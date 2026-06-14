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Pele pode ficar mais ressecada com o frio; veja cuidados com os pets

Para evitar coceiras e piora de dermatites, é necessário diminuir frequência de banhos e usar produtos com fórmulas gentis

Flavia Viana

Flavia Viana

14/06/2026 - 09h00
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O aumento do frio e a proximidade do inverno faz com que quadros de ressecamento, coceira e dermatites apareçam com mais frequência na rotina dos pets, exigindo atenção extra dos tutores. Neste período, banhos frequentes e o uso de produtos inadequados podem comprometer a barreira natural da pele e intensificar desconfortos em cães.

"Durante o inverno, a pele reduz naturalmente a produção de umidade superficial e fica mais suscetível ao ressecamento. Por isso, a recomendação geral é evitar o excesso de banhos, que podem remover lipídios naturais da pele e comprometer a microbiota protetora e a barreira cutânea", explica a médica-veterinária Nathália Starek, CEO da Vidaá, primeira marca de skincare para animais do Brasil.

No caso de animais com subpelo também chamado de pelagem dupla , como os cães das raças spitz alemão, husky e samoieda, os cuidados precisam ser ainda maiores. Conforme o inverno se aproxima, o organismo desses animais tende a aumentar a retenção do subpelo, reduzindo a velocidade da troca para que a pelagem fique mais densa para conservar o calor. 

"Isso faz com que muitos tutores tenham a impressão de que o pelo parou de cair quando, na verdade, a pelagem está sendo mantida para proteção térmica. Neste momento, se houver excesso de banhos ou até mesmo se o ambiente estiver muito seco, os pelos podem ficar mais ressecados", explica Nathália.

Já os cães de pelagem simples, a exemplo do maltês, yorkshire, poodle e shih tzu, possuem pouco ou nenhum subpelo, tendo maior dependência da temperatura ambiental para manter-se aquecidos.

Neles, os pelos costumam crescer mais lentamente, com menor renovação da pelagem, e a pele pode ficar mais ressecada. Portanto, tendem a sofrer mais com os efeitos dos banhos frequentes.

Se o pet apresentar coceira, caspa, pelagem opaca e queda excessiva de pelos, além da piora ou surgimento de dermatites, é um sinal de que a frequência de banhos de imersão está muito alta.

Para manter a saúde da pele e dos pelos no dia a dia, a recomendação é usar um mousse de limpeza a seco após os passeios, assim como aplicar um sérum, que deve ser escolhido junto com um médico-veterinário de acordo com a necessidade de cada pet. 

"O cuidado diário reduz a necessidade dos banhos de imersão, que podem ser realizados com intervalo mínimo de 45 dias no inverno. É importante que o shampoo e demais produtos de uso tópico tenham fórmulas gentis, que respeitem o pH natural da pele. Também é fundamental evitar banhos muito quentes, que podem piorar o ressecamento, e, depois, secar bem, já que a umidade favorece o desenvolvimento de fungos", afirma Nathália.

Além do cuidado tópico, é preciso estar atento se o animal está consumindo a quantidade ideal de água e se alimentando bem, visto que o cuidado deve ser de dentro para fora. Ao mesmo tempo, sinais externos podem indicar algum problema mais sério, como alguma questão gastrointestinal.

"Sempre que surge fora do normal, como queda de pelos excessiva ou fora de época, coceiras e mudanças no comportamento, precisamos investigar a saúde do pet como um todo", alerta a CEO.

Beleza Correio B+

Oito ativos que você precisa analisar antes de comprar um gloss labial

Especialista explica quais componentes ajudam a manter os lábios hidratados, protegidos e saudáveis no dia a dia

13/06/2026 17h00

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Oito ativos que você precisa analisar antes de comprar um gloss labial

Oito ativos que você precisa analisar antes de comprar um gloss labial Foto: Divulgação

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Após a pandemia, o mercado de maquiagem passou por uma transformação significativa, impulsionando o crescimento de produtos voltados para os lábios em diferentes formatos, embalagens e fórmulas.

Entre eles, o gloss labial se consolidou como um dos itens mais desejados do segmento de beleza, ganhando espaço não apenas pela estética, mas também pelo apelo de cuidado e tratamento diário.

Muito além do efeito brilhante e volumoso, o gloss passou a incorporar ativos hidratantes e regeneradores, acompanhando uma demanda crescente por produtos multifuncionais. “Atualmente os consumidores procuram produtos que unam beleza e tratamento.

Os lábios são extremamente sensíveis, possuem uma barreira mais fina e poucas glândulas sebáceas e sudoríparas, sofrem com maior exposição ao ambiente e à saliva, o que favorece o ressecamento constante. Por isso, o gloss ideal é aquele que também entrega hidratação e proteção no uso diário”, explica a médica atuante em dermatologia Dra. Isadora Ragognete.

Os lábios são estruturas delicadas que revestem a entrada da boca e, justamente por serem mais vulneráveis às mudanças climáticas, poluição, exposição solar e até ao uso frequente de produtos inadequados, exigem atenção especial na rotina de cuidados.

A doutora reforça que os cuidados com a região devem fazer parte da rotina diária. “Por serem constantemente expostos a diferentes agressões no dia a dia, os lábios precisam de cuidados diários e de ativos que realmente façam diferença tanto a curto quanto a longo prazo”, conclui a médica.

Diante da variedade de fórmulas disponíveis no mercado, a Dra. Isadora listou os oito principais ativos que vale procurar em um gloss labial para manter os lábios mais saudáveis, hidratados e protegidos.

Ácido hialurônico

Conhecido pelo alto poder de hidratação, o ativo ajuda a manter os lábios mais macios e com aspecto volumoso. “Ele atrai água para a região dos lábios, ajudando a reduzir o aspecto ressecado e proporcionando uma aparência mais uniforme e saudável”, explica a Dra. Isadora.

Vitamina E

Com ação antioxidante, ajuda a proteger os lábios contra agressões externas e sinais de ressecamento. “A vitamina E auxilia na proteção da pele contra danos causados por fatores ambientais, além de contribuir para a manutenção da hidratação”, comenta a médica.

Manteiga de karité

Muito utilizada em produtos labiais, promove nutrição intensa e ajuda na recuperação de rachaduras. “É um ativo excelente para quem sofre com lábios sensíveis ou descamando, principalmente em períodos mais frios e secos”, destaca.

Pantenol

Possui ação calmante e regeneradora, ajudando na recuperação da barreira labial  “O pantenol é interessante porque ajuda a aliviar desconfortos e melhora a sensação de maciez logo nas primeiras aplicações”, afirma a Dra.

Óleos vegetais

Óleo de jojoba, coco e rosa mosqueta ajudam a manter a hidratação natural dos lábios. “Os óleos vegetais formam uma barreira protetora que reduz a perda de água e melhora a textura dos lábios ao longo do dia”, explica.

Ceramidas

Importantes para fortalecer a barreira de proteção da pele, evitando ressecamento excessivo. “As ceramidas ajudam a preservar a integridade dos lábios, principalmente em pessoas que têm tendência à sensibilidade”, comenta a médica.

Esqualano

Ativo hidratante leve e confortável, muito utilizado em fórmulas modernas de gloss. “O esqualano oferece hidratação sem deixar sensação pegajosa, trazendo conforto para o uso contínuo”, diz a Dra. Isadora.

FPS na fórmula

A proteção solar também é importante para a saúde labial. “Muitas pessoas esquecem que os lábios também sofrem com os danos da radiação solar. Produtos com FPS ajudam a prevenir ressecamento, manchas e envelhecimento precoce da região”, finaliza.

Correio B+

Amaury Jr. estreia novo programa de TV para brasileiros nos Estados Unidos

No ano em que completa 50 anos de carreira, apresentador assina com a TV Connect USA e transforma relação antiga com os EUA em atração voltada à comunidade brasileira no país

13/06/2026 15h30

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Amaury Jr. estreia novo programa de TV para brasileiros nos Estados Unidos

Amaury Jr. estreia novo programa de TV para brasileiros nos Estados Unidos Foto: Divulgação

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Os Estados Unidos nunca foram um território distante para Amaury Jr. Ao longo de décadas, o apresentador gravou centenas de reportagens no país, cobriu eventos, entrevistou personalidades internacionais e acompanhou de perto parte do universo de entretenimento, moda, luxo e comportamento que marcou sua trajetória na televisão.

Com casa há quase 30 anos na região de Orlando, na Flórida, ele transforma agora essa relação antiga em um novo projeto editorial. Amaury Jr. vai estrear um programa na TV Connect USA, emissora aberta e multiplataforma de mídia voltada à comunidade brasileira nos Estados Unidos e afiliada à CNN Newsource.

A atração, que deve se chamar "Amaury Jr. Connect", tem estreia prevista para julho e será desenvolvida com produção entre Brasil e Estados Unidos. Com passagens por emissoras como Band, RedeTV! e TV Cultura, Amaury construiu uma das trajetórias mais reconhecidas da televisão brasileira no entretenimento e lifestyle.

Ao longo de cinco décadas, consolidou uma linguagem própria ao combinar entrevistas, cobertura social, bastidores, viagens, grandes eventos e encontros com personalidades do Brasil e do exterior.

O novo programa marca uma etapa inédita nessa trajetória. Embora já tenha produzido diversas matérias nos Estados Unidos para exibição no Brasil, esta será a primeira vez que Amaury desenvolve uma atração pensada diretamente para brasileiros que vivem no exterior.

A proposta é preservar algumas das marcas mais conhecidas do apresentador, mas em uma nova roupagem editorial. O programa vai reunir entrevistas, reportagens externas, viagens, cobertura de eventos, comportamento e lifestyle, com foco em personagens, lugares e histórias conectados à comunidade brasileira nos Estados Unidos, além de curiosidades das cidades norte-americanas retratadas pelo olhar atento de Amaury.

A atração também deve abrir espaço para momentos de memória, com trechos de entrevistas históricas do acervo de Amaury Jr., acumulado ao longo de décadas de televisão.

A ideia é resgatar conversas marcantes com personalidades do entretenimento, da política, dos negócios e do esporte, sem perder o foco na produção de conteúdos inéditos e na nova frente internacional do apresentador.

"Depois de 50 anos de televisão, o mais bonito é perceber que ainda dá para sair da zona de conforto. Estou muito animado com esse projeto porque ele me coloca de novo em movimento, em outro país, diante de uma comunidade brasileira que também conhece bem esse sentimento: gente que teve coragem de mudar, empreender, recomeçar e buscar novos sonhos longe de casa." Amaury Jr.

A estreia integra uma nova fase da TV Connect USA. Desde a entrada de Dony De Nuccio, ex-âncora da Globo, na operação, a emissora vem passando por uma reformulação de grade, ampliação de sinal e reforço do elenco, em um movimento para consolidar sua presença entre os brasileiros que vivem nos Estados Unidos.

Amaury Jr. estreia novo programa de TV para brasileiros nos Estados UnidosDony De Nuccio, CEO & Co-Owner, TV Connect USA - Divulgação

A TV Connect USA também prepara uma sequência de novidades em programação, com investimentos em jornalismo, entretenimento e esportes. A chegada de Amaury Jr. faz parte dessa estratégia de ampliar a oferta de conteúdos originais e aproximar a emissora de diferentes perfis da comunidade brasileira no país.

"O Amaury chega à TV Connect USA em um momento decisivo de expansão da emissora e com uma energia muito alinhada com a do nosso público: brasileiros que se reinventam fora do país, empreendem, abrem novos caminhos e seguem profundamente conectados ao Brasil." "Ter o Amaury conosco é mais do que uma honra: é um sinal claro da força do que estamos construindo. Ele que já fez história na televisão brasileira agora se junta a nós para fazermos história na comunicação com os brasileiros nos Estados Unidos." Dony De Nuccio, CEO & Co-Owner, TV Connect USA

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