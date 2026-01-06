Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Parlamentar que seria o "prefeito" de município do interior de MS poderá s... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (6)

Felpuda

06/01/2026 - 00h01
Mário Henrique Simonsen - economista brasileiro

"Os pobres ficam ainda mais pobres quando têm de sustentar os burocratas nomeados supostamente para enriquecê-los”

Felpuda

Parlamentar que seria o “prefeito” de município do interior de MS poderá ser alvo principal de ataques dos adversários, que começaram a fazer denúncias de que o gestor eleito em 2024 continuaria sendo “fantoche” e cumprindo ordens do dito-cujo. As críticas, cada vez mais contundentes, deverão se transformar em “dardos inflamados” contra o deputado, acusando-o de ter realizado determinadas ações que não foram ao encontro dos interesses da população. O objetivo seria desgastá-lo no ano eleitoral. E sai de baixo!

Aquecido

Em 2025, o Brasil recebeu mais de 9 milhões de turistas internacionais. O levantamento foi feito baseado na venda de bilhetes aéreos internacionais com destino ao País.

Mais

A pesquisa revela também o aumento de 23,2% na venda de passagens aéreas para o período de Carnaval, na comparação entre 2025 e este ano. O levantamento é da Embratur.

Está previsto para o dia 13 o início das obras de restauração da igreja de São Benedito e requalificação do entorno da Comunidade Quilombola Tia Eva. O trabalho está estimado em R$ 2,231 milhões e é uma parceria entre prefeitura e governo do estado. O prazo de execução é de 540 dias, a partir da ordem de início dos serviços. O foco principal é o restauro da igreja. De acordo com as informações, será feito o restauro de portas, janelas, estruturas de madeira, que ainda são originais, um reforço do telhado, porque está cedendo, o reforço estrutural de toda a fachada, que apresenta uma fissura centralizada, e ainda o reparo, a pintura e a requalificação de todo o ambiente, pisos e pinturas.

Adriana Dupas

 

Antenor 

Haja!

Os números são da própria Prefeitura de Campo Grande. Balanço mostra que a situação realmente está “periclitante”, pois a administração municipal fechou 2025 com mais de 173 mil buracos tapados nas vias pavimentadas nas sete regiões urbanas. Foram 34.964 na Bandeira e 33.991 na Anhanduizinho. Na sequência aparecem a região urbana Lagoa (29.103 pontos que receberam nova capa asfáltica), Prosa (24.251), Centro (21.012), Imbirussu (15.833) e Segredo (14.453). E há ainda muitos por aí, segundo queixas de motoristas e pedestres.

Difícil

A rejeição demonstrada a determinados pré-candidatos que têm planos de voltar ao cenário político neste ano, tentando conquistar mandato, tem sido alta e preocupa partidos que estariam apostando nesses nomes. Mudar essa situação é quase impossível, tendo em vista que esta parcela de eleitores não mudará de opinião. Com as redes sociais, fica ainda mais complicado conseguir mudar esse quadro. Mas, mesmo assim, tem gente que não pretende recuar.

Cadeira

Vereadora mais votada em Dourados, Isa Jane Marcondes se prepara para disputar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa de MS. Ela baterá de frente com duas adversárias: as deputadas Lia Nogueira e Gleice Jane, que também são de Dourados. Isa está exercendo o seu primeiro mandato e ficou conhecida nacionalmente por utilizar como slogan de campanha “de zona eu entendo” e ter se autointitulado “dona de bordel”.

ANIVERSARIANTES

DIÁLOGO

O ano já abriu a porteira e está deixando muitos políticos apavorados... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (5)

05/01/2026 00h02

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro

"Ninguém é o que parece ou o que aparece. O essencial não há quem enxergue. Todo mundo é só a ponta do seu iceberg”

Felpuda

O ano já abriu a porteira e está deixando muitos políticos apavorados. correndo desnorteados, sem saber o que fazer. É que muitos deles estão com a agenda de trabalho com as páginas em branco, sem ter anotado nada nos três anos em que exercem cargo público. Para a população, não interessa postagens com narrativas que têm tanta credibilidade como “cegonha que traz bebê no bico”. E o novo ano não dará espaço e tempo para os folgados: serão apenas oito meses – de fevereiro até setembro – que os “enganadores” terão na tentativa de salvar o pescoço. Difícil! Muito difícil...

Cartilha

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) está disponibilizando uma cartilha para ajudar estabelecimentos do setor a fazer a gestão correta do óleo de cozinha – desde a escolha do produto até o descarte sustentável.

Mais

O objetivo é apoiar os empreendedores na adoção de práticas que preservem a qualidade dos alimentos e que contribuam para um futuro mais consciente. O material para download gratuito está no site do Conexão Abrasel: conexao.abrasel.com.br.

Olga Cruz
Rita Carreira

Sem consulta

Dizem por aí que tudo indica que o relacionamento da Prefeitura de Campo Grande com a Câmara Municipal “azedou” de vez. Tudo por conta do aumento do IPTU e da redução do desconto para pagamento à vista. O presidente do Legislativo, vereador Pappy, divulgou nota oficial para informar que “não participou da discussão, deliberação ou aprovação dos novos critérios”. E afirmou que nenhuma proposta passou pela Câmara.

Amadorismo

Nos meios políticos, a questão causou surpresa pelo chamado “amadorismo político” em uma questão tão séria que afeta diretamente a vida dos cidadãos. O presidente da Câmara Municipal também assumiu compromisso de criar imediatamente uma equipe técnica especializada para estudar, discutir e avaliar com profundidade os critérios utilizados para esse aumento. Disse ainda que solicará explicações à Prefeitura Municipal.

Mudança

Proposta que substitui a perda automática do porte de arma da pessoa flagrada sob efeito de álcool ou de drogas por sanções graduais, que variam conforme a conduta e a existência de crime, foi aprovada pela CCJ da Câmara Federal. Atualmente, o Estatuto do Desarmamento determina que a autorização de porte de arma de fogo perderá automaticamente a eficácia caso o portador seja detido ou abordado numa dessas situações. Com a mudança aprovada, a autorização para porte passa a ser suspensa. O relator foi o deputado Marcos Pollon, do PL de MS.

Correio B+

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a psicóloga e apresentadora Pamela Magalhães

"Sou uma Psicóloga incansável pela conscientização da saúde mental. Reconhecer transtornos é tão necessário quanto não nos resumirmos a eles".

04/01/2026 17h30

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a psicóloga e apresentadora Pâmela Magalhães

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a psicóloga e apresentadora Pâmela Magalhães Foto: Divulgação

À frente do podcast Parece Terapia, a psicóloga  Pamela Magalhães ((CRP 06/88376) transformou conversas íntimas em um fenômeno de audiência. Em menos de um ano, o programa recebeu artistas e influenciadores em encontros de entrega rara.

O episódio com o ator Cássio Scapin, por exemplo, ultrapassou a marca de 2,5 milhões de visualizações, superando até o número de acessos da conversa com Whindersson Nunes, que chegou a ser destaque no Fantástico. “A primeira coisa que digo é: ‘Fique tranquilo, eu cuido de você’. E é de verdade”, explica Pamela, que vê na escuta um gesto de acolhimento capaz de atravessar barreiras.

A ideia do podcast nasceu da vontade de mostrar que, por trás da fama, todos compartilham dores, medos e aprendizados. “São temas delicados, mas quando trazidos por pessoas com visibilidade, acabam tornando a saúde mental mais acessível e possível de ser discutida. Se esse projeto já serviu para salvar uma única vida, eu já me dou por feliz.”

O caminho até aqui foi traçado com autenticidade. Pamela começou escrevendo em um blog sobre comportamento e saúde emocional. Os textos repercutiram e abriram espaço para convites na televisão, onde consolidou presença desde os 27 anos. “Sentia-me realizada ao perceber que, por meio de palavras, reflexões ou intervenções, eu poderia contribuir para a reconciliação do outro consigo mesmo.”

A escolha pela psicologia veio quase como um destino natural. “Minha mãe era psicóloga, e, embora as pessoas frequentemente sugerissem que eu seguisse essa profissão, percebi que me sentia naturalmente inclinada a ela. Inicialmente, cursei jornalismo, mas não completei o curso. No entanto, a psicologia se apresentou como um chamado, e nela me encontrei plenamente.”

Hoje, além do podcast, Pamela está à frente do Psi App, plataforma de atendimento psicológico 24 horas com profissionais de diferentes especialidades e valores acessíveis. A iniciativa nasceu da percepção de que ainda há um longo caminho para democratizar o acesso à saúde mental no Brasil. “Embora haja avanços na superação de tabus e estigmas, ainda é necessário intensificar os esforços para promover a psicoterapia também como prática preventiva.”

A psicóloga também se destaca como palestrante. Tem levado reflexões sobre saúde emocional a diferentes públicos no Brasil e fora dele.

“Estou em turnê com a minha palestra pelo Brasil e pelo mundo. Estou indo para Portugal agora em outubro, e no ano que vem para os Estados Unidos — Orlando e Miami. Estou muito realizada. Feliz por ver o aplicativo crescer, com mais sessões, empresas se envolvendo, oferecendo esse benefício aos colaboradores.”

De podcasts a palcos internacionais, Pamela Magalhães construiu uma trajetória em que a psicologia não fica restrita ao consultório. Ela atravessa telas, microfones e fronteiras, sempre com a mesma proposta: oferecer um espaço seguro para que histórias possam ser ditas — e ouvidas.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a psicóloga e apresentadora Pâmela MagalhãesA psicóloga e apresentadora Pamela Magalhães é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Divulgação
Diagramação: Denis Felipe - Por:Flávia Viana

CE - Como foi o começo de tudo? Você teve duas formações. Sentia que era uma vocação?
PM - “Eu sou filha de cuidadores, mãe psicóloga, pai médico, numa estrutura familiar em que meus pais sempre trabalharam muito, e eu nasci uma pessoa curiosa pela vida, pelas pessoas, e com ímpeto de ajudar. Então fui aquela criança salvadora dos animais, aquela criança que se infiltrava na conversa dos adultos em casa, e quando eles se davam conta que tinha uma criança lá, já era tarde demais.

Eu já tinha aconselhado as amigas da minha mãe, já tinha dado pitaco nas histórias dos amigos. As manhas das dinâmicas humanas sempre foram algo bastante precoce na minha ótica, na minha percepção e no meu interesse.

Eu sempre tive muita facilidade de comunicação. Fiz teatro muito cedo, sempre gostei de falar, falar com pessoas, escrever textos, sempre me interessei muito em tudo que dizia respeito a conteúdos de comunicação. Cheguei até a mandar mensagem para redações, revistas da época, Capricho, Atrevida, dizendo que eu poderia responder às dúvidas dos leitores.

E até certa vez uma redatora-chefe me respondeu dizendo que bom que eu tinha esse desejo e que eu crescesse, estudasse, porque com 13, 14 anos não seria possível eu fazer isso.

Prestei jornalismo, mesmo todos em casa apontarem que eu tinha tudo pra fazer psicologia, pela minha capacidade de escuta, de interesse no outro, de ajudar as pessoas a se ajudarem. Mas minha mãe já era psicóloga e eu não imaginava que eu pudesse ser também.

No meio da faculdade de jornalismo muitas coisas aconteceram, meus pais separaram, eu deprimi, e no meio disso tudo um namoradinho que via a minha situação fez escondido a minha inscrição pro vestibular de psicologia. Resumindo, eu acabei prestando, passando, deixando o jornalismo no meio e migrando pra psicologia.

E me encontrei completamente. Sempre amei compreender as dinâmicas, a história do ser humano, o quanto as origens, os mecanismos, as lealdades impactam nas escolhas, no comportamento, nas atitudes, na omissão e nos caminhos.

Eu poderia ser qualquer coisa. Poderia ser advogada, pipoqueira, frentista, química. Mas ainda assim eu seria psicóloga, porque a psicologia está em mim.”

CE - Você foi pioneira na comunicação com o grande público. Houve preconceito? Existiam tabus?
PM - “Eu comecei a perceber que além de psicóloga clínica talvez eu pudesse fazer algo mais. A comunicação gritava muito forte em mim.

Então comecei a desbravar o universo da internet numa fase em que ninguém falava disso. Fui uma das primeiras, se não a primeira, psicóloga a fazer lives. Eu faço live há 14 anos. Semanalmente.

Começou no YouTube, depois Facebook, depois Instagram, depois voltei pro YouTube. Entrei nas redes sociais quando fazer isso era um total absurdo.

Eu fui muito criticada e atacada por isso. Primeiro quando comecei na TV, com pouquíssimo tempo de formada. Depois quando fui pras redes sociais. Hoje todos aqueles que me atacavam também estão ali. Assim é a vida.”

CE - Você pensa em levar o Parece Terapia para a TV aberta ou para o streaming?
PM - “É um grande sonho. Não só no sentido da minha realização como criadora, mas porque estamos carentes de conteúdos assim.

Se a saúde mental vira lei, que maravilha seria se as pessoas valorizassem mais conteúdos como esse. O Parece Terapia poderia estar na TV aberta ou no streaming.”

CE - O que te inspira atualmente — e o que ainda te desafia?
PM - “O que mais me inspira são as histórias das pessoas. Eu nunca deixei de atender. Sou clínica, vou fazer 20 anos de carreira clínica. Hoje atendo menos porque viajo muito, tenho palestras, cursos, parcerias, outros braços de trabalho, mas continuo com meus pacientes, alguns de 15, 17 anos de atendimento.

O que me inspira são as vidas, as partilhas, a forma como as pessoas tecem suas histórias. E também o meu mergulho em mim, na minha própria terapia, no meu desenvolvimento do autoconhecimento, na maneira como lido com minha família, com minha filha, com minha mãe, com meus lutos, dores e desafios. Nada faz a gente crescer mais do que estar conectado com a própria vida.”

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a psicóloga e apresentadora Pâmela MagalhãesA psicóloga e apresentadora Pamela Magalhães é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Divulgação
Diagramação: Denis Felipe - Por:Flávia Viana

CE - Você fala muito sobre amor-próprio, autoestima, leveza e equilíbrio. O que mudou com a maturidade?
PM - “O que eu falo é o que eu desenvolvo, estudo e pratico comigo. Muito mais do que minhas formações, é meu processo comigo mesma. Eu fui uma pessoa com muitas questões de autoestima e amor-próprio. Desde os 16 anos faço terapia. Quanto mais cedo a gente olha pras feridas, melhor. Quanto mais conscientes somos, mais aproveitamos a vida. Com o tempo eu fui entendendo minhas feridas, me acolhendo mais, ficando mais próxima da minha criança. Isso libertou a mulher que existe em mim.”

CE - A sociedade ainda é dura com as mulheres em relação à aparência. Esse tema entra nas suas palestras?
PM - “A aparência é a primeira coisa que a gente vê, mas é a última coisa que importa. Um cartão postal sem mensagem não vale nada. O que faz a diferença é o que tem dentro. Eu tento levar as pessoas a entrarem nas suas camadas, honrarem sua história, reconhecerem suas entranhas. O que não se compra é o que há de mais valioso: tempo, carinho, bons encontros, pessoas especiais.”

CE - Qual é sua missão nesse universo da comunicação e do entretenimento?
PM - “Minha missão é lembrar as pessoas sobre elas mesmas. Lembrar que não dá pra controlar o que está fora, mas dá pra gerenciar o que está dentro. Lembrar que ninguém pode desistir de si. Que a história ainda não acabou. Transbordar amor em tudo que eu faço. Tornar a vida das pessoas um pouquinho melhor. O mundo está frio demais. A gente adoece por falta de amor, escuta, amparo e empatia.”

CE - Como surgiu o Parece Terapia?
PM - “Veio depois do Coração Peludo. Achei que precisaria de alguém pra falar com os convidados, mas percebi que esse contato precisava ser meu. Até hoje sou eu quem fala com os artistas. Muitos me procuram. Eles entendem que ali podem mostrar vulnerabilidades, facetas que nunca mostraram. O projeto deu muito certo, muito rápido, e eu tenho um orgulho absurdo dele.”

CE - Como você concilia casamento e carreira?
PM - “O universo foi parceiro e meu marido veio trabalhar comigo. Meu trabalho não me cansa. Ele é natural. Eu nunca fiz roteiro, nunca estudei pauta. Vem de mim.”

CE - Ser mãe era um sonho?
PM - “Ser mãe foi um sonho realizado com muito suor. Foi uma luta enorme. Eu nunca negociei esse sonho. Fui mãe aos 39 anos. Não há nada no mundo que desenvolva mais o ser humano do que a maternidade.”

CE - Existe uma fórmula para o sucesso?
PM - “A gente precisa sonhar, mas precisa fazer. Reclamar não leva a lugar nenhum. Eu lutei muito. Já cheguei a desistir porque não tinha pacientes. Nunca me acomodei.”

CE - Você é uma mulher de fé?
PM - “Sou uma mulher de muita fé. Converso com Deus todos os dias. A fé somada ao autoconhecimento é a chave para tudo. Nada é mais reparador do que a paz de consciência.”

