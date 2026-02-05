Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Pela grande e inóspita "floresta"em que se transformou o entorno da antiga...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (05)

Ester Figueiredo

05/02/2026 - 00h03
Johann Goethe - escritor alemão
"Conhecimento não é suficiente: precisamos aplicar. Desejar não é suficiente: precisamos fazer”.

FELPUDA

Pela grande e inóspita “floresta”em que se transformou o entorno da antiga Pedreira de Campo Grande, em breve deverão estar aportando por lá, animais de outros continentes como leão, rinoceronte, girafa, orangotangos e até elefantes. Todos felizes que só, para fazer moradia no local, afirma irônico cidadão. A reclamação é geral, sobre o estado de abandono em que se encontra o local, inclusive atrapalhando o trânsito, segundo motoristas acostumados a transitar pelas vias ao redor. Vai vendo...

– Paul McCartney e ringo Starr –, junto às famílias de John Lennon e George Harrison, concederam os direitos totais da história de vida e da música para um filme roteirizado. intitulado originalmente “the Beatles – a four-film Cinematic event”, o projeto liderado por Sam Mendes promete ser um marco histórico. a proposta de Mendes é inovadora: quatro filmes interconectados, cada um contado a partir do ponto de vista de um dos membros da banda, culminando no término do grupo em 1970. a Sony Pictures planeja um lançamento coordenado para abril de 2028. o elenco principal já está escalado e conta com alguns dos nomes mais promissores da nova geração de Hollywood.
Renata Suassuna e Rodrigo Suassuna

 

Kiki Pinheiro e Helô Pinheiro

E?

Os vereadores recuaram e não votaram o veto da prefeita Adriane ao projeto de redução da taxa do lixo e o retorno dos 20% para pagamento à vista do IPTU. Para não pairar no ar que “afinaram”, a Mesa Diretora decidiu convocar uma audiência pública para hoje, às 18h, com a finalidade de discutir o “impacto da taxa de lixo e do IPTU sobre os contribuintes”. Há quem questione a finalidade de tal iniciativa, diante das enxurradas de ações na Justiça questionando o aumento. 

Ziriguidum

Representantes da Secretaria Municipal de Finanças, da Secretaria de Obras e da Procuradoria do Município também participarão dessa audiência pública, de acordo com informações da Câmara Municipal. Segundo as previsões mais otimistas, o veto deverá ser apreciado apenas no dia 10. Há quem diga, porém, que isso poderá ocorrer somente depois do ziriguidum-esquindô lelê carnavalesco. Assim, haveria mais tempo para se discutir o que fazer.

Mas...

Diante da reação dos vereadores, a prefeita Ariane Lopes, deixou de lado os entretantos e foi para os finalmentes: vetou esse novo projeto das excelências e alertou que Campo Grande pode enfrentar sérios problemas na economia, o que fez durante as pompas e circunstâncias da solenidade de abertura da Câmara. O problemaço: se derrubam o veto, ganham simpatia popular, mas poderão ser acusados de “quebrar” o município; se mantém o veto, adeus popularidade.

