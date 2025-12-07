Piloto de MS vai cruzar os 5 continentes em avião monomotor em 4 meses

Piloto, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos em seu avião de trabalho monomotor Bonanza F33A - ARQUIVO PESSOAL

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Piloto, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos, vai dar a volta ao mundo e cruzar os cinco continentes do planeta, em um avião monomotor Bonanza F33A, pelo período de 120 dias.

A viagem começará em abril e vai até agosto, podendo se estender para 180 dias, ou seja, até outubro de 2026.

Durante a viagem por dezenas de países, será produzido um documentário sobre a expedição, antes (preparação), durante (viagem) e depois (chegada). Com isso, a tripulação será composta por dois profissionais: Mário (comandante) e um cineasta.

Veja a rota

Brasil Caribe EUA Canadá Groenlândia Islândia Europa África Emirados Árabes Índia Sri Lanka Cingapura Indonésia Austrália Japão Papua Filipinas Taiwan Japão Rússia Alaska Canadá EUA México Costa Rica Panamá Colômbia Peru Chile Argentina Paraguai Brasil

Mário Jorge e a Aurora Boreal na Islândia. Foto: Arquivo Pessoal

Ele nasceu em Aquidauana (MS) e mora em Campo Grande (MS), mas, atualmente, mora “no céu”, pois, não tem local fixo de trabalho ou residência por conta de sua profissão.

Tirou sua primeira habilitação de piloto aos 18 anos, antes mesmo de tirar a carteira de motorista.

Ele viaja/trabalha em um avião de pequeno porte, onde presta serviço a empresas americanas e brasileiras que importam aeronaves. Neste caso, ele busca e traz aeronaves de um país a outro.

“Quando um avião é adquirido em outro país eu sou contratado para ir buscar essa aeronave! Então hoje eu já rodei o mundo algumas vezes buscando avião! Já fiz voo para Austrália, Zimbábue, Kenya, Grécia, Escócia, Suíça, Canadá, Malawi, África do Sul, Estados Unidos e ilhas do Caribe como Providenciales, Punta Cana, Barbados, Curaçao, Grenada e St Marteen”, explicou o piloto ao Correio do Estado.

VOLTA AO MUNDO

Mário está prestes de realizar um sonho pessoal e profissional: dar a volta ao mundo, cruzar os cinco continentes do planeta – América, Europa, Ásia, Oceania e África –, em seu avião monomotor Bonanza F33A, por um período de 120 a 180 dias, entre abril e agosto-outubro de 2026.

Mário Jorge sobrevoando o mar próximo a Brisbane, na Austrália. Foto: Arquivo Pessoal

O objetivo é rodar o mundo criando conteúdo de aviação, lifestyle, aventura, viagem e cultura. Além disso, Mário quer levar a bandeira do Brasil para diferentes países do mundo.

“Quero mostrar a cultura dos diferentes países, de cada continente e também claro os pontos turísticos, os perrengues e tudo que envolve o planejamento e preparação de um voo! Especialmente voo internacional em avião pequeno! A ideia é fazer essa volta ao mundo em 120 dias mas a medida que novos patrocinadores estão chegando, estou estudando a possibilidade para aumentar esse número e ficar até 180 dias em viagem pelo globo terrestre! Uma verdade aventura, uma verdadeira expedição! Quero levar os valores e a bandeira do nosso país ao redor do mundo, levando nossa cultura e nossa nação! Fazer a audiência viajar junto, sem precisar sair de casa! Mostrar que tudo é possível com planejamento, paciência e coragem! ”, contou o piloto entusiasmado, à reportagem.

“Estou levando mais um monomotor da Austrália ao Brasil! Serão 25 pousos, dezenas de países e 5 continentes! Com certeza será a maior que um brasileiro fez nesse tipo de avião até hoje! Ouso dizer, o primeiro! É um Sul-Mato-Grossense fazendo história”, acrescentou.

Atualmente, está na Austrália e deve retornar para Campo Grande nesta segunda-feira (8), em uma aeronave CIRRUS SR22. A previsão é que pouse em solo sul-mato-grossense daqui um mês, em 7 de janeiro de 2026.

PAIXÃO

Mário Jorge sobrevoando a Groelândia. Foto: Arquivo Pessoal

Mário revelou que é apaixonado pelo que faz.

“Eu sou apaixonado pelo o que faço! Digo a todo mundo que estou vivendo o que um dia foi meu sonho! Então impossível não fazer isso com sorriso de orelha a orelha.

De acordo com o comandante, o voo mais especial de sua vida ocorreu em julho de 2024, quando buscou uma aeronave em Zimbábue, na África, oportunidade a qual pôde ver com os próprios olhos a Aurora Boreal, na Islândia/Groenlândia.

“Cruzei todo o continente africano de sul ao norte, toda a Europa, Islândia - Groenlândia - Canadá, desci aos Estados Unidos - Caribe e Brasil! Foram 16 dias de voo e 98 horas!! Foi incrível!”, contou o comandante à reportagem.

REDES SOCIAIS

Além de piloto, Mário também é blogueiro e mostra sua rotina de voos, dia a dia da profissão, viagens, cultura e pontos turísticos de diversos países e perrengues nas redes sociais, Instagram, Youtube e TikTok, onde possui milhares de seguidores.

Mário Jorge sobrevoando a Ilha de Provilenciales - Turks and Caicos. Foto: Arquivo Pessoal

Com isso, consegue lucrar com os posts. “Eu lucro com parcerias e patrocínio!!! Eu amo trabalhar com marcas e fazer marketing!!! Nossa audiência e nicho são muito bons!! E graças a Deus estamos tendo retorno nisso; tanto financeiramente como em audiência! O meu público é maravilhoso! Eles sempre mandam energias boas em casa missão e adoram acompanhar as aventuras”, disse.

Mário Jorge está habilitado a pilotar aviões a hélice (turbo-hélice e pistão). Sua carreira é baseada na aviação executiva. Fez a primeira etapa do curso de piloto privado em Campo Grande (MS) e o curso de piloto comercial, multi motor e voo por instrumento nos Estados Unidos.