Quem sonhava com caviar para bancar a campanha talvez tenha de rever o... Leia na coluna de hoje

Hannah Arendt - Politica Alemã
"Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime”.
FELPUDA
Quem sonhava com caviar para bancar a campanha talvez tenha de rever o cardápio. Em MS, a expectativa por mesa farta de recursos não se confirmou. Eles seguem decisão de distribuição interna e prestação de contas definidas pela Justiça Eleitoral. O total soma bilhões em todo o país, mas a divisão entre partidos e candidaturas obedece a critérios específicos. E como verba não cai do céu, o banquete imaginado poderá virar sopinha rala. Afinal, entre o cardápio prometido e o servido, existe um fator chamado prioridade.E salve-se quem puder!
Improbidade
O STJ reverteu decisão do TJMS e determinou o prosseguimento da ação de improbidade contra o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro. A ação, movida pelo MPMS, apura suposta promoção pessoal com uso de recursos públicos em eventos festivos do município.
Mais
Segundo o Ministério Público, os gastos teriam alcançado cerca de R$ 3 milhões durante a gestão. O STJ entendeu que a apuração das responsabilidades deve prosseguir e que eventual dolo tem que ser analisado na fase de instrução do processo.
Carente
Na avaliação de algumas lideranças políticas, a campanha de 2026 está entre as mais carentes de propostas dos últimos tempos. Em vez de apresentar ideias capazes de conquistar o eleitor, o que se vê é o denuncismo ocupando cada vez mais espaço. O confronto político, dizem, vem prevalecendo sobre a discussão de projetos. Ao eleitor, resta esperar que apareçam propostas antes de chegar a hora de votar. Sei não.
Mesma língua
A crise que envolve o STF teve curioso efeito de colocar deputados de esquerda, direita e centro falando praticamente a mesma língua na Assembleia Legislativa de MS. O petista Pedro Kemp levou o assunto à tribuna e defendeu providências contra ministros e políticos envolvidos no escândalo do Banco Master. A manifestação recebeu apoio dos colegas Coronel David (PL), Junior Mochi (MDB) e Rinaldo Modesto (União Brasil). Pelo menos nesse episódio, ideologias foram momentaneamente deixadas de lado.
Disputa
Nos meios políticos, a avaliação é de que as duas deputadas estaduais que disputam a reeleição poderão enfrentar dificuldades para alcançar novamente seus mandatos. Ambas possuem base eleitoral em Dourados, justamente onde estaria ocorrendo congestionamento de candidaturas femininas. Todas chegam com pretensões sérias e disposição para brigar voto a voto. Nesse cenário, uma candidatura poderá acabar tirando espaço da outra.
ANIVERSARIANTES
- Dra. Catarina Maria Fagundes Magalhães,
- Maria Clara Pontes Alvares,
- Dra. Ellen Priscile Xandu Kaster Franco,
- Larissa Moraes Cantero Pereira,
- Patricia Jacob de Brito,
- Argemiro Rodrigues Machado,
- Catarina Yukiko Tsuge,
- Jaime Carlos de Oliveira Filho,
- Arnildo Ferre Irbe,
- Marcelo Ferreira Miranda,
- Nilson Neves Barbosa,
- Rita Hildebrand Almeida,
- Stelvia Gomes Moreno,
- Edson dos Santos Sales,
- Thietre Pires,
- Thiago Sartori Dib,
- Mário Sérgio Vasquez Dorneles,
- Jacson Mateus Alba,
- João Bosco Homem de Carvalho Filho,
- Julliane Suzzie Ramos de Lima,
- Joel Pizzini,
- Dr. Alfredo Alves Bobadilha,
- Odilson Vitório,
- Luana Rodrigues do Nascimento,
- Marcio Irala de Lima,
- Andréia Regis Guimarães,
- Oscar Inácio Peixer,
- Luiza Cantero Faria,
- Pedro dos Santos Filho,
- José Corrêa Filho,
- Maria Auxiliadora Ferraz,
- Dr. Antônio Silveira Leite,
- Eliane Ferreira Kruki,
- Narimã de Oliveira Costa,
- Maria Neide Romero,
- Adélia Sebastiana Simioli,
- Maria Madalena Conte,
- Wanda Girão Faria,
- André Luiz Nacer de Souza,
- Roberto da Costa,
- Darci Umbelino Dias,
- Sidney Carlos Leschine,
- Maikon Barbosa,
- Dra. Norman Regina Brum Gomes, Yolanda Assunção Barboza,
- Luiz Carlos Ribeiro,
- Valderez Oliveira,
- Tânia Mara de Andrade,
- Luciene Vaz Baltuilhe,
- Marcelo de Araújo Schneider,
- João Carlos Melli,
- Vânia Vilalba Acosta,
- Écio Mendes Garcia,
- Giovani Nesello,
- Tatiana de Oliveira,
- Elza Salvador Albuquerque,
- Déborah Freitas Soto,
- Carolina Souza Meier,
- Hudson Ferreira,
- Geisa Francisca da Silva,
- Ynara Santos,
- Danilo Rocha Silva,
- José Avelino de Oliveira,
- Delizete Maria Correa Alves,
- Edy Fernando de Souza,
- Isabel Aparecida Fernandes Ribeiro,
- Oscar Rocha,
- Ivan Gibim Lacerda,
- Fabíola Meldau Lemos,
- João Fernando Villela,
- Paulo Sérgio Franco do Amaral,
- Roberto Dias Figueiredo,
- Saul Girotto Júnior,
- José Antonio Tozzi,
- Adriane de Mello Nogueira Queder,
- Hélio César de Mello,
- Josenir Pereira de Oliveira,
- Laura Aparecida Ferreira Vieira,
- Ângela Maria Barbosa de Paula,
- Henriqueta Garcia Ribeiro,
- Antonia Aparecida de Souza,
- Ila da Silva Fernandes,
- Tayta Regina Drissen de Farias Reis,
- Marcos Antonio Maganhotte Silva,
- Olivia Tosta de Macedo Vianna,
- Thaiz Paulino de Mattos,
- Juliana Foscaches de Paula,
- Anivaldo José da Silva,
- José Edvaldo Bertolino dos Santos,
- Renato Ferreira Morettini,
- Solange Silva de Melo,
- Ulisses Alberto Vessechia,
- Luzineis Bernandes Arantes,
- Marli de Fátima da Silva Gamarra,
- Maria José Pereira Franca de Jesus,
- Carlos Alberto Rodrigues Conessa,
- Marilda Rolon do Vale,
- Eliane Novaes Guimarães Mercadante,
- Lúcio Ballerini,
- Lyllian Aparecida Xavier Naglis
- de Lacerda,
- Sônia Paixão Passos da Silva,
- Dr. Emílio Morita Sakura,
- Katiuscia Estevam Perez,
- Nelide do Carmo Cremasco
- Ostetto Oliveira,
- Mariana de Moura França,
- Simone Cristina Nervis.
Colaborou com Tatyane Gameiro