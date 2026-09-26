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Primavera acende alerta para alergias em cães e gatos; veja quais raças são mais predispostas

Médica-veterinária explica sinais, sintomas e cuidados que o tutor deve ter para a estação

Flavia Viana

Flavia Viana

26/09/2026 - 15h00
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A chegada da primavera traz mudanças nas temperaturas, na umidade e na vegetação, o que afeta diretamente a saúde e o bem-estar de cães e gatos. Para os pets que apresentam predisposição a doenças alérgicas, a estação pode representar maior exposição a agentes ambientais capazes de desencadear ou intensificar crises.

Pólens liberados durante a polinização das plantas, ácaros presentes na poeira doméstica e fungos ambientais estão entre os principais alérgenos nesse período. O clima mais quente e úmido também favorece a atividade e a proliferação de pulgas, aumentando o risco de problemas como a dermatite alérgica à saliva da pulga (Dasp).

Segundo a Dra. Flávia Jávare, médica-veterinária do Hospital Veterinário do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba) e especialista em Dermatologia em Animais e Cia., a mudança de estação pode interferir diretamente na rotina de animais que já apresentam sensibilidade a determinados agentes.

“Na primavera, pode haver uma maior exposição aos alérgenos ambientais, como os pólens pela polinização das plantas. O aumento da umidade também favorece a proliferação de fungos ambientais e ácaros, aumentando a exposição aos alérgenos e causando crises nos indivíduos alérgicos”, explica a veterinária.

As alergias mais comuns nessa época está a dermatite atópica, também conhecida como atopia, uma doença crônica, inflamatória e pruriginosa.

Ela provoca coceira e pode sofrer influência de fatores ambientais e sazonais. Outro quadro que merece atenção é a Dasp, quando as pulgas encontram condições mais favoráveis para atividade e proliferação, o que pode aumentar a exposição dos animais.

Entre os principais agentes ambientais relacionados às alergias estão os ácaros da poeira doméstica, como dermatophagoides farinae e blomia tropicalis; pólens de gramíneas, como paspalum notatum e cynodon dactylon; e fungos ambientais, como aspergillus fumigatus e alternaria alternata.

O clima da primavera também pode favorecer outros problemas de pele, como piodermites secundárias, picadas de pulgas e carrapatos, dermatites de dobras, principalmente em cães braquicefálicos, e dermatofitoses, doenças causadas por fungos geofílicos que apresentam maior transmissão em condições ambientais favoráveis.

Coceira persistente nem sempre é alergia

A coceira é um dos sinais mais conhecidos de uma crise alérgica. O pet pode se coçar com as unhas, morder ou lamber excessivamente determinadas regiões do corpo. Mas o sintoma, isoladamente, não é suficiente para indicar uma alergia.

Outras doenças dermatológicas, como a escabiose, também podem provocar coceira intensa. Por isso, os tutores devem observar sinais secundários, como vermelhidão, lesões na pele, queda de pelos, descamação, mau odor e infecções de ouvido ou otites, principalmente quando esses problemas aparecem de forma recorrente. A duração, a frequência e a evolução dos sintomas também são informações importantes para a investigação.

“A coceira excessiva não significa necessariamente que o animal tenha uma alergia. Para diferenciar uma doença alérgica de outras afecções dermatológicas, é importante avaliar a distribuição e a evolução das lesões, a intensidade da coceira e os outros sinais clínicos associados. Como a alergia é uma doença crônica, inflamatória e pruriginosa, os sinais podem se intensificar ao longo do tempo e sofrer influência de fatores ambientais e sazonais”, destaca Dra. Flávia.

A investigação veterinária pode incluir exames dermatológicos, como raspados cutâneos e citologias, além de culturas, triagens alérgicas e testes cutâneos.

Quando há suspeita de alergia alimentar, pode ser necessária uma dieta de eliminação. Já os testes alérgicos podem auxiliar na identificação dos alérgenos envolvidos e na indicação da imunoterapia.

O tutor deve buscar avaliação veterinária quando o pet apresentar coceira persistente, vermelhidão, queda de pelos, descamação, lesões, mau odor ou infecções de ouvido, principalmente quando os sintomas forem recorrentes ou estiverem piorando.

Uma alergia não tratada ou não controlada pode trazer consequências para a saúde do animal, como inflamação e coceira crônicas, infecções secundárias, otites recorrentes e alterações crônicas da pele e dos ouvidos.

“A avaliação profissional é importante não apenas para controlar os sintomas, mas para investigar a causa e definir a estratégia de tratamento. Em doenças dermatológicas, identificar corretamente o problema é fundamental para evitar que um sinal aparentemente simples, como uma coceira, se transforme em um quadro persistente”, ressalta Dra. Flávia.

Quais raças são mais predispostas e como agir preventivamente?

Algumas raças de cães também apresentam maior predisposição ao desenvolvimento de alergias. É o caso de shih tzu, buldogue francês, yorkshire terrier e golden retriever. Em felinos, essa predisposição racial é menos estabelecida, mas já foi observada em gatos siamês, persa e sem raça definida (SRD).

Embora não seja possível eliminar completamente os agentes alergênicos do ambiente, algumas medidas ajudam reduzir a exposição dos animais:

- Mantenha a casa limpa e ventilada;

- Aspire regularmente locais quem os pets tenham contato

- Higienize camas, mantas, estofados e outros locais

- Realize o controle dos ectoparasitas;

Nos animais que já apresentam alergias, o controle ambiental deve estar associado ao tratamento adequado. A abordagem é individualizada e pode incluir controle de alérgenos ambientais e de ectoparasitas, além de banhos terapêuticos, medicamentos imunomoduladores, anti-inflamatórios, antibacterianos e antifúngicos quando há infecções associadas.

Em alguns casos, pode haver indicação de imunoterapia imuno-específica, que ajuda a reduzir a sensibilidade aos alérgenos e a promover o controle da doença a longo prazo.

“O objetivo do controle ambiental é reduzir a carga de exposição aos agentes alergênicos. Nos animais alérgicos, essas medidas devem estar associadas ao tratamento adequado, que precisa ser individualizado de acordo com as características e necessidades de cada paciente”, orienta a especialista do Hospital Veterinário da UniMAX.

Culinária

Receita de vinagrete de abacaxi pode acompanhar carnes bovinas, suínas e aves

Receita de vinagrete de abacaxi combina o frescor da fruta com gengibre e pimenta e pode acompanhar carnes bovinas, suínas e aves; confira também uma sugestão de assado para servir com o preparo

26/09/2026 11h00

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Acompanhamento combina com diferentes tipos de carne em preparos variados

Acompanhamento combina com diferentes tipos de carne em preparos variados Divulgação

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A carne pode até ser a protagonista de um churrasco, mas os acompanhamentos têm papel importante na composição do prato. Molhos, farofas, pães, conservas e preparações com frutas ajudam a equilibrar sabores e podem transformar uma refeição feita na brasa.

Uma das opções para fugir dos acompanhamentos mais tradicionais é o vinagrete de abacaxi, que combina a acidez e o dulçor da fruta com o sabor marcante do gengibre e da pimenta.

A receita é assinada por Alê Ciasca e leva abacaxi maduro, tomate, cebola roxa, gengibre, pimenta dedo-de-moça, mel e azeite. O resultado é uma preparação refrescante, que pode ser servida fria e acompanha diferentes tipos de carne.

A sugestão chega em um momento em que o churrasco ganha espaço para novas combinações. Em Campo Grande, o Festival Internacional da Carne deste ano, que acontece até domingo, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, dedica parte da programação justamente às possibilidades que vão além da carne.

Entre as atividades gastronômicas do evento estão oficinas do Senac MS divididas em três eixos: “Brasa sem Brasa”, “Sabores de MS” e “Churrasco 2.0”. A programação inclui preparações como manteigas de baru e bocaiuva, picles, maioneses, purês, geleias, chutneys e receitas com mandioca, milho e frutas.

A proposta é mostrar que o churrasco pode ser construído a partir da combinação de diferentes sabores e texturas.

EQUILÍBRIO NO PRATO

O abacaxi é o ingrediente que dá identidade à receita. Cortado em cubos, ele entra em contraste com o tomate e a cebola roxa, enquanto o gengibre ralado acrescenta um sabor mais intenso. A pimenta dedo-de-moça pode ser ajustada de acordo com a preferência de quem vai consumir.

O mel aparece em pequena quantidade e ajuda a reforçar o dulçor natural da fruta. Já o azeite contribui para unir os ingredientes. Sal e pimenta-do-reino completam a preparação.

Por não exigir cozimento, o vinagrete também é uma opção prática para acompanhar carnes. Basta cortar os ingredientes, misturar e deixar os sabores se integrarem por alguns minutos antes de servir.

Além das carnes bovinas, a preparação combina especialmente com cortes suínos e aves, criando um contraste entre o sabor mais intenso da carne e a característica fresca e frutada do acompanhamento.

ACOMPANHAMENTOS EM EVIDÊNCIA

A combinação de carne e acompanhamentos também estará presente na programação do Festival Internacional da Carne deste ano. A quarta edição do evento terá mais de 30 estações de carnes, além de oficinas gastronômicas, palestras, música, economia criativa e atividades para diferentes públicos.

Entre as receitas previstas nas oficinas estão pão de alho inspirado no Korean Garlic Bread, manteigas de baru e bocaiuva, risoto de costela com banana-da-terra e diferentes preparações de picles, maioneses, purês, geleias e chutneys.

Algumas atividades terão participação do público, incluindo oficinas para montagem de farofas e preparação de molhos para churrasco. O encerramento da programação gastronômica será com uma oficina-show dedicada ao risone de comitiva.

A programação musical terá oito apresentações de artistas e bandas de Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira subiram ao palco Os Cara da Kombi e Fred e Victor. Neste sábado, será a vez de Samba Pop, Banda Seven, Naip e Chicão Castro e banda.

E neste domingo, Zé do Pantanal e Renato Pacheco encerram as apresentações.

O evento também terá a Fazendinha, espaço para crianças com animais de pequeno porte e brinquedos, além de estandes de economia criativa e a presença da Carreta da Energisa, que integra o projeto Nossa Energia.

Acompanhamento combina com diferentes tipos de carne em preparos variadosVinagrete de abacaxi - Foto: Divulgação

Vinagrete de abacaxi

Ingredientes:

  • 1 abacaxi maduro cortado em cubos;
  • 4 tomates sem sementes cortados em cubos;
  • 2 cebolas roxas cortadas em cubos pequenos;
  • 50 g de gengibre ralado;
  • ½ pimenta dedo-de-moça picada em cubos bem pequenos;
  • 1 fio de mel;
  • 1 fio de azeite;
  • sal a gosto;
  • pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo:

> Em uma tigela, coloque o abacaxi, os tomates e a cebola roxa. Acrescente o gengibre ralado e a pimenta dedo-de-moça. Misture delicadamente para distribuir os ingredientes;

> Em seguida, adicione um fio de mel e um fio de azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e misture novamente. Leve à geladeira até o momento de servir;

> O vinagrete pode ser colocado sobre a carne ou servido separadamente, para que cada pessoa acrescente a quantidade desejada ao prato.

Acompanhamento combina com diferentes tipos de carne em preparos variadosLombo suíno assado com ervas - Foto: 

Lombo suíno assado com ervas

Ingredientes:

  • 1 quilo de lombo suíno;
  • 4 dentes de alho amassados;
  • Suco de 1 limão;
  • 2 colheres de sopa de azeite;
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de chá de alecrim;
  • 1 colher de chá de tomilho;
  • sal a gosto;
  • pimenta-do-reino a gosto;
  • ½ xícara de água.

Modo de Preparo:

> Coloque o lombo em uma travessa e tempere com o alho, o suco de limão, o azeite, a páprica, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe os temperos por toda a superfície da carne e deixe marinar por, pelo menos, 30 minutos;

> Transfira o lombo para uma assadeira e acrescente a água no fundo. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos;

> Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 20 minutos a 30 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e a carne completamente assada. Durante esse período, regue o lombo com o caldo da assadeira para ajudar a manter a umidade;

> Depois de retirar do forno, aguarde alguns minutos antes de fatiar. Sirva o lombo acompanhado do vinagrete de abacaxi.

>> SERVIÇO

Festival Internacional da Carne 2026

Data: de sexta-feira a domingo.
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho.
Entrada: gratuita.

Diálogo

A história de que voluntários estão aderindo às campanhas espontaneamente... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (26)

26/09/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Iolete Moreira - Poeta de MS

"Paisagens sorrindo à toa, na contemplação do mistério, esconde o segredo vivido. É vigilante a superlua no poema adormecido”.

FELPUDA

A história de que voluntários estão aderindo às campanhas espontaneamente, como alguns  candidatos vêm anunciando, está sendo recebida com certo ceticismo por quem conhece os bastidores eleitorais. Afinal, não parece muito razoável imaginar alguém gastando horas do seu dia, enfrentando sol, cansaço e até riscos nas ruas apenas por entusiasmo político. No mundo real, dizem os mais experientes, geralmente sempre existe alguma forma de compensação. “Menos, menos, gente!” 

DiálogoFoto: Divulgação/Urãnia Planetário

Na noite deste sábado (26), a Lua cheia poderá servir como referência para localizar Saturno no céu. O planeta aparecerá como um ponto luminoso próximo da Lua e poderá ser identificado a olho nu, sem necessidade de telescópio. Oficialmente, a Lua atinge a fase cheia por volta das 12h49, no horário de MS. Cerca de duas horas  após o pôr do Sol, a orientação é procurar a Lua no horizonte leste e identificar Saturno nas proximidades. “É uma boa oportunidade para quem nunca observou Saturno no céu. A Lua funciona como uma referência muito fácil: primeiro encontramos a Lua e a partir dela, procuramos o ponto luminoso correspondente ao planeta”, explica o Professor Dr. Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário. A observação dependerá das condições meteorológicas de cada região. A Urânia Planetário realiza lives todas as terças-feiras, às 18h30 (MS), em seu canal no YouTube.

Diálogo Anderson da Silva Pereira e Adriana Paula Cândido - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoCarol Ribeiro - Foto: Lu Prezia

“Mala preta”

Há quem afirme que a Justiça eleitoral está de olhos bem abertos nas movimentações bancárias, visando combater a compra de votos nesse final de campanha. Assim, figuras que possuírem vínculos a partidos políticos têm que evitar ficar carregando a famosa “mala preta” por aí, pois poderão ser surpreendidos por policiais a quaisquer hora e local. Dizem que a fiscalização está atuando para valer.

Sem dó

Quem não vê sentido qualificar a posição ideológica da política é o ex-senador e hoje candidato Delcídio Amaral. Ele diz que essa história de direita e esquerda, só existe nas placas de rua. Não na política. Ah, tá?!... Em tempo: o candidato resolveu tirar o “do” da grafia de seu nome, e agora só usa “Amaral”. Excluiu o “do” sem dó.

Na fita

Quem não colocou Mato Grosso do Sul como prioridade para sua campanha eleitoral, foi o candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Mas os seus aliados da direita não hesitaram em “voar” até Brasília para gravar vídeos e divulgarem nos horários gratuitos.

ANIVERSARIANTES 

x

SÁBADO (26)

  • João Roberto Giacomini, 
  • Lázara Lessonier, 
  • Marcelos Antonio Arisi, 
  • Mirian Fonseca Ferro,
  • Cesar Rezende da Silva,
  • Dahoud Robban,
  • Luiz Renê Goncalves 
  • do Amaral,
  • Justina Conche Farina,
  • Marcos Fernando Herradon,
  • Maria José de Oliveira,
  • Sylvio Shojin Fukuchi,
  • Bartolomeu Ortega Garcia,
  • Gilson Chacon Marroni,
  • Marcelo Silva Boza,
  • Leandro Gregório,
  • Maria Eva Ferreira Espinosa,
  • Dirceu Júnior Tonietti 
  • de Almeida, 
  • Elísio de Deus Santos,
  • Mariella Mamede Duarte, 
  • Carlos Américo Grubert, 
  • Daniela Longo Garcia,
  • Samária Rosa de Souza,
  • Rosemary Gaúna de Oliveira Medeiros,
  • Pamella Rodrigues Vieira,
  • Francisco Silva de Freitas,
  • Ana Soledade Alcova Campos, 
  • Adriana Aquino Ratier, 
  • Dra. Leide Célia Ottoni Nunes Toniasso, 
  • Dr. Wilson Girão, 
  • Aparecido Alves das Neves,
  • Marcela Correa Peixoto 
  • de Azevedo,
  • Teldo Kasper Filho,
  • Sandra Marques Fernandes,
  • Fénelon Rafael Pires,
  • Gilberto Coelho Ferreira,
  • Nadir Pereira Borges,
  • Gilvan Guilherme Carvalho,
  • Emile El Saddi,
  • Jucileide Flôres Baldo,   
  • Lair Paes Camargo,
  • Marlei Biazetto,
  • Fabiane Biazetto,
  • Fabricia Biazetto,
  • Nilson Gomes Azambuja,
  • Regina Maria Rondon,
  • Marcelo Borges,
  • Dirce Arakaki,
  • Carmem Oliveira,
  • João Carlos de Andrade,
  • Dauth de Almeida Filho,
  • Nadia Daniani Guenka,
  • José Celso Garcez,
  • Ana Maria dos Passos Azevedo,
  • Vilma Hebeler Lopes,
  • Maria Lúcia Barbosa Ribeiro, Tânia Espíndola,
  • Maique de Oliveira,
  • Aristeu Pereira Patrocinio,
  • Carlos Augusto Molina,
  • Dalila Bárbara Suffiatti Frozza,
  • Cipriano Santos Lopes,
  • Danilo Monte Negro,
  • Cintia Fukuchi Soken,
  • Ângela Maria Gavira Lahoud,
  • Francisco Vieira de Castro Neto,
  • Neuza Feico Kikuchi Kaneki,
  • Edmar Fernando 
  • de Figueiredo Cruz,
  • Jorge Luiz Arguello,
  • Diego Goulart Wyder Herradon,
  • Gilmar Miguel Bottan,
  • Juliana Duarte Lucas Facincani,
  • Graziele de Brum Lopes,
  • Giuliano Corradi Astolfi,
  • Beatriz Bernadete Gusso,
  • Aline Joana Linhares Gurski,
  • Leonardo de Pina Bulhões 
  • Di Giorgio,
  • Juliano da Cunha Miranda,
  • Atos Pessatto,
  • Meline Paludetto Pazian.

DOMINGO (27)

  • Dra. Thaísa Mazina Smaniotto Marin, 
  • José Ricardo Barbero Biava (Zeca),
  • Dra. Ana Carolina Anderson Nasser Penaforte, 
  • Antônio de Moraes Ribeiro Neto,
  • Fernanda  Salgueiro Zandavalli, 
  • Gerson Penze de Souza,
  • Lindomar Divino de Souza,
  • Thiago Augusto Araujo Ramos,
  • Dr. Naidor João da Silva,
  • Livaldo Costa, 
  • Antonio Carlos Neckel,
  • Cleide dos Santos,
  • Joaquim Arnaldo da Silva Neto,
  • Neide Aparecida Bastos Querino,
  • Valter Jeronimo Marques Queiroz,
  • Sonia Maria de Souza Pinto França,
  • Hudson Marcos da Cunha Gomes,
  • Mônia Michelle Carvalho, 
  • Julieta de Melo Pereira,
  • Dra. Julita Antunes Miranda Sá, 
  • Hugo Haverroth Hilgert, 
  • Dr. Armando Vieira 
  • de Almeida, 
  • Dr. Alexandre Magno Benites Lacerda, 
  • João Pedro Santana Pereira Júnior, 
  • Rafael Tulux Lopes, 
  • Dra. Rita de Cássia Budib Lourenço,
  • Maristela Nunes Farias Portugal,
  • Viki Dória, 
  • Marcus Aurélius Stier Serpe,
  • Alisson Lopes da Silva,
  • Jesus Queiroz Baird,
  • Laurinda da Silva Curto,
  • Ademilton Tenório 
  • de Albuquerque,
  • Zonir Freitas Tetila,
  • Arabutan Alves Pereira,
  • Elvira Dutra Leão,
  • Cesar Roberto Maksoud Cabral,
  • Sahra Lima Buchara 
  • de Alencar,
  • Ivanir Frias Ponchio,
  • Deise Cicalise Bossay Kichel,
  • Fernando Alcaraz Caramalac,
  • Dr. Benedito (Benê) Anache, Dr. Victor Anache Ferzeli, 
  • Dr. Mauro Cosme Gomes 
  • de Andrade, 
  • Glauce Raquel Garcia Oliveira,
  • Eunice Dib Safatli,
  • Gilberto Santinoni,
  • Dr. José Carlos Lopes,
  • Geraldo Paschoaletto Trindade,
  • Dra. Marisa Miyuri Shinzato,
  • Dr. Eustáquio Marques Ferreira,
  • Carolina Sanson Cação, 
  • Giselle Rodovalho Palieraqui Gurgel,
  • Paulo José Liberatti,
  • Érica Tabata Hirose,
  • Newton Cosme Figueiredo Gomes, 
  • Fabiana Amaral Gurgel,
  • Victor José Hackbarth,
  • Clara Mayumi Kuraoka Dadoni,
  • Márcia Toshiko Mori Caldas,
  • Luiz Ricardo Brusamolin,
  • Munir Mohamad Hassan Hajj.

Colaborou com Tatyane Gameiro 

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