evelyna Ruth Dutra Vieira,
Sandra Aparecida Marques Gonzaga,
Idmilson Rodrigues de Almeida Júnior,
Dr. Jean Carlos Alves,
Jonny Adriano Mazochin,
Anísio Ziemann,
Simone Antunes Molina,
Gabriel Braite,
Thiago Bonadia Sbroggio,
Cleomedes Carlos Fechner Victório.

Domingo (06)

Reni Domingos dos Santos,
Dra. Márcia Simões Corrêa Neder,
Ilibio Carlos Simioli da Paz,
Sinedir Arruda Amorim Kanashiro de Além,
Luiz Felippe Ribeiro Orro,
Andréa Duarte,
João Victor de Figueiredo Massud,
Álvaro Henrique de Oliveira Rezende,
Eduardo Nogueira Dias,
Zelir Antônio Jorge,
Ronaldo Gomes da Silva,
Neltem de Souza,
Nadir Viegas dos Reis,
Americo Shimabukuro,
Ricardo Augusto Nascimento Pegolo dos Santos,
Fernanda Boing,
Ana Lúcia Rolim Scardini,
Lorene Fernandez Dall Negro Ferrari,
Rafael Ribeiro Emiliano,
Genesio Pereira de Souza,
Dr. Davi Calixto Pires,
Rose Belon,
Ezequiel Taveira dos Santos,
Maria de Fátima Lima,
Rosa Jane Pedrossian Cândido,
Paula Corrêa Rigo Navarro,
Rubens Nunes da Cunha,
Dra. Regina Mara Jurgielewecz Gomes,
Flodoaldo Alves de Alencar,
Cláudio Miguel Gealh,
Paulo Henrique Pereira da Silva,
Maria Zilda Cabalero,
Cláudio Belon,
Marília Bulhões Godoy,
José Donizete Ferreira de Freitas,
Luiza Hatsue Tegawa,
Regiane dos Santos Martins,
João Alberto Martins do Amaral,
Edileuza de Andrade Lopes Dias,
Marcelo Ferrreira Armoa Gomes,
Walter Mendes Ribeiro,
Berenice Mendes Penteado,
José Carlos Silva Matos,
Ariza Calarge,
Carla Cristina Nunes da Cunha,
Suyanne Trindade Amado,
Tatiana Assumpção Gatass,
Dr. Oldemiro Hardoim Júnior,
Dr. João Roberto Coelho Neto,
Ricardo Andreotti,
Cláudia Barbosa Andreatta,
Siderley Brandão Stein,
Luiz Roberto Baltuilhe Monteiro,
Vicente Shinzato,
Flávio Pacheco,
Justina Conche Farina,
Lorini Lanzoni Fabro,
Youssef Saliba,
Dr. Yuri Corrêa Luzio,
Maria Jussara Parizotto,
Luciano Augusto Nogueira,
Paulo Valdocir Pradella,
Ana Flávia Buzaneli,
Maria Terezinha Mazina Martins,
Leila Aparecida Dauzacker Maciel,
Adalto Veronesi,
Ângelo Roberto Jabur Bimbato,
Nelson Kian,
Ademar Trelha,
Danilo Garcês Bressan.

Colaborou com Tatyane Gameiro.

Saúde integrativa

Autocuidado vai além do espelho e une saúde, beleza e bem-estar em encontro

Evento Além da Aparência, promovido pela nutricionista Luanna Caramalac, reuniu profissionais de diferentes áreas para discutir a relação entre alimentação, estética, imagem, autoestima e qualidade de vida

03/09/2026 08h30

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Da esquerda para a direita: Thielly Prado, Natália Morota, Anna Paula Abreu, Luanna Caramalac e Viviane Orro

Da esquerda para a direita: Thielly Prado, Natália Morota, Anna Paula Abreu, Luanna Caramalac e Viviane Orro Divulgação

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Promovido pela nutricionista funcional e integrativa Luanna Caramalac no Dia do Nutricionista, que foi celebrado nesta segunda-feira, o evento Além da Aparência reuniu cerca de 30 mulheres no Instituto LCM, no The Place Corporate, e marcou também os cinco anos de atuação da instituição na Capital.

