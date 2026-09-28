Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

diálogo

Otimista que só, observador do cenário político tem dito em rodinhas... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (28)

Ester Figueiredo

28/09/2026 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

François Guizot - político francês

"Nada é tão nocivo para os povos do que se darem por satisfeitos com meras palavras e aparências”.

Felpuda

Otimista que só, observador do cenário político tem dito em rodinhas de conversa que, a continuar no atual ritmo, o governador Eduardo Riedel vai nocautear os seus adversários “ainda no primeiro round”, numa referência ao primeiro turno das eleições, no dia 4 de outubro. Complementando seu palpite, o “futurólogo” ainda tem afirmado: “E de lambuja, a direita de Mato Grosso do Sul ainda vai ter duas cadeiras no Senado para chamar de suas”. É esperar para ver...

Sem culpa

A senadora Soraya Thronicke, que era de direita e se “converteu” à esquerda, declarou que não se arrependeu de ter votado em Jair Bolsonaro para presidente da República. Mas hoje está de mãos dadas com o presidente Lula, “atirando” na família Bolsonaro.

Mais

Ela sabe que é rejeitada pelos bolsonaristas e, por isso, sua reeleição corre risco. Sem contar que alguns líderes da esquerda não apoiam sua candidatura. Para justificar a mudança, ela afirma: “Eu posso até mudar de calçada, mas não mudarei de rumo”. Então, tá!...

Scheila Canto com seu filho Pedro Canto CruzScheila Canto com seu filho Pedro Canto Cruz
Taynara Rayssa MartinezTaynara Rayssa Martinez

"Pobrinhos"

Os candidatos, com conta bancária recheada que só, procuram sensibilizar o eleitor afirmando que eram pobres e com muita luta venceram na vida. Um diz que foi engraxate, vendia picolé, mas, se for verificar atentamente o histórico familiar, não tem nadica de nada de pobre. Os pais eram abastados. Já outros saíram fácil, fácil e “milagrosamente” da pobreza para se tornarem ricos. É cada uma!

No foco

O PP tomou decisão pela neutralidade na corrida presidencial, mas o governador Eduardo Riedel, que é do partido, contrariou a orientação partidária e entrou de corpo e alma na reta final da campanha de Flávio Bolsonaro. Riedel se uniu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para gravar vídeo com Flávio. A ideia é mostrar que há união de forças.

Desafio

As urnas vão atestar se ainda funciona a velha e manjada estratégia de aparecer em vídeos e fotografias ao lado dos principais candidatos à majoritária, pedindo apoio ao eleitorado na propaganda eleitoral de rádio, TV e redes sociais. A maioria deles deixou o corpo a corpo de lado em troca do minuto de glória ao lado de nomes de peso da política. Afinal, por que gastar sola de sapato se dá para pegar carona na foto? Neste caso, o voto é o senhor da razão. Literalmente.

