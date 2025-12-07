Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

VIAGEM INÉDITA

Piloto de MS vai cruzar os 5 continentes em avião monomotor em 4 meses

Durante a viagem por dezenas de países, será produzido um documentário sobre a expedição; tripulação será composta por dois profissionais: Mário (comandante) e um cineasta

Naiara Camargo

Naiara Camargo

07/12/2025 - 15h00
Piloto, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos, vai dar a volta ao mundo e cruzar os cinco continentes do planeta, em um avião monomotor Bonanza F33A, pelo período de 120 dias.

A viagem começará em abril e vai até agosto, podendo se estender para 180 dias, ou seja, até outubro de 2026.

Durante a viagem por dezenas de países, será produzido um documentário sobre a expedição, antes (preparação), durante (viagem) e depois (chegada). Com isso, a tripulação será composta por dois profissionais: Mário (comandante) e um cineasta.

Veja a rota

  1. Brasil
  2. Caribe
  3. EUA
  4. Canadá
  5. Groenlândia
  6. Islândia
  7. Europa
  8. África
  9. Emirados Árabes
  10. Índia
  11. Sri Lanka
  12. Cingapura
  13. Indonésia
  14. Austrália
  15. Japão
  16. Papua
  17. Filipinas
  18. Taiwan
  19. Japão
  20. Rússia
  21. Alaska
  22. Canadá
  23. EUA
  24. México
  25. Costa Rica
  26. Panamá
  27. Colômbia
  28. Peru
  29. Chile
  30. Argentina
  31. Paraguai
  32. Brasil
Mário Jorge e a Aurora Boreal na Islândia. Foto: Arquivo Pessoal

Ele nasceu em Aquidauana (MS) e mora em Campo Grande (MS), mas, atualmente, mora “no céu”, pois, não tem local fixo de trabalho ou residência por conta de sua profissão.

Tirou sua primeira habilitação de piloto aos 18 anos, antes mesmo de tirar a carteira de motorista.

Ele viaja/trabalha em um avião de pequeno porte, onde presta serviço a empresas americanas e brasileiras que importam aeronaves. Neste caso, ele busca e traz aeronaves de um país a outro.

“Quando um avião é adquirido em outro país eu sou contratado para ir buscar essa aeronave! Então hoje eu já rodei o mundo algumas vezes buscando avião! Já fiz voo para Austrália, Zimbábue, Kenya, Grécia, Escócia, Suíça, Canadá, Malawi, África do Sul, Estados Unidos e ilhas do Caribe como Providenciales, Punta Cana, Barbados, Curaçao, Grenada e St Marteen”, explicou o piloto ao Correio do Estado.

VOLTA AO MUNDO

Mário está prestes de realizar um sonho pessoal e profissional: dar a volta ao mundo, cruzar os cinco continentes do planeta – América, Europa, Ásia, Oceania e África –, em seu avião monomotor Bonanza F33A, por um período de 120 a 180 dias, entre abril e agosto-outubro de 2026.

Mário Jorge sobrevoando o mar próximo a Brisbane, na Austrália. Foto: Arquivo Pessoal

O objetivo é rodar o mundo criando conteúdo de aviação, lifestyle, aventura, viagem e cultura. Além disso, Mário quer levar a bandeira do Brasil para diferentes países do mundo.

“Quero mostrar a cultura dos diferentes países, de cada continente e também claro os pontos turísticos, os perrengues e tudo que envolve o planejamento e preparação de um voo! Especialmente voo internacional em avião pequeno! A ideia é fazer essa volta ao mundo em 120 dias mas a medida que novos patrocinadores estão chegando, estou estudando a possibilidade para aumentar esse número e ficar até 180 dias em viagem pelo globo terrestre! Uma verdade aventura, uma verdadeira expedição! Quero levar os valores e a bandeira do nosso país ao redor do mundo, levando nossa cultura e nossa nação! Fazer a audiência viajar junto, sem precisar sair de casa! Mostrar que tudo é possível com planejamento, paciência e coragem! ”, contou o piloto entusiasmado, à reportagem.

“Estou levando mais um monomotor da Austrália ao Brasil! Serão 25 pousos, dezenas de países e 5 continentes! Com certeza será a maior que um brasileiro fez nesse tipo de avião até hoje! Ouso dizer, o primeiro! É um Sul-Mato-Grossense fazendo história”, acrescentou.

Atualmente, está na Austrália e deve retornar para Campo Grande nesta segunda-feira (8), em uma aeronave CIRRUS SR22. A previsão é que pouse em solo sul-mato-grossense daqui um mês, em 7 de janeiro de 2026.

PAIXÃO

Mário Jorge sobrevoando a Groelândia. Foto: Arquivo Pessoal

Mário revelou que é apaixonado pelo que faz.

“Eu sou apaixonado pelo o que faço! Digo a todo mundo que estou vivendo o que um dia foi meu sonho! Então impossível não fazer isso com sorriso de orelha a orelha.

De acordo com o comandante, o voo mais especial de sua vida ocorreu em julho de 2024, quando buscou uma aeronave em Zimbábue, na África, oportunidade a qual pôde ver com os próprios olhos a Aurora Boreal, na Islândia/Groenlândia.

“Cruzei todo o continente africano de sul ao norte, toda a Europa, Islândia - Groenlândia - Canadá, desci aos Estados Unidos - Caribe e Brasil! Foram 16 dias de voo e 98 horas!! Foi incrível!”, contou o comandante à reportagem.

REDES SOCIAIS

Além de piloto, Mário também é blogueiro e mostra sua rotina de voos, dia a dia da profissão, viagens, cultura e pontos turísticos de diversos países e perrengues nas redes sociais, Instagram, Youtube e TikTok, onde possui milhares de seguidores.

Mário Jorge sobrevoando a Ilha de Provilenciales - Turks and Caicos. Foto: Arquivo Pessoal

Com isso, consegue lucrar com os posts. “Eu lucro com parcerias e patrocínio!!! Eu amo trabalhar com marcas e fazer marketing!!! Nossa audiência e nicho são muito bons!! E graças a Deus estamos tendo retorno nisso; tanto financeiramente como em audiência! O meu público é maravilhoso! Eles sempre mandam energias boas em casa missão e adoram acompanhar as aventuras”, disse.

Mário Jorge está habilitado a pilotar aviões a hélice (turbo-hélice e pistão). Sua carreira é baseada na aviação executiva. Fez a primeira etapa do curso de piloto privado em Campo Grande (MS) e o curso de piloto comercial, multi motor e voo por instrumento nos Estados Unidos.

Correio B+

Gastronomia B+: Aposte na receita de Empanadas Argentinas para fazer em casa

Para o café da manhã ou lanche uma receita com alternativa de receios deliciosos

07/12/2025 10h30

Gastronomia B+: Aposte na receita de Empanadas Argentinas para fazer em casa

Gastronomia B+: Aposte na receita de Empanadas Argentinas para fazer em casa Foto: Divulgação

A história da empanada argentina remonta aos espanhóis, que a trouxeram para o país no século XVI, adaptando receitas árabes medievais. Com o tempo, o prato evoluiu, incorporando ingredientes locais como milho e batata-doce, tornando-se um alimento prático para trabalhadores rurais e, posteriormente, um símbolo nacional com variações regionais em cada província.  Ao chegar na Argentina, a receita foi adaptada com ingredientes disponíveis na região, graças à influência dos povos indígenas. Confira uma receita para você fazer em casa:


EMPANADAS ARGENTINAS COM RECEITA DO DIVINO FOGÃO PARA O CORREIO B+

Ingredientes:

Massa:

  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • ½ xícara de chá de água morna
  • 1 colher de chá de sal

Recheio:

  • 300 gramas de carne moída refogada
  • Cebola a gosto
  • Azeitona a gosto
  • Ovo cozido a gosto
  • Cominho e páprica a gosto


Outros recheios tradicionais: frango, queijo e presunto ou humitá (milho com queijo)

Modo de preparo:
Comece misturando os ingredientes da massa, sove e deixe descansar por 30 minutos. Refogue a carne moída com cebola, azeitona, ovo cozido, cominho e páprica. Abra a massa em discos e recheie. Feche as empanadas, pincele gema de ovo e asse a 200°C por 25 minutos.

 

Correio B+

Beleza B+: Confira 6 dicas para manter os cabelos saudáveis no verão

No verão, fatores como sol, sal e cloro favorecem a perda de água e nutrientes, tornando os cabelos mais secos, opacos e sem vida.

06/12/2025 17h00

Beleza B+: Confira 6 dicas para manter os cabelos saudáveis no verão

Beleza B+: Confira 6 dicas para manter os cabelos saudáveis no verão Foto: Divulgação

Verão é sinônimo de Sol, mar, piscina e vento, a combinação perfeita para dias incríveis, mas um verdadeiro desafio para os cabelos. A exposição ao sol resseca a fibra capilar e desbota a cor, o sal do mar retira nutrientes e o cloro da piscina danifica a cutícula, deixando os fios porosos e sem brilho.

O resultado é um cabelo mais seco, áspero e difícil de desembaraçar. A boa notícia é que, com os produtos certos e alguns hábitos simples, é possível curtir a estação mais quente do ano sem abrir mão de fios saudáveis e cheios de brilho. Suzane Carvalho gestora educacional da Prohall Professional dá as dicas:

1. Hidratação e nutrição frequentes garantem fios saudáveis

No verão, fatores como sol, sal e cloro favorecem a perda de água e nutrientes, tornando os cabelos mais secos, opacos e sem vida. Para evitar o ressecamento e preservar o brilho, a recomendação é investir em máscaras hidratantes e nutritivas, priorizando fórmulas voltadas à hidratação e reposição lipídica.

Entre os ativos mais eficazes estão os óleos vegetais nobres, como coco, argan e buriti, que formam uma película protetora capaz de reduzir a perda de água e manter a luminosidade natural. Já os aminoácidos e proteínas, como queratina, colágeno e sericina, atuam na reparação da fibra capilar, reforçando sua resistência e elasticidade.

2- Proteção solar para os fios

Os cabelos também necessitam de proteção contra os raios UV. Produtos como leave-ins, cremes e sprays com filtro solar devem ser utilizados e reaplicados sempre que houver exposição ao sol. Itens como filtros UV e antioxidantes, incluindo vitamina E, pantenol e extrato de chá verde, contribuem prevenindo o desbotamento da cor e o enfraquecimento dos fios.

3- Enxaguar após o mergulho

Após o contato com água do mar ou de piscinas, recomenda-se enxaguar os fios com água doce para eliminar resíduos de sal e cloro, que tornam os fios porosos e opacos. Esse cuidado simples ajuda a manter as cutículas fechadas e preserva a integridade do fio. Para quem frequenta praia ou piscina, o enxágue seguido da reaplicação de protetor capilar antes da exposição solar é essencial.

4 - Reforçar os tratamentos adequados a cada tipo de fio

Cabelo com química, como coloração, alisamento ou descoloração, apresenta a estrutura fragilizada, com cutículas mais abertas e menor retenção hídrica. Nesses casos, produtos reconstrutores contendo aminoácidos e proteínas fortalecem a fibra, podendo ser combinados com tratamentos nutritivos que devolvem maciez e elasticidade. Por outro lado, os naturais tendem a se beneficiar de hidratações leves e regulares, que ajudam a manter o balanço e a leveza dos fios. Em ambos os tipos de cabelo, a utilização de produtos de qualidade que aliem proteção e tratamento diário contribui para a saúde e a resistência.

5- Evitar mitos e excessos

Entre os equívocos mais comuns no cuidado do cabelo durante o verão estão a substituição do tratamento por óleos ou finalizadores, que formam apenas uma camada superficial sem repor água e nutrientes essenciais, e a redução na frequência de lavagens, que pode levar ao acúmulo de sal, cloro e suor, provocando descamação e irritação no couro cabeludo. Outro erro frequente é a aplicação indiscriminada de máscaras capilares, sem considerar a real necessidade do fio: hidratação, nutrição ou reconstrução, o que pode resultar em sobrecarga e perda de movimento.

6 - Tratar o cabelo como a pele: hidratar, proteger e reaplicar

A melhor forma de evitar danos é prevenir.  A manutenção da saúde capilar durante o verão requer cuidados semelhantes aos aplicados à pele: hidratação, proteção e reaplicação constante. Produtos como leave-ins com filtro solar contribuem para o cuidado diário, enquanto o enxágue dos fios após o mergulho remove resíduos de sal e cloro. A adoção de uma rotina equilibrada que combine hidratação, nutrição e reconstrução ajuda a minimizar danos, mantendo os cabelos saudáveis mesmo sob exposição intensa ao sol.

