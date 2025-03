Políticos de MS comemoram vitória de "Ainda Estou Aqui" no Oscar

PROPAGANDA

Diego Brandy e Victor Carvalho, marqueteiros de Adriane Lopes durante a disputa para as eleições de 2024, concorrem em quatro categorias do Reed Awards 2025; premiação é uma espécie de Oscar do marketing político mundial

"Satisfação especial": O pernambucano Victor Carvalho (à esquerda) e o argentino Diego Brandy são destaque no marketing político brasileiro, com atuação em vários estados Foto: Divulgação

O surpreendente êxito da prefeita da Capital nas eleições do ano passado segue rendendo dividendos para além do seu gabinete. Os marqueteiros Diego Brandy e Victor Carvalho, coordenadores da campanha vitoriosa de Adriane Lopes para a Prefeitura de Campo Grande em 2024, estão entre os finalistas do Reed Awards 2025, uma das premiações mais prestigiadas do marketing político no mundo, que será realizada em Austin, Texas (EUA), no dia 21.

A dupla concorre em quatro categorias: Melhor Campanha Internacional, Melhor Campanha Digital Internacional, Melhor Campanha Digital na América Latina e Melhor Comercial para TV na América Latina. Adriane é a primeira mulher eleita prefeita de Campo Grande.

A vitória de Adriane, do Partido Progressista (PP), foi marcada por desafios significativos, como a desvantagem inicial em alianças partidárias e o limitado tempo de mídia tradicional (rádio e TV).

A superação dessas barreiras só foi possível graças a uma estratégia bem definida e criativa, que garantiu a liderança já no primeiro turno e consolidou a vitória no segundo turno.

A paranaense Adriane Lopes, de 48 anos, recebeu 31,67% dos votos no primeiro turno, totalizando 140.913 votos. No segundo turno, quando enfrentou Rose Modesto, Adriane obteve 222.699 votos, 51,45% do total.

Também foi a primeira vez em que duas mulheres concorreram ao cargo de prefeita de Campo Grande. Tendo assumido em abril de 2022, no lugar de Marquinhos Trad, Adriane seguiu, com a vitória de 2024, como o 65° nome a comandar a prefeitura da Capital.

CONEXÃO DIRETA

“Foi uma campanha que exigiu muita inteligência e concentração. Trabalhamos com recursos limitados, mas com uma estratégia que priorizou sobretudo a conexão direta com o eleitorado e o uso eficiente das plataformas digitais. A criatividade foi nossa maior aliada para conquistar a confiança dos eleitores e garantir a vitória da Adriane”, aponta o pernambucano Victor Carvalho.

A campanha de Adriane destacou-se pelo uso de ferramentas digitais e pela criação de conteúdos que ressoaram com o público, superando as expectativas iniciais.

A estratégia de comunicação, coordenada por Brandy, focou em mensagens claras e impactantes, que destacavam o trabalho e as propostas da candidata, além de reforçar seu papel como uma liderança transformadora para a cidade.

“A Adriane é uma candidata que carrega consigo uma história de superação e dedicação. Nosso desafio foi traduzir isso em uma narrativa que mobilizasse o eleitorado e mostrasse a força do seu projeto para Campo Grande. Acredito que conseguimos transmitir essa mensagem de forma eficaz, e o resultado foi uma vitória histórica”, afirma o argentino Diego Brandy.

RECONHECIMENTO

A eleição de Adriane Lopes como a primeira mulher prefeita de Campo Grande é um marco político, e a campanha liderada por Brandy e Carvalho foi fundamental para esse resultado.

A dupla, que já havia conquistado o Reed Awards em 2023, em Las Vegas (EUA), na categoria Toughest Latin American TV Ad, consolida-se como uma das mais talentosas e inovadoras do mercado de consultoria política no Brasil.

“Vencer a eleição, partindo em condições adversas, traz sempre uma satisfação especial. Afinal, foi uma disputa muito difícil, que abraçamos com o mais alto grau de profissionalismo. Estar na final de uma premiação já tradicional da área é muito gratificante para toda equipe, mas o maior resultado já veio em outubro, com uma eleição histórica”, completa Carvalho.

A premiação do Reed Awards 2025 será em Austin, Texas, no dia 21, e reunirá os melhores profissionais de marketing político do mundo. Brandy e Carvalho seguem como referência no setor, demonstrando que estratégia e criatividade podem fazer a diferença, principalmente em cenários eleitorais desafiadores.

A presença recorrente da dupla entre os finalistas reforça seu papel de destaque nas campanhas políticas brasileiras e no cenário internacional.