A proposta do encontro foi discutir uma mudança percebida em diferentes áreas relacionadas à beleza: a procura crescente por resultados mais naturais, individualizados e menos associados à transformação radical da aparência.

No talk, porém, a conversa foi além dos procedimentos estéticos e trouxe uma reflexão sobre aquilo que sustenta a imagem que aparece externamente.

“Estamos vivendo um momento em que as pessoas buscam cada vez mais o cuidado de dentro para fora”, resumiu Luanna durante a abertura da conversa.

Para a nutricionista, a alimentação não deve ser compreendida apenas como uma ferramenta para emagrecer ou modificar o corpo. Sua atuação profissional parte de uma visão mais ampla, que considera a relação entre nutrição, prevenção, qualidade de vida e as necessidades individuais de cada paciente.

MAIS DO QUE DIETA

Ao celebrar cinco anos do Instituto LCM, Luanna também compartilhou parte de sua trajetória pessoal e profissional. A nutricionista afirmou que sua compreensão sobre saúde ultrapassa a ideia de prescrever dietas ou estabelecer regras universais de alimentação.

“É a nutrição que eu acredito, que não é só uma nutrição de fazer uma dieta. É de fato ir à causa, à raiz do problema do paciente, tratar o todo”, afirmou.

Segundo ela, cada pessoa possui uma rotina, um histórico e necessidades, o que exige acompanhamento individualizado. Essa perspectiva busca afastar soluções imediatistas e aproximar o cuidado de hábitos que possam ser sustentados ao longo do tempo.

A ideia central do evento foi justamente mostrar que saúde e aparência não precisam ser tratadas como assuntos completamente separados.

Alterações na pele, no cabelo e no corpo podem levar pessoas a buscar respostas exclusivamente em produtos ou procedimentos, quando outros fatores relacionados à saúde também merecem a atenção.

Essa integração foi um dos principais pontos discutidos pelas convidadas.

BELEZA ALÉM DO ESPELHO

A empreendedora e especialista em saúde das sobrancelhas Thielly Prado levou ao encontro a experiência de quem acompanha diariamente mulheres em busca de mudanças na imagem.

Para ela, a transformação observada nos últimos anos vai além da procura por determinados procedimentos. Muitas clientes passaram a buscar espaços de cuidado, pausa e acolhimento.

Thielly relacionou essa mudança ao período da pandemia, quando muitas pessoas foram obrigadas a desacelerar e passaram mais tempo dentro de casa.

“Depois da pandemia, eu vi o quanto as pessoas já não estavam mais buscando somente [fazer] uma sobrancelha, uma escova ou um pé e mão. Todo mundo começou a buscar essa paz”, afirmou.

Segundo ela, o contato cotidiano com mulheres também permite perceber como questões aparentemente relacionadas à estética podem estar conectadas a outras dimensões da vida.

“Não é só sobrancelha, não é só botox, não é só harmonização. É um todo”, disse.

A profissional ressaltou que sinais percebidos externamente podem despertar dúvidas sobre alimentação, rotina e acompanhamento de saúde.

A intenção, segundo ela, não é transformar a aparência em um diagnóstico, mas compreender que o autocuidado pode exigir uma rede de profissionais e diferentes formas de atenção.

Da esquerda para a direita: Thielly Prado, Natália Morota, Anna Paula Abreu, Luanna Caramalac e Viviane OrroDa esquerda para a direita: Thielly Prado, empreendedora e especialista em saúde das sobrancelhas; Natália Morota, biomédica especializada em harmonização facial e rejuvenescimento; Anna Paula Abreu, cerimonialista que conduziu o evento; Luanna Caramalac, nutricionista funcional e integrativa; e a médica Viviane Orro - Foto: Divulgação

CEREJA DO BOLO

A biomédica Natália Morota, especializada em harmonização facial e rejuvenescimento, também defendeu uma abordagem que não coloque os procedimentos estéticos como única resposta para a busca por autoestima.

