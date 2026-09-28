Otimista que só, observador do cenário político tem dito em rodinhas... Leia na coluna de hoje

François Guizot - político francês
"Nada é tão nocivo para os povos do que se darem por satisfeitos com meras palavras e aparências”.
Felpuda
"Nada é tão nocivo para os povos do que se darem por satisfeitos com meras palavras e aparências”.
Otimista que só, observador do cenário político tem dito em rodinhas de conversa que, a continuar no atual ritmo, o governador Eduardo Riedel vai nocautear os seus adversários “ainda no primeiro round”, numa referência ao primeiro turno das eleições, no dia 4 de outubro. Complementando seu palpite, o “futurólogo” ainda tem afirmado: “E de lambuja, a direita de Mato Grosso do Sul ainda vai ter duas cadeiras no Senado para chamar de suas”. É esperar para ver...
Sem culpa
A senadora Soraya Thronicke, que era de direita e se “converteu” à esquerda, declarou que não se arrependeu de ter votado em Jair Bolsonaro para presidente da República. Mas hoje está de mãos dadas com o presidente Lula, “atirando” na família Bolsonaro.
Mais
Ela sabe que é rejeitada pelos bolsonaristas e, por isso, sua reeleição corre risco. Sem contar que alguns líderes da esquerda não apoiam sua candidatura. Para justificar a mudança, ela afirma: “Eu posso até mudar de calçada, mas não mudarei de rumo”. Então, tá!...
"Pobrinhos"
Os candidatos, com conta bancária recheada que só, procuram sensibilizar o eleitor afirmando que eram pobres e com muita luta venceram na vida. Um diz que foi engraxate, vendia picolé, mas, se for verificar atentamente o histórico familiar, não tem nadica de nada de pobre. Os pais eram abastados. Já outros saíram fácil, fácil e “milagrosamente” da pobreza para se tornarem ricos. É cada uma!
No foco
O PP tomou decisão pela neutralidade na corrida presidencial, mas o governador Eduardo Riedel, que é do partido, contrariou a orientação partidária e entrou de corpo e alma na reta final da campanha de Flávio Bolsonaro. Riedel se uniu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para gravar vídeo com Flávio. A ideia é mostrar que há união de forças.
Desafio
As urnas vão atestar se ainda funciona a velha e manjada estratégia de aparecer em vídeos e fotografias ao lado dos principais candidatos à majoritária, pedindo apoio ao eleitorado na propaganda eleitoral de rádio, TV e redes sociais. A maioria deles deixou o corpo a corpo de lado em troca do minuto de glória ao lado de nomes de peso da política. Afinal, por que gastar sola de sapato se dá para pegar carona na foto? Neste caso, o voto é o senhor da razão. Literalmente.
Aniversariantes
- Mônica Morais Dias Riedel,
- Denner de Barros Mascarenhas Barbosa,
- Simone Ramos Flores Bonatto,
- Milton Insuela Pereira Júnior,
- Aparecida de Almeida,
- Antônio Carlos Albergueti Garcia,
- Adélia Leico Shimabucuro,
- Edson Kassar,
- Elzi Terezinha Garcia Corrêa,
- Dr. Francisco Gerardo de Sousa,
- Vilma Marilda de Oliveira,
- Marlene de Fátima Nazário Botelho,
- Wilson Baruki,
- Emerson de Jesus,
- Luana Ribeiro Rodrigues,
- Wellyngton Pereira Borges,
- Silvia Regina da Silva Roberto,
- Carlos Alfredo Lanteri,
- Giulia Menezes de Mendonça,
- Luiz Vieira de Albuquerque,
- Bianca Ujacow Martins Fachin,
- Carmem Batista Medina,
- Mara Elisa Navacchi Caseiro,
- Michele Ferzeli,
- Venceslada Bogarim Lopez,
- Antônio Andréa Rodighero,
- João Gabriel Merlin,
- Jackeline Antunes Malavazi,
- Oscar Mohr,
- Haroldo Vilhalva,
- Maria Madalena da Silva,
- Dr. Jonh Kleber Vendramini Duran,
- Rilton Silva Durães,
- Fernanda Charbel Sontag,
- Leopoldina Jornada Freitas,
- Eraldo Jorge Leite,
- Gil de Carvalho,
- Whelton Borges,
- Carlos Alberto Pereira,
- César Augusto de Medeiros Baréa,
- Sandra Rafaela Davanço,
- Renata Esteves Moraes,
- Ilvo Dalbosco,
- Wilson Marques,
- Edson Paulino Alves,
- Dr. Marcos Rogério Covre,
- Adriana Talgatti,
- Renilda Epifania de Brito,
- Paulo Afonso Teixeira Machado,
- Silvestre Castilho Lopes,
- Eduardo Mongelle de Araujo,
- Raquel Mongelle de Araujo,
- Leni Coelho de Almeida,
- Wenceslau Rivarola,
- Tereza Cristina Fragelli,
- Dr. Sanur Bomor Maro,
- Alexandre Pequim,
- Marcela Roman Armôa,
- Roberto Carlos Marsura,
- Venceslau Brás de Souza Álvares,
- Jorge Luiz dos Santos,
- Maria Paula Simões,
- Bruno Passos Dantas,
- Maria Neimar Amaro Motta,
- Joel Ferreira da Cunha,
- Paulo Washington Seminate Sboggio,
- Elísia Farias Ferreira da Silva,
- Margareth Rezek,
- Osvaldo José Portolese,
- Renato Karol Dias de Souza,
- José Carlos Dias Neto.,
- Rosa Gomes da Silva,
- Lincoln Buermeister,
- Dr. Pedro Altamir Pereira,
- Eunice Nakasone Ferreira,
- Valdir Isidoro de Souza,
- Antônio Carlos Videira,
- Deomedes de Rezende,
- Jurandir Rocha,
- Weruska do Couto Gonçalves,
- Gislaine Rocha e Silva,
- Sônia Maria Martinez Penitente,
- Armando Gomes Santana,
- Luiz Eduardo Brandão da Cruz,
- Surama Fuad Abdulahad,
- Cleide de Fátima de Campos Baird,
- Dra. Margareth Keisy Ramos Belmonte Pessini,
- Luis Manoel Moreira,
- Alex Augusto Derzi Resende,
- Ana Carolina Teixeira Bentivóglio,
- Rodrigo Sperancin Lopes,
- Bruna Santos Assad,
- Pietra Andrea Grion,
- João Marcelo da Cunha,
- Camilo de Medeiros Guimarães,
- Ralph Gren de Oliveira,
- Carlos Alberto da Silva Penteado,
- Cinthia Giselle Gonçalves,
- Evelyn da Cunha Graeff,
- Paulo Illas Tognini Alves,
- João Pedro Murano Borges,
- Sérgio Dressler Buss,
- Roseli Peripoli Pereira,
- Carlos Eduardo Lotfi da Costa,
- João Kiataki Sobrinho,
- Carmem Cristina Ivantes Lucca,
- Marcelo Bacchi Corrêa da Costa,
- Regina Célia Marchori,
- Suzana de Paula Bottarro.
* Colaborou Tatyane Gameiro