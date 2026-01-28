Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Raimundos abre show do Guns N' Roses em Campo Grande

A apresentação que movimentou a cena na Capital será no dia 9 de abril, no Autódromo Orlando Moura

Laura Brasil

28/01/2026 - 13h15
O show do Guns N’ Roses, que movimentou a cena do rock, terá como atração de abertura a banda brasileira Raimundos. A apresentação será no dia 9 de abril, no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande.

Os Raimundos também irão abrir outros cinco shows da turnê no Brasil, passando por Cariacica (ES), Salvador (BA), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA), reforçando a importância da capital sul-mato-grossense no circuito nacional da turnê.

A confirmação da apresentação inédita da icônica banda de rock na Cidade Morena ocorreu no dia 25 de dezembro e, assim que as vendas começaram, mais de 20 mil ingressos foram comercializados em apenas uma hora.

O volume de vendas registrado nesse período consolidou o evento como um dos maiores da história recente da cidade.

Ingressos à venda

Os ingressos custam a partir de R$ 395 e estão disponíveis tanto no ponto de venda físico, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, com atendimento de segunda a sábado, das 14h às 20h, quanto de forma on-line, pelo site www.bilheteriadigital.com.br.

Duas gerações do rock no mesmo palco

Liderado por Axl Rose e Slash, o Guns N’ Roses já se apresentou diversas vezes em território brasileiro. Em 2025, a banda realizou cinco shows no país como parte da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, reafirmando sua força junto ao público nacional.

Já os Raimundos chegam a Campo Grande levando ao palco a mesma intensidade que os consagrou como um dos maiores nomes do rock brasileiro. Conhecida por unir o hardcore à sonoridade nordestina e letras irreverentes, a banda promete um repertório repleto de clássicos como “Puteiro em João Pessoa”, “Eu Quero Ver o Oco” e “Mulher de Fases”, entre outros sucessos, além do mais recente single “Maria Bonita”.

Imagem Divulgação

Sobre os Raimundos

Formada em Brasília no final da década de 1980, a banda Raimundos se destacou pela mistura única de hardcore, forró e rock pesado, conquistando uma legião de fãs em todo o Brasil. O álbum de estreia, lançado em 1994, trouxe hits imediatos como “Puteiro em João Pessoa” e “Selim”, que ajudaram a moldar o cenário do rock nacional nos anos 1990.

Ao longo da carreira, o grupo lançou discos icônicos como Lavô Tá Novo (1995) e Só no Forévis (1999), firmando-se como referência no gênero. Com mais de três décadas de estrada, os Raimundos seguem em plena atividade. O mais recente lançamento, o single “Maria Bonita”, integra o novo álbum de estúdio da banda, atualmente em produção.

A formação atual conta com Digão (vocal e guitarra), Marquim (guitarra e backing vocals), Caio (bateria) e Jean Moura (baixo e backing vocals).

 

 

 

MÚSICA

Em parceria com professora renomada, Fundação Barbosa Rodrigues inaugura curso de regência musical

A oficina terá duração de seis meses e é ofertada a professores selecionados de forma gratuita

28/01/2026 09h15

Grupo participa de curso para regência de coros e corais

Grupo participa de curso para regência de coros e corais

A Fundação Barbosa Rodrigues, em parceria com a professora Edineide Dias de Oliveira, deu início nesta terça-feira (27) ao “Curso de Regência e suas diversas áreas”, voltado para professores e musicistas que queiram criar novos coros e corais.

O curso, que terá duração de seis meses, será ministrado por um grupo de mestres, doutores e professores que, juntos, viram a necessidade de se aprofundarem nessa ciência para aplicarem em seus coros já existentes ou, ainda, nos novos que virão. 

Essa é a primeira vez que o curso será ministrado. Para a professora Edineide, o principal objetivo da oficina é a capacitação dos novos regentes para o exercício dessa arte que se perdeu ao longo dos anos. 

