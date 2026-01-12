Políticos de diversos partidos estão se posicionando na raia da mudança...Leia na coluna de hoje

CECÍLIA MEIRELES - ESCRITORA BRASILEIRA
"Há pessoas que nos falam e nem as escutamos, há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam, mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre”.
FELPUDA
Políticos de diversos partidos estão se posicionando na raia da mudança de partido para iniciar a grande corrida a novos endereços. A consequência disso é que algumas bancadas na Assembleia de MS deverão aumenta e outras, diminuir. Mas a maioria será como abelha em jardim ﬂorido: integrando a base aliada do governo do Estado, como nos dias atuais, para aproveitar, digamos, o “néctar”. Neste ano, a administração de Riedel poderá enfrentar os maus bofes do PT, que depois de “sugar muitas ﬂores”, hoje são “oposição”. Vai vendo...
Confronto
Depois de enfrentar a situação de “todos contra um”, o exprefeito de Dourados Alan Guedes (PP) também disputará uma vaga na Assembleia Legislativa de MS. Há quem diga que ele deverá confrontar nas urnas, das eleições deste ano, um exparceiro político.
Mais
O exparceiro é o deputado José Teixeira (PSDB), hoje seu ferrenho adversário e que integrou o grupo que o derrotou na tentativa da reeleição em 2024. Os dois romperam por divergências políticas e nestas eleições o Legislativo é o foco deles. A roda gira...Antonio Carlos Junior e Dra Shadia JamalSabrina Sato
Experimento
A posse de três secretários municipais, no dia 8, chamou atenção pelo esforço da prefeita Adriane Lopes paradeixar claro que sua administração está uma maravilha, prometendo inclusive “novos investimentos”. A realidade é que aqueles que assumiram o comando dos órgãos enfrentarão crise. Segundo um antenado político, a prefeita vai fazer “mais um experimento, para ver se, neste segundo ano do mandato, a situação melhora”.
E...?
A assessoria da prefeita divulgou que ela, durante a posse, “relembrou” que 2025 foi um ano de reordenamento da casa e que, “graças ao plano de equilíbrio ﬁscal aprovado, o município terá fôlego renovado para investimentos imediatos”. O mesmo antenado político, intrigado que só, questionou: “Se estava tudo bem, porque 2025 foi marcado por crise ﬁnanceira e saída dos secretários de Governo, de Fazenda e de Saúde?”. A então secretária de Fazenda não mais voltou ao cargo após licença médica.
Missão
Quem deverá ter muito trabalho para “amenizar o clima” entre a prefeita Adriane Lopes e os vereadores será o novo secretário de Governo, Ulisses da Silva Rocha, que era o adjunto do titular, exdeputado Youssif Domingos. Em 2024, ele deixou a presidência municipal do MDB, partido em que era pessoa de conﬁança do exgovernador Puccinelli, para ser também adjunto na Segov.
Colaborou Tayane Gameiro