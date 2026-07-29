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Diálogo

O tabuleiro da disputa pelo Senado começa a ganhar forma e os pré... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna dessa quarta-feira (29)

Ester Figueiredo

29/07/2026 - 00h02
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Charles Chaplin - Ator e produtor inglês

"Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas. Mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá”.


FELPUDA 

O tabuleiro da disputa pelo Senado começa a ganhar forma e os pré-candidatos já afiam os discursos. Têm representantes da direita, da direita conservadora, do centro-direita, da esquerda e da esquerda mais à esquerda. Ideologias à parte, todos compartilham o mesmo objetivo: conquistar os votos dos mais de dois milhões de eleitores de Mato Grosso do Sul. Até as convenções, o movimento é de cálculo e cautela. Depois delas, o jogo será de ataque. Resta saber quem dará o xeque e quem acabará levando xeque-mate nas urnas. É esperar para ver.

Ruídos

A relação do PT de MS com os indígenas, seus eleitores tradicionais, começa a dar sinais de desgaste antes mesmo de a campanha ganhar as ruas. O que até então parecia uma parceria política sólida já enfrenta ruídos, cobranças e descontentamentos. 

Mais

E o problema não ficará restrito aos gabinetes, pois ruas, avenidas, praças e aldeias também serão palco da disputa. Na eleição, discurso bonito precisa resistir ao teste das realidade e memória do eleitor. Se a relação continuar se deteriorando, o prejuízo político será inevitável. 

Francisca Viana da Silva e Petrucio Narciso da Silva, que hoje comemoram 55 anos de casamento (Bodas de Ametista)Francisca Viana da Silva e Petrucio Narciso da Silva, que hoje comemoram 55 anos de casamento (Bodas de Ametista) - Foto: Arquivo Pessoal

 

Maria BrazMaria Braz - Foto: Divulgação

Não basta

Na guerra pelo voto do distinto eleitor, alguns candidatos com mandato estão mergulhando na prestação de contas de tudo o que fizeram. Mostrar trabalho é obrigação, mas transformar campanha eleitoral em relatório de atividades não garante voto. O eleitor quer saber o que mudou na vida dele e não apenas quantos requerimentos foram apresentados. Afinal, quem ocupa cargo público não está fazendo favor, pois é empregado do povo. 

Fico

Para alegria dos pré-candidatos a deputado federal da direita, o Coronel David (PL) decidiu não disputar uma das oito cadeiras da Câmara Federal. O parlamentar vai mesmo buscar a reeleição e já comunicou sua decisão ao presidente do Partido Liberal, Reinaldo Azambuja. Com isso, encerram-se as especulações.

Ligeira

A Federação PSOL-Rede foi a primeira de MS a registrar oficialmente sua chapa para as eleições de 2026 no DivulgaCandContas, do TSE. Lucien Rezende aparece como candidato a governador e está entre os primeiros que disputam tal cargo já cadastrados pela Justiça Eleitoral no país. 

Juntos

O vereador Marcos Trad é um dos seis nomes da chapa do PT para disputa da Câmara Federal. Assim, ele estará com seu irmão Fábio Trad, candidato a governador, na mesma trincheira da esquerda.