“O coro é uma expressão de arte, você se expressa através da música, da voz. Alguns músicos do coro lírico sentiram vontade de criar novos coros em suas igrejas, empresas, mas não sabiam como começar. Então, nós resolvemos montar uma oficina permanente, um curso, onde várias áreas serão trabalhadas, como a questão da técnica de voz, de gestual e questões históricas de músicas”, explicou a regente. 

Professora e musicista Edineide Dias

Uma das participantes contempladas pelo curso é a professora da Fundação Barbosa Rodrigues, Thayná Ribeiro. Ela foi aluna de música na Fundação e hoje é professora e atual regente da Orquestra Jovem. 

“Hoje, o nosso carro chefe é a Orquestra Jovem, mas muito em breve, iremos instalar o Coral da Fundação Barbosa Rodrigues. Para isso, é muito importante que a gente tenha todo o conhecimento que pudermos, e essas aulas vão me trazer isso. Estar em contato com regentes e outros músicos, me faz pegar um pouco de conhecimento de cada um e melhorar a base para poder começar o Coral da Fundação”, contou ao Correio do Estado. 

Segundo a professora, a expectativa é que as divulgações para o Coral comecem a partir do segundo semestre de 2026, para todas as pessoas a partir de 12 anos de idade. 

“Queremos aperfeiçoar a orquestra, levar as crianças para cantar e tocar em outros lugares, continuar alavancando as crianças para que elas continuem no mundo da música”, completou.

Professora Thayná Ribeiro

Estão participando do curso os regentes e futuros regentes Sérgio Cipriano, Lusmena Ferraz, Patrícia Ribeiro, Robson Souza, Jéssica Cipriano, Lauane Ferraz, Igor Luciano, Mariana Maeoca, Antônio de Pádua e Thayná Ribeiro.

“Todos eles são mestres e doutores da área, e eu acho esse um ponto muito importante. Eles assinam embaixo disso que estamos fazendo, da qualidade do trabalho que nós estamos tentando implementar”, explicou a professora. 

Novos coros

Edineide explica que, ao longo dos anos, o número de coros e corais entrou em decrescente, especialmente nos anos da pandemia da Covid-19. 

Após períodos sem contato e sem aglomerações, quando os encontros voltaram a ser permitidos, muitas pessoas não tinham mais vontade de continuar a participar. Isso desmotivou os que permaneceram, que também não tiveram mais vontade de continuar. 

“Antigamente, nós tínhamos os festivais de coros. De 1996 a 2008, eram 4 dias de festival. Em julho, tínhamos os coros sacros e em setembro, no festival da primavera, os coros de empresas, escolas, universidades, em Campo Grande, dada a quantidade de coros que havia na cidade. Onde estão esses coros hoje?”, questionou. 

Isso motivou a criação do coro lírico Cant'arte, em 2007, com o objetivo de divulgar a música erudita, também conhecida como música clássica, além de formar coralistas e solistas.

Hoje, o coro conta com a participação de 28 coristas, regido pela professora Edineide e pelo musicista Antônio Coura. Em 2026, o Coro completa 19 anos de atividade ininterrupta. 

Mas o conhecimento não é voltado somente para futuros regentes. Sérgio Cipriano está à frente do Coral e Orquestra da Igreja Apostólica há mais de dez anos. Atualmente, são mais de duzentas pessoas envolvidas, entre cantores e instrumentistas. 

Ele explicou que, muitas vezes, corais de igreja são formados muito rapidamente, sem base e sem fundamentos, “deixando rolar para ver onde vai dar”, como disse. 

“O desenvolver da base, formação de um estatuto de coral, como se distribui as vozes, como se controlam as vozes, leituras de grade e instrumentos são partes fundamentais. Esse curso fundamenta a gente. Eu consigo expandir os conhecimentos para algo muito maior”, explicou.

Mesmo assim, na própria igreja, é onde muitos músicos se desenvolvem, seja em canto ou no instrumento. Com isso, muitos acabam indo para outros lugares para aprimorarem os conhecimentos e se desenvolverem profissionalmente. 

“Temos muitos músicos