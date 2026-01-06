Parlamentar que seria o "prefeito" de município do interior de MS poderá s... Leia na coluna de hoje

Mário Henrique Simonsen - economista brasileiro
"Os pobres ficam ainda mais pobres quando têm de sustentar os burocratas nomeados supostamente para enriquecê-los”
Felpuda
Parlamentar que seria o “prefeito” de município do interior de MS poderá ser alvo principal de ataques dos adversários, que começaram a fazer denúncias de que o gestor eleito em 2024 continuaria sendo “fantoche” e cumprindo ordens do dito-cujo. As críticas, cada vez mais contundentes, deverão se transformar em “dardos inflamados” contra o deputado, acusando-o de ter realizado determinadas ações que não foram ao encontro dos interesses da população. O objetivo seria desgastá-lo no ano eleitoral. E sai de baixo!
Aquecido
Em 2025, o Brasil recebeu mais de 9 milhões de turistas internacionais. O levantamento foi feito baseado na venda de bilhetes aéreos internacionais com destino ao País.
Mais
A pesquisa revela também o aumento de 23,2% na venda de passagens aéreas para o período de Carnaval, na comparação entre 2025 e este ano. O levantamento é da Embratur.
Está previsto para o dia 13 o início das obras de restauração da igreja de São Benedito e requalificação do entorno da Comunidade Quilombola Tia Eva. O trabalho está estimado em R$ 2,231 milhões e é uma parceria entre prefeitura e governo do estado. O prazo de execução é de 540 dias, a partir da ordem de início dos serviços. O foco principal é o restauro da igreja. De acordo com as informações, será feito o restauro de portas, janelas, estruturas de madeira, que ainda são originais, um reforço do telhado, porque está cedendo, o reforço estrutural de toda a fachada, que apresenta uma fissura centralizada, e ainda o reparo, a pintura e a requalificação de todo o ambiente, pisos e pinturas.
Haja!
Os números são da própria Prefeitura de Campo Grande. Balanço mostra que a situação realmente está “periclitante”, pois a administração municipal fechou 2025 com mais de 173 mil buracos tapados nas vias pavimentadas nas sete regiões urbanas. Foram 34.964 na Bandeira e 33.991 na Anhanduizinho. Na sequência aparecem a região urbana Lagoa (29.103 pontos que receberam nova capa asfáltica), Prosa (24.251), Centro (21.012), Imbirussu (15.833) e Segredo (14.453). E há ainda muitos por aí, segundo queixas de motoristas e pedestres.
Difícil
A rejeição demonstrada a determinados pré-candidatos que têm planos de voltar ao cenário político neste ano, tentando conquistar mandato, tem sido alta e preocupa partidos que estariam apostando nesses nomes. Mudar essa situação é quase impossível, tendo em vista que esta parcela de eleitores não mudará de opinião. Com as redes sociais, fica ainda mais complicado conseguir mudar esse quadro. Mas, mesmo assim, tem gente que não pretende recuar.
Cadeira
Vereadora mais votada em Dourados, Isa Jane Marcondes se prepara para disputar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa de MS. Ela baterá de frente com duas adversárias: as deputadas Lia Nogueira e Gleice Jane, que também são de Dourados. Isa está exercendo o seu primeiro mandato e ficou conhecida nacionalmente por utilizar como slogan de campanha “de zona eu entendo” e ter se autointitulado “dona de bordel”.
