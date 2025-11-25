Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Professora da UFMS lança romance que entrelaça ficção e memórias familiares

Obra "Antes de Nós" será lançada no dia 28 de novembro, no Auditório da Arquitetura da UFMS

Mariana Piell

Mariana Piell

25/11/2025 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Da conversa despretensiosa com uma sobrinha adolescente sobre a juventude dos avós nasceu a semente de "Antes de Nós", romance de estreia da professora e doutora em Letras da UFMS, Jucelia Silva. O livro, que será lançado no próximo dia 28 de novembro, é uma narrativa sensível sobre ancestralidade, família e pertencimento, ambientada entre o campo e a cidade de Campo Grande.

Publicado pela Editora Oito e Meio, a obra é um tributo ficcional aos pais da autora, Seu Luiz e Dona Juracy, e às raízes que sustentam muitas famílias sul-mato-grossenses.

Em entrevista exclusiva ao Correio B, Jucelia compartilhou o percurso emocionante e por vezes desafiador de dar vida à história. O projeto, que começou a ser rascunhado há cerca de cinco anos, ganhou urgência a partir do diálogo com a sobrinha.

"Eu parei imediatamente aquela outra escrita, outro projeto literário, e iniciei esse. Foi de uma conversa... tentando passar para uma outra geração aquilo que eu recebi pelos meus pais, mas que eu mesma não vivi", relembra a escritora.

A autora passou a se questionar sobre as histórias por trás das figuras que sempre conheceu como pais.

"Puxa vida, às vezes a gente não olha pra trás... Eles também foram jovens, eles também foram crianças, eles brincaram, eles tiveram carência de muitas coisas".

Essa reflexão deu o tom do romance: a ideia de honrar e valorizar aqueles que vieram antes.

Pesquisa afetiva

O processo de escrita foi marcado por uma pesquisa afetiva. Jucelia saiu a campo com um "gravadorzinho que não funcionava" para colher depoimentos de tios e tias, buscando reconstituir o passado. A perda de entes queridos, como sua avó materna, durante o processo, tornou a missão ainda mais urgente e emocional.

Ela também buscou figuras emblemáticas da cidade, como o radialista João Bosco de Medeiros e o Frei Gregório, da Paróquia de Fátima, cujas vozes ecoam a Campo Grande da infância de seus pais.

A trajetória para finalizar o livro, no entanto, foi intercalada por pausas e retomadas marcadas pela superação. Há dois anos, Jucelia tornou-se mãe solo de um bebê com síndrome de Down.

"Eu precisei ser muito forte... foi quando eu retomei a escrita desse romance e eu falei assim: eu não posso colocar nas costas do meu filho que eu não estou lutando por um sonho".

Debilitada por medicamentos no pós-parto, ela não conseguia ler a tela do computador e transferiu a escrita para cadernos, mantendo viva a chama da narrativa no manuscrito.

O incentivo veio de leitores críticos e, principalmente, do Desafio Caratapa, onde editoras avaliam originais anonimamente.

"Eu fui no Caratapa achando que ia falar ainda de uma escrita iniciante... e elas colocaram aquela escrita totalmente pra cima. Isso foi me encorajando", conta.

Realidade x ficção

A pergunta "o que é real e o que é inventado?" é central para entender "Antes de Nós". Jucelia é categórica ao afirmar que Luiz e Juracy, no romance, são personagens.

"Personagens que retratam, que simbolizam os pais de cada um de nós, no sentido de ter história, de ter infância, de ter sonhos, de ter lutas".

Ela estima que cerca de 90% dos fundamentos da trama são reais, mas o "como" essas coisas aconteceram é pura criação literária.

"O fundo, o fundamento do fato... parte de ingredientes reais, que parecem impossíveis na história. E o como aconteceu, aí é comigo, aí eu dei asas à imaginação".

A autora criou situações, diálogos e até um antagonista, o personagem Tonhão, com um "viés mais exagerado" para dar verossimilhança e tensão à narrativa, que aborda temas como a luta contra a fome, o racismo e a busca por educação.

Lançamento 

O lançamento do livro é cercado de um sentimento especial para Jucelia. Seus pais, que inspiraram a obra, enfrentam sérios problemas de saúde. Sua mãe luta contra um câncer pela quarta vez, e seu pai passou por uma cirurgia delicada recentemente.

"A minha expectativa é que eles saíssem desse ano para que eles desfrutassem desse lançamento com saúde, com força, com alegria", compartilha a autora, emocionada.

Para ela, o romance é a forma de honrar o sacrifício daqueles que, com menos oportunidades, abriram o caminho que ela pôde percorrer.

"É gratificante... saber que isso alcança também uma forma de honrar algumas pessoas que plantaram, que são os responsáveis por onde eu estou hoje".

Serviço

Lançamento do livro "Antes de Nós"

  • Data: 28 de novembro de 2025 (sexta-feira)
  • Horário: 19h
  • Local: Auditório de Arquitetura e Urbanismo – UFMS
  • Pré-venda: O livro já pode ser adquirido em pré-venda pelo link: https://go.hotmart.com/U102538121O

 

Clara, gema e graça

Gracyanne Barbosa lança marca de ovos de luxo surfando no hype do BBB

Musa fitness chamou atenção do público ao chegar a comer 40 ovos por dia

24/11/2025 18h00

Compartilhar
Gracyanne Barbosa e uma cartela de Gracyovos

Gracyanne Barbosa e uma cartela de Gracyovos Reprodução

Continue Lendo...

Gracyanne Barbosa acaba de transformar um fato inusitado sobre si em negócio ao lançar a própria marca de ovos, a Gracyovos, posicionada como uma linha “premium” e cheia de personalidade, diretamente conectada à dieta hiperproteica que a tornou assunto dentro e fora do Big Brother Brasil 25. 

Muito antes da marca própria, os ovos já funcionavam como espécie de cartão de visita nutricional de Gracyanne Barbosa. Fisiculturista, ela construiu a imagem de “musa do shape” em cima de treinos pesados e de uma dieta extremamente proteica, frequentemente mostrando grandes quantidades de ovos cozidos ou mexidos nas redes sociais.

Dentro do BBB 25, o ovo deixou de ser coadjuvante na vida de Gracyanne para virar praticamente um personagem à parte. No pré-confinamento, ela chegou a passar mal depois de ficar horas sem consumir o alimento.

Já na casa, o tema voltou a ganhar força quando a ex-BBB relatou aos colegas que costumava comer 40 ovos por dia e que precisou se adaptar às regras do reality, reduzindo a quantidade. Ela chegou a consumir nove ovos logo no primeiro dia de confinamento, fato que viralizou e lhe concedeu o estigma de “rainha do ovo”.

Gracyovos

A Gracyovos é apresentada como uma marca de ovos exclusivos, com proposta de luxo e forte carga de humor e autoironia, explorando a ideia de que “é o mesmo ovo, com muito mais Gracy”. 

Segundo o material de lançamento, a marca se define como “ovos finos, shape gigante”, reforçando o elo com o universo fitness e com a busca por hipertrofia muscular que guia a rotina da influenciadora há anos. 

Um dos pontos que mais chamaram atenção do público foi o design das embalagens: as caixas da Gracyovos vêm em veludo azul royal, com acabamento que remete a estojos de joias e detalhes da logomarca em tom dourado, descritos como “banhados a ouro” na divulgação. 

Cada cartela traz apenas seis ovos, reforçando a ideia de exclusividade e de “peças” únicas, quase colecionáveis, mais próximas de um item de presente do que de um produto de prateleira comum.

Gracyanne Barbosa e uma cartela de Gracyovos

No site e nos materiais de divulgação, os ovos são chamados de “seis joias da natureza esculpidas com carinho por galinhas talentosas”, descrição que virou combustível imediato para piadas e memes nas redes sociais. 

A marca também brinca com expressões como “obras de arte feitas de clara, gema e graça” e convida o consumidor a se “ovacionar”, criando um vocabulário próprio em torno do produto.

Lançamento

Gracyanne lançou um perfil específico da Gracyovos no Instagram, onde promete divulgar informações sobre o produto, bastidores de produção e conteúdos de humor relacionados à sua rotina alimentar. 

A bio e os posts iniciais já destacam o slogan “ovos finos, shape gigante” e frases que misturam motivação fitness com ironia, como “cheia de graça e proteína”.

A campanha de estreia apostou em vídeo conceitual com narração em tom quase épico, tratando o ovo como “origem da vida”, “joia de clara e gema”, “universo em casca”, além de enfatizar os elementos “força, luxo, proteína e graça”. 

Influenciadores do nicho fitness e de entretenimento, como Patrícia Ramos, Paulo Muzy e Boo Unzueta, já exibiram as caixas em casa e reagiram ao “luxo” do produto, ajudando a viralizar o lançamento.

Até o momento, não há informações oficiais sobre preço, canais de venda ou data exata em que os produtos chegarão às gôndolas.

SAÚDE E PREVENÇÃO

Apesar de avanços, homens brasileiros seguem adoecendo e morrendo mais cedo do que as mulheres

A razão está mais relacionada ao hábito de ignorar o corpo do que à falta de recursos da medicina para prevenção e tratamento

24/11/2025 09h00

Compartilhar
Para homens acima dos 40 anos, a recomendação inclui o PSA, exame de sangue para avaliar a saúde da próstata

Para homens acima dos 40 anos, a recomendação inclui o PSA, exame de sangue para avaliar a saúde da próstata Divulgação

Continue Lendo...

No Brasil, a desigualdade entre a saúde de homens e de mulheres continua evidente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), enquanto elas vivem em média 79,7 anos, eles vivem 73,1 anos.

Ou seja, os homens continuam morrendo mais cedo, mesmo vivendo na era com maior oferta de tecnologia médica da história.

O dado dialoga com outro indicador preocupante: a mortalidade masculina entre 20 e 24 anos é 4,1 vezes maior do que a feminina. E não se trata apenas de violência. Doenças cardiovasculares, cânceres, infecções e condições crônicas também chegam mais cedo e avançam mais rápido neles do que nelas.

Dados de 2022 do Instituto Lado a Lado pela Vida corroboram essas informações, indicando que 62% dos brasileiros só procuram o médico quando os sintomas estão insuportáveis, o que mostra um hábito de buscar atendimento tardio e focado na reação a problemas já avançados.

Apesar dos avanços em diagnóstico e prevenção, muitos homens ainda evitam consultórios, laboratórios e check-ups.

Um estudo do Instituto Ipsos para a Sociedade Brasileira de Urologia envolveu 300 homens de 20 a 45 anos, reforçando a constatação do problema. Embora declarem preocupação com a saúde, 64% não sabiam que o HPV pode causar câncer.

“Um indicativo claro de lacunas de informação e comportamentos moldados por tabus”, pontua a médica patologista Annelise C. Wengerkievicz, que dirige um dos mais importantes laboratórios de medicina diagnóstica do País.

É por isso que especialistas defendem que Novembro Azul não pode ser uma conversa restrita ao câncer de próstata.

A jornada da saúde masculina é contínua e começa muito antes da vida adulta. Segundo o patologista clínico Sandro Melim, “a prevenção do homem começa na infância, com vacina, exame, acompanhamento do desenvolvimento e diálogo. Cada etapa bem conduzida nesse início de vida reduz problemas sérios décadas depois”, defende o patologista.

Para homens acima dos 40 anos, a recomendação inclui o PSA, exame de sangue para avaliar a saúde da próstataMesmo com os avanços da medicina, os homens continuam se cuidando menos que as mulheres: 62% dos brasileiros só procuram o médico quando os sintomas estão insuportáveis - Foto: Pixabay

CUIDADOS COM O CORAÇÃO

“A infância e a adolescência exigem atenção para vacinas essenciais, como HPV nonavalente (até 45 anos), hepatites A e B, meningocócicas ACWY e B, influenza anual e exames laboratoriais e de imagem que ajudam a acompanhar crescimento, detectar alterações metabólicas e investigar sinais precoces de doenças respiratórias, auditivas e estruturais”, reforça a infectologista Rosana Richtmann.

Nesta fase, testes genéticos também se tornam aliados para identificar alterações hereditárias tratáveis e riscos que merecem acompanhamento desde cedo. “Na rotina pediátrica, eles incluem desde painéis genéticos de triagem ampliada, painéis metabólicos até sequenciamento direcionado quando há suspeita clínica”, afirma Sandro Melim.

Ao longo da vida adulta, o cenário deveria se consolidar com um acompanhamento preventivo mais disciplinado. Mas é justamente a partir dessa fase que muitos homens somem do sistema de saúde. A cardiologia é uma das áreas que mais sente esse afastamento.

Para o cardiologista Carlos Eduardo Suaide, “a maioria dos eventos cardíacos em homens ocorre sem aviso prévio, mas não sem sinais prévios. Pressão arterial alterada, colesterol e glicemia desregulados, inflamação, distúrbios do sono, estresse. Tudo isso aparece nos exames muito antes do infarto. O problema não é a falta de tecnologia, é a falta de consulta”, atesta o médico.

APÓS OS 40 ANOS

Nos check-ups masculinos realizados pelos laboratórios de medicina diagnóstica – tanto nas unidades quanto em atendimento domiciliar – avaliam-se indicadores essenciais: colesterol, glicemia, hemograma, função renal e hepática, vitamina D, marcadores inflamatórios, hormônios (como testosterona), exames de urina e eletrocardiograma.

Para homens acima dos 40 anos, a recomendação inclui exame de sangue para avaliar a saúde da próstata (PSA) e, quando indicado, o toque retal realizado em consultório médico. E para aqueles com sinais de queda hormonal, o acompanhamento da chamada andropausa (o climatério masculino), com avaliações metabólicas e hormonais, auxilia intervenções preventivas e melhora da qualidade de vida.

APÓS OS 45 ANOS

A partir dos 45 anos (ou antes, em caso de histórico familiar), a preocupação com o câncer de próstata exige ainda mais atenção. É o tumor mais incidente em homens no Brasil, com 72 mil novos casos estimados anualmente, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

E embora seja altamente tratável quando detectado cedo, milhares ainda chegam ao diagnóstico apresentando um estágio já avançado da doença. E isso, justamente, por evitarem o cuidado preventivo.

EXAMES

De acordo com o oncogeneticista Henrique Galvão, “a genética nos permite identificar variantes que aumentam o risco de câncer de próstata e outros tumores hereditários muito antes do aparecimento dos primeiros sintomas. É uma ferramenta que personaliza o cuidado e antecipa o rastreamento com dados científicos sólidos”.

Entre os exames já disponíveis no Brasil estão os painéis de predisposição hereditária ao câncer (que avaliam genes como BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK2 e ATM), o painel ampliado para câncer hereditário, além de painéis focados em câncer masculino, como o Score de Risco Poligênico, indicado para homens que possuem casos de câncer de próstata na família ou que precisam avaliar se estão em risco aumentado para esta doença.

Esses exames orientam médicos a mapear riscos, ajustar a frequência dos exames de imagem e decidir intervenções precoces.

IMUNIZAÇÃO

A infectologista Rosana Richtmann, reforça outro ponto frequentemente ignorado pelos homens. “Vacina é cuidado masculino.

Do HPV ao herpes-zóster, do tétano à gripe anual, grande parte dos quadros evitáveis em homens adultos está associada a atrasos ou ausência de imunização”, alerta Rosana. Fica evidente, portanto, segundo a médica, que tecnologia não é o problema.

O Brasil dispõe de check-ups completos, atendimento domiciliar, exames genéticos de alta precisão, vacinas modernas, inteligência artificial (IA) aplicada à radiologia e protocolos avançados de prevenção. O que falta, como mostram os dados, é o passo mais básico: a ida ao consultório.

Afinal, a saúde do homem é construída todos os dias, desde a infância até a maturidade. Viver mais passa, obrigatoriamente, por consultar, acompanhar, prevenir e agir antes do sintoma.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3545, segunda-feira (24/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3545, segunda-feira (24/11)

2

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco
OPERAÇÃO SUCCESSIONE

/ 10 horas

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio

5

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul