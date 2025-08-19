Praça Ary Coelho terá mais de 2 mil livros sendo distribuídos gratuitamente

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta sexta-feira (22), o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS) vai realizar a distribuição de 2 mil livros, dos mais diversos gêneros e temas na Praça Ary Coelho. O evento acontece a partir das 9h, em comemoração póstuma ao Dia Nacional do Escritor, que foi celebrado em 25 de julho.

O objetivo da distribuição é incentivar o contato com obras de autores regionais e aproximar a população da literatura, eliminando barreiras que ainda mantêm mais da metade dos brasileiros longe dos livros, segundo dados da Pesquisa Retratos da Leitura.

“Levando os livros para a Praça Ary Coelho, na região central da cidade, qualquer pessoa pode pegar um exemplar, independentemente de classe social, idade ou gênero. E o projeto é um sucesso, todo ano recebemos questionamentos se vai ter novamente. No primeiro ano, em 2018, distribuímos apenas 600 livros, nesse ano já serão mais de 2 mil obras”, conta Iolete Moreira, idealizadora do projeto.

Além da distribuição gratuita de livros, haverá apresentação do Coral Fronteiras Abertas, às 9h, com regência do maestro Orion Cruz, música com Ângela Sorriso, performances poéticas com Ruberval Cunha, exposição de obras dos artistas plásticos Tom Barbosa e Guto Naveira e declamações poéticas com os autores Carmen Lúcia, Ileides Muller, Elizabeth Fonseca, Dolores Guimarães, Sagramor Farias e Gorete de Moura.

“O objetivo realmente é difundir a produção literária de Mato Grosso do Sul, os nossos poetas, escritores, pensadores, e, com isso, estimular a leitura, pois tem se percebido que muita gente está se distanciando dela, com o incremento das mídias sociais, das novas tecnologias, então essa iniciativa é muito providencial”, explica Valter Cortez, presidente do IHGMS. “Iniciativas como essa também democratizam o acesso aos livros, pois muitas pessoas não têm condições de adquirir exemplares”, completa.

O projeto “O IHGMS vai aonde o povo está” já distribuiu, desde 2018, cerca de 10 mil livros gratuitos à população de Campo Grande. Durante a pandemia, os livros foram doados para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Segundo Iolete Moreira, a intenção é, além de levar o trabalho do IHGMS até as pessoas, homenagear os autores, escritores e poetas de MS, pois “livros e leituras salvam vidas e almas”.

“Nós chegamos na praça às 5h da manhã, para começar a montagem, e vamos até as 5h da tarde. Desde que começamos já notamos olhares curiosos, alguns sentam e folheiam os livros, outros se aproximam aos poucos e até se espantam quando falamos que podem levar os livros, é uma coisa incrível. Tem gente que leva livros para os filhos, netos, familiares, e tem livros de todos os jeitos e para todas as idades”, relata a escritora Carmem de Andrade.

