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Felpuda

Quem está distribuindo sorrisos de orelha a orelha é o ex-governador...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (8)

Ester Figueiredo

08/06/2026 - 00h03
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Caio Fernando Abreu - escritor brasileiro
"Muita coisa que ontem parecia importante ou significativa amanhã virará pó no filtro da memória.  Mas o sorriso (...) ah, esse resistirá a todas as ciladas do tempo”

 

FELPUDA

Quem está distribuindo sorrisos de orelha a orelha é o ex-governador Reinaldo Azambuja. Junho, mês que antecede as convenções partidárias, chegou trazendo um presente daqueles para sua pré-campanha ao Senado. O inquérito do caso JBS, e que certamente seria explorado à exaustão pelos adversários, foi parar no arquivo, por decisão do STF. Com a pedra retirada do caminho, Azambuja ganha fôlego para seguir na disputa sem carregar esse peso político. Melhor ainda: as pesquisas de credibilidade continuam colocando seu nome entre os favoritos. Portanto...

Lá e cá

Diferentemente do cenário na Assembleia de MS, onde a bancada do PL reúne sete integrantes, na Câmara de Campo Grande esse número é de apenas três vereadores entre os 29 integrantes. O trio é formado por Ana Portela, André Salineiro e Rafael Tavares.

Mais

Ana é filha do Tenente Portela, amigo pessoal de Jair Bolsonaro. Salineiro, que é policial federal, já foi vereador, enquanto Tavares foi deputado estadual pelo PRTB, mas acabou cassado porque à época seu partido desrespeitou a legislação sobre cota de gênero.

Wagner Bertoli e Eléa Rocha Bertoli

 

Petra Fiorin Fracaro

Reta final

Entre os dias 20 de julho e 5 de agosto serão realizadas as convenções para deliberar sobre coligações e escolha de candidatos para a disputa eleitoral. Mas, neste mês, começará o vale-tudo em alguns partidos, incluindo fogo amigo. Isso, para desestabilizar pré-candidaturas proporcionais (deputados estaduais e federais). Nas eleições deste ano não está sendo diferente em MS, tendo em vista que muitos atritos e desistências estariam ocorrendo. Afinal, como diz o ditado, “barata esperta não atravessa galinheiro”.

Mais calma

Para o Executivo, a situação aparentemente estaria mais calma com pré-candidatos já escolhidos. Eduardo Riedel (União Progressista formada pelo PP, seu partido, e União Brasil), que terá apoio do PL, e outros partidos de centro-esquerda; Fábio Trad, lançado pelo PT; João Henrique Catan, do Novo; Lucien Resende, do PSOL e Renato Gomes, do DC. Até o dia15 de agosto, as candidaturas deverão ser registradas na Justiça Eleitoral. Algumas surpresas poderão acontecer.

“Batalha”

A disputa pela presidência da Fecomércio-MS promete capítulos extras. A vitória da chapa de oposição sobre a atual diretoria, por apenas um voto de diferença, segue “causando”. Após terem pedidos negados para suspender o resultado da eleição, sindicatos ligados à situação anunciam nova investida no Tribunal do Trabalho. No comando há 16 anos, o grupo já havia sinalizado a “batalha”, ao registrar em ata que o resultado era apenas “provisório”.

Aniversariantes

Leonardo de Almeida Gralha,
Sebastiana Cunha Barbosa,
João Valmir Tontini,
Tathiany Kléia da Silva Verone Parron,
Bruno Guimarães Brasil,
Alaide Alves de Macedo,
Gilsano Costa,
Maria Angélica Sanches Navarro,
Laucídio Coelho Neto,
Antonio Tibana,
Estacio de Souza,
José de Barros Netto,
Albertina Maria de Oliveira,
Diego Giuliano Dias de Brito,
Mário Fernandes Barbosa,
Rubens Prevatto,
Ernesto Pereira Gazal,
Luis Henrique Gironde Madalena,
Arnaldo Zambom,
Sérgio Ocampos Pissurno,
Cassio Castro,
Abel Rezende,
Márcio Rogério de Camillo,
Dr. Luiz Antônio Monteiro Simões,
Dra. Adriane Cristina Bovo,
Amélia Riroko Miyashiro Tobaru,
Honório Rodolpho Hattge,
Marlene do Amaral Moraes,
Márcio Belone,
João Batista da Silveira Milagres,
Cícero Prentice Barbosa Júnior,
Ivana Schwanz da Costa Marques,
Matildes Zorrilha Vogado,
Zulma Maria Silva Gonçalves,
Joel Luiz Monteiro,
Maria Eduarda Barros,
Paulo Roberto Portella,
Indiana Rondon Giugni,
Elim Batista Borges,
Edviges Coelho Derzi,
Anderson Anunciação,
Zeferina José de Arruda,
Osvaldo Gordo Filho,
Daniela Barreto Saalfeld,
Leida Aparecida de Souza Couto,
Dr. Hélvio Freitas Pissurno,
José de Souza,
Mercedes Gauto,
Oséias Ferreira de Rezende Gil,
Fernando Alves de Oliveira,
Ancomárcio Barbosa de Oliveira,
Edna Maria Lopes da Silva,
Daniel Silva Mattos,
Mauro César Pereira de Miranda,
Valéria Gazzanelli Giovenazzio,
Vera Regina Sapiezinski,
Eliane Ruiz,
Flávio Garcia da Silveira Neto,
Mário Márcio Siqueira,
Elisabeth Dias Sollitto,
Florípedes Matos,
Antonio Petenatti,
Guilherme da Silva Telles,
Leonardo Vieira,
Francisco Teixeira Coelho,
Adão José Mendes,
Hudson Roberto Sanches,
Antônio Diniz Ferreira dos Santos,
Moacir Saturnino de Lacerda,
Arnaldo Jordão de Almeida Serra,
Maria Irailza Gomes Pereira,
Josiane Brites Azevedo,
Marcelo de Assis Sandym,
Francisco das Chagas Silva,
Carlo Daniel Coldibelli Francisco,
Elizângela Ferreira Peralta,
Flávia Guedes Colombo,
Mauro César Cardoso Coquemala,
Frederico Favaro,
Idalina Rosa Geraldes Brandão,
Nelie Martins de Moura,
Dalva Maria Alves,
Antonio Carlos de Melo,
Marciano de Oliveira Silva,
Nivaldo Strogueia,
Janai Pompeu Silva,
Mary Azuaga Berg de Almeida,
Mara de Azambuja Salles,
Cláudia Guimarães Vieira de Souza,
Paulo Affonso de Toledo,
Josué Rubim de Moraes,
Dr.Fábio Kanomata,
Adonir Rocha Both,
Cristiane dos Santos Gomes,
Flaviana Brito de Miranda,
Tarcio Quinta Reis,
Renato Farias de Souza,
Marcelo Monteiro Padial,
Ana Flávia da Costa Oliveira Vieira,
Bruna Berguerand,
Marcos Antonio Montagna,
Arlete Viana de Almeida Martins da Silva,
Tales Trajano dos Santos,
Cristiany Incerti de Paiva,
Elizabeth Flores Margarejo Cristaldo,
Naudirene dos Santos Pinheiro,
Eliane Iguchi Nicolau,
Deberton Máximo,
Genaro Orosco. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 08 e 13 de junho. Momento favorável para fortalecer e estabilizar

Como carta regente, a Rainha de Ouros sinaliza uma fase favorável para cultivar prosperidade, fortalecer a estabilidade emocional e investir no seu bem-estar de forma prática e consistente

07/06/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 08 e 13 de junho. Momento favorável para fortalecer e estabilizar

A energia do Tarô da semana entre 08 e 13 de junho. Momento favorável para fortalecer e estabilizar Foto: Divulgação

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A Rainha de Ouros rege a semana, trazendo uma energia de prosperidade, acolhimento e construção consciente. Sua presença sugere um período em que o foco se volta para aquilo que sustenta a vida de forma concreta: os relacionamentos que oferecem segurança, os projetos que amadurecem com o tempo, o conforto do lar, o cuidado com o corpo e a valorização das conquistas já alcançadas.

Curiosamente, essa energia dialoga de maneira muito harmoniosa com os acontecimentos que marcam este período do ano: o início da Copa do Mundo, as celebrações juninas e o Dia dos Namorados. Embora pareçam temas distintos, todos falam, em alguma medida, sobre pertencimento, afeto, abundância e a capacidade de compartilhar experiências significativas com outras pessoas.

Os primeiros dias da semana favorecem boas notícias, encontros agradáveis, oportunidades de crescimento e momentos de celebração compartilhada. Há uma atmosfera de entusiasmo e expansão que convida à convivência, ao fortalecimento dos vínculos e à criação de novas memórias.

O início da Copa do Mundo acrescenta uma camada simbólica interessante a esse cenário. Quando pensamos em grandes competições esportivas, normalmente associamos o evento à disputa e ao desempenho. A Rainha de Ouros, porém, convida a observar outro aspecto igualmente importante: a capacidade que esses eventos têm de reunir pessoas.

Ela está presente na família que se organiza para assistir aos jogos, nos amigos que se encontram para torcer juntos, na mesa preparada para receber convidados e nos pequenos rituais que transformam uma partida em uma experiência compartilhada.

Este Arcano revela que as pessoas se sentem bem-vindas em sua presença, seguras ao seu lado e confiantes em você. Seu valor é inestimável.

A Rainha nos lembra que o verdadeiro valor de muitos acontecimentos não está apenas no resultado final, mas nas memórias construídas ao longo do caminho.

Os aspectos astrológicos desta sexta-feira (12/6), Dia dos Namorados, estimulam a coragem emocional e a comunicação franca. É uma excelente oportunidade para revelar o que sente, esclarecer mal-entendidos e fortalecer relacionamentos por meio da autenticidade.

A Rainha de Ouros não personifica o amor idealizado dos contos de fadas. Seu amor é terreno, sólido e verdadeiro. Ele se expressa por meio do cuidado, da escuta, do apoio e da construção diária de segurança e confiança.

Enquanto outras energias celebram a intensidade da paixão, a Rainha ensina que o amor também se revela nos pequenos gestos de dedicação e presença. Sua pergunta não é "Quanto eu amo?", mas sim: "Como posso tornar a vida de quem amo melhor?"

Por isso, nesta semana, muitas demonstrações de amor podem surgir através de pequenos gestos cotidianos: preparar uma refeição especial, ajudar alguém em uma dificuldade prática, organizar planos em conjunto ou simplesmente reservar tempo para estar verdadeiramente presente.

Amor e Relacionamentos

Nos relacionamentos, a Rainha de Ouros sugere uma fase de conforto, cumplicidade e apreciação das conquistas construídas a dois. É uma energia que valoriza o compromisso, o cuidado mútuo e os prazeres simples da vida compartilhada.

Para quem está solteiro(a), a carta sugere um momento de autovalorização. Você reconhece seu próprio valor e compreende que merece uma relação sólida e equilibrada. Por isso, tende a ser mais seletivo(a) em suas escolhas, buscando alguém que realmente agregue à sua vida e compartilhe dos mesmos valores.

Dinheiro e Carreira

Na vida profissional, a Rainha de Ouros é um excelente presságio. Ela simboliza competência, organização, visão prática e capacidade de transformar esforço em resultados concretos. É a energia de quem administra recursos com sabedoria e constrói o sucesso de forma consistente e sustentável.

No campo financeiro, a carta aponta prosperidade, estabilidade e independência. Os investimentos e decisões tomadas com responsabilidade tendem a produzir bons resultados. Embora permita desfrutar de conforto e qualidade de vida, a Rainha de Ouros também ensina a importância de gastar com consciência, priorizando aquilo que realmente tem valor e durabilidade.

Esta é uma ótima oportunidade para se permitir alguns confortos e desfrutar das coisas que lhe trazem satisfação, sem culpa ou excessos. Aproveite os prazeres da vida, valorize suas conquistas e lembre-se: você também merece receber o cuidado e a abundância que tanto oferece aos outros.

Como arquétipo, a Rainha de Ouros é uma das figuras mais acolhedoras do Tarô. Ela representa a capacidade de criar estabilidade sem perder a sensibilidade, de administrar recursos sem esquecer as pessoas e de construir prosperidade sem abrir mão do prazer de viver.

Sentada em seu jardim fértil, ela contempla a moeda que repousa em seu colo — símbolo dos frutos de seus esforços. Seu olhar não está voltado para aquilo que ainda falta, mas para aquilo que já foi construído.

A Rainha de Ouros também nos ensina a valorizar os prazeres simples da vida. Ela nos convida a perceber o conforto da própria casa, o sabor de uma refeição preparada com atenção, o calor de uma conversa sincera, a beleza de uma tradição compartilhada e a segurança dos vínculos construídos ao longo do tempo.

Sua prosperidade vai muito além do dinheiro. Ela está na sensação de pertencimento, nos relacionamentos confiáveis, na estabilidade emocional e na capacidade de apreciar aquilo que já existe.

A Rainha de Ouros nos lembra que a verdadeira prosperidade não está apenas naquilo que conquistamos, mas naquilo que escolhemos cultivar todos os dias. Sonhos, relacionamentos, projetos e até a própria felicidade exigem presença, atenção e dedicação.

Nesta semana, a Rainha de Ouros convida cada um de nós a reconhecer o valor das pequenas coisas que sustentam a vida diariamente: a mesa ao redor da qual as pessoas se reúnem, os vínculos que permanecem, as tradições que atravessam gerações e os gestos silenciosos de cuidado que tornam o mundo um lugar mais acolhedor.

Tanto as festas juninas quanto a Copa do Mundo compartilham um elemento essencial que dialoga profundamente com a energia desta carta: o poder de reunir pessoas. Seja ao redor de uma fogueira, de uma mesa farta ou diante da televisão para torcer pelo mesmo time, esses momentos fortalecem laços, criam memórias afetivas e reforçam o sentimento de pertencimento que a Rainha de Ouros tanto valoriza.

Entre bandeirinhas coloridas, jogos de futebol, declarações de amor e encontros familiares, a Rainha de Ouros nos lembra que muitos dos maiores tesouros da vida já estão presentes ao nosso redor. Basta desacelerar o suficiente para percebê-los e agradecer por tudo aquilo que continua florescendo.

Uma boa semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Capa da semana - Especial 5 anos Correio B+

Primeira Capa de Aniversário - Entrevista exclusiva com a atriz Nathalia Dill

"Acho que o mais bonito da atuação é justamente essa possibilidade infinita de experimentar universos diferentes."

07/06/2026 11h00

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Primeira Capa de Aniversário - Entrevista exclusiva com a atriz Nathalia Dill

Primeira Capa de Aniversário - Entrevista exclusiva com a atriz Nathalia Dill Foto: Thais Cunha

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Com uma trajetória marcada por personagens memoráveis na televisão, no cinema e no teatro, Nathalia Dill consolidou-se como um dos nomes mais respeitados de sua geração na dramaturgia brasileira. Nascida no Rio de Janeiro, a atriz iniciou sua carreira artística nos palcos em 2005, em montagens como A Glória de Nelson e Jogos na Hora da Sesta.

Pouco depois, fez sua estreia na televisão em uma participação na série Mandrake, da HBO, mas foi em 2007 que ganhou projeção nacional ao interpretar a vilã Débora Rios em Malhação, papel que a revelou para o grande público e lhe rendeu seus primeiros prêmios e indicações.

O reconhecimento nacional abriu caminho para uma sequência de protagonistas e personagens de destaque na TV Globo. Em 2009, viveu Maria Rita, a Santinha de Paraíso, conquistando o público ao lado de Eriberto Leão.

No ano seguinte, brilhou em Escrito nas Estrelas, interpretando os papéis de Viviane e Vitória, atuação que lhe garantiu o Prêmio Extra de Televisão de Melhor Atriz. Em seguida, integrou elencos de produções de sucesso como Cordel Encantado, onde interpretou a corajosa Doralice Peixoto; Avenida Brasil, fenômeno de audiência e repercussão internacional; Joia Rara; e Alto Astral, novela na qual voltou ao posto de protagonista.

Ao longo da carreira, Nathalia demonstrou grande versatilidade ao transitar entre heroínas, mocinhas, personagens cômicas e antagonistas. Entre seus trabalhos mais marcantes estão a vilã Branca Farto, de Liberdade, Liberdade; as gêmeas Júlia e Lorena, em Rock Story; a moderna e determinada Elisabeta Benedito, protagonista de Orgulho e Paixão; e Fabiana, uma das grandes vilãs de A Dona do Pedaço, personagem que conquistou destaque nacional e recebeu reconhecimento da crítica e do público.

Paralelamente à televisão, a atriz construiu uma carreira sólida no cinema. Em 2012, protagonizou o longa Paraísos Artificiais, dirigido por Marcos Prado, trabalho que lhe rendeu elogios da crítica especializada e uma indicação ao Prêmio Guarani de Cinema na categoria Melhor Atriz.

Ela também integrou o elenco de produções como Tropa de Elite, Feliz Natal, Apenas o Fim, Por Trás do Céu, Um Casal Inseparável e Incompatível, ampliando sua atuação para diferentes gêneros e linguagens audiovisuais.

Primeira Capa de Aniversário - Entrevista exclusiva com a atriz Nathalia Dill                                       Primeira Capa de Aniversário - Entrevista exclusiva com a atriz Nathalia Dill - Divulgação

Nos palcos, Nathalia manteve uma presença constante ao longo dos anos, participando de montagens como A Agonia do Rei, Fulaninha e Dona Coisa e da aclamada peça Três Mulheres Altas, de Edward Albee, dividindo cena com Suely Franco e Deborah Evelyn em uma produção que percorreu diversas cidades brasileiras.

Em 2024, retornou ao horário das sete da TV Globo como a protagonista Vênus Mancini em Família É Tudo, reforçando sua conexão com o grande público.

Já em 2025, integrou o elenco de Guerreiros do Sol, produção inspirada no universo do cangaço, ampliando ainda mais sua galeria de personagens marcantes. Atualmente, voltou ao horário nobre da emissora em Quem Ama Cuida, reafirmando sua relevância na dramaturgia nacional.

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, Nathalia Dill acumulou importantes reconhecimentos, entre eles o Prêmio Extra de Televisão, o Prêmio Jovem Brasileiro, o Prêmio Contigo! de TV e diversas indicações em premiações de televisão, cinema e teatro.

Com talento, versatilidade e uma constante busca por novos desafios artísticos, a atriz segue construindo uma trajetória sólida e admirada pelo público e pela crítica.

A atriz Nathalia Dill está no ar na novela das 21h da TV Globo, Quem Ama Cuida, escrita por Walcyr Carrasco e com direção de Amora Mautner. Na trama, ela dá vida a Francesca, uma personagem misteriosa que promete movimentar a história ao se envolver diretamente com o personagem de Tony Ramos.

Vivendo um momento de forte presença na televisão, Nathalia está atualmente em três produções exibidas simultaneamente: na reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo, na novela Guerreiros do Sol e, agora, prestes a estrear no horário nobre.

A atriz também acaba de completar 40 anos, em uma fase de amadurecimento pessoal e profissional que dialoga diretamente com os desafios da nova personagem.

Hoje Nathalia abre um circuito de celebrações com a gente, 5 anos de Correio B+. Ela é a primeira Capa de um especial de comemorações do nosso Caderno que teve a sua estreia em junho de 2021 aqui no Correio do Estado, maior jornal do MS. Então vamos iniciar os trabalhos com essa entrevista exclusiva com a atriz Nathalia Dill!

Primeira Capa de Aniversário - Entrevista exclusiva com a atriz Nathalia DillHoje a atriz Nathalia Dill abre um circuito de celebrações com a gente, 5 anos de Correio B+. Ela é a primeira Capa exclusiva de um especial de comemorações do nosso Caderno. Foto: Thais Cunha - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você está no ar simultaneamente em três produções diferentes. Como tem sido viver esse momento tão especial da carreira?
ND - É muito curioso porque são três trabalhos de momentos completamente diferentes da minha trajetória, mas que acabam se encontrando agora diante do público.

Tem a Francesca, em "Quem Ama Cuida", que é uma personagem inédita e cercada de mistério; tem "Guerreiros do Sol", minha primeira novela para o streaming e só agora chegou na TV aberta; e tem a Deborah, de "Avenida Brasil", reaparecendo para uma nova geração. É um presente poder revisitar diferentes fases da minha carreira ao mesmo tempo e perceber como cada personagem continua encontrando seu espaço junto ao público.

CE - Francesca se tornou um dos assuntos mais comentados da novela. Como você recebeu a repercussão em torno dessa personagem tão enigmática?
ND - Com muita alegria. Quando recebi o convite e li os primeiros capítulos, percebi que existia um mistério muito bem construído, mas a gente nunca imagina exatamente como o público vai reagir.

O mais divertido é acompanhar as teorias. As pessoas criam histórias, levantam hipóteses e observam cada detalhe. Isso mostra o quanto elas estão envolvidas com a trama. Como atriz, é muito gratificante participar de uma personagem que desperta tanta curiosidade.

CE - O público ainda tenta entender quem é Francesca. O que mais te atraiu nela quando recebeu o papel?
ND - Justamente essa camada de mistério. Ela não se apresenta de forma óbvia e carrega muitas informações que vão sendo reveladas aos poucos. Isso é muito interessante para o ator porque exige um trabalho de composição mais delicado.

Eu precisei entender toda a trajetória dela para conseguir dosar aquilo que seria mostrado em cada cena. É uma personagem que desafia constantemente tanto quem interpreta quanto quem assiste.

E o que torna a novela fascinante, sendo uma obra aberta, é que a gente realmente não sabe para onde a personagem vai. Tenho uma noção da história dela, mas até onde ela pode chegar, só o tempo vai dizer.

CE - Francesca contracena diretamente com o personagem de Tony Ramos. Como tem sido essa parceria?
ND - Maravilhosa. O Tony é um ator extraordinário, mas também um colega extremamente generoso, eleva o trabalho de todo mundo ao redor. Contracenar com ele é uma oportunidade de aprendizado diário. Além disso, existe uma troca muito respeitosa e leve nos bastidores, o que torna o processo ainda mais especial.

CE - Esta é mais uma parceria com Walcyr Carrasco e também com a diretora Amora Mautner. Como é reencontrar profissionais com quem você já possui uma história?
ND - Existe uma confiança construída ao longo dos anos. Tanto o Walcyr quanto a Amora são profissionais que admiro muito e que têm uma capacidade impressionante de se reinventar. Quando você reencontra pessoas que já conhecem o seu trabalho, existe uma segurança maior para arriscar e experimentar novos caminhos. Ao mesmo tempo, cada projeto traz desafios inéditos e isso mantém tudo muito vivo.

CE - O sucesso das redes sociais tem mostrado uma audiência cada vez mais participativa. Você acompanha as reações do público?
ND - Acompanho dentro do possível. Acho muito interessante observar como a novela se transformou em uma experiência coletiva. As pessoas comentam enquanto assistem, criam teorias e compartilham emoções em tempo real.

É claro que procuro manter um equilíbrio saudável, mas gosto de perceber como os personagens reverberam fora da tela. Isso ajuda a entender o impacto que a história está gerando.

Primeira Capa de Aniversário - Entrevista exclusiva com a atriz Nathalia DillHoje a atriz Nathalia Dill abre um circuito de celebrações com a gente, 5 anos de Correio B+. Ela é a primeira Capa exclusiva de um especial de comemorações do nosso Caderno. Foto: Thais Cunha - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - "Guerreiros do Sol" também está chegando a um público ainda maior na TV aberta. O que esse projeto representa para você?
ND - Representa um trabalho pelo qual tenho muito orgulho. Foi uma produção feita com muita dedicação, que mergulha em um universo rico da nossa cultura. Chegou primeiro na Globoplay e agora na TV aberta, e acho bonito quando uma obra ganha novas oportunidades de ser descoberta. É legal ter essa perspectiva do alcance também de cada plataforma.

CE - Rever "Avenida Brasil" no Vale a Pena Ver de Novo desperta memórias especiais?
ND - Muitas. "Avenida Brasil" foi um marco na teledramaturgia brasileira e também na minha trajetória. É impossível não sentir um carinho enorme ao rever cenas, lembrar dos bastidores e reencontrar aqueles personagens. Se passaram quase 15 anos de lá pra cá e me considero uma atriz com muito mais estofo e recursos, o que é natural. Eu quero sempre que o meu próximo trabalho seja melhor que o anterior.

CE - Recentemente você completou 40 anos. Como tem vivido essa nova fase da vida?
ND - Tenho vivido com bastante tranquilidade. Acho que o tempo traz uma liberdade muito bonita. Hoje me sinto menos preocupada em atender expectativas externas e mais conectada com aquilo que realmente faz sentido para mim. Existe uma maturidade que não vem apenas da idade, mas das experiências acumuladas. Estou em um momento de valorização das escolhas.

CE - Depois de tantos anos de carreira e vivendo um momento tão intenso na televisão, o que ainda te motiva como artista?
ND - A curiosidade. Acho que ela continua sendo o motor principal. Gosto de conhecer pessoas através dos personagens, explorar universos diferentes e me desafiar constantemente. Cada trabalho me transforma de alguma forma.

E o que esse momento me mostra, com três personagens tão distintas chegando ao público ao mesmo tempo, é que as escolhas que fiz ao longo da carreira foram construindo algo que tem consistência. Sempre vou sentir essa vontade de aprender, experimentar e contar histórias, porque sou apaixonada por essa profissão.

 

 

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