Com 16 anos de atuação na área da beleza, ela afirmou que passou a compreender a estética de forma diferente ao perceber o impacto que a relação de uma pessoa com a própria imagem pode ter em outras áreas da vida.

“Quando a gente transforma uma mulher, a vida dela inteira muda. Como a gente se vê, a gente começa a se comportar de outra forma”, afirmou.

Ao mesmo tempo, Natália destacou que intervenções externas não substituem os cuidados básicos relacionados à saúde.

Para ela, alimentação adequada, atividade física e acompanhamento profissional fazem parte de uma estrutura que sustenta os resultados buscados também na estética.

“Não adianta fazer um estímulo de colágeno se a paciente não tem nutrientes suficientes para sustentar aquilo. A estética é a cereja do bolo”, comparou.

A fala também trouxe um alerta sobre a procura por soluções rápidas para emagrecimento ou transformação corporal sem o acompanhamento adequado. A popularização de medicamentos e procedimentos não elimina, segundo as participantes, a necessidade de avaliação individual e orientação profissional.

IMAGEM QUE VESTE

A influenciadora e empresária de moda Bruna Gonçalves acrescentou ao debate a relação entre vestuário, identidade e autoestima.

Para ela, a imagem é importante na maneira como uma pessoa se apresenta ao mundo, mas não é suficiente para definir quem ela é.

“A beleza faz sentido a partir da imagem que a gente entrega quando chega a um lugar, mas quem permanece é a nossa essência”, afirmou.

Bruna relacionou o cuidado com a aparência à capacidade de reconhecer a identidade. Vestir uma roupa e se sentir bem, segundo ela, pode ser uma forma de reconhecer qualidades que já existem, e não necessariamente criar uma nova versão de si mesma.

Em sua fala, contou que momentos difíceis de sua vida também mudaram sua maneira de enxergar o autocuidado.

“A beleza externa, como eu cuido de mim por fora, me ajudou muito. Porque a beleza externa também pode refletir aquilo que está interno”, disse.

Para a empresária, a forma como uma mulher ocupa os espaços, se relaciona com outras pessoas e constrói sua presença também faz parte daquilo que pode ser entendido como beleza.

SAÚDE VEM ANTES

A médica Viviane Orro trouxe para a conversa sua experiência de mudança profissional. Atuante anteriormente na terapia intensiva e na nefrologia, ela decidiu, após a pandemia e um período de sobrecarga, fazer uma transição para a área da medicina estética e dos procedimentos faciais.

A mudança, segundo ela, também foi motivada pela necessidade de buscar mais qualidade de vida. Durante a pandemia, Viviane esteve na linha de frente da assistência médica e afirmou que o período modificou profundamente sua relação com o trabalho e com o cuidado pessoal.

“Eu precisava ter mais tempo com a minha família e mais tempo para cuidar de mim”, contou.

Na nova área de atuação, porém, ela disse ter levado consigo uma percepção construída durante os anos em que trabalhou com pacientes em situações graves: a importância de um organismo saudável e adequadamente acompanhado.

“A profissão da nutricionista é muito mais importante do que as pessoas têm exata noção. Se a gente tem um corpo nutrido, um corpo saudável, a nossa expectativa de vida muda, o nosso humor muda, a nossa energia muda”, afirmou.

Mesmo trabalhando atualmente com estética, Viviane defendeu que os procedimentos devem ocupar um lugar complementar no cuidado. “A beleza é segundo plano. A estética é segundo plano”, disse.

Para a médica, o ponto de partida precisa ser a saúde e a capacidade de uma pessoa de reconhecer a autoimagem sem transformar cada característica natural em um problema a ser corrigido. “Ela tem que olhar no espelho e falar: ‘Eu sou linda. Essas rugas são a minha história’”, afirmou.

Diálogo

Em Mato Grosso do Sul, a campanha eleitoral já encontrou nova modalidade... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (3)

03/09/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Martha Medeiros - Escritora brasileira

"Solidão não se cura com o amor dos outros. Se cura com amor-próprio”.

FELPUDA

Em Mato Grosso do Sul, a campanha eleitoral já encontrou uma nova modalidade de esconde-esconde: candidato escondendo candidato. Há quem esteja distribuindo santinhos com espaço generoso apenas para o presidenciável, enquanto os demais nomes da chapa majoritária parecem ter virado figurantes. O candidato ao Governo some, o postulante ao Senado desaparece e, em alguns casos, até a própria chapa parece precisar de lupa. A estratégia, naturalmente, desperta comentários nos bastidores e alimenta a velha pergunta: por que esconder quem deveria estar sendo apresentado ao eleitor?

E?...

Candidatos que anunciaram tratamento contra o câncer poderiam, dentro dos limites legais e da privacidade, informar os eleitores se estão em condições de assumir eventual missão pública

Mais

Alguns recorreram às redes sociais para anunciar a doença, o tratamento, mas não informaram se tiveram a cura defitiniva. A questão envolve transparência e confiança do eleitor.

DiálogoFoto: Divulgação

Giovanna Maravieski, chefe da Divisão de Fiscalização da Saúde do TCE-MS, tornou-se a primeira auditora de controle externo do Tribunal a conquistar a certificação internacional PESA, da INTOSAI Development Initiative. A certificação é voltada à formação e ao aprimoramento de profissionais que atuam na fiscalização e auditoria do setor público. O programa segue padrões e metodologias internacionais de controle e auditoria governamental. A formação inclui estudos, avaliações on-line e acompanhamento de mentor. Giovanna teve como coach o auditor Haroldo Oliveira de Souza, também do TCE-MS. Ela afirmou que o PESA foi um divisor de águas em sua carreira.

Diálogo Marco Antonio Moraes e Valéria Foschiani - Foto: Studio Vollkof

 

Diálogo Fernanda Motta - Foto: Lu Prezia

Vitrine

Nos meios políticos, comenta-se que a prefeita Adriane Lopes perdeu grande oportunidade de marcar posição nessas eleições. Afinal, dificilmente terá novamente um cenário tão favorável para apresentar sua atuação política e os resultados de sua gestão. O problema é que até agora, dizem os críticos, não conseguiu mostrar nem uma coisa, nem outra. A vitrine eleitoral está aberta, mas faltariam produtom para por nas prateleiras. E eleição, como se sabe, não costuma perdoar vitrine vazia.

“Gato”

Com todas as letras, a vereadora Luiza Ribeiro (PT) acusou órgãos da Prefeitura de Campo Grande de terem feito “gato” de energia no prédio utilizado em evento LGBTQ+. Segundo ela, a ligação irregular teria sido feita pela administração municipal, que realizou evento anterior no local. A denúncia, naturalmente, provocou aquele tipo de silêncio que costuma falar mais alto do que qualquer discurso. Agora resta saber quem vai pagar as contas: a da energia e, principalmente, a da política. 

Alívio

Quem está feliz como pinto no lixo é o vereador Marcos Trad, depois que o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou ação do PDT estadual que pedia a perda do seu mandato por suposta desfiliação sem justa causa. O placar foi de cinco votos a dois, garantindo sua permanência no cargo. A decisão chega em boa hora para quem pretende disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Agora, Marcos Trad pode concentrar suas energias na campanha eleitoral.

