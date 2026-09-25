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Diálogo

Quando questionado o que motivou sua desistência de concorrer à reeleição... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (25)

Ester Figueiredo

25/09/2026 - 00h02
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Cristovão Tezza - Escritor brasileiro

"Há como que um processo de emburrecimento geral,em que Estados funcionam irracionais como pessoas e pessoas agem com a racionalidade de Estados”.

FELPUDA

Quando questionado o que motivou sua desistência de concorrer à reeleição, o senador Nelson Trad Filho tem alegado que foi uma jogada política para não prejudicar o grupo. Nos bastidores, há quem garanta que a “jogada” é ele retornar ao Senado no início de 2031, com eventual eleição, em 2030, de Reinaldo Azambuja ao Governo de MS. Se tudo estiver bem combinadinho mesmo com o eleitor, neste ano Azambuja ganharia uma cadeira de senador e daqui a 4 anos, se for eleito, de governador, Trad iria para o Senado, cumprir o restante do mandato. Vai vendo...

Automática

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que comparecerem para votar nas eleições de outubro próxiimo, não precisarão fazer a verificação da Prova de Vida.Ela ocorrerá de forma automática. 

Mais

A verificação vai ocorrer  a partir do cruzamento das informações da Justiça Eleitoral com a base de dados do INSS. O procedimento abrange atualmente cerca de 40 milhões de beneficiários ativos, entre aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais.

Annalu Dibo Annalu Dibo - Foto: Arquivo Pessoal

 

Ludimila e Oscar Emboaba Ludimila e Oscar Emboaba - Foto: Lu Prezia

Elas

Certas lideranças políticas estão até apostando que Mato Grosso do Sul poderá eleger quase a metade da bancada federal só de mulheres. Dentro do atual cenário, opinião é de que as que mais se destacam são Rose Modesto, Mara Caseiro e Camila Jara. A bancada federal é formada  por oito deputados. Assim sendo...

Currículo

Na disputa pelo Senado, Reinaldo Azambuja (PL) apresenta trajetória política mais extensa que a dos demais candidatos. Ele já foi prefeito de Maracaju, deputado estadual, deputado federal e governador por dois mandatos. mandatos. Também conseguiu eleger seu sucessor Eduardo Riedel (PP), em 2022. Agora, Azambuja disputa uma vaga no Senado Federal. O mandato terá oito anos, o que amplia a importância da escolha do eleitor.

Na onda

Capitão Contar (PL) e Soraya Thronicke (PSB) chegaram à política pela onda bolsonarista, mas seguiram caminhos diferentes. Contar exerceu quatro anos de mandato de deputado estadual e depois disputou o Governo de MS, chegando ao segundo turno. Soraya foi eleita senadora e ao longo dos oito anos, mudou sua posição no cenário político nacional, se aproximou de setores da esquerda e filiou-se ao PSB. Agora, tenta renovar seu mandato no Senado. Já Contar mantém atuação política identificada com o campo conservador.

ANIVERSARIANTES 

  • Ulysses de Almeida Serra,
  • Dra. Ângela Hermínia Sichinel,
  • Dr. Tarley Ferreira Marques,
  • Lacy Severo Pupin, 
  • Igor Vilela Pereira, 
  • Antonio Wilson Silveira Souza,
  • Clarice Maria Nascimento Diogo,
  • Seluta Tarifa Basaglia,
  • Valter de Araujo Bogado,
  • Zulmira Mercedes Lopes Yamada,
  • Ivone Rojas Franco de Souza,
  • Wender Vieira Oshiro,
  • Luiz Carlos Ferreira,
  • Setembrino Farias de Lima,
  • Regina da Paixão,
  • Moyses Carlos Camargo,
  • Sinelli Karina Frederico Senna,
  • Santiago Sotto Mendes Filho,
  • Simone de Oliveira Elias,
  • Adriana Keiko Hayafuji, 
  • Silvia Marques,
  • Marlene Marchesi, 
  • Márcio Tuller Espósito,
  • Dr. Luiz Alberto Ovando, 
  • Ney Silveira, 
  • Dr. Blal Yassine Dalloul,
  • Adrianny de Oliveira Extrato,
  • Maria Aparecida dos Santos,
  • Silvio Pereira Amorim, 
  • Ari Miguel Pettenan,
  • Eda Jacques Costa,
  • Alberto de Medeiros Guimarães,
  • Seme Butrabe Beraldo,
  • André Luiz Almeida de Araújo, 
  • Marluce Vieira Recalde,
  • João Marcello Borba Leite,
  • Jorge Luiz Takahashi,
  • Carolina de Souza,
  • Wilson Fernando de Andrade,
  • Ricardo Planez Diniz,
  • Dr. Fauze Ferreira Gutierrez,
  • Valda Maria Garcia Alves,
  • Emerson Augusto Ramos,
  • Vanda Anderson,
  • Mirene Duarte Monteiro Cano,
  • João Carlos Kohler, 
  • Suela Mello Guerra, 
  • Izauro José de Oliveira,
  • Ângela Hansen dos Santos,
  • Célia Franco Silvério Batista,
  • Sônia Morato Carneiro,
  • Antônio da Silva Lima,
  • Marlene de Souza,
  • Jorge Abrão Baccach Neto,
  • Alberto Fortes Corrêa Meyer,
  • Leonice de Fátima Borges Gomes,
  • Olga dos Santos Ribeiro Kohagura,
  • Telma Lima de Oliveira,
  • Dr. Olímpio Giraldo,
  • Paulo Dorsa,
  • Andrea Braga Fontoura,
  • Gislaine Sobreira de Oliveira,
  • Paulo Sérgio França,
  • Raquel Leite Ferraro Teixeira,
  • Albari Ribeiro de Souza,
  • Celene Rodrigues de Lima,
  • Hamine Garcia Hadid,
  • Aparecido Floriano Duarte,
  • Leonildo Joe Viam,
  • Maria Célia Pegolo dos Santos, 
  • Ana Cristhina Balaniuc,
  • Dra. Érica Abel da Silva, 
  • Paulo Humberto Medeiros,
  • Carolina França,
  • Dra. Márcia Cristina Leal Coutinho,
  • Ervino Martinez,
  • João Batista Portela,
  • Paulo Freire Azevedo,
  • Waldner Miguel Rodrigues,
  • Marileide de Oliveira Corrêa,
  • Maria Luiza Fernandes,
  • Francisco Gonçalves Motta,
  • Pietro Falco,
  • Vanda de Souza Salles,
  • Afonso Celso da Silva,
  • João Melo Sobrinho,
  • Rosemeire Takahathi,
  • Carla Abdulahad Nunes Rios,
  • Ronaldo São Romão Sanches,   
  • Pedro Paulo Moreira,
  • Georgia Nantes, 
  • Ângelo de Oliveira Fernandes,
  • Dra.Milena Muzzi Grinfelder,
  • Elizabeth Figueiredo de Castro, 
  • Edson de Saboya e Silva Júnior,
  • Luiz Felipe Santa Rita D’Athayde Gall Filho, 
  • Carolina Miyuki Kurose,
  • Luiz Eduardo Simioli, 
  • Henrique Ribeiro de Oliveira,
  • José Luiz Rodrigues Martins,  
  • Alyne Alves Lemes,
  • Manuela Tucunduva,
  • Regina Maria Raffaele,
  • Sabrina Gargioni,
  • Karina Haddad Georges,
  • Renato Rodrigues Gualberto Júnior,
  • Etiene Queiroz Paim Osiro,
  • Carlos Alberto Kazuo Kanno,
  • Saulo Figueiredo Guedes,
  • Thadeu Striquer,
  • Vilmar Alessi.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Réveillon 2027

Bonito confirma show gratuito de Ícaro e Gilmar no Ano Novo

Anúncio foi antecipado para setembro para que turistas possam se programar com passagens, hotéis e passeios

23/09/2026 10h25

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Letreiro de Bonito na Praça da Liberdade

Letreiro de Bonito na Praça da Liberdade Crédito: Divulgação/Prefeitura de Bonito (MS)

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Dupla Ícaro & Gilmar é a primeira atração confirmada no Réveillon 2027 em Bonito, município turístico localizado a 297 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a prefeitura, o show ocorrerá na noite de 31 de dezembro de 2026, quinta-feira, na Praça da Liberdade, situada na rua Pílad Rébua, centro da cidade.

O evento é gratuito e aberto ao público. Outras atrações serão anunciadas pela prefeitura nas próximas semanas.

Além de shows, a festa de Ano Novo em Bonito promete queima de fogos silenciosa, contagem regressiva para 2027, gastronomia regional, entre outras atrações.

O anúncio foi antecipado para setembro para que turistas possam se programar com passagens, hotéis e passeios na virada do ano.

A divulgação antecipada também colabora com pousadas, agências de turismo e restaurantes, para que possam se preparar para o movimento intenso de fim de ano.

“Queremos que as pessoas tenham tempo para se organizar e planejar a viagem para Bonito. Sabemos que muitos visitantes vêm de outras regiões do Brasil e que, para uma viagem de fim de ano, é importante fazer as reservas com antecedência. Anunciar uma atração nacional como Ícaro e Gilmar também ajuda a divulgar Bonito e pode atrair ainda mais visitantes para o município, movimentando toda a nossa cadeia turística. Estamos preparando uma programação especial para a virada e, nas próximas semanas, vamos anunciar novas atrações”, pontuou o prefeito Josmail Rodrigues.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Bonito para saber o valor que o show custou aos cofres públicos, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

NOVO ESPAÇO

Campo Grande: Tiradentes estreia feira na Lagoa Itatiaia neste domingo

Evento começa às 16h e terá shows de pagode, gastronomia e artesanato

23/09/2026 09h45

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Pôr do sol na Lagoa Itatiaia será um dos destaques durante as edições na feira

Pôr do sol na Lagoa Itatiaia será um dos destaques durante as edições na feira Divulgação

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Campo Grande terá uma nova feira, a partir deste domingo (27), ao redor da Lagoa Itatiaia, no bairro Tiradentes. A "Feira da Lagoa" estreia com expositores, gastronomia e shows das bandas Pagode 67 e Tribo 67, a partir das 16h.

O projeto na Lagoa Itatiaia tem como objetivo combinar a economia criativa com gastronomia, música, empreendedorismo e ocupação afetiva do espaço urbano. A proposta da Feira da Lagoa é transformar o fim da tarde de domingo em uma experiência, onde as pessoas possam chegar sem pressa, caminhar entre os expositores, conhecer marcas e produtores locais, experimentar sabores, encontrar amigos e aproveitar um dos cartões-postais naturais de Campo Grande.

A estreia reunirá empreendedores de diferentes segmentos, entre artesanato, produtos autorais, moda, decoração, economia criativa e gastronomia. 

Quem comanda o projeto

À frente do projeto estão Carina Zamboni, Denise Zamboni, Fernanda Gutierrez Steffen e Marcelo Comassetto Almeida, que reúnem experiências no empreendedorismo, na produção de feiras e também na vivência direta com os expositores.

Fernanda conheceu esse universo inicialmente como expositora e hoje também integra a organização da Feira Mixturô, Feira Bosque da Paz e Feira da Lagoa. Marcelo é empresário e aproximou-se do movimento a partir da experiência com a Feira Bosque da Paz.

Já Carina e Denise acumulam a experiência da criação e gestão de projetos que ajudaram a fortalecer o circuito de feiras de economia criativa em Campo Grande.

Para Carina Zamboni, a Feira da Lagoa foi pensada a partir da própria dinâmica do espaço e da relação que a população já mantém com a região. 

“A Lagoa Itatiaia já é um lugar de encontro. Tem gente que vem caminhar, trazer as crianças, conversar, ver o pôr do sol. Então, desde o início, a nossa preocupação foi não chegar com uma feira pronta e simplesmente colocá-la ali. Queremos que a feira tenha a identidade da Lagoa e que, com o tempo, também passe a fazer parte da memória afetiva de quem frequenta o espaço”, afirma.

Para os organizadores, a estreia também representa a ampliação de uma rede que já vem movimentando pequenos negócios, artistas, produtores independentes e marcas autorais em Campo Grande.

Domingo como estratégia de encontro

A escolha pelo domingo também faz parte da estratégia do projeto. A ideia é ocupar um período em que as pessoas naturalmente procuram programas mais leves, ao ar livre e que possam ser compartilhados com a família e os amigos.

“Escolhemos o domingo porque entendemos que existe uma oportunidade muito interessante nesse horário de fim de tarde. É um momento em que as famílias estão juntas, em que as pessoas querem sair de casa, mas sem necessariamente entrar na rotina mais acelerada de sexta ou sábado à noite. A feira nasce para ser esse programa: você pode passar rapidamente, mas também pode chegar às quatro da tarde e perceber que ficou até a noite”, explica Carina.

Segundo ela, a expectativa é que a Feira da Lagoa consiga construir público próprio e, ao mesmo tempo, ampliar as oportunidades para quem vive da economia criativa.

“A nossa expectativa para esta primeira edição é muito positiva, mas queremos que esse crescimento seja orgânico. Que o público conheça, volte, indique para outras pessoas e comece a colocar a Feira da Lagoa na agenda. Para os expositores, isso significa abrir mais uma janela de comercialização e de relacionamento com o público. Para a cidade, significa ganhar mais um espaço de convivência, cultura e empreendedorismo”, completa.

Corredores temáticos

Na Lagoa Itatiaia, a organização decidiu por não reproduzir o formato tradicional das outras feiras. Desta vez, o desenho do evento foi pensado a partir das características do local, inclusive na organização espacial.

Os corredores receberam nomes que dialogam com a paisagem: Rua Horizonte, Rua Entardecer, Rua Brisa, Rua Pôr do Sol e Rua Sol Nascente. Já a área dedicada à gastronomia será a Vila dos Sabores, além do espaço reservado para o palco e a programação musical.

A intenção é fazer com que o visitante entenda a feira também como um percurso, descobrindo produtos, experiências e sabores à medida que circula pelo espaço.

 

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