ANIVERSARIANTES 

  • Artur Fernandes Filho (Tuca),
  • Luciana Tavares Marcondes de Souza,
  • Leôncio de Souza Brito Neto,
  • Patricia Carvalho Pereira Chaves,
  • José Armando Cerqueira Amado,
  • Milton da Costa Lima,
  • Claydêe Ignacio Ribeiro,
  • Dra. Djanir Corrêa Barbosa Soares, 
  • Marcos Ramirez Meza,
  • Pedro Roberto Sanches,
  • Maria Luisa da Conceição Martins,
  • Veimar Seabra Santana,
  • Genésia Rodrigues de Oliveira Sayd Pinto,
  • Silvestre Pereira da Silva,
  • Primos Zafari de Cauli,
  • Maurício Antunes Strang,
  • Rosely Torres Alves da Rocha,
  • Diana Francisca de Oliveira Melges,
  • Abel Conceição,    
  • Elisandro Cerioli, 
  • Marco Antônio Martins,
  • Isabella de Castro Bertelli, 
  • Camila Ávila Corrêa da Costa Cance,
  • Juliana Magri, 
  • Luiz Marques Vieira,
  • Cláudio Duailibi,
  • Pedro Mendes Couto,
  • Carlos Dódero Duailibi,
  • Dra. Denise da Silva Viégas,
  • Cristiana Junqueira Mendes,
  • Beatriz Sanches Pimentel,
  • Domingos Garde Filho,
  • Jéferson Matas Ibrahim,
  • Dilma de Medeiros Baréa,
  • Odácio Pereira Moreira,
  • Tainná Martins Escobar,
  • Ana Daiana Grunewaldt,
  • Marcelino Tadashi Akimura,
  • José Roberto Brun Filho,
  • Cely Maura Uehara,
  • Mauro Brisola Girão,
  • Jeny Ferreira Soares,
  • Ademar Rotili Nunes Junior, 
  • Marta Zierman Landfeldt,
  • Teresa Cristina Buainain Balbuena,
  • Victorino Martos Caetano Fonseca,
  • Dr. Benedito Dutra Pimenta, 
  • Márcia Regina Rezek,
  • Nacif Matheus Chacha, 
  • Maria Luisa Caldas Corrêa da Costa,
  • Selene Rocha Zeola,
  • Sandra Regina Zeola,
  • Ary Fernando Bittar,
  • Deize Benevides,
  • Honorio Pimentel Alencar,
  • Maria Madalena Carvalho,
  • Silvia Helena Franzini,
  • Luiz Fernando de Souza Oliveira,
  • Marisa Galdeiro Alencar,
  • Rodrigo Marques Moreira,
  • Lázaro Corrêa da Costa Filho,
  • Ivone Cardoso Ramalho Gomes,
  • Maurílio Vieira Tôrres,
  • Antônio de Oliveira Resende Filho,
  • Itamar de Souza Novaes,
  • Iderli de Souza,
  • Maria Regina França, 
  • Maria Rosa Anderson Nasser, 
  • Carla Cristina Ferreira de Almeida,
  • Maria do Carmo Oliveira Nunes,
  • Lucas Arruda dos Santos,
  • João Luiz Fontes de Castro,
  • Maria Janete Dutra,
  • Luiz Antônio Corrêa da Silva,
  • Zuleide Menezes Arruda,
  • Luiz Salgado de Almeida,
  • Maria Rita de Oliveira,
  • Cândida Maria de Souza,
  • Tathiane Franzoni da Silveira,
  • Aderbal Luis Lopes de Andrade,
  • Jari Francisco Souza,
  • Luiza Castro,
  • Maria Aparecida Leite,
  • Luana Martins de Oliveira,
  • Sueli Zaneide Furine,
  • Lindinalva da Silva Leal,
  • Cajamar Paulo da Silva,
  • Zulma Paula da Silva,
  • Maria Dalva Portilho de Souza,
  • Rafael Antonio Mauá Timoteo,
  • Camila Andrigheto Meneghel Hage, Nelida Home Dias,
  • Hélio Augusto Lazzarini Pereira,
  • João Paulo Avansini Carnelos,
  • Cristiana Jerônimo Diniz Junqueira,
  • Rodrigo de Oliveira Mecca,
  • Maria Lucia de Souza Morais,
  • Rogério Vilmar Castilho Guedes,
  • Valdemiro Mendes Arguilheira,
  • Célia Figueiras Hairrman, 
  • Tomaz Yukio Shishido,
  • Cassia de Lourdes Lorenzett,
  • Luana Ueti Barasioli Brustolin,
  • Marley Lima de Oliveira Mota,
  • Leny Baptista Ferreira Bizelli,
  • Ruth Elizabeth Tormena,
  • Claudia Hideko Matsusita Nakasato,
  • Ellen Clea Stort Ferreira Cervieri,
  • Edison Luiz Bazan Miglioli,
  • Wladimir Aldrin Pereira Zandavalli.

Rock nacional

"Vital", o musical que conta a história de Os Paralamas do Sucesso, chega a Campo Grande

Espetáculo vencedor do Prêmio APTR reúne mais de 30 clássicos de Os Paralamas do Sucesso e será apresentado nos dias 6 e 7 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

27/07/2026 08h30

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Rodrigo Salva, Franco Kuster e Gabriel Manita foram escolhidos entre mais de 600 candidatos para interpretarem Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro

Rodrigo Salva, Franco Kuster e Gabriel Manita foram escolhidos entre mais de 600 candidatos para interpretarem Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro Foto: André Wanderley/Ariel Silva

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Há bandas que ultrapassam o sucesso comercial e conquistam um lugar permanente na história da música brasileira. É o caso de Os Paralamas do Sucesso, trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, que há mais de quatro décadas influencia gerações com um repertório marcado pela mistura de rock, reggae, ska, MPB e ritmos latino-americanos.