ANIVERSARIANTES 

  • Jane Mary Abuhassan Gonçalves, 
  • Lude Simioli Júnior, 
  • Francisco Almeida Telles
  • (Chiquinho Telles), 
  • Gevair Ferreira Lima,
  • Sandra Uhry, 
  • Linda Jeronimo Dias,
  • Alice de Araújo de Alcântara,
  • Cleber Aguirre,
  • José Sotoma,
  • Luis Carlos Beraldo da Costa,
  • Maria Aparecida dos Reis Siqueira,
  • Rosália Yocie Tokuyama,
  • Maria Eunice de Jesus Santos,
  • Antonio Marcos de Andrade,
  • Paulo  Queiroz,
  • Marco Aurelio Perez,
  • Helio de Paula,
  • Moacir Fernandes Dutra,
  • Sônia Irma Frainer, 
  • Leny Ourives da Silva,
  • Renan de Souza Nucci,
  • Monacy Carlos Moura,
  • Sônia Maria Pinto de Arruda,
  • Geise Conceição Teodoro Soares Tôrres, 
  • Vitor Francisco Torres Menegazzo, 
  • Thiago Cardozo, 
  • Marcos Benedetti Hermenegildo,
  • Fabiana Silva Laburu,
  • Paulo Sérgio Costa, 
  • Gleide Soares Morel Durães, 
  • Diego Bazana Senzano,
  • Micchelle Coutinho Lubacheski,
  • Valdir Antunes Nuncao,
  • Liziane Berrocal,
  • Rosilene Garcia,
  • José Benício Praxedes,
  • Marlene de Matos Bossay,
  • Carmen Tieko Massan,
  • Ana Lúcia de Almeida dos Santos,
  • Rose Mary Domingues,
  • Eveline Jacobina Marceli,
  • Mariana Tomaz Silva,
  • Luciana Santos de Oliveira,
  • Luiz Sirineu, 
  • Dra. Carolina Muzzi Youssef, 
  • Félix Amado Soares,
  • Luiz Carlos Ortega,
  • Yvan Luiz Madruga Varjão,
  • Moysés Aristeu Thomé,
  • Silvio Rebelo de Freitas,
  • Kaurry Miyasato Alves,  
  • Eduarte Candido de Lima,
  • Pedro Costa de Barros,
  • Maria Lúcia Rodrigues da Silva,
  • Fernando Antonio Camargo,
  • Patrícia Alves Barbosa,
  • Marcelo Alves Barbosa,
  • Carla Rodrigues Cubel,
  • Lúcia Andrade Lamota,
  • Sandra Dutra Araújo,
  • Rosângela Carla Muller,
  • Gisela Luz Ferreira,
  • Neuza Barbosa Massi,
  • Maria Rita de Lima,
  • Herberto Cristovam Dias Gomes,
  • Eloty Justina Dias Schieder,
  • Iraldo Grisoste Barbosa,
  • Dr. Armindo Ramão Medina, 
  • Marcos Hernani Teixeira Hollender,
  • Elenice Barbosa,
  • Regina Maria Ribeiro,
  • Jucineide Almeida de Menezes,
  • Marlene Bobato,
  • Cândida Maria de Souza,
  • Maria Rita Menezes Arruda,
  • Renilde Viana de Souza,
  • Elizabeth de Souza Lemos,
  • Tércio José Alves,
  • Flávio Alexandre Chagas Martins,
  • Oledir Querino dos Santos Vianna,
  • Lisandra Cristina Felix,
  • Valdeir Rodrigues Dias,
  • Rosely Libanês,
  • Argentino José Nepomuceno Neto,
  • Miriam Elizabeth Lemos Dutra,
  • Maria de Lurdes Saveran Trevizan,
  • Aluizio Gomes Silva Filho,
  • José Gazilan,
  • Laís Helena Adami de Freitas,
  • Rodolfo Fernandes Rocha,
  • Claudete Cristovão Abrão, 
  • Danilo César Maffei,
  • Lucas Flores Grisoste Barbosa,
  • Ursula Mara Bernardes Maldonado,
  • Inácio Martins Ribeiro,
  • Zulma Luiza Contar Fernandes 
  • Reis,
  • Jesus Breno Batista,
  • Renan Cintra Soloaga,
  • Jesus Milane de Santana,
  • Abdaias Borges Sena,
  • José Roberto de Souza Freire,
  • Valéria Sudan, 
  • Gustavo Pereira,
  • Cássio Roberto Gradela,
  • Toshiaki Ueno,
  • Gislaine dos Santos Federici,
  • Hamilton Arguelho Espinosa de Souza,
  • Altamiro de Figueiredo.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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