Receita de vinagrete de abacaxi pode acompanhar carnes bovinas, suínas e aves

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A carne pode até ser a protagonista de um churrasco, mas os acompanhamentos têm papel importante na composição do prato. Molhos, farofas, pães, conservas e preparações com frutas ajudam a equilibrar sabores e podem transformar uma refeição feita na brasa.

Uma das opções para fugir dos acompanhamentos mais tradicionais é o vinagrete de abacaxi, que combina a acidez e o dulçor da fruta com o sabor marcante do gengibre e da pimenta.

A receita é assinada por Alê Ciasca e leva abacaxi maduro, tomate, cebola roxa, gengibre, pimenta dedo-de-moça, mel e azeite. O resultado é uma preparação refrescante, que pode ser servida fria e acompanha diferentes tipos de carne.

A sugestão chega em um momento em que o churrasco ganha espaço para novas combinações. Em Campo Grande, o Festival Internacional da Carne deste ano, que acontece até domingo, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, dedica parte da programação justamente às possibilidades que vão além da carne.

Entre as atividades gastronômicas do evento estão oficinas do Senac MS divididas em três eixos: “Brasa sem Brasa”, “Sabores de MS” e “Churrasco 2.0”. A programação inclui preparações como manteigas de baru e bocaiuva, picles, maioneses, purês, geleias, chutneys e receitas com mandioca, milho e frutas.

A proposta é mostrar que o churrasco pode ser construído a partir da combinação de diferentes sabores e texturas.

EQUILÍBRIO NO PRATO

O abacaxi é o ingrediente que dá identidade à receita. Cortado em cubos, ele entra em contraste com o tomate e a cebola roxa, enquanto o gengibre ralado acrescenta um sabor mais intenso. A pimenta dedo-de-moça pode ser ajustada de acordo com a preferência de quem vai consumir.

O mel aparece em pequena quantidade e ajuda a reforçar o dulçor natural da fruta. Já o azeite contribui para unir os ingredientes. Sal e pimenta-do-reino completam a preparação.

Por não exigir cozimento, o vinagrete também é uma opção prática para acompanhar carnes. Basta cortar os ingredientes, misturar e deixar os sabores se integrarem por alguns minutos antes de servir.

Além das carnes bovinas, a preparação combina especialmente com cortes suínos e aves, criando um contraste entre o sabor mais intenso da carne e a característica fresca e frutada do acompanhamento.

ACOMPANHAMENTOS EM EVIDÊNCIA

A combinação de carne e acompanhamentos também estará presente na programação do Festival Internacional da Carne deste ano. A quarta edição do evento terá mais de 30 estações de carnes, além de oficinas gastronômicas, palestras, música, economia criativa e atividades para diferentes públicos.

Entre as receitas previstas nas oficinas estão pão de alho inspirado no Korean Garlic Bread, manteigas de baru e bocaiuva, risoto de costela com banana-da-terra e diferentes preparações de picles, maioneses, purês, geleias e chutneys.

Algumas atividades terão participação do público, incluindo oficinas para montagem de farofas e preparação de molhos para churrasco. O encerramento da programação gastronômica será com uma oficina-show dedicada ao risone de comitiva.

A programação musical terá oito apresentações de artistas e bandas de Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira subiram ao palco Os Cara da Kombi e Fred e Victor. Neste sábado, será a vez de Samba Pop, Banda Seven, Naip e Chicão Castro e banda.

E neste domingo, Zé do Pantanal e Renato Pacheco encerram as apresentações.

O evento também terá a Fazendinha, espaço para crianças com animais de pequeno porte e brinquedos, além de estandes de economia criativa e a presença da Carreta da Energisa, que integra o projeto Nossa Energia.

Vinagrete de abacaxi - Foto: Divulgação

Vinagrete de abacaxi

Ingredientes:

1 abacaxi maduro cortado em cubos;

4 tomates sem sementes cortados em cubos;

2 cebolas roxas cortadas em cubos pequenos;

50 g de gengibre ralado;

½ pimenta dedo-de-moça picada em cubos bem pequenos;

1 fio de mel;

1 fio de azeite;

sal a gosto;

pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo:

> Em uma tigela, coloque o abacaxi, os tomates e a cebola roxa. Acrescente o gengibre ralado e a pimenta dedo-de-moça. Misture delicadamente para distribuir os ingredientes;

> Em seguida, adicione um fio de mel e um fio de azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e misture novamente. Leve à geladeira até o momento de servir;

> O vinagrete pode ser colocado sobre a carne ou servido separadamente, para que cada pessoa acrescente a quantidade desejada ao prato.

Lombo suíno assado com ervas - Foto:

Lombo suíno assado com ervas

Ingredientes:

1 quilo de lombo suíno;

4 dentes de alho amassados;

Suco de 1 limão;

2 colheres de sopa de azeite;

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de alecrim;

1 colher de chá de tomilho;

sal a gosto;

pimenta-do-reino a gosto;

½ xícara de água.

Modo de Preparo:

> Coloque o lombo em uma travessa e tempere com o alho, o suco de limão, o azeite, a páprica, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe os temperos por toda a superfície da carne e deixe marinar por, pelo menos, 30 minutos;

> Transfira o lombo para uma assadeira e acrescente a água no fundo. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos;

> Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 20 minutos a 30 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e a carne completamente assada. Durante esse período, regue o lombo com o caldo da assadeira para ajudar a manter a umidade;

> Depois de retirar do forno, aguarde alguns minutos antes de fatiar. Sirva o lombo acompanhado do vinagrete de abacaxi.

>> SERVIÇO

Festival Internacional da Carne 2026

Data: de sexta-feira a domingo.

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Entrada: gratuita.