Quando questionado o que motivou sua desistência de concorrer à reeleição... Leia na coluna de hoje

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Cristovão Tezza - Escritor brasileiro



"Há como que um processo de emburrecimento geral,em que Estados funcionam irracionais como pessoas e pessoas agem com a racionalidade de Estados”.

FELPUDA

Quando questionado o que motivou sua desistência de concorrer à reeleição, o senador Nelson Trad Filho tem alegado que foi uma jogada política para não prejudicar o grupo. Nos bastidores, há quem garanta que a “jogada” é ele retornar ao Senado no início de 2031, com eventual eleição, em 2030, de Reinaldo Azambuja ao Governo de MS. Se tudo estiver bem combinadinho mesmo com o eleitor, neste ano Azambuja ganharia uma cadeira de senador e daqui a 4 anos, se for eleito, de governador, Trad iria para o Senado, cumprir o restante do mandato. Vai vendo...

Automática

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que comparecerem para votar nas eleições de outubro próxiimo, não precisarão fazer a verificação da Prova de Vida.Ela ocorrerá de forma automática.

Mais

A verificação vai ocorrer a partir do cruzamento das informações da Justiça Eleitoral com a base de dados do INSS. O procedimento abrange atualmente cerca de 40 milhões de beneficiários ativos, entre aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais.

Annalu Dibo - Foto: Arquivo Pessoal

Ludimila e Oscar Emboaba - Foto: Lu Prezia

Elas

Certas lideranças políticas estão até apostando que Mato Grosso do Sul poderá eleger quase a metade da bancada federal só de mulheres. Dentro do atual cenário, opinião é de que as que mais se destacam são Rose Modesto, Mara Caseiro e Camila Jara. A bancada federal é formada por oito deputados. Assim sendo...

Currículo

Na disputa pelo Senado, Reinaldo Azambuja (PL) apresenta trajetória política mais extensa que a dos demais candidatos. Ele já foi prefeito de Maracaju, deputado estadual, deputado federal e governador por dois mandatos. mandatos. Também conseguiu eleger seu sucessor Eduardo Riedel (PP), em 2022. Agora, Azambuja disputa uma vaga no Senado Federal. O mandato terá oito anos, o que amplia a importância da escolha do eleitor.

Na onda

Capitão Contar (PL) e Soraya Thronicke (PSB) chegaram à política pela onda bolsonarista, mas seguiram caminhos diferentes. Contar exerceu quatro anos de mandato de deputado estadual e depois disputou o Governo de MS, chegando ao segundo turno. Soraya foi eleita senadora e ao longo dos oito anos, mudou sua posição no cenário político nacional, se aproximou de setores da esquerda e filiou-se ao PSB. Agora, tenta renovar seu mandato no Senado. Já Contar mantém atuação política identificada com o campo conservador.

ANIVERSARIANTES

Ulysses de Almeida Serra,

Dra. Ângela Hermínia Sichinel,

Dr. Tarley Ferreira Marques,

Lacy Severo Pupin,

Igor Vilela Pereira,

Antonio Wilson Silveira Souza,

Clarice Maria Nascimento Diogo,

Seluta Tarifa Basaglia,

Valter de Araujo Bogado,

Zulmira Mercedes Lopes Yamada,

Ivone Rojas Franco de Souza,

Wender Vieira Oshiro,

Luiz Carlos Ferreira,

Setembrino Farias de Lima,

Regina da Paixão,

Moyses Carlos Camargo,

Sinelli Karina Frederico Senna,

Santiago Sotto Mendes Filho,

Simone de Oliveira Elias,

Adriana Keiko Hayafuji,

Silvia Marques,

Marlene Marchesi,

Márcio Tuller Espósito,

Dr. Luiz Alberto Ovando,

Ney Silveira,

Dr. Blal Yassine Dalloul,

Adrianny de Oliveira Extrato,

Maria Aparecida dos Santos,

Silvio Pereira Amorim,

Ari Miguel Pettenan,

Eda Jacques Costa,

Alberto de Medeiros Guimarães,

Seme Butrabe Beraldo,

André Luiz Almeida de Araújo,

Marluce Vieira Recalde,

João Marcello Borba Leite,

Jorge Luiz Takahashi,

Carolina de Souza,

Wilson Fernando de Andrade,

Ricardo Planez Diniz,

Dr. Fauze Ferreira Gutierrez,

Valda Maria Garcia Alves,

Emerson Augusto Ramos,

Vanda Anderson,

Mirene Duarte Monteiro Cano,

João Carlos Kohler,

Suela Mello Guerra,

Izauro José de Oliveira,

Ângela Hansen dos Santos,

Célia Franco Silvério Batista,

Sônia Morato Carneiro,

Antônio da Silva Lima,

Marlene de Souza,

Jorge Abrão Baccach Neto,

Alberto Fortes Corrêa Meyer,

Leonice de Fátima Borges Gomes,

Olga dos Santos Ribeiro Kohagura,

Telma Lima de Oliveira,

Dr. Olímpio Giraldo,

Paulo Dorsa,

Andrea Braga Fontoura,

Gislaine Sobreira de Oliveira,

Paulo Sérgio França,

Raquel Leite Ferraro Teixeira,

Albari Ribeiro de Souza,

Celene Rodrigues de Lima,

Hamine Garcia Hadid,

Aparecido Floriano Duarte,

Leonildo Joe Viam,

Maria Célia Pegolo dos Santos,

Ana Cristhina Balaniuc,

Dra. Érica Abel da Silva,

Paulo Humberto Medeiros,

Carolina França,

Dra. Márcia Cristina Leal Coutinho,

Ervino Martinez,

João Batista Portela,

Paulo Freire Azevedo,

Waldner Miguel Rodrigues,

Marileide de Oliveira Corrêa,

Maria Luiza Fernandes,

Francisco Gonçalves Motta,

Pietro Falco,

Vanda de Souza Salles,

Afonso Celso da Silva,

João Melo Sobrinho,

Rosemeire Takahathi,

Carla Abdulahad Nunes Rios,

Ronaldo São Romão Sanches,

Pedro Paulo Moreira,

Georgia Nantes,

Ângelo de Oliveira Fernandes,

Dra.Milena Muzzi Grinfelder,

Elizabeth Figueiredo de Castro,

Edson de Saboya e Silva Júnior,

Luiz Felipe Santa Rita D’Athayde Gall Filho,

Carolina Miyuki Kurose,

Luiz Eduardo Simioli,

Henrique Ribeiro de Oliveira,

José Luiz Rodrigues Martins,

Alyne Alves Lemes,

Manuela Tucunduva,

Regina Maria Raffaele,

Sabrina Gargioni,

Karina Haddad Georges,

Renato Rodrigues Gualberto Júnior,

Etiene Queiroz Paim Osiro,

Carlos Alberto Kazuo Kanno,

Saulo Figueiredo Guedes,

Thadeu Striquer,

Vilmar Alessi.

Colaborou com Tatyane Gameiro