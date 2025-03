Poeta carioca, Antonio Carlos Secchin dá palestra sobre a obra "Iracema" nesta quinta-feira

Antônio Carlos Secchin: "Uma das estratégias do colonizador foi aprender a língua do colonizado para, por meio dela, conseguir veicular a sua ideologia, os seus valores e os seus costumes europeus" - Foto: Reprodução

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza o seu primeiro Chá Acadêmico do ano nesta quinta-feira, com o imortal Antonio Carlos Secchin, da Academia Brasileira de Letras (ABL), abrindo a série 2025 do projeto ABL na ASL: Palestras Imortais, desenvolvido em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). O evento será às 19h30min, presencial e com entrada franca no auditório da ASL, localizado na Rua 14 de Julho, nº 4.653, nos Altos do São Francisco, em Campo Grande.

“Iracema – De José de Alencar a Chico Buarque” será o tema da palestra. A abordagem pretende examinar as transformações do mito de Iracema, a partir de seu surgimento, com o romance de José de Alencar (1829-1877), publicado em 1865, até a sua versão desidealizada na canção “Iracema Voou”, de Chico Buarque, lançada em 1998. Ainda, vai contemplar, entre outras abordagens, uma pouca difundida representação no parnasianismo, com Olavo Bilac (1865-1918).

Edgard Telles Ribeiro, Geraldo Carneiro, Godofredo de Oliveira, Jorge Caldeira e Ricardo Cavaliere são os outros integrantes da ABL que marcarão presença na ASL até novembro. O Chá Acadêmico com Antonio Carlos Secchin marca também o reinício dos projetos com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Confraria Sociartista, que foram novamente renovados entre as instituições.

O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, informou que o projeto Arte na Academia trará, neste ano, artistas visuais realizando pinturas ao vivo, produzindo obras no local, em uma interação com a participação do público presente. A ideia é apresentar algumas etapas de criação dos artistas.

Já o projeto Música Erudita e suas Fronteiras, uma parceria entre a ASL e a UFMS, dentro do projeto Movimento Concerto (UFMS), continuará com suas apresentações, contando com Pieter Rahmeier e Pedro Vicente no recital desta quinta.

SECCHIN

Antônio Carlos Secchin ocupa a Cadeira nº 19 da ABL. Carioca, é doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1982). Foi professor de Literatura Brasileira das universidades de Bordeaux, (1975-1979), Roma (1985), Rennes (1991), Mérida (1999) e Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (2009) e da Faculdade de Letras da UFRJ, onde foi aprovado por unanimidade, com nota máxima, no concurso público de 1993 para professor titular. Lá, tornou-se professor emérito.

Membro de 46 editorias ou conselhos, no Brasil e no exterior, sobretudo de periódicos de investigação literária, ministrou cerca de 50 cursos de pós-graduação no País e internacionalmente. Ainda, proferiu cerca de 500 palestras, em sua maioria versando sobre temas da literatura e da cultura brasileira no Brasil e nos seguintes países: Argentina, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Israel, Itália, México, Portugal e Venezuela.

Foi agraciado com mais de uma dezena de prêmios nacionais, entre eles os do Instituto Nacional do Livro, Prêmio Sílvio Romero (ABL), Prêmio Alphonsus de Guimaraens (Fundação Biblioteca Nacional), Prêmio de Poesia (ABL) e Prêmio Nacional do PEN Clube do Brasil. Membro titular de PEN Clube do Brasil, Secchin também integra a Academia Carioca de Letras.

LÚCIA & LÚCIO LARANJEIRA

O projeto da Confraria Sociartista com a ASL traz pintura ao vivo na Academia com dois artistas visuais apresentando diferentes técnicas. Lúcia Monte Serrat é formada pela Escola de Belas Artes de Curitiba (PR), mestre em Educação e professora aposentada da UFMS, tendo lecionado técnicas artesanais, arte e educação e oficinas de desenho. Seus trabalhos de pintura percorrem caminhos desde figuras femininas a trabalhos carregados de densidade e cores vibrantes. Além de exposições, participou da publicação de livros sobre as artes visuais em MS.

Lúcio Laranjeira vive e trabalha em Campo Grande, é um artista naïf com várias participações em salões e exposições de arte no Estado. É possível perceber em sua arte um forte apelo pantaneiro, com seus animais estilizados retratando de maneira popular as belezas da paisagem local.

PIETER & PEDRO

A primeira apresentação do projeto Música Erudita e suas Fronteiras neste ano será com Pieter Rahmeier e Pedro Vicente. Pieter é mestre em Música pela Universidade Federal de Goiás e graduado no curso de Música da UFMS, tendo lá estudado violão com Marcelo Fernandes. Fez cursos com alguns dos principais nomes do violão internacional, como Turíbio Santos (UFRJ), Leo Brouwer (Cuba), Edelton Gloeden (USP), Jose Antonio Escobar (Chile), Judicael Perroy (França), entre outros.

Apresenta-se regularmente como solista ou como integrante do quarteto Toccata.

É professor assistente no curso de música da UFMS, onde também atua como coordenador pedagógico da Camerata Madeiras Dedilhadas. Já Pedro Vicente é acadêmico do curso de Música.

HOMENAGENS

Além do projeto ABL na ASL: Palestras Imortais, cujas palestras estão disponíveis no site da entidade sul-mato-grossense, a ASL vai realizar Rodas Acadêmicas em homenagem “aos saudosos membros” Abílio de Barros, Augusto César Proença, Hernâni Donato e Oliva Enciso.

Nesses eventos, estarão envolvidos os imortais sul-mato-grossenses Américo Calheiros, Lucilene Machado, Marcos Estevão, Marisa Serrano, Paulo Nolasco, Raquel Naveira, Reginaldo Araújo, Rubenio Marcelo, Samuel Medeiros, Sérgio Cruz e Sylvia Cesco.

O diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, afirmou que a continuidade do apoio ao projeto da ASL segue a filosofia de incentivo à literatura e a sua importância dentro da cultura e do desenvolvimento crítico sul-mato-grossense.

Para o titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Marcelo Miranda, o governo Riedel tem um grande compromisso com a cultura e a educação – e “o apoio às atividades literárias é uma obrigação nesse sentido”.

Além dos Chás Acadêmicos, também está prevista uma atividade vespertina reunindo alunos das Rede Estadual de Ensino em locais a serem definidos mensalmente para um encontro entre os estudantes e os imortais da ASL e da ABL, programada pela FCMS.

AGENDA ASL

9 de abril

Oficina literária ABL-ASL com o imortal Ricardo Cavaliere.

24 de abril

Roda Acadêmica sobre Oliva Enciso com os imortais da ASL Raquel Naveira, Reginaldo Araújo e Rubenio Marcelo.

29 de maio

Chá Acadêmico ABL com o imortal Edgard Telles Ribeiro.

26 de junho

Roda Acadêmica sobre Hernâni Donato com os imortais da ASL Marcos Estevão, Paulo Nolasco e Samuel Medeiros.

31 de julho

Chá Acadêmico ABL com o imortal Jorge Caldeira.

28 de agosto

Roda Acadêmica sobre Abílio de Barros com os imortais da ASL Américo Calheiros, Raquel Naveira e Marisa Serrano.

25 de setembro

Chá Acadêmico ABL com o imortal Geraldo Carneiro.

31 de outubro

Roda Acadêmica sobre Augusto César Proença com os imortais da ASL Lucilene Machado, Sergio Cruz e Sylvia Cesco.

27 de novembro

Chá Acadêmico ABL com o imortal Godofredo de Oliveira Neto.

SERVIÇO - 1º Chá Acadêmico de 2025 – ABL na ASL: Palestras Imortais

Com Antônio Carlos Secchin, sobre o tema “Iracema – De Alencar a Chico Buarque”, o evento é nesta quinta-feira, às 19h30min. Ainda, com os projetos Música Erudita e suas Fronteiras e Arte da Academia. A agenda ocorrerá no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), localizado na Rua 14

de Julho, nº 4.653, nos Altos do São Francisco. A entrada é franca e o evento, presencial.

IRACEMA VOOU

Iracema voou

Para a América

Leva roupa de lã

E anda lépida

Vê um filme de quando em vez

Não domina o idioma inglês

Lava chão numa casa de chá

Tem saído ao luar

Com um mímico

Ambiciona estudar

Canto lírico

Não dá mole pra polícia

Se puder, vai ficando por lá

Tem saudade do Ceará

Mas não muita

Uns dias, afoita

Me liga a cobrar

É Iracema da América

(Chico Buarque)

