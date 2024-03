Primeiro encontro deste ano do Cinematuridade exibirá o filme "A Balada de Narayama"

Em meio ao crescente índice de envelhecimento populacional em Mato Grosso do Sul, a primeira edição do Cinematuridade deste ano surge como uma iniciativa significativa para discutir os desafios e as oportunidades enfrentados pela população idosa.

Realizado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, vinculada à Secretaria de Estado de Cidadania (SEC), o evento utiliza o poder do audiovisual para proporcionar discussões enriquecedoras com profissionais dedicados ao envelhecimento.

Para o primeiro encontro deste ano, foi escolhido o filme japonês “A Balada de Narayama” (1983), que aborda as tradições de uma pequena cidade onde os residentes com mais de 70 anos devem enfrentar uma montanha em busca da morte. Uma narrativa impactante que servirá como base para reflexões profundas durante o Cinematuridade.

Com a participação ativa de profissionais da rede de atendimento à pessoa idosa, o evento busca não apenas proporcionar entretenimento, mas também ampliar a conscientização sobre a importância do acesso à cultura para a população idosa.

O objetivo é promover um ambiente inclusivo onde a visão de cada participante contribui para a compreensão coletiva, enriquecendo as percepções sobre o envelhecimento.

A cada encontro, um especialista da rede de atendimento à pessoa idosa trará o tema do filme para os sul-mato-grossenses. Nesta edição, o professor Ramon Moraes Penha, pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, conduzirá o diálogo.

“O diálogo em grupo, facilitado por meio de cinema, música e outras formas artísticas, aprimora a sensibilidade dos participantes e enriquece as discussões sobre temas complexos e sobre tabus culturais. O filme em questão destacará o combate ao etarismo, preconceito contra a idade, discutido globalmente e que será o tema central do nosso encontro”, explica o professor.

Ao Correio do Estado, a subsecretária Zirleide Barbosa destaca que a proposta do evento é expor opiniões e percepções acerca do que viram no filme, e assim cada visão vai completando a do outro, já que as pessoas veem a mensagem de diferentes formas.

“A primeira edição no ano passado foi surpreendente, com lotação no cinema e participação ativa. Para este ano, a escolha de ‘A Balada de Narayama’ segue nossa abordagem em temas como direitos, envelhecimento ativo e autonomia. Enfatizamos a diversidade no público, incluindo profissionais e jovens. Quanto ao envelhecimento, destacamos sua diversidade em diferentes contextos. Convido todos a participarem do Cinematuridade e a promoverem diálogos enriquecedores sobre a realidade dos idosos”, destaca a subsecretária.

Sobre a escolha do filme “A Balada de Narayama”, Zirleide explica que são levados em consideração eixos específicos, relacionados à conscientização, à sensibilização, à garantia de direitos, ao acesso à Justiça, entre outros.

Por fim, a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas Idosas ressalta a necessidade de acesso à cultura e a programas específicos para a população idosa. Por último, afirma que envelhecer é um privilégio.

“O envelhecimento é um presente. Quem consegue passar dos 60 anos e ter uma vida ativa é uma vitória. O governo visa ampliar o acesso à cultura, com projetos como o Cinematuridade, que já desperta interesse em outros municípios. Tudo o que você fizer relacionado à cultura tem uma resposta, tem em todas as áreas, todas as idades”, conclui Zirleide.