Agora, essa trajetória ganha vida nos palcos com “Vital – O Musical dos Paralamas”, espetáculo premiado que desembarca em Campo Grande para duas apresentações, nos dias 6 e 7 de agosto, às 20h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

Depois de temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo e de percorrer diversas cidades brasileiras em turnê, o musical chega à capital sul-mato-grossense reunindo teatro, música e emoção para contar uma história que vai muito além da carreira de uma das maiores bandas do País.

A montagem celebra, sobretudo, a amizade entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, vínculo que permanece sólido desde a adolescência e que se tornou o principal alicerce da longevidade dos Paralamas.

BIOGRAFIA DA AMIZADE

Embora revisite momentos marcantes da carreira da banda, “Vital” não pretende ser apenas uma biografia musical.

Com direção artística de Pedro Brício, texto de Patrícia Andrade e direção musical de Daniel Rocha, o espetáculo escolhe como fio condutor justamente a amizade construída entre os integrantes ao longo de mais de 40 anos.

A dramaturgia acompanha os primeiros encontros entre Herbert, Bi e Barone, os ensaios ainda na juventude, os primeiros shows, o crescimento artístico, a explosão nacional na década de 1980 e os desafios enfrentados ao longo da trajetória.

Entre eles está o grave acidente de ultraleve sofrido por Herbert Vianna em 2001, um dos episódios mais delicados da história da banda e que também integra a narrativa.

Outro personagem fundamental da montagem é José Fortes, empresário dos Paralamas desde o início da carreira e considerado pelos próprios músicos como uma espécie de “quarto Paralama”. Sua importância na consolidação da banda também é homenageada ao longo do espetáculo.

Segundo a dramaturga Patrícia Andrade, o musical é, acima de tudo, uma história sobre relações humanas.
“Esta é uma história sobre amizade, sobre a longevidade de uma banda que começa quando os integrantes eram adolescentes e está aí até hoje. E também sobre memória, seja ela afetiva ou seletiva, que toca a cada um de diferentes formas. É um espetáculo essencialmente emocional”, resume a autora.

MEMÓRIA

Diferentemente de muitas biografias musicais, “Vital” não segue uma ordem cronológica dos acontecimentos.

O texto foi estruturado em um fluxo narrativo que alterna passado e presente, conduzido pelas lembranças dos personagens.

A memória funciona como elemento dramatúrgico central, fazendo com que diferentes momentos da vida dos músicos se misturem constantemente.

Essa construção permite que acontecimentos históricos da carreira convivam com momentos íntimos e emocionais, criando uma narrativa dinâmica, cinematográfica e sensível.

Segundo o diretor Pedro Brício, parte dessa perspectiva nasce justamente da memória de Herbert Vianna, especialmente durante o período de recuperação após o acidente.

Em alguns momentos, o público é levado a questionar se determinadas passagens representam lembranças reais ou delírios provocados pelo estado emocional do personagem.

REPERTÓRIO

Ao longo de aproximadamente 1 hora e 50 minutos de apresentação, o público acompanha mais de 30 canções que marcaram diferentes fases da carreira dos Paralamas do Sucesso.

Entre os clássicos presentes estão “Vital e sua moto”, música que inspirou o nome do espetáculo, além de sucessos como “Meu Erro”, “Óculos”, “Alagados”, “Lanterna dos Afogados”, “Busca Vida”, “Romance Ideal”, “Tendo a Lua”, “Caleidoscópio” e muitas outras.

Para a autora Patrícia Andrade, escolher quais canções fariam parte do roteiro foi uma das tarefas mais difíceis durante a criação da montagem.

A extensa discografia dos Paralamas obrigou a equipe a deixar de fora diversas músicas importantes, mas a seleção final busca representar todas as fases da banda e sua constante evolução artística.

QUASE UM SHOW

Um dos diferenciais de “Vital” é justamente equilibrar a linguagem teatral com a energia de um grande show de rock.

O diretor musical Daniel Rocha desenvolveu novos arranjos especialmente para a montagem, preservando a identidade sonora dos Paralamas, mas adaptando as músicas à linguagem do teatro musical.

Os atores interpretam os personagens e também executam instrumentos ao vivo durante diversas cenas, recriando apresentações históricas da banda.

Em determinados momentos, apenas o trio protagonista toca em cena. Em outros, toda a companhia participa das execuções ao lado da banda formada por músicos profissionais.

A diversidade rítmica dos Paralamas também aparece nos arranjos. Canções como “Alagados” incorporam elementos de percussão inspirados em escolas de samba, enquanto “Vamos Bater Lata” utiliza instrumentos confeccionados com peças metálicas.

Daniel Rocha destaca que os Paralamas foram pioneiros ao misturar rock com ritmos brasileiros, música latina, reggae, ska, funk e influências africanas muito antes de essa combinação se tornar comum na música nacional.

ESCOLHA DO ELENCO

Os protagonistas do musical foram selecionados em uma concorrida audição nacional que reuniu mais de 600 candidatos vindos de diferentes regiões do País.

Herbert Vianna é interpretado por Rodrigo Salva, enquanto Franco Kuster vive João Barone e Gabriel Manita interpreta Bi Ribeiro. O elenco conta ainda com Hamilton Dias no papel do empresário José Fortes, além de Barbara Ferr, Herberth Vital, Maria Vitória Rodrigues, Pedro Balu e Rodrigo Vechi.

A produção optou por não buscar uma imitação física ou vocal dos músicos reais.

Segundo Pedro Brício, a proposta foi captar a essência, a energia e os aspectos humanos de cada personagem, permitindo que os atores construíssem interpretações próprias sem recorrer ao simples mimetismo.

RECONHECIMENTO

Idealizado pelos produtores Gustavo Nunes e Marcelo Pires, “Vital – O Musical dos Paralamas” foi desenvolvido com acompanhamento da própria banda desde sua concepção.

Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone participaram das primeiras conversas sobre o projeto, acompanharam o desenvolvimento do texto e também colaboraram na escolha do elenco principal.

O resultado foi reconhecido pela crítica especializada.

A montagem conquistou o Prêmio APTR de Melhor Produção em Teatro Musical e recebeu indicações aos prêmios Shell, Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital, consolidando-se como um dos principais espetáculos brasileiros do gênero nos últimos anos.

Além do reconhecimento artístico, o musical também chama atenção pelo compromisso com a inclusão. A produção incorporou ao elenco o ator com deficiência Herberth Vital, reforçando a importância da representatividade nos palcos e dialogando diretamente com um dos momentos mais marcantes da trajetória de Herbert Vianna.

Serviço

“Vital – O Musical dos Paralamas”

  • Datas: dias 6 e 7 de agosto (quinta e sexta-feira).
  • Horário: às 20h.
  • Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo – Parque dos Poderes.
  • Duração: 1 hora e 50 minutos.
  • Classificação indicativa: 12 anos.
  • Ingressos: disponíveis pelo Sympla.
     

felpuda

Se a largada da campanha fosse hoje, o governador Eduardo Riedel... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo desta segunda-feira (27)

27/07/2026 00h01

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BENJAMIN FRANKLIN - ESCRITOR AMERICANO

"Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia"

FELPUDA

Se a largada da campanha fosse hoje, o governador Eduardo Riedel entraria na pista com confortável vantagem. Lidera as pesquisas mais consistentes, reúne o maior arco de alianças e, por enquanto, assiste aos adversários tentando encontrar o ritmo da corrida.

Nos bastidores, o clima é de otimismo entre seus aliados. Mas política não distribui troféu por desempenho em treino. Pesquisa fotografa o momento, a urna conta a história. Até outubro muita água vai rolar, e agora Riedel corre na frente, enquanto muita gente ainda amarra o tênis. Como política não é para amadores...

Enfeite, não!

Senador bom sabe que mandato dura oito anos e imprevistos acontecem. Por isso, escolhe suplente com experiência e voto próprio. Não é para ser cabo eleitoral fantasma nem alguém que "tope qualquer coisa". O problema é quando o eleitor vota num nome e recebe outro goela abaixo.

Mais

Aí o suplente assume e ninguém sabe de onde saiu nem o que pensa. É democracia de surpresa: você aperta o 1 e vem o 3. No Senado, cadeira vazia custa caro. Melhor preencher com gente, não com favor. E por aí vai...

Dr. Alexandre Branco Pucci e Ketlen Cordeiro. Foto: Studio Miguel Palácios
 Junia Lopez. Foto: divulgação

 Desafio

A convenção que confirmará Eduardo Riedel como candidato à reeleição promete reunir verdadeira frente ampla de aliados. PSDB, PP, União Brasil, PL, MDB, Republicanos e Avante dividirão o mesmo palco e os mesmos aplausos. Em caso de vitória, o desafio começa depois da posse, quando chegar a hora de repartir espaços na administração. Isso porque não existe almoço de graça. Na política, alianças são construídas com discursos. Governos, quase sempre, com cargos.

Na mira

O deputado Zeca do PT passou a enfrentar mais um foco de desgaste na pré-campanha. Lideranças políticas avaliam recorrer ao Ministério Público Eleitoral após a divulgação de gravações atribuídas a uma reunião com indígenas da Aldeia Lalima, em Miranda. Nos áudios, que circulam nas redes sociais, adversários afirmam haver pressão relacionada ao apoio eleitoral à deputada Camila Jara. Ele ainda poderá apresentar sua versão.

Reação

A repercussão da reunião na Aldeia Lalima, em Miranda, ganhou novo capítulo, após uma liderança indígena publicar vídeo nas redes sociais, manifestando indignação com a postura atribuída ao deputado Zeca do PT. Segundo o relato, foram usadas palavras consideradas ofensivas, inclusive de baixo calão. O cacique afirmou que a deputada Camila Jara é bem-vinda à comunidade, assim como qualquer outro candidato, independentemente do partido.

ANIVERSARIANTES

Dra. Flávia de Albuquerque Furlani,

Dr. Mário Cesar Mangiolardo,

Maria Emília Ramalho Sulzer,

Euzébio Valiente Maximovitch,

Ana Paula Costa Morilhas,

Nancineide Cássia da Silva Gonçalves,

Madalena Maria de Souza Vargas,

Olinda Shiroma Matsuda,

Hiyotata Catuyama,

Joel Douradode Assis,

Roberto Seijin Utima,

José Antônio Brandão,

Lucinete de Sena Borgo,

Jaqueline Cruz,

Mauro Benante Junior,

Gilda Santa Cruz,

Renata Letteriello,

Silvana Gonçalves Marques,

Edson Yoshizaki,

Diego Souza,

Mylla Rodrigues,

Israel Vitor Holmes,

Natália Gabriela Martin Duailibi Younes,

Dr. José Tadachi Sugai,

Dr. Bianco Latorraca,

Janete Rosane Schenkel,

Iara Trindade,

Nilton Vieira,

Antônio Tiago Machado,

Dr. Alberto Moraes de Souza,

Luiz Carlos Algaranhães Antunes,

Kethlin Lima Portela,

Joice Ana Palma,

Dr. Adão Vieira Nogueira,

Lauro José e Sá,

José Antônio Fernandes,

Mara Eliane Barbosa Freitas,

Ana Fátima Pizzato de Souza,

Joseny de Castro Coimbra Peters,

Marco Aurelio Claro,

Jeruza Rezende Ramos,

Luiz Arthur Serra Reinbold,

Antonio Gerson de Saboia,

Flávio Silveira Cury,

Ivone Coelho Masruha,

Dr. Roberto de Aquino Lopes Júnior,

Gleicy Saad,

José Domingos,

Emílio Corrêa de Souza,

Paulo Henrique de Mattos,

Vitória Franco,

Ilza Rezende Rodrigues,

Maria Gonçalves,

Claudio Santos,

Maria Madalena da Silva Conrado,

Maiza Abalen Bernard,

Antônio Castelani Neto,

Ademir Garcia da Silva

Maria Aparecida Limeira,

Humberto Sousa Silva,

Luiza de Almeida,

Beatriz Vieira Lourenço,

Vilma Guimarães,

Jesualdo D'Aurea,

Dirceu Vicente Rossettini Costa,

Kátia Rejane Branquinho da Costa Ornellas,

Maria da Graça Albertini Prechitko,

Feliciana Barbosa Abath,

Bruno Miragaia Gaeti,

João Catarino Tenório Novaes,

Romulo Guerra Gai,

Hiroshi Matsubara,

Olimpio Simião da Silva,

Eustáquio Jeovan de Figueiredo,

Loan Lima Harada,

Fábio da Silva Magalhães,

André Luiz Mariano de Oliveira,

Pedro Constantino Rozales Neto,

Roberto Silva Junior,

Ângela Maria Carlini Garcia de Oliveira,

Joaquim da Mota Longo,

Marlene de Aguiar Justino da Cruz,

Rossana Xavier Machado,

Antonio Lincoln Carvalho de Siqueira,

Rilton Alexandre Araújo,

Henrique Thomé Baptista,

Ayrton Pires Maia,

Bianca Della Pace Braga Medeiros,

Alberto Vieira Rossi,

Rozilei Foizer,

Bruno Carlos de Rezende,

Felipe Lakatos Melo,

Takeo Ohira,

Zarife Cristina Hamdan,

Carlos Eduardo Oliveira de Souza,

Sérgio Queiroz Serra,

Cleiton Dahmer,

Coriolando Bachega,

Éder Mosciaro Barreto,

Talita Ertzogue Marques,

Farley Augusto da Silva Venturelli,

Eduardo Guimarães Mercadante,

James Erison Canova,

Kariny Rocco Moreira Berton,

Juliana Campos Veronesi,

Joice Ana Mosele,

Leonardo Anacleto Chaves.

 * COLABOROU TATYANE GAMEIRO

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