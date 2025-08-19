Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Literatura

Praça Ary Coelho terá mais de 2 mil livros sendo distribuídos gratuitamente

Evento busca popularizar a literatura sul-mato-grossense

Mariana Piell

Mariana Piell

19/08/2025 - 15h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta sexta-feira (22), o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS) vai realizar a distribuição de 2 mil livros, dos mais diversos gêneros e temas na Praça Ary Coelho. O evento acontece a partir das 9h, em comemoração póstuma ao Dia Nacional do Escritor, que foi celebrado em 25 de julho.

O objetivo da distribuição é incentivar o contato com obras de autores regionais e aproximar a população da literatura, eliminando barreiras que ainda mantêm mais da metade dos brasileiros longe dos livros, segundo dados da Pesquisa Retratos da Leitura.

“Levando os livros para a Praça Ary Coelho, na região central da cidade, qualquer pessoa pode pegar um exemplar, independentemente de classe social, idade ou gênero. E o projeto é um sucesso, todo ano recebemos questionamentos se vai ter novamente. No primeiro ano, em 2018, distribuímos apenas 600 livros, nesse ano já serão mais de 2 mil obras”, conta Iolete Moreira, idealizadora do projeto.

Além da distribuição gratuita de livros, haverá apresentação do Coral Fronteiras Abertas, às 9h, com regência do maestro Orion Cruz, música com Ângela Sorriso, performances poéticas com Ruberval Cunha, exposição de obras dos artistas plásticos Tom Barbosa e Guto Naveira e declamações poéticas com os autores Carmen Lúcia, Ileides Muller, Elizabeth Fonseca, Dolores Guimarães, Sagramor Farias e Gorete de Moura.

“O objetivo realmente é difundir a produção literária de Mato Grosso do Sul, os nossos poetas, escritores, pensadores, e, com isso, estimular a leitura, pois tem se percebido que muita gente está se distanciando dela, com o incremento das mídias sociais, das novas tecnologias, então essa iniciativa é muito providencial”, explica Valter Cortez, presidente do IHGMS. “Iniciativas como essa também democratizam o acesso aos livros, pois muitas pessoas não têm condições de adquirir exemplares”, completa.

O projeto “O IHGMS vai aonde o povo está” já distribuiu, desde 2018, cerca de 10 mil livros gratuitos à população de Campo Grande. Durante a pandemia, os livros foram doados para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Segundo Iolete Moreira, a intenção é, além de levar o trabalho do IHGMS até as pessoas, homenagear os autores, escritores e poetas de MS, pois “livros e leituras salvam vidas e almas”.

“Nós chegamos na praça às 5h da manhã, para começar a montagem, e vamos até as 5h da tarde. Desde que começamos já notamos olhares curiosos, alguns sentam e folheiam os livros, outros se aproximam aos poucos e até se espantam quando falamos que podem levar os livros, é uma coisa incrível. Tem gente que leva livros para os filhos, netos, familiares, e tem livros de todos os jeitos e para todas as idades”, relata a escritora Carmem de Andrade.

Assine o Correio do Estado

Cinema

Semana do Cinema: saiba onde ver filmes por R$10 em MS

Promoção estará ativa entre 28 de agosto e 3 de setembro

18/08/2025 18h00

Compartilhar
Por uma semana, ingressos de cinema irão custar R$10

Por uma semana, ingressos de cinema irão custar R$10 Reprodução

Continue Lendo...

Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, acontece a segunda edição de 2025 da Semana do Cinema. Durante sete dias, os cinéfilos poderão conferir nas salas de cinema de todo o Mato Grosso do Sul filmes de todos os gêneros da programação normal, como “Lilo & Stitch”, “A Hora do Mal”, “Uma Sexta Feira Mais Louca Ainda”, “Quarteto Fantástico”, “Superman”, “Como Treinar o seu Dragão”, e ainda reviver o clássico “Interstellar” pelo valor promocional de R$10.

A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex) e com criação da agência Magenta.

Marcos Barros, presidente da Abraplex, reforça que o objetivo principal da ação é garantir ainda mais oportunidades de entretenimento para todos os brasileiros, disseminando a cultura e, ao mesmo tempo, potencializando o desempenho das salas.

"Com isso, conseguimos aumentar o fluxo de clientes, além de permitir que ainda mais pessoas possam conferir as estreias da semana. A Feneec e a Abraplex, juntas, representam 100% do parque exibidor. E a alta adesão do mercado é uma prova de como essa campanha tem trazido cada vez mais resultados", finaliza Barros.

Regras da promoção

Cinemark (Campo Grande)

Peço de R$10 válido para ingressos 2D, 3D e XD. Para salas prime e poltronas D-BOX, o valor é de R$20.

Cinépolis (Campo Grande e Três Lagoas)

Promoção válida para sessões 2D.

UCI (Campo Grande)

Todo mundo paga R$10 em sessões 2D, 3D, IMAX e XPLUS. Nas salas DE LUX, o ingresso sai por R$20.

Cine Araújo (Dourados)

Nas salas convencionais e premium o ingresso sai por R$10. Nas salas VIP custa R$15.

Mais descontos

Além da promoção nos ingressos, as quatro redes de cinema que atuam no estado (Cinemark, UCI, Cinépolis e Cine Araújo) estarão com descontos especiais nos combos. Confira:

Cinemark:

  • Combo individual: 1 pipoca pequena + 1 bebida pequena + 1 colecionável elegível = R$ 39,00*
  • Combo grande: 1 pipoca grande + 1 bebida média + 1 colecionável elegível = R$ 59,00*
  • Combo para dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 1 colecionável elegível = R$ 79,00*
  • Combo família: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis elegíveis = R$ 99,00*

*Membros Cinemark Club ganham até 15 % a mais de desconto em cima do valor promocional destes combos.

UCI:

  • Pipoca média salgada + 2 refris 500ml por R$30

Cinépolis:

  • Combos a partir de R$10

Cine Araújo:

  • Pipoca média salgada + 2 refrigerantes por R$29

Assine o Correio do Estado

LITERATURA

Pantanal Mato Grosso do Sul terá sua primeira bienal do livro em outubro

1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, a ser realizada de 4 a 12 de outubro, lança prêmio para escritores e concurso literário para estudantes de escolas públicas; inscrições vão até 15 de setembro e premiação em dinheiro soma um total de R$ 23 mil

18/08/2025 10h00

Compartilhar

Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

A Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, evento que acontece entre 4 e 12 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, lançou, na sexta-feira, o Concurso Literário Bienal Pantanal 2025, para estudantes das escolas públicas de Mato Grosso do Sul, e o Prêmio Tuiuiú de Literatura, para autores e autoras nascidos ou residentes no Estado.

As inscrições são gratuitas, seguem abertas até 15 de setembro e devem ser realizadas em formulário on-line disponível no site www.bienalpantanal.com.br.

O Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 é para estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas públicas sul-mato-grossenses. Os alunos poderão se inscrever em quatro modalidades: Crônica, Conto, Poesia e História em Quadrinhos.

O concurso vai produzir um livro, que poderá conter 40 obras no total, a partir das 10 obras selecionadas em cada categoria das duas faixas de ensino. Os estudantes selecionados vão receber um certificado da Bienal Pantanal, assim como os professores indicados pelos concorrentes selecionados que auxiliarem seus alunos.

Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro que somam um total de R$ 3.000: R$ 1.200 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo lugar e R$ 800 para o terceiro lugar. O objetivo é incentivar e valorizar criações literárias de alunos da rede pública de Mato Grosso do Sul, além de estimular o hábito e o gosto pela leitura.

“É importante que os estudantes participem das atividades da Bienal. Queremos também favorecer a interação e a valorização de professores de língua portuguesa das últimas séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio”, afirma Pedro Ortale, coordenador da Bienal Pantanal.

PRÊMIO TUIUIÚ

Também foram abertas, na sexta-feira, as inscrições para o Prêmio Tuiuiú de Literatura de Mato Grosso do Sul. São quatro categorias: Romance, Contos ou Crônicas, Poesia e Literatura Infantil ou Juvenil. As obras podem ser inéditas ou já terem sido publicadas.

Os vencedores de cada categoria receberão o Troféu Tuiuiú, diploma de honra ao mérito, a premiação em dinheiro de R$ 5 mil e o Selo Prêmio Tuiuiú para uso na publicação da obra premiada.

Para concorrer, os escritores e escritoras precisam ser nascidos ou residentes no Estado há pelo menos dois anos. As obras publicadas deverão ter sido lançadas entre 1º de janeiro de 2023 e 30 de setembro de 2025. Já as publicações inéditas precisam ser lançadas até 30 de setembro de 2025.

É obrigatório que as obras sejam escritas em língua portuguesa e a autoria seja individual. Outro dado importante é que a obra necessita ter ISBN registrado.

Os critérios de avaliação serão originalidade, qualidade literária e relevância cultural para Mato Grosso do Sul. A cerimônia de premiação do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 e do Prêmio Tuiuiú de Literatura de Mato Grosso do Sul será realizada durante a Bienal Pantanal.

“São duas ações da Bienal que vêm para reconhecer, incentivar, valorizar e divulgar a literatura de Mato Grosso do Sul”, destaca Carlos Porto, coordenador do evento.

A Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul é uma realização do Instituto Ímole, Instituto Curumins, Ministério da Cultura e governo federal e conta com o apoio da Assembleia Legislativa de MS e da Câmara dos Deputados.

O projeto está sendo viabilizado com recursos destinados pelos deputados estaduais Pedro Kemp, Zeca do PT, Mara Caseiro, Gleice Jane e Renato Câmara e os deputados federais Vander Loubet, Geraldo Resende e Camila Jara.

A Bienal Pantanal conta com parceria do Ministério da Cultura, por meio do Fundo Nacional de Cultura e do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Mais informações: www.bienalpantanal.com.br e @bienalpantanal.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 6 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio

3

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 1 dia

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 4 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 16 horas

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?