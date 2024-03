Páscoa da Família começa amanhã com atrações temáticas, shows nacionais e caça aos ovos

A partir desta sexta-feira (22), a tradicional Vila Morena, nos Altos da Avenida Afonso Pena, se transformará na Páscoa da Família, uma iniciativa especial da Prefeitura Municipal. Nesta 2ª edição, estão confirmadas as atrações musicais nacionais Bruna Karla, Matu Miranda e mais atrações locais.

Com a organização conjunta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), serão 10 dias repletos de atividades que prometem encantar toda a família. Desde uma Toca do Coelho especialmente decorada até a emocionante encenação da Santa Ceia, passando pela divertida Parada da Páscoa com o desfile do coelhinho e seus amigos ao som de uma banda com fanfarra, há algo para todos os gostos e idades.

Além das atrações temáticas, o evento oferece uma variedade de entretenimento, incluindo brincadeiras como Caça aos Ovos e pintura facial, bem como uma praça de alimentação em pleno funcionamento. Destaque para as apresentações musicais que variam de Marlon Maciel a Bruna Karla, conhecida por seus grandes sucessos no universo gospel.

E para quem deseja explorar um pouco mais da cidade, há a opção do City Tour, com saídas diárias da Vila Morena, proporcionando aos visitantes uma visão panorâmica de diversos pontos turísticos de Campo Grande.

Esta segunda edição da Páscoa da Família é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, em colaboração com entidades como Famasul/Senar, Fecomércio/Sesc e Governo do Estado, e com o apoio de importantes parceiros como Águas Guariroba, Solurb, Velutex e Produserv.

Confira a programação do primeiro dia da Páscoa da Família 2024 :

Sexta-feira (22 de fevereiro):



- 18h30: Abertura Oficial

- 19h e 20h: City Tour

- 18h às 20h: Pintura Facial e Caça aos Ovos

- 19h às 20h: Santa Ceia Viva

- 20h às 21h: Apresentação Musical com Marlon Maciel

- 21h: Parada da Páscoa



