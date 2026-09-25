Quando questionado o que motivou sua desistência de concorrer à reeleição... Leia na coluna de hoje

Cristovão Tezza - Escritor brasileiro
"Há como que um processo de emburrecimento geral,em que Estados funcionam irracionais como pessoas e pessoas agem com a racionalidade de Estados”.
FELPUDA
Quando questionado o que motivou sua desistência de concorrer à reeleição, o senador Nelson Trad Filho tem alegado que foi uma jogada política para não prejudicar o grupo. Nos bastidores, há quem garanta que a “jogada” é ele retornar ao Senado no início de 2031, com eventual eleição, em 2030, de Reinaldo Azambuja ao Governo de MS. Se tudo estiver bem combinadinho mesmo com o eleitor, neste ano Azambuja ganharia uma cadeira de senador e daqui a 4 anos, se for eleito, de governador, Trad iria para o Senado, cumprir o restante do mandato. Vai vendo...
Automática
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que comparecerem para votar nas eleições de outubro próxiimo, não precisarão fazer a verificação da Prova de Vida.Ela ocorrerá de forma automática.
Mais
A verificação vai ocorrer a partir do cruzamento das informações da Justiça Eleitoral com a base de dados do INSS. O procedimento abrange atualmente cerca de 40 milhões de beneficiários ativos, entre aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais.
Elas
Certas lideranças políticas estão até apostando que Mato Grosso do Sul poderá eleger quase a metade da bancada federal só de mulheres. Dentro do atual cenário, opinião é de que as que mais se destacam são Rose Modesto, Mara Caseiro e Camila Jara. A bancada federal é formada por oito deputados. Assim sendo...
Currículo
Na disputa pelo Senado, Reinaldo Azambuja (PL) apresenta trajetória política mais extensa que a dos demais candidatos. Ele já foi prefeito de Maracaju, deputado estadual, deputado federal e governador por dois mandatos. mandatos. Também conseguiu eleger seu sucessor Eduardo Riedel (PP), em 2022. Agora, Azambuja disputa uma vaga no Senado Federal. O mandato terá oito anos, o que amplia a importância da escolha do eleitor.
Na onda
Capitão Contar (PL) e Soraya Thronicke (PSB) chegaram à política pela onda bolsonarista, mas seguiram caminhos diferentes. Contar exerceu quatro anos de mandato de deputado estadual e depois disputou o Governo de MS, chegando ao segundo turno. Soraya foi eleita senadora e ao longo dos oito anos, mudou sua posição no cenário político nacional, se aproximou de setores da esquerda e filiou-se ao PSB. Agora, tenta renovar seu mandato no Senado. Já Contar mantém atuação política identificada com o campo conservador.
ANIVERSARIANTES
- Ulysses de Almeida Serra,
- Dra. Ângela Hermínia Sichinel,
- Dr. Tarley Ferreira Marques,
- Lacy Severo Pupin,
- Igor Vilela Pereira,
- Antonio Wilson Silveira Souza,
- Clarice Maria Nascimento Diogo,
- Seluta Tarifa Basaglia,
- Valter de Araujo Bogado,
- Zulmira Mercedes Lopes Yamada,
- Ivone Rojas Franco de Souza,
- Wender Vieira Oshiro,
- Luiz Carlos Ferreira,
- Setembrino Farias de Lima,
- Regina da Paixão,
- Moyses Carlos Camargo,
- Sinelli Karina Frederico Senna,
- Santiago Sotto Mendes Filho,
- Simone de Oliveira Elias,
- Adriana Keiko Hayafuji,
- Silvia Marques,
- Marlene Marchesi,
- Márcio Tuller Espósito,
- Dr. Luiz Alberto Ovando,
- Ney Silveira,
- Dr. Blal Yassine Dalloul,
- Adrianny de Oliveira Extrato,
- Maria Aparecida dos Santos,
- Silvio Pereira Amorim,
- Ari Miguel Pettenan,
- Eda Jacques Costa,
- Alberto de Medeiros Guimarães,
- Seme Butrabe Beraldo,
- André Luiz Almeida de Araújo,
- Marluce Vieira Recalde,
- João Marcello Borba Leite,
- Jorge Luiz Takahashi,
- Carolina de Souza,
- Wilson Fernando de Andrade,
- Ricardo Planez Diniz,
- Dr. Fauze Ferreira Gutierrez,
- Valda Maria Garcia Alves,
- Emerson Augusto Ramos,
- Vanda Anderson,
- Mirene Duarte Monteiro Cano,
- João Carlos Kohler,
- Suela Mello Guerra,
- Izauro José de Oliveira,
- Ângela Hansen dos Santos,
- Célia Franco Silvério Batista,
- Sônia Morato Carneiro,
- Antônio da Silva Lima,
- Marlene de Souza,
- Jorge Abrão Baccach Neto,
- Alberto Fortes Corrêa Meyer,
- Leonice de Fátima Borges Gomes,
- Olga dos Santos Ribeiro Kohagura,
- Telma Lima de Oliveira,
- Dr. Olímpio Giraldo,
- Paulo Dorsa,
- Andrea Braga Fontoura,
- Gislaine Sobreira de Oliveira,
- Paulo Sérgio França,
- Raquel Leite Ferraro Teixeira,
- Albari Ribeiro de Souza,
- Celene Rodrigues de Lima,
- Hamine Garcia Hadid,
- Aparecido Floriano Duarte,
- Leonildo Joe Viam,
- Maria Célia Pegolo dos Santos,
- Ana Cristhina Balaniuc,
- Dra. Érica Abel da Silva,
- Paulo Humberto Medeiros,
- Carolina França,
- Dra. Márcia Cristina Leal Coutinho,
- Ervino Martinez,
- João Batista Portela,
- Paulo Freire Azevedo,
- Waldner Miguel Rodrigues,
- Marileide de Oliveira Corrêa,
- Maria Luiza Fernandes,
- Francisco Gonçalves Motta,
- Pietro Falco,
- Vanda de Souza Salles,
- Afonso Celso da Silva,
- João Melo Sobrinho,
- Rosemeire Takahathi,
- Carla Abdulahad Nunes Rios,
- Ronaldo São Romão Sanches,
- Pedro Paulo Moreira,
- Georgia Nantes,
- Ângelo de Oliveira Fernandes,
- Dra.Milena Muzzi Grinfelder,
- Elizabeth Figueiredo de Castro,
- Edson de Saboya e Silva Júnior,
- Luiz Felipe Santa Rita D’Athayde Gall Filho,
- Carolina Miyuki Kurose,
- Luiz Eduardo Simioli,
- Henrique Ribeiro de Oliveira,
- José Luiz Rodrigues Martins,
- Alyne Alves Lemes,
- Manuela Tucunduva,
- Regina Maria Raffaele,
- Sabrina Gargioni,
- Karina Haddad Georges,
- Renato Rodrigues Gualberto Júnior,
- Etiene Queiroz Paim Osiro,
- Carlos Alberto Kazuo Kanno,
- Saulo Figueiredo Guedes,
- Thadeu Striquer,
- Vilmar Alessi.
Colaborou com Tatyane Gameiro