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Culinária

Receita de vinagrete de abacaxi pode acompanhar carnes bovinas, suínas e aves

Receita de vinagrete de abacaxi combina o frescor da fruta com gengibre e pimenta e pode acompanhar carnes bovinas, suínas e aves; confira também uma sugestão de assado para servir com o preparo

Mariana Piell

Mariana Piell

26/09/2026 - 11h00
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A carne pode até ser a protagonista de um churrasco, mas os acompanhamentos têm papel importante na composição do prato. Molhos, farofas, pães, conservas e preparações com frutas ajudam a equilibrar sabores e podem transformar uma refeição feita na brasa.

Uma das opções para fugir dos acompanhamentos mais tradicionais é o vinagrete de abacaxi, que combina a acidez e o dulçor da fruta com o sabor marcante do gengibre e da pimenta.

A receita é assinada por Alê Ciasca e leva abacaxi maduro, tomate, cebola roxa, gengibre, pimenta dedo-de-moça, mel e azeite. O resultado é uma preparação refrescante, que pode ser servida fria e acompanha diferentes tipos de carne.

A sugestão chega em um momento em que o churrasco ganha espaço para novas combinações. Em Campo Grande, o Festival Internacional da Carne deste ano, que acontece até domingo, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, dedica parte da programação justamente às possibilidades que vão além da carne.

Entre as atividades gastronômicas do evento estão oficinas do Senac MS divididas em três eixos: “Brasa sem Brasa”, “Sabores de MS” e “Churrasco 2.0”. A programação inclui preparações como manteigas de baru e bocaiuva, picles, maioneses, purês, geleias, chutneys e receitas com mandioca, milho e frutas.

A proposta é mostrar que o churrasco pode ser construído a partir da combinação de diferentes sabores e texturas.

EQUILÍBRIO NO PRATO

O abacaxi é o ingrediente que dá identidade à receita. Cortado em cubos, ele entra em contraste com o tomate e a cebola roxa, enquanto o gengibre ralado acrescenta um sabor mais intenso. A pimenta dedo-de-moça pode ser ajustada de acordo com a preferência de quem vai consumir.

O mel aparece em pequena quantidade e ajuda a reforçar o dulçor natural da fruta. Já o azeite contribui para unir os ingredientes. Sal e pimenta-do-reino completam a preparação.

Por não exigir cozimento, o vinagrete também é uma opção prática para acompanhar carnes. Basta cortar os ingredientes, misturar e deixar os sabores se integrarem por alguns minutos antes de servir.

Além das carnes bovinas, a preparação combina especialmente com cortes suínos e aves, criando um contraste entre o sabor mais intenso da carne e a característica fresca e frutada do acompanhamento.

ACOMPANHAMENTOS EM EVIDÊNCIA

A combinação de carne e acompanhamentos também estará presente na programação do Festival Internacional da Carne deste ano. A quarta edição do evento terá mais de 30 estações de carnes, além de oficinas gastronômicas, palestras, música, economia criativa e atividades para diferentes públicos.

Entre as receitas previstas nas oficinas estão pão de alho inspirado no Korean Garlic Bread, manteigas de baru e bocaiuva, risoto de costela com banana-da-terra e diferentes preparações de picles, maioneses, purês, geleias e chutneys.

Algumas atividades terão participação do público, incluindo oficinas para montagem de farofas e preparação de molhos para churrasco. O encerramento da programação gastronômica será com uma oficina-show dedicada ao risone de comitiva.

A programação musical terá oito apresentações de artistas e bandas de Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira subiram ao palco Os Cara da Kombi e Fred e Victor. Neste sábado, será a vez de Samba Pop, Banda Seven, Naip e Chicão Castro e banda.

E neste domingo, Zé do Pantanal e Renato Pacheco encerram as apresentações.

O evento também terá a Fazendinha, espaço para crianças com animais de pequeno porte e brinquedos, além de estandes de economia criativa e a presença da Carreta da Energisa, que integra o projeto Nossa Energia.

Vinagrete de abacaxi - Foto: Divulgação

Vinagrete de abacaxi

Ingredientes:

  • 1 abacaxi maduro cortado em cubos;
  • 4 tomates sem sementes cortados em cubos;
  • 2 cebolas roxas cortadas em cubos pequenos;
  • 50 g de gengibre ralado;
  • ½ pimenta dedo-de-moça picada em cubos bem pequenos;
  • 1 fio de mel;
  • 1 fio de azeite;
  • sal a gosto;
  • pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo:

> Em uma tigela, coloque o abacaxi, os tomates e a cebola roxa. Acrescente o gengibre ralado e a pimenta dedo-de-moça. Misture delicadamente para distribuir os ingredientes;

> Em seguida, adicione um fio de mel e um fio de azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e misture novamente. Leve à geladeira até o momento de servir;

> O vinagrete pode ser colocado sobre a carne ou servido separadamente, para que cada pessoa acrescente a quantidade desejada ao prato.

Lombo suíno assado com ervas - Foto: 

Lombo suíno assado com ervas

Ingredientes:

  • 1 quilo de lombo suíno;
  • 4 dentes de alho amassados;
  • Suco de 1 limão;
  • 2 colheres de sopa de azeite;
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de chá de alecrim;
  • 1 colher de chá de tomilho;
  • sal a gosto;
  • pimenta-do-reino a gosto;
  • ½ xícara de água.

Modo de Preparo:

> Coloque o lombo em uma travessa e tempere com o alho, o suco de limão, o azeite, a páprica, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe os temperos por toda a superfície da carne e deixe marinar por, pelo menos, 30 minutos;

> Transfira o lombo para uma assadeira e acrescente a água no fundo. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos;

> Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 20 minutos a 30 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e a carne completamente assada. Durante esse período, regue o lombo com o caldo da assadeira para ajudar a manter a umidade;

> Depois de retirar do forno, aguarde alguns minutos antes de fatiar. Sirva o lombo acompanhado do vinagrete de abacaxi.

>> SERVIÇO

Festival Internacional da Carne 2026

Data: de sexta-feira a domingo.
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho.
Entrada: gratuita.

Agenda Cultural

Fim de semana tem música, cinema, literatura, exposições e mais

De hoje até domingo, Campo Grande e cidades do interior de Mato Grosso do Sul recebem festivais, apresentações, exposições, encontros literários e programação gratuita para diferentes públicos

25/09/2026 09h00

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Cinema

Cinema "Higa Ke Olho por Olho" - Na UFMS, filme acompanha a trajetória do fotógrafo Roberto Higa, responsável por registrar durante décadas as transformações de Campo Grande Foto: Divulgação

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O último fim de semana de setembro reúne uma programação cultural diversificada em Mato Grosso do Sul. Entre hoje e domingo, Campo Grande recebe eventos que passam por cinema, teatro, literatura, moda, música e gastronomia, enquanto Dourados e Caracol também entram no circuito com festivais que ocupam espaços públicos e reúnem diferentes linguagens artísticas.

Cinema

Hoje, o Autocine da UFMS será reaberto com uma sessão especial do Festival Mais Cultura deste ano. A partir das 19h, serão exibidos os documentários “Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha” e “Higa Ke – Olho por Olho”.

O segundo filme acompanha a trajetória do fotógrafo Roberto Higa, responsável por registrar durante décadas transformações de Campo Grande, personagens e manifestações culturais de Mato Grosso do Sul.

Dirigido por Conrado Roel e Débora Bah, o documentário também aborda a relação do fotógrafo com a memória e o avanço do Alzheimer.

“Higa Ke – Olho por Olho” foi reconhecido no Festival de Cinema de Bonito deste ano como Melhor Filme Sul-Mato-Grossense pelo Júri Popular.

Também hoje chega ao fim o 8º Desver – Festival de Cinema Universitário de Mato Grosso do Sul, realizado na UFMS. A programação do dia começa às 14h, com a oficina de preparação de elenco, e às 17h30min acontece a última sessão da Mostra Competitiva, reunindo seis curtas universitários.

O anúncio do vencedor da mostra está previsto para as 19h30min. A programação é gratuita e ocorre no Anfiteatro Marçal de Souza Tupã-Y.

Festival de Música, gastronomia e cultura

O Festival Internacional da Carne 2026 começa hoje e segue até domingo, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia, música, palestras, oficinas, economia criativa e atividades para crianças.

A gastronomia ocupa o centro da programação, com mais de 30 estações de carnes distribuídas pelo espaço. O festival também terá oficinas do Senac MS, que exploram molhos, conservas, vegetais, farofas, pães e outros acompanhamentos.

Hoje, às 15h, a palestra “Ao Ponto” aborda atendimento, entrega dos pratos, postura profissional e gestão de equipes. Amanhã, no mesmo horário, a palestra “A influência da tecnologia na produção de carne bovina” discute a relação entre inovação e produção pecuária.

A programação musical começa hoje com Os Cara da Kombi e Fred e Victor. No sábado, sobem ao palco Samba Pop, Banda Seven, Naip e Chicão Castro e banda. No domingo, o encerramento musical fica por conta de Zé do Pantanal e Renato Pacheco.

O festival também terá a Fazendinha, voltada ao público infantil, além de espaços de economia criativa e a Carreta da Energisa.

Moda e criação

Cinema "Higa Ke Olho por Olho" - Na UFMS, filme acompanha a trajetória do fotógrafo Roberto Higa, responsável por registrar durante décadas as transformações de Campo GrandeModa Pantanal Fashion - Evento reúne desfiles de moda autoral, exposições, gastronomia, artesanato, feira de economia criativa, oficinas e atrações artísticas no Ponto Bar - Foto: DIvulgação

O Pantanal Fashion Experience 2026 ocupa o Ponto Bar hoje e amanhã, com programação a partir das 18h. O evento reúne desfiles de moda autoral, exposições, gastronomia, artesanato, feira de economia criativa,

oficinas e atrações artísticas.
Hoje, o conceito “Origem” aborda identidade, território, memória, cultura e autoria. Entre os destaques está a participação da Anarandá, com o projeto Fênix, que leva referências dos povos originários de Mato Grosso do Sul à programação.

Amanhã, o conceito “Futuro” trabalha temas como inovação, comportamento, experimentação, diversidade e novas linguagens. A programação inclui ainda um Sunset com DJs, desfiles e uma collab entre artistas independentes.

O evento também terá duas oficinas, uma voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade e outra conduzida por uma artesã indígena sobre construção de acessórios.

Teatro

Amanhã, o Sesc Teatro Prosa recebe duas atividades gratuitas.

Às 14h, o espaço sedia o encontro do Clube Sesc de Leitura, dedicado ao livro “Atirei uma Pedrinha na Lagoa Mansidão”, de Henrique Pimenta. A obra reúne contos inspirados no cotidiano sul-mato-grossense e trabalha elementos como medo, absurdo, ironia e humor negro.

A atividade é aberta tanto a leitores habituais quanto a quem deseja conhecer o clube e participar da discussão sobre a obra.

Às 16h, a Trupe Guavira apresenta o espetáculo infantil “Meu Vizinho, Minhas Regras!” A montagem utiliza situações do cotidiano para abordar convivência, respeito, escuta e colaboração. A classificação é livre e a atividade é voltada a crianças e famílias.

Literatura

Também amanhã, às 16h, o Recanto das Ervas, em Campo Grande, recebe o lançamento do romance “Me Coma Viva”, da escritora e jornalista sul-mato-grossense Mariana Vilela.

A obra é construída por meio da troca de cartas entre as irmãs Sarah e Marcela, que seguem caminhos diferentes entre a vida no campo e na cidade. A narrativa aborda relações familiares, questões ambientais, religiosidade e sexualidade, além de incorporar elementos da cultura popular, como cantos de trabalho, cantigas e Folias de Santo Reis.

Nascida em Três Lagoas e residente em São Paulo, Mariana Vilela também é autora de “Compulsão de Clarisse”. O novo romance recebeu texto de orelha do escritor Marcelino Freire.
A mediação do lançamento será feita pela psicanalista Hilza Ferri. O livro poderá ser adquirido diretamente com a autora.

Crianças

Para o público infantil, o Quintal do Brincar acontece amanhã, das 15h às 18h, no Shopping Bosque dos Ipês. A atividade gratuita é voltada a crianças de 3 a 11 anos.

A programação propõe uma tarde dedicada a brincadeiras que fizeram parte da infância de outras gerações, com gincanas, brinquedos de madeira e jogos clássicos. A ideia é estimular movimento, criatividade e convivência longe das telas.

Festival Mais Cultura

Hoje marca o encerramento do Festival Mais Cultura deste ano, realizado pela UFMS. A programação do dia começa às 8h, com apresentações culturais no Corredor da Saúde, e segue com atividades em diferentes espaços da universidade.

No Autocine, a partir das 14h, continuam a Feira de Economia Criativa e a Feira Geek. Às 17h, o espaço recebe o show “Alquimistas”, seguido pela apresentação de Pilotos do Oeste, às 18h.

Às 19h, a Sala Imersiva do Museu de Ciência e Tecnologia recebe teatro e roda de conversa, enquanto o Teatro Glauce Rocha apresenta, às 19h30min, “Oliver Twist – livre adaptação da obra de Charles Dickens – Ato histórico”.

No Autocine, a partir das 19h, a Mostra Autocine – Sessão Especial reúne os documentários “Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha” e “Higa Ke – Olho por Olho”.

Interior

Em Caracol, amanhã o dia será marcado pela 4ª etapa do MS na Rota + CriAtiva, evento multicultural itinerante que percorre municípios ligados à Rota Bioceânica. A programação ocorre das 16h às 22h, na Praça Primeiro de Maio, com entrada gratuita.

A agenda começa com feira criativa, praça de alimentação e Espaço Kids Cult, além de oficina de artesanato com modelagem em biscuit inspirada na fauna regional. Às 17h, estão previstas uma sessão do Cine Pipoca e uma oficina de literatura com Ramona Rodrigues. A abertura oficial ocorre às 18h, seguida pelas apresentações do projeto “Primavere-se Meu Mato Grosso do Sul – Caracol”.

Na sequência, o público poderá assistir ao espetáculo teatral “A Princesa Engasgada”, de Campo Grande, e à apresentação do Samba do Caramelo. O encerramento fica por conta do Grupo Estilo Baileiro, de Caracol, às 21h.

Já em Dourados, a Praça do Cinquentenário será ocupada pelo Grito Rock Dourados, que retorna à cidade depois de seis anos. O festival acontece de hoje a domingo e reúne música, artes visuais, literatura, cinema, cultura urbana, circo, atividades infantis e sustentabilidade.

A programação é dividida em diferentes frentes, como Grito Hip Hop, Grito Slam, Grito D’Ellas, Grito Litera, Cine Grito, Circo Grita, Gritinho, Expo Grito, Grito Verde, Grito Tekoha Sapucaí e Techno Grito. O Grito Flashback também integra a programação no domingo, data em que é celebrado o Dia Municipal do Flashback em Dourados.

Entre as ações previstas está uma intervenção de graffiti na praça, com o tema “Identidade, Fronteira e Território”. O festival também terá atividades relacionadas à cultura indígena, sustentabilidade, literatura, audiovisual e produção independente.

Diálogo

Quando questionado o que motivou sua desistência de concorrer à reeleição... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (25)

25/09/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Cristovão Tezza - Escritor brasileiro

"Há como que um processo de emburrecimento geral,em que Estados funcionam irracionais como pessoas e pessoas agem com a racionalidade de Estados”.

FELPUDA

Quando questionado o que motivou sua desistência de concorrer à reeleição, o senador Nelson Trad Filho tem alegado que foi uma jogada política para não prejudicar o grupo. Nos bastidores, há quem garanta que a “jogada” é ele retornar ao Senado no início de 2031, com eventual eleição, em 2030, de Reinaldo Azambuja ao Governo de MS. Se tudo estiver bem combinadinho mesmo com o eleitor, neste ano Azambuja ganharia uma cadeira de senador e daqui a 4 anos, se for eleito, de governador, Trad iria para o Senado, cumprir o restante do mandato. Vai vendo...

Diálogo

Automática

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que comparecerem para votar nas eleições de outubro próxiimo, não precisarão fazer a verificação da Prova de Vida.Ela ocorrerá de forma automática. 

Mais

A verificação vai ocorrer  a partir do cruzamento das informações da Justiça Eleitoral com a base de dados do INSS. O procedimento abrange atualmente cerca de 40 milhões de beneficiários ativos, entre aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais.

Diálogo Annalu Dibo - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Ludimila e Oscar Emboaba - Foto: Lu Prezia

Elas

Certas lideranças políticas estão até apostando que Mato Grosso do Sul poderá eleger quase a metade da bancada federal só de mulheres. Dentro do atual cenário, opinião é de que as que mais se destacam são Rose Modesto, Mara Caseiro e Camila Jara. A bancada federal é formada  por oito deputados. Assim sendo...

Currículo

Na disputa pelo Senado, Reinaldo Azambuja (PL) apresenta trajetória política mais extensa que a dos demais candidatos. Ele já foi prefeito de Maracaju, deputado estadual, deputado federal e governador por dois mandatos. mandatos. Também conseguiu eleger seu sucessor Eduardo Riedel (PP), em 2022. Agora, Azambuja disputa uma vaga no Senado Federal. O mandato terá oito anos, o que amplia a importância da escolha do eleitor.

Na onda

Capitão Contar (PL) e Soraya Thronicke (PSB) chegaram à política pela onda bolsonarista, mas seguiram caminhos diferentes. Contar exerceu quatro anos de mandato de deputado estadual e depois disputou o Governo de MS, chegando ao segundo turno. Soraya foi eleita senadora e ao longo dos oito anos, mudou sua posição no cenário político nacional, se aproximou de setores da esquerda e filiou-se ao PSB. Agora, tenta renovar seu mandato no Senado. Já Contar mantém atuação política identificada com o campo conservador.

ANIVERSARIANTES 

  • Ulysses de Almeida Serra,
  • Dra. Ângela Hermínia Sichinel,
  • Dr. Tarley Ferreira Marques,
  • Lacy Severo Pupin, 
  • Igor Vilela Pereira, 
  • Antonio Wilson Silveira Souza,
  • Clarice Maria Nascimento Diogo,
  • Seluta Tarifa Basaglia,
  • Valter de Araujo Bogado,
  • Zulmira Mercedes Lopes Yamada,
  • Ivone Rojas Franco de Souza,
  • Wender Vieira Oshiro,
  • Luiz Carlos Ferreira,
  • Setembrino Farias de Lima,
  • Regina da Paixão,
  • Moyses Carlos Camargo,
  • Sinelli Karina Frederico Senna,
  • Santiago Sotto Mendes Filho,
  • Simone de Oliveira Elias,
  • Adriana Keiko Hayafuji, 
  • Silvia Marques,
  • Marlene Marchesi, 
  • Márcio Tuller Espósito,
  • Dr. Luiz Alberto Ovando, 
  • Ney Silveira, 
  • Dr. Blal Yassine Dalloul,
  • Adrianny de Oliveira Extrato,
  • Maria Aparecida dos Santos,
  • Silvio Pereira Amorim, 
  • Ari Miguel Pettenan,
  • Eda Jacques Costa,
  • Alberto de Medeiros Guimarães,
  • Seme Butrabe Beraldo,
  • André Luiz Almeida de Araújo, 
  • Marluce Vieira Recalde,
  • João Marcello Borba Leite,
  • Jorge Luiz Takahashi,
  • Carolina de Souza,
  • Wilson Fernando de Andrade,
  • Ricardo Planez Diniz,
  • Dr. Fauze Ferreira Gutierrez,
  • Valda Maria Garcia Alves,
  • Emerson Augusto Ramos,
  • Vanda Anderson,
  • Mirene Duarte Monteiro Cano,
  • João Carlos Kohler, 
  • Suela Mello Guerra, 
  • Izauro José de Oliveira,
  • Ângela Hansen dos Santos,
  • Célia Franco Silvério Batista,
  • Sônia Morato Carneiro,
  • Antônio da Silva Lima,
  • Marlene de Souza,
  • Jorge Abrão Baccach Neto,
  • Alberto Fortes Corrêa Meyer,
  • Leonice de Fátima Borges Gomes,
  • Olga dos Santos Ribeiro Kohagura,
  • Telma Lima de Oliveira,
  • Dr. Olímpio Giraldo,
  • Paulo Dorsa,
  • Andrea Braga Fontoura,
  • Gislaine Sobreira de Oliveira,
  • Paulo Sérgio França,
  • Raquel Leite Ferraro Teixeira,
  • Albari Ribeiro de Souza,
  • Celene Rodrigues de Lima,
  • Hamine Garcia Hadid,
  • Aparecido Floriano Duarte,
  • Leonildo Joe Viam,
  • Maria Célia Pegolo dos Santos, 
  • Ana Cristhina Balaniuc,
  • Dra. Érica Abel da Silva, 
  • Paulo Humberto Medeiros,
  • Carolina França,
  • Dra. Márcia Cristina Leal Coutinho,
  • Ervino Martinez,
  • João Batista Portela,
  • Paulo Freire Azevedo,
  • Waldner Miguel Rodrigues,
  • Marileide de Oliveira Corrêa,
  • Maria Luiza Fernandes,
  • Francisco Gonçalves Motta,
  • Pietro Falco,
  • Vanda de Souza Salles,
  • Afonso Celso da Silva,
  • João Melo Sobrinho,
  • Rosemeire Takahathi,
  • Carla Abdulahad Nunes Rios,
  • Ronaldo São Romão Sanches,   
  • Pedro Paulo Moreira,
  • Georgia Nantes, 
  • Ângelo de Oliveira Fernandes,
  • Dra.Milena Muzzi Grinfelder,
  • Elizabeth Figueiredo de Castro, 
  • Edson de Saboya e Silva Júnior,
  • Luiz Felipe Santa Rita D’Athayde Gall Filho, 
  • Carolina Miyuki Kurose,
  • Luiz Eduardo Simioli, 
  • Henrique Ribeiro de Oliveira,
  • José Luiz Rodrigues Martins,  
  • Alyne Alves Lemes,
  • Manuela Tucunduva,
  • Regina Maria Raffaele,
  • Sabrina Gargioni,
  • Karina Haddad Georges,
  • Renato Rodrigues Gualberto Júnior,
  • Etiene Queiroz Paim Osiro,
  • Carlos Alberto Kazuo Kanno,
  • Saulo Figueiredo Guedes,
  • Thadeu Striquer,
  • Vilmar Alessi.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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