Aniversariantes

 
  • Ariosto Luis Barbieri,
  • Kátia Regina Bernardo Claro,
  • Maria Selma dos Santos Perez,
  • Iris Amado Fernandes,
  • Tatiana Azambuja Ujacow,
  • Ivelise Martinelli,
  • Antonio Evanilson de Oliveira,
  • Marcia Harumi Sakamoto,
  • Paulo Kosin Tibana,
  • Rogério Augusto Calábria de Araújo,
  • Waldomiro Medeiros,
  • Maria de Lourdes Costa Jeha.
  • Antonio Carlos Pinheiro de Araújo,
  • Eduardo Francisco Castro,
  • Alaor Peixoto,
  • José Cacildo Bambil do Amaral,
  • Devanilde Elisete Mathiussi,
  • Maristela Mendes Hulczynski,
  • Natanael Santiago da Silva,
  • Regina Dantas Gonzaga dos Santos,
  • Dra. Maria Rosa da Costa,
  • Adélia Lukianchuki,
  • Emily Manica Amaral,
  • Claudio Sertão,
  • Dra. Ondina Gomes Pires,
  • Simonete Escobar,
  • Ricardo Mayeda,
  • Otaviano de Oliveira Figueiredo,
  • Cezar Luiz Miozzo,
  • Maria Auxiliadora Rosa,
  • Marilma Ana Ferreira Molina,
  • Camila Maria dos Santos,
  • Marcos Antonio Paco,
  • Claudio Regis Andrighetto,
  • Ione Maria Loureiro Lima Morgado,
  • José Wilson de Barros,
  • Lucineide da Cruz,
  • Magna Firmino,
  • José Carlos Monteiro,
  • Andréa Kamiya Abdala,
  • Elaine Uehara,
  • Margarida Alcaraz,
  • Orestes Rocha Neto,
  • Anália Acosta Fernandes,
  • Maria Emília dos Santos,
  • Regina Lúcia Xavier Letteriello,
  • Fernando Inácio dos Santos,
  • Antônio Joaquim de Rezende,
  • Rosa Rezende de Oliveira,
  • Cláudio Marcelo Marques,
  • João Batista Crivellaro Netto,
  • Pedro Paulo Azevedo,
  • Maria Augusta Marques,
  • Nonato da Silva,
  • Augusto Villalba,
  • Silvia Andréia dos Santos Pes,
  • Lilian Eva Gonçalves Romero,
  • Almir Bruch Pereira,
  • Antonio Gonçalves Pessoa,
  • Iassy da Silva Félix,
  • José Pereira Lima,
  • Mauro Boulanger Stival Oliveira,
  • Luiz Carlos Gomes,
  • Narda Cáceres,
  • Rafael Ramão Rodrigues da Silva,
  • Roberto Rojo Rodrigues,
  • Luiz Otávio de Souza,
  • Maicon Thomé Marins,
  • Silverlei Gimenes Fernandes,
  • Priscila Leite Soares,
  • Djalma Nogueira Santos Junior,
  • Sebastião Radael,
  • Donizete Botelho de Brandão,
  • Agda Gomes Mário,
  • Nelson Jerson Araújo,
  • Simonete Aparecida Bernardes,
  • Manoel Vicente Neto,
  • Victor Wincler Mafra,
  • Terezinha Moreira dos Santos,
  • Eliseu de Araújo Menezes,
  • João Vanderlei Cabral,
  • Silvia Regina Mattos Nascimento,
  • José Vilmar Pivetta,
  • Walkyria Joca de Lima Curvelo da Silva,
  • Alexandre Marques Borba,
  • Eliane Cristina de Freitas,
  • Ivo Cescon Scarcelli,
  • Ariovaldo Hebert da Cruz,
  • Samuel Marques Turquetto,
  • Fernanda Hashinokuti Simões de Souza,
  • Valdineir Ciro de Souza,
  • Gildo Massuda,
  • Judith Lemos de Aquino Miranda,
  • Maria Clara Rondon Fiori,
  • Kely Cristina de Alcântara,
  • Isabel Cristina do Amaral,
  • Agda Maria Pina Quevedo,
  • Roselaine de Castro Oliveira,
  • Silvério Teixeira dos Santos,
  • Thaicy Lopes Falcão Guedes,
  • Carla Moraes de Andrade,
  • Marco Antônio Baeta Damasceno,
  • Rogaciano Adão Canhete Júnior,
  • Sidney Foroni,
  • Arthur Lopes Ferreira Neto,
  • Viviane Cristina Pinheiro de Pietro,
  • Marcelo de Almeida Coutinho,
  • José Edgard da Cunha Bueno Filho.

Diálogo

O ex-deputado federal e atual servidor público Fábio Trad (PT)... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (4)

04/02/2026 00h02

Fiódor Dostoiévski - escritor russo

"A tragédia e a sátira são irmãs e estão sempre de acordo; consideradas ao mesmo tempo recebem o nome de verdade”.

Felpuda

O ex-deputado federal e atual servidor público Fábio Trad (PT), será o terceiro dos irmãos a entrar na raia que leva até a cadeira de governador de Mato Grosso do Sul. O primeiro foi o atual senador Nelson Trad Filho (PSD), que disputou o cargo em 2014 pelo MDB, mas não teve sucesso na empreitada. Na época, nos bastidores, falou-se que o partido teria ficado equidistante de sua candidatura. Já em 2022, foi a vez de Marcos Trad (PDT), que entrou no embate pelo PSD, mas também foi derrotado. Neste ano, apresenta-se Fábio Trad, embalado pelo PT. Resta esperar para ver no que vai dar...

