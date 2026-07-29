O tabuleiro da disputa pelo Senado começa a ganhar forma e os pré... Leia na coluna de hoje

Charles Chaplin - Ator e produtor inglês
"Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas. Mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá”.
FELPUDA
O tabuleiro da disputa pelo Senado começa a ganhar forma e os pré-candidatos já afiam os discursos. Têm representantes da direita, da direita conservadora, do centro-direita, da esquerda e da esquerda mais à esquerda. Ideologias à parte, todos compartilham o mesmo objetivo: conquistar os votos dos mais de dois milhões de eleitores de Mato Grosso do Sul. Até as convenções, o movimento é de cálculo e cautela. Depois delas, o jogo será de ataque. Resta saber quem dará o xeque e quem acabará levando xeque-mate nas urnas. É esperar para ver.
Ruídos
A relação do PT de MS com os indígenas, seus eleitores tradicionais, começa a dar sinais de desgaste antes mesmo de a campanha ganhar as ruas. O que até então parecia uma parceria política sólida já enfrenta ruídos, cobranças e descontentamentos.
Mais
E o problema não ficará restrito aos gabinetes, pois ruas, avenidas, praças e aldeias também serão palco da disputa. Na eleição, discurso bonito precisa resistir ao teste das realidade e memória do eleitor. Se a relação continuar se deteriorando, o prejuízo político será inevitável.
Não basta
Na guerra pelo voto do distinto eleitor, alguns candidatos com mandato estão mergulhando na prestação de contas de tudo o que fizeram. Mostrar trabalho é obrigação, mas transformar campanha eleitoral em relatório de atividades não garante voto. O eleitor quer saber o que mudou na vida dele e não apenas quantos requerimentos foram apresentados. Afinal, quem ocupa cargo público não está fazendo favor, pois é empregado do povo.
Fico
Para alegria dos pré-candidatos a deputado federal da direita, o Coronel David (PL) decidiu não disputar uma das oito cadeiras da Câmara Federal. O parlamentar vai mesmo buscar a reeleição e já comunicou sua decisão ao presidente do Partido Liberal, Reinaldo Azambuja. Com isso, encerram-se as especulações.
Ligeira
A Federação PSOL-Rede foi a primeira de MS a registrar oficialmente sua chapa para as eleições de 2026 no DivulgaCandContas, do TSE. Lucien Rezende aparece como candidato a governador e está entre os primeiros que disputam tal cargo já cadastrados pela Justiça Eleitoral no país.
Juntos
O vereador Marcos Trad é um dos seis nomes da chapa do PT para disputa da Câmara Federal. Assim, ele estará com seu irmão Fábio Trad, candidato a governador, na mesma trincheira da esquerda.
ANIVERSARIANTES
- Artur Fernandes Filho (Tuca),
- Luciana Tavares Marcondes de Souza,
- Leôncio de Souza Brito Neto,
- Patricia Carvalho Pereira Chaves,
- José Armando Cerqueira Amado,
- Milton da Costa Lima,
- Claydêe Ignacio Ribeiro,
- Dra. Djanir Corrêa Barbosa Soares,
- Marcos Ramirez Meza,
- Pedro Roberto Sanches,
- Maria Luisa da Conceição Martins,
- Veimar Seabra Santana,
- Genésia Rodrigues de Oliveira Sayd Pinto,
- Silvestre Pereira da Silva,
- Primos Zafari de Cauli,
- Maurício Antunes Strang,
- Rosely Torres Alves da Rocha,
- Diana Francisca de Oliveira Melges,
- Abel Conceição,
- Elisandro Cerioli,
- Marco Antônio Martins,
- Isabella de Castro Bertelli,
- Camila Ávila Corrêa da Costa Cance,
- Juliana Magri,
- Luiz Marques Vieira,
- Cláudio Duailibi,
- Pedro Mendes Couto,
- Carlos Dódero Duailibi,
- Dra. Denise da Silva Viégas,
- Cristiana Junqueira Mendes,
- Beatriz Sanches Pimentel,
- Domingos Garde Filho,
- Jéferson Matas Ibrahim,
- Dilma de Medeiros Baréa,
- Odácio Pereira Moreira,
- Tainná Martins Escobar,
- Ana Daiana Grunewaldt,
- Marcelino Tadashi Akimura,
- José Roberto Brun Filho,
- Cely Maura Uehara,
- Mauro Brisola Girão,
- Jeny Ferreira Soares,
- Ademar Rotili Nunes Junior,
- Marta Zierman Landfeldt,
- Teresa Cristina Buainain Balbuena,
- Victorino Martos Caetano Fonseca,
- Dr. Benedito Dutra Pimenta,
- Márcia Regina Rezek,
- Nacif Matheus Chacha,
- Maria Luisa Caldas Corrêa da Costa,
- Selene Rocha Zeola,
- Sandra Regina Zeola,
- Ary Fernando Bittar,
- Deize Benevides,
- Honorio Pimentel Alencar,
- Maria Madalena Carvalho,
- Silvia Helena Franzini,
- Luiz Fernando de Souza Oliveira,
- Marisa Galdeiro Alencar,
- Rodrigo Marques Moreira,
- Lázaro Corrêa da Costa Filho,
- Ivone Cardoso Ramalho Gomes,
- Maurílio Vieira Tôrres,
- Antônio de Oliveira Resende Filho,
- Itamar de Souza Novaes,
- Iderli de Souza,
- Maria Regina França,
- Maria Rosa Anderson Nasser,
- Carla Cristina Ferreira de Almeida,
- Maria do Carmo Oliveira Nunes,
- Lucas Arruda dos Santos,
- João Luiz Fontes de Castro,
- Maria Janete Dutra,
- Luiz Antônio Corrêa da Silva,
- Zuleide Menezes Arruda,
- Luiz Salgado de Almeida,
- Maria Rita de Oliveira,
- Cândida Maria de Souza,
- Tathiane Franzoni da Silveira,
- Aderbal Luis Lopes de Andrade,
- Jari Francisco Souza,
- Luiza Castro,
- Maria Aparecida Leite,
- Luana Martins de Oliveira,
- Sueli Zaneide Furine,
- Lindinalva da Silva Leal,
- Cajamar Paulo da Silva,
- Zulma Paula da Silva,
- Maria Dalva Portilho de Souza,
- Rafael Antonio Mauá Timoteo,
- Camila Andrigheto Meneghel Hage, Nelida Home Dias,
- Hélio Augusto Lazzarini Pereira,
- João Paulo Avansini Carnelos,
- Cristiana Jerônimo Diniz Junqueira,
- Rodrigo de Oliveira Mecca,
- Maria Lucia de Souza Morais,
- Rogério Vilmar Castilho Guedes,
- Valdemiro Mendes Arguilheira,
- Célia Figueiras Hairrman,
- Tomaz Yukio Shishido,
- Cassia de Lourdes Lorenzett,
- Luana Ueti Barasioli Brustolin,
- Marley Lima de Oliveira Mota,
- Leny Baptista Ferreira Bizelli,
- Ruth Elizabeth Tormena,
- Claudia Hideko Matsusita Nakasato,
- Ellen Clea Stort Ferreira Cervieri,
- Edison Luiz Bazan Miglioli,
- Wladimir Aldrin Pereira Zandavalli.