Professora da UFMS lança romance que entrelaça ficção e memórias familiares

Da conversa despretensiosa com uma sobrinha adolescente sobre a juventude dos avós nasceu a semente de "Antes de Nós", romance de estreia da professora e doutora em Letras da UFMS, Jucelia Silva. O livro, que será lançado no próximo dia 28 de novembro, é uma narrativa sensível sobre ancestralidade, família e pertencimento, ambientada entre o campo e a cidade de Campo Grande.

Publicado pela Editora Oito e Meio, a obra é um tributo ficcional aos pais da autora, Seu Luiz e Dona Juracy, e às raízes que sustentam muitas famílias sul-mato-grossenses.

Em entrevista exclusiva ao Correio B, Jucelia compartilhou o percurso emocionante e por vezes desafiador de dar vida à história. O projeto, que começou a ser rascunhado há cerca de cinco anos, ganhou urgência a partir do diálogo com a sobrinha.

"Eu parei imediatamente aquela outra escrita, outro projeto literário, e iniciei esse. Foi de uma conversa... tentando passar para uma outra geração aquilo que eu recebi pelos meus pais, mas que eu mesma não vivi", relembra a escritora.

A autora passou a se questionar sobre as histórias por trás das figuras que sempre conheceu como pais.

"Puxa vida, às vezes a gente não olha pra trás... Eles também foram jovens, eles também foram crianças, eles brincaram, eles tiveram carência de muitas coisas".

Essa reflexão deu o tom do romance: a ideia de honrar e valorizar aqueles que vieram antes.

Pesquisa afetiva

O processo de escrita foi marcado por uma pesquisa afetiva. Jucelia saiu a campo com um "gravadorzinho que não funcionava" para colher depoimentos de tios e tias, buscando reconstituir o passado. A perda de entes queridos, como sua avó materna, durante o processo, tornou a missão ainda mais urgente e emocional.

Ela também buscou figuras emblemáticas da cidade, como o radialista João Bosco de Medeiros e o Frei Gregório, da Paróquia de Fátima, cujas vozes ecoam a Campo Grande da infância de seus pais.

A trajetória para finalizar o livro, no entanto, foi intercalada por pausas e retomadas marcadas pela superação. Há dois anos, Jucelia tornou-se mãe solo de um bebê com síndrome de Down.

"Eu precisei ser muito forte... foi quando eu retomei a escrita desse romance e eu falei assim: eu não posso colocar nas costas do meu filho que eu não estou lutando por um sonho".

Debilitada por medicamentos no pós-parto, ela não conseguia ler a tela do computador e transferiu a escrita para cadernos, mantendo viva a chama da narrativa no manuscrito.

O incentivo veio de leitores críticos e, principalmente, do Desafio Caratapa, onde editoras avaliam originais anonimamente.

"Eu fui no Caratapa achando que ia falar ainda de uma escrita iniciante... e elas colocaram aquela escrita totalmente pra cima. Isso foi me encorajando", conta.

Realidade x ficção

A pergunta "o que é real e o que é inventado?" é central para entender "Antes de Nós". Jucelia é categórica ao afirmar que Luiz e Juracy, no romance, são personagens.

"Personagens que retratam, que simbolizam os pais de cada um de nós, no sentido de ter história, de ter infância, de ter sonhos, de ter lutas".

Ela estima que cerca de 90% dos fundamentos da trama são reais, mas o "como" essas coisas aconteceram é pura criação literária.

"O fundo, o fundamento do fato... parte de ingredientes reais, que parecem impossíveis na história. E o como aconteceu, aí é comigo, aí eu dei asas à imaginação".

A autora criou situações, diálogos e até um antagonista, o personagem Tonhão, com um "viés mais exagerado" para dar verossimilhança e tensão à narrativa, que aborda temas como a luta contra a fome, o racismo e a busca por educação.

Lançamento

O lançamento do livro é cercado de um sentimento especial para Jucelia. Seus pais, que inspiraram a obra, enfrentam sérios problemas de saúde. Sua mãe luta contra um câncer pela quarta vez, e seu pai passou por uma cirurgia delicada recentemente.

"A minha expectativa é que eles saíssem desse ano para que eles desfrutassem desse lançamento com saúde, com força, com alegria", compartilha a autora, emocionada.

Para ela, o romance é a forma de honrar o sacrifício daqueles que, com menos oportunidades, abriram o caminho que ela pôde percorrer.

"É gratificante... saber que isso alcança também uma forma de honrar algumas pessoas que plantaram, que são os responsáveis por onde eu estou hoje".

Serviço

Lançamento do livro "Antes de Nós"