Menos uma

A prefeita Adriane Lopes e a vice Camilla Nascimento superaram mais uma ameaça à cassação do mandato em ação que está no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O vice-procurador eleitoral Alexandre Bravo Barbosa julgou improcedente a suposta compra de votos nas eleições de 2024.

Mais

O parecer, publicado no dia 2, será encaminhado à ministra Estela Aranha para decisão. Vale ressaltar que mesmo que seja acolhida a manifestação do vice-procurador, poderá ainda haver recurso ao pleno daquele tribunal.

Mariana Coppola
Andre Stuart e Fernanda Bourdokan

Promessas

Na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal, promessas de diálogo e parcerias foram a tônica dos discursos da prefeita Adriane Lopes e do presidente da Câmara, Papy. Frases como “Quando estamos unidos na mesma direção, Campo Grande ganha. O campo-grandense não quer briga de político, quer solução para a sua vida” e “Se um Executivo quer avançar, precisa da parceria e da construção positiva dessa Casa” foram ouvidas. Sei não...

Mudando

O deputado federal Marcos Pollon mudou o discurso e colocou seu nome para eventual disputa ao Senado. Até então, o parlamentar vinha se mostrando irredutível, querendo ser o pré-candidato ao governo do Estado pelo seu partido, o PL. Sua pretensão, porém, esbarrava no acordo feito pela cúpula da legenda, de apoio à reeleição do governador Riedel. Essa questão foi sacramentada com Reinaldo Azambuja, para que ele assumisse o comando do partido em MS.

Racha

Ao se colocar como mais um possível pretendente ao cargo, deixando claro que se o ex-presidente assim o desejar, o deputado Marcos Pollon abriria um racha na extrema-direita. Isto porque o Capitão Contar vinha até então “surfando” nesse segmento para ser o segundo nome na disputa. Um detalhe chama atenção: ambos se colocam equidistantes de Azambuja. Como a escolha de candidatos para a disputa se fecha mesmo é nas convenções, surpresas costumam acontecer.

Aniversariantes

  • Helen de Moura Bueno Comparin,
  • Dr. Paulo Cezar dos Passos,
  • Luciane Orsi Abdul Ahad,
  • Dr. Benedito da Palma Oliveira Neto,
  • Dra. Ana Lara Camargo de Castro,
  • Jair Dias dos Santos,
  • Dra. Mirane Vitório Diniz da Silva,
  • Miguel Hernandez Derzi,
  • Paulo Regis,
  • Manoel Junio Santiago Mendes,
  • Raimundo Nonato de Carvalho,
  • Nildo Ferreira dos Santos,
  • Gilberto Roncato,
  • Airton de Oliveira Silva,
  • Dafini Lisboa Cabreira,
  • Edson Lopes,
  • Lúcio Flávio Joichi Sunakozawa,
  • Joacir Alves Costa,
  • Osmar Sanches Silva,
  • Juscelino Cavalcanti Constantino,
  • Maria Elizabeth de Arruda Moraes Ribeiro,
  • Edson Peres Ibrahim,
  • Hélio Baís Martins Filho,
  • Dr. Alcides Trentin Junior,
  • Celio Montezuma Munhoz,
  • Armindo Manoel Costa Cardoso,
  • Adão Pedro Arantes,
  • Adriana Vinholi Gonçalves,
  • Nélida Monção,
  • Joao Geraldo Chiquito,
  • Mauricio Macedo Vieira,
  • Jorge Simão da Silva,
  • Glauce da Silva Miranda,
  • Andresa Ojeda,
  • Tamy Ingrid Rezende,
  • Aldo Ivo Bellizzone,
  • Antônio Eduardo da Silva Oliva,
  • Gilberto Reginaldo dos Santos,
  • Jorge Massao Kikuta,
  • Inacio Tolentino de Barros Filho,
  • Marluci Moura de Souza,
  • Augusto Bernardo Guedes Fonseca Neto,
  • Celso Benjamim Costa,
  • Wanessa Kelly Flôres Coimbra,
  • Ricardo Jorge Carneiro da Cunha,
  • Maria do Carmo Flôres Portocarrero,
  • Maria Alves da Rocha,
  • Aldo Rogério Abê,
  • Jair Cursino Pereira,
  • Mário Roberto de Souza,
  • Maria Andressa Lima,
  • Antônio Carlos Fonseca,
  • Gilberto Flôres de Assis,
  • Leila Vieira dos Santos,
  • Alício Braz,
  • Antônio Arcanjo dos Santos,
  • José Ivan da Vila,
  • Larissa de Oliveira Mendes,
  • Maria Emília Neves,
  • Darcy de Oliveira Menezes,
  • Kelly Moura,
  • Laura Fernanda Costa,
  • Mário Sérgio Vieira,
  • Laura Cristina Flôres,
  • Ana Cristina Barbosa Lima,
  • Vivianne Carolina Lopes,
  • Edson Macari,
  • Sandro Luis Boeri,
  • Vanessa Lima,
  • Mário Neves Mendes,
  • Jorge Vieira Neves,
  • João Fernando Monteiro,
  • Mariana Couto Lima,
  • Janaína Corrêa Gomes,
  • Elayne Aparecida Melo,
  • Thaís Nantes,
  • Nailo Ferreira da Silva,
  • Lourdes Maria Assis,
  • Andrés Acosta,
  • Garibaldi Alves Filho,
  • José de Azevedo,
  • Maria Luiza Almeida Costa,
  • Wladimir Lins Quadros,
  • Vanda Peres Begas,
  • Nicola Artigas Cabalero,
  • Eluzana Bitencourt Fernandes Maidana,
  • Paulo da Silva Madeira,
  • Tiago Arruda de Oliveira,
  • Luciene Schineider Veneza,
  • Fabrícia Escorsin,
  • Wilson Tadeu Lima,
  • Yuri Jacks Trindade Vargas,
  • Elson Willian Rodrigues Queiroz,
  • Marcelo Moreira de Andrade,
  • Rogério de Sá Mendes,
  • Patricia Rossato Stefanello,
  • Jefferson Douglas Santana de Melo,
  • Luciane Teixeira Furtado,
  • Elizandra Rosimeire de Souza,
  • Gilmara Leite Bernardo,
  • Florêncio Oshiro,
  • Andréia Matos de Oliveira,
  • Emerson Odilon Sandim,
  • Thaíse Thimoteo dos Santos Rebello,
  • Renato Barbosa Lima,
  • João Ricco,
  • Roberta Almeida Morel.

* Colaborou Tatyane Gameiro

MUNDO ANIMAL

Minúsculas e comuns em cães e gatos, as pulgas podem causar danos à saúde dos pets

Médica veterinária alerta que é indispensável o controle ambiental com aspiração e outras medidas

03/02/2026 09h00

A dermatite alérgica à picada de pulgas é uma condição séria que compromete a qualidade de vida dos pets

A dermatite alérgica à picada de pulgas é uma condição séria que compromete a qualidade de vida dos pets Divulgação / Priscilla Fiedler

Considerada uma das principais causas de doenças dermatológicas em cães e gatos, a dermatite alérgica à picada de pulgas (Dapp) é uma reação de hipersensibilidade à saliva da pulga, capaz de desencadear coceira intensa, inflamação da pele, feridas e infecções secundárias, mesmo quando animais previamente sensibilizados são expostos a uma única picada.

A Dapp não deve ser vista como uma reação simples ou passageira. “É uma condição alérgica séria, que compromete a qualidade de vida do pet. A coceira constante causa lesões dolorosas, favorece infecções por fungos e bactérias, interfere no sono, no apetite e até no comportamento do animal, além de agravar quadros pré-existentes, como dermatites atópicas”, explica a médica-veterinária Farah de Andrade.

Prurido intenso, vermelhidão, crostas, feridas, lambedura excessiva, inclusive nas patas, e queda de pelos, especialmente na região lombar, base da cauda, abdômen e parte interna das coxas são os principais sinais clínicos da doença em cães e muitas vezes são confundidos com outras doenças dermatológicas.

A dermatite alérgica à picada de pulgas é uma condição séria que compromete a qualidade de vida dos petsSinais em felinos: falhas no pelo e lesões no pescoço, cabeça e região dorsal - Foto: Divulgação / Vitor Zanfagnini

Gatos, embora menos diagnosticados por apresentarem sinais clínicos mais discretos, também são bastante afetados. Lesões em pescoço, cabeça e região dorsal, além de falhas no pelo, são indícios importantes para investigação.

CONTROLE AMBIENTAL

Para entender a gravidade da Dapp, é preciso compreender o ciclo das pulgas. Estima-se que cerca de 5% da população de pulgas esteja no animal adulto, enquanto a maior parte (95%) encontra-se no ambiente na forma de ovos, larvas e pupas.

Isso significa que, mesmo tratando o pet, ele pode ser reinfestado, caso o ambiente não seja controlado.

As pulgas adultas iniciam a postura dos ovos poucas horas após se alimentar do sangue do hospedeiro. Um único parasita pode produzir até 50 ovos por dia, e esses ovos se espalham por toda a casa, principalmente em locais como tapetes, sofás, camas e frestas do piso.

As larvas se desenvolvem no ambiente e posteriormente se transformam em pupas, que ficam protegidas por casulos resistentes, em que podem permanecer por semanas ou meses, até encontrarem condições ideais para eclodir.

“É por isso que tratar só o animal não resolve. É indispensável o controle ambiental com produtos adequados, aspiração frequente e lavagem de tecidos. Do contrário, o ciclo se reinicia e o quadro alérgico persiste”, orienta a veterinária.

TRATAMENTO

A dermatite alérgica à picada de pulgas é uma condição séria que compromete a qualidade de vida dos petsDapp é uma das principais causas de doenças dermatológicas em cães e gatos - Foto: Divulgação / Priscilla Fiedler

O tratamento da Dapp vai além do controle dos parasitas. Embora a eliminação das pulgas seja o primeiro passo fundamental, o plano terapêutico costuma incluir o uso de anti-inflamatórios e antipruriginosos para aliviar o desconforto, como prednisolona, dexametasona, oclacitinib e ciclosporina.

Antibióticos e antifúngicos são indicados quando confirmadas infecções secundárias.

Para fortalecer a barreira cutânea e promover a recuperação da pele, entram em cena os suplementos e nutracêuticos, como os ácidos graxos essenciais, ômega 3 e 6, zinco e biotina, além de antialérgicos e imunomoduladores.

Fitoterápicos e compostos naturais também podem ser utilizados como terapia adjuvante, especialmente em apresentações tópicas com ação cicatrizante e calmante, como os que contêm óleo de neem, aloe vera, própolis ou calêndula.

A manipulação veterinária oferece uma vantagem importante ao permitir a personalização do tratamento de acordo com as necessidades do paciente.

Medicamentos podem ser formulados com a dose exata para o peso do animal, associados em uma única preparação e oferecidos em formas farmacêuticas mais atrativas, como biscoitos saborizados, molhos, xaropes e pastas orais.

Para evitar efeitos colaterais gastrointestinais, géis de aplicação transdérmica e cápsulas gastrorresistentes são algumas opções.

Outras formas de apoio incluem loções e sprays com ação dermatológica específica e o uso de reguladores de crescimento de insetos (IGRs) combinados a antipulgas, em apresentações tópicas, que ajudam a impedir a proliferação das formas imaturas das pulgas no ambiente.

“A manipulação veterinária permite associar ativos em uma mesma formulação, com dosagens ajustadas ao peso, à espécie e ao grau do quadro clínico. Além disso, podemos facilitar a administração com formas palatáveis e agradáveis ao pet, o que melhora a adesão ao tratamento”, destaca Farah.

A dermatite alérgica à picada de pulgas é uma condição séria que compromete a qualidade de vida dos petsA manipulação veterinária permite a personalização dos tratamentos de acordo com o paciente - Foto: Divulgação / Gustavo Araújo

PREVENÇÃO

Como a Dapp tem caráter recorrente, a prevenção é o caminho mais eficaz para manter a saúde da pele dos pets. A aplicação regular de antipulgas e repelentes, o controle ambiental contínuo e as visitas periódicas ao médico-veterinário são medidas essenciais.

A veterinária reforça ainda a importância da observação cotidiana. “Coçar é comum, mas coceira constante é sinal de alerta. O responsável deve estar atento às mudanças de comportamento, à qualidade da pelagem e ao surgimento de lesões. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a resposta ao tratamento”, afirma a médica.

