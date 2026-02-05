Pela grande e inóspita "floresta"em que se transformou o entorno da antiga...Leia na coluna de hoje

Johann Goethe - escritor alemão
"Conhecimento não é suficiente: precisamos aplicar. Desejar não é suficiente: precisamos fazer”.
FELPUDA
Pela grande e inóspita “floresta”em que se transformou o entorno da antiga Pedreira de Campo Grande, em breve deverão estar aportando por lá, animais de outros continentes como leão, rinoceronte, girafa, orangotangos e até elefantes. Todos felizes que só, para fazer moradia no local, afirma irônico cidadão. A reclamação é geral, sobre o estado de abandono em que se encontra o local, inclusive atrapalhando o trânsito, segundo motoristas acostumados a transitar pelas vias ao redor. Vai vendo...
E?
Os vereadores recuaram e não votaram o veto da prefeita Adriane ao projeto de redução da taxa do lixo e o retorno dos 20% para pagamento à vista do IPTU. Para não pairar no ar que “afinaram”, a Mesa Diretora decidiu convocar uma audiência pública para hoje, às 18h, com a finalidade de discutir o “impacto da taxa de lixo e do IPTU sobre os contribuintes”. Há quem questione a finalidade de tal iniciativa, diante das enxurradas de ações na Justiça questionando o aumento.
Ziriguidum
Representantes da Secretaria Municipal de Finanças, da Secretaria de Obras e da Procuradoria do Município também participarão dessa audiência pública, de acordo com informações da Câmara Municipal. Segundo as previsões mais otimistas, o veto deverá ser apreciado apenas no dia 10. Há quem diga, porém, que isso poderá ocorrer somente depois do ziriguidum-esquindô lelê carnavalesco. Assim, haveria mais tempo para se discutir o que fazer.
Mas...
Diante da reação dos vereadores, a prefeita Ariane Lopes, deixou de lado os entretantos e foi para os finalmentes: vetou esse novo projeto das excelências e alertou que Campo Grande pode enfrentar sérios problemas na economia, o que fez durante as pompas e circunstâncias da solenidade de abertura da Câmara. O problemaço: se derrubam o veto, ganham simpatia popular, mas poderão ser acusados de “quebrar” o município; se mantém o veto, adeus popularidade.