Aniversariantes

  • Mônica Morais Dias Riedel,
  • Denner de Barros Mascarenhas Barbosa,
  • Simone Ramos Flores Bonatto,
  • Milton Insuela Pereira Júnior,
  • Aparecida de Almeida,
  • Antônio Carlos Albergueti Garcia,
  • Adélia Leico Shimabucuro,
  • Edson Kassar,
  • Elzi Terezinha Garcia Corrêa,
  • Dr. Francisco Gerardo de Sousa,
  • Vilma Marilda de Oliveira,
  • Marlene de Fátima Nazário Botelho,
  • Wilson Baruki,
  • Emerson de Jesus,
  • Luana Ribeiro Rodrigues,
  • Wellyngton Pereira Borges,
  • Silvia Regina da Silva Roberto,
  • Carlos Alfredo Lanteri,
  • Giulia Menezes de Mendonça,
  • Luiz Vieira de Albuquerque,
  • Bianca Ujacow Martins Fachin,
  • Carmem Batista Medina,
  • Mara Elisa Navacchi Caseiro,
  • Michele Ferzeli,
  • Venceslada Bogarim Lopez,
  • Antônio Andréa Rodighero,
  • João Gabriel Merlin,
  • Jackeline Antunes Malavazi,
  • Oscar Mohr,
  • Haroldo Vilhalva,
  • Maria Madalena da Silva,
  • Dr. Jonh Kleber Vendramini Duran,
  • Rilton Silva Durães,
  • Fernanda Charbel Sontag,
  • Leopoldina Jornada Freitas,
  • Eraldo Jorge Leite,
  • Gil de Carvalho,
  • Whelton Borges,
  • Carlos Alberto Pereira,
  • César Augusto de Medeiros Baréa,
  • Sandra Rafaela Davanço,
  • Renata Esteves Moraes,
  • Ilvo Dalbosco,
  • Wilson Marques,
  • Edson Paulino Alves,
  • Dr. Marcos Rogério Covre,
  • Adriana Talgatti,
  • Renilda Epifania de Brito,
  • Paulo Afonso Teixeira Machado,
  • Silvestre Castilho Lopes,
  • Eduardo Mongelle de Araujo,
  • Raquel Mongelle de Araujo,
  • Leni Coelho de Almeida,
  • Wenceslau Rivarola,
  • Tereza Cristina Fragelli,
  • Dr. Sanur Bomor Maro,
  • Alexandre Pequim,
  • Marcela Roman Armôa,
  • Roberto Carlos Marsura,
  • Venceslau Brás de Souza Álvares,
  • Jorge Luiz dos Santos,
  • Maria Paula Simões,
  • Bruno Passos Dantas,
  • Maria Neimar Amaro Motta,
  • Joel Ferreira da Cunha,
  • Paulo Washington Seminate Sboggio,
  • Elísia Farias Ferreira da Silva,
  • Margareth Rezek,
  • Osvaldo José Portolese,
  • Renato Karol Dias de Souza,
  • José Carlos Dias Neto.,
  • Rosa Gomes da Silva,
  • Lincoln Buermeister,
  • Dr. Pedro Altamir Pereira,
  • Eunice Nakasone Ferreira,
  • Valdir Isidoro de Souza,
  • Antônio Carlos Videira,
  • Deomedes de Rezende,
  • Jurandir Rocha,
  • Weruska do Couto Gonçalves,
  • Gislaine Rocha e Silva,
  • Sônia Maria Martinez Penitente,
  • Armando Gomes Santana,
  • Luiz Eduardo Brandão da Cruz,
  • Surama Fuad Abdulahad,
  • Cleide de Fátima de Campos Baird,
  • Dra. Margareth Keisy Ramos Belmonte Pessini,
  • Luis Manoel Moreira,
  • Alex Augusto Derzi Resende,
  • Ana Carolina Teixeira Bentivóglio,
  • Rodrigo Sperancin Lopes,
  • Bruna Santos Assad,
  • Pietra Andrea Grion,
  • João Marcelo da Cunha,
  • Camilo de Medeiros Guimarães,
  • Ralph Gren de Oliveira,
  • Carlos Alberto da Silva Penteado,
  • Cinthia Giselle Gonçalves,
  • Evelyn da Cunha Graeff,
  • Paulo Illas Tognini Alves,
  • João Pedro Murano Borges,
  • Sérgio Dressler Buss,
  • Roseli Peripoli Pereira,
  • Carlos Eduardo Lotfi da Costa,
  • João Kiataki Sobrinho,
  • Carmem Cristina Ivantes Lucca,
  • Marcelo Bacchi Corrêa da Costa,
  • Regina Célia Marchori,
  • Suzana de Paula Bottarro.

* Colaborou Tatyane Gameiro

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação

O Nove de Paus chega como um sinal de que, mesmo diante das adversidades, você permanece de pé e forte. Pode estar à beira do cansaço, mas sua resiliência e determinação mostram que você ainda tem forças para seguir até a linha de chegada.

27/09/2026 12h00

Compartilhar
A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A força de quem já atravessou a tempestade

Há momentos em que a vida não pede que a gente comece do zero. Pede apenas que reconheça o quanto já caminhou. O Nove de Paus chega como uma carta de resistência, experiência e perseverança.

É a imagem de quem atravessou batalhas suficientes para saber que nem toda ameaça é real, mas também aprendeu que não vale a pena baixar completamente a guarda.

O personagem da carta está ferido, enfaixado, mas continua de pé. Atrás dele, oito paus formam uma espécie de barreira.

Cada um representa uma conquista obtida com esforço, uma experiência que deixou sua marca e, ao mesmo tempo, ampliou sua capacidade de enfrentar o que vier pela frente. Ele não está no mesmo lugar de quem começou a jornada. Já sabe do que é capaz.

É justamente aí que está a força do Nove de Paus: compreender que a experiência não serve apenas para nos lembrar do que sofremos, mas para nos ensinar como seguir adiante.

Depois de algumas decepções, perdas ou dificuldades, ficamos mais atentos aos sinais, reconhecemos melhor nossas vulnerabilidades e aprendemos a preservar aquilo que levou tempo para construir.

Nesta semana, essa energia encontra um céu que fala justamente de revisão, transformação e maturidade. Vênus começa seu movimento retrógrado, colocando relacionamentos, escolhas afetivas, valores e dinheiro sob uma lente mais reflexiva.

Em vez de simplesmente avançar, somos convidados a olhar para trás e perguntar: o que ainda faz sentido? O que merece uma segunda chance? E, principalmente, o que aprendemos com aquilo que já vivemos?

Essa é uma pergunta muito Nove de Paus. A carta não fala de alguém que desconhece o caminho, mas de quem já percorreu uma boa parte dele e, por isso, tem mais consciência sobre onde pisa. Sua cautela não nasce necessariamente do medo, mas do conhecimento. Ela sabe que preservar sua energia também é uma forma de sabedoria.

O desafio está em não transformar essa proteção em rigidez. Depois de algumas experiências difíceis, podemos começar a esperar que a próxima batalha seja inevitável. A memória do que doeu pode nos fazer enxergar perigo onde existe apenas novidade.

Nem toda porta que se abre esconde uma ameaça. Nem toda mudança significa perda. Às vezes, a vida está apenas pedindo uma nova maneira de olhar para aquilo que já conhecemos.

Por isso, o Nove de Paus também fala de limites. Saber dizer não quando necessário, reconhecer quando estamos nos sobrecarregando e perceber quais situações já não merecem nossa energia são atitudes de respeito por nós mesmos.

Ter limites não significa fechar-se para o mundo, mas decidir com mais consciência o que pode entrar e o que precisa permanecer do lado de fora.

Essa consciência também precisa se voltar para dentro. O personagem da carta não enfrenta apenas aquilo que está diante dele. Existe uma batalha mais silenciosa contra a voz que questiona seu valor e insiste em dizer que não somos suficientemente bons, fortes, talentosos ou capazes.

Depois de tudo o que enfrentamos, talvez seja justamente essa voz que já não precise comandar nossas escolhas.

O Nove de Paus fala, portanto, de um orgulho que nada tem a ver com arrogância ou com a necessidade de provar alguma coisa aos outros. É a dignidade de olhar para as próprias cicatrizes e reconhecer: eu passei por isso e continuo aqui.

As marcas não são apenas lembranças das batalhas; são também provas de sobrevivência, aprendizado e transformação.

Há uma diferença importante entre estar na defensiva e saber se proteger. A primeira atitude nasce do medo de ser ferido novamente. A segunda nasce da consciência do próprio valor. O Nove de Paus convida a fazer essa distinção. Nem sempre é preciso baixar a guarda, mas também não é necessário permanecer em estado permanente de guerra.

Talvez esta seja a verdadeira vitória representada pela carta: não vencer todas as batalhas, mas chegar ao ponto em que já não precisamos lutar contra tudo. Escolher onde colocar nossa energia. Reconhecer o que merece ser preservado e o que pode finalmente ser deixado para trás. Confiar na experiência sem permitir que ela nos aprisione.

Porque existe uma força particular em quem já atravessou a tempestade. Não é a força de quem acredita que nada mais pode acontecer. É a de quem sabe que, aconteça o que acontecer, terá recursos para se levantar novamente.

O Nove de Paus nos lembra que você não está começando de novo, mas a partir de tudo o que aprendeu. E experiência não significa esperar que o passado se repita. Significa saber reconhecer os sinais, confiar mais em si mesmo e entender que uma nova história não precisa repetir a antiga.

No amor, o Nove de Paus fala de maturidade conquistada através das experiências. Mágoas e desafios podem ter deixado você mais cauteloso, mas não precisam fechar seu coração. A carta convida a preservar seus limites sem transformar proteção em defesa permanente.

Para quem está em um relacionamento, também pode indicar a disposição de atravessar dificuldades e cuidar do vínculo, com mais clareza sobre o que é saudável e o que já não deve ser tolerado.

Com Vênus retrógrada a partir de sábado, relacionamentos entram em um período de revisão: o que realmente tem valor para mim? O que quero preservar? O que já não combina com quem me tornei? Para quem está em uma relação, podem reaparecer questões antigas que precisam ser tratadas com honestidade.

No trabalho, o Nove de Paus fala de perseverança diante de desafios e pressões. As experiências difíceis fortaleceram sua capacidade de lidar com situações complexas, defender suas conquistas e reconhecer seus limites. É uma carta que pede persistência, especialmente quando o cansaço aparece, lembrando que tudo o que você atravessou também construiu o profissional que é hoje.

Marte em Leão acrescenta coragem e visibilidade. É uma boa combinação para apresentar ideias, defender um projeto, assumir autoria e mostrar aquilo que você sabe fazer. Mas Mercúrio em Escorpião pede estratégia: observar antes de falar, entender o ambiente e escolher cuidadosamente quais batalhas realmente merecem sua energia.

O Nove de Paus também traz uma mensagem importante para quem está cansado: estar perto da conclusão não significa que seja hora de desistir só porque o caminho ficou mais difícil. Às vezes, falta muito menos do que parece. Você está quase lá. Não é hora de morrer na praia.

Nas finanças, o Nove de Paus fala de prudência e preservação. Depois de possíveis dificuldades, você aprendeu a cuidar melhor do que conquistou e a evitar riscos desnecessários. É um momento de fortalecer a segurança financeira, manter a disciplina e priorizar avanços consistentes em vez de apostar alto.

Pode ser um bom período para rever gastos, renegociar, reorganizar prioridades e recuperar uma estratégia que já funcionou anteriormente. A pergunta não é apenas “quanto eu tenho?”, mas “o que vale a pena sustentar daqui para frente?”.

A mensagem financeira da carta é simples: proteja o que construiu, mas não viva em estado permanente de defesa.

O Nove de Paus chega justamente quando o céu pede revisão. Vênus olha para trás. Mercúrio investiga. Plutão transforma. Netuno intui. Marte reacende a coragem. E Saturno, no final da semana, lembra que toda liberdade também exige responsabilidade.

É uma combinação que fala menos de começar uma batalha nova e mais de compreender as batalhas antigas.

Talvez você esteja mais perto de uma virada do que imagina. Mas, para atravessá-la, será preciso distinguir duas coisas: aquilo que merece continuar sendo protegido e aquilo que já pode finalmente ser deixado para trás.

O Nove de Paus permanece de pé não porque nunca tenha se ferido, mas porque descobriu que suas feridas também carregam conhecimento.

E talvez essa seja a grande mensagem da semana: experiência não precisa ser sinônimo de medo. Pode ser, justamente, a forma mais madura da coragem. Como escreveu Friedrich Nietzsche: “Aquilo que não me mata, me fortalece.”

Por fim, o conselho do Nove de Paus é claro: estabeleça seus limites e cuide deles. Se você tem permitido que outras pessoas interfiram no seu caminho ou consumam sua energia, talvez seja hora de deixar mais claro o que você precisa para seguir em frente e alcançar seus objetivos.

Mas a carta também faz um alerta: proteção demais pode se transformar em isolamento. Quando levantamos barreiras excessivas, também impedimos que os outros se aproximem, contribuam e nos ofereçam ajuda. O verdadeiro equilíbrio está em saber o que preservar, o que compartilhar e até onde deixar alguém chegar.

Proteja o que importa e poupe suas forças para aquilo que realmente merece sua luta. Às vezes, falta apenas um último esforço para chegar onde você quer. “Não desista. Afinal, é geralmente a última chave do chaveiro que abre a porta” — Paulo Coelho

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Moda Correio B+

Entre Costuras & Cultura: Quando estar impecável demais deixa o look sem graça?

A figurinista Marylin Fitoussi, conhecida pelo trabalho em Emily in Paris, resumiu bem essa provocação ao dizer que detesta a perfeição e prefere criar looks que despertem alguma reação.

26/09/2026 18h00

Compartilhar
Entre Costuras & Cultura: Quando estar impecável demais deixa o look sem graça?

Entre Costuras & Cultura: Quando estar impecável demais deixa o look sem graça? Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A elegância é normalmente associada a sinônimo de perfeição: cores perfeitamente coordenadas, acessórios na medida certa, nada sobrando, nada destoando. Mas será que uma imagem impecável é necessariamente uma imagem interessante?

A figurinista Marylin Fitoussi, conhecida pelo trabalho em Emily in Paris, resumiu bem essa provocação ao dizer que detesta a perfeição e prefere criar looks que despertem alguma reação.

A ideia me fez pensar em algo que vejo também na consultoria de imagem: às vezes, na tentativa de acertar tudo, eliminamos justamente aquilo que poderia tornar nossa imagem mais pessoal.

Existe uma diferença importante entre estar bem-vestida e estar previsível. Um look pode ter excelente caimento, cores harmônicas e peças sofisticadas e, ainda assim, não dizer muita coisa sobre quem o veste.

É justamente uma pequena quebra de expectativa que muitas vezes traz personalidade: um sapato inesperado com uma roupa clássica, uma joia importante usada com camiseta, uma mistura de texturas ou uma cor que interrompe uma produção neutra.

Não significa vestir algo estranho apenas para chamar atenção. Mas entender que estilo também precisa de intenção e que nem tudo precisa combinar perfeitamente.

Isso fica ainda mais interessante com o passar dos anos. Depois de décadas ouvindo regras sobre o que combina, o que emagrece, o que é apropriado e até o que uma mulher “de determinada idade” deveria vestir, talvez uma das maiores demonstrações de estilo seja justamente saber quais regras ainda fazem sentido para você.

A maturidade pode trazer essa liberdade: você já não precisa reproduzir uma fórmula de elegância. Pode usar uma peça vintage com alfaiataria, misturar uma bolsa sofisticada com uma roupa simples ou colocar uma cor intensa onde, teoricamente, entraria um neutro. Elegância não precisa significar ausência de ousadia.

Como trazer mais personalidade ao look sem perder a elegância? Comece por cinco movimentos simples: 

1. Quebre uma combinação perfeita: introduza um elemento inesperado. 

2. Escolha um ponto de personalidade: pode ser uma cor, um acessório, um sapato ou uma estampa. 

3. Misture universos: sofisticado com casual, clássico com contemporâneo, novo com vintage. 

4. Questione regras antigas: principalmente aquelas relacionadas à idade. Pergunte se elas ainda representam você. 

5. Antes de sair, observe o espelho e pense: “Onde estou nesta produção?” 

Porque o verdadeiro estilo não está em construir uma imagem na qual ninguém encontre defeito, mas uma imagem na qual seja possível reconhecer você.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira
Expansão do Varejo

/ 2 dias

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira

2

Vinagre, bicarbonato, detergente e sal: veja para que serve essa mistura em casa
Mistura eficaz

/ 2 dias

Vinagre, bicarbonato, detergente e sal: veja para que serve essa mistura em casa

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 11 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3790, domingo (27/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 11 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3790, domingo (27/09): veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 3 dias

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 18/09/2026

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 17/09/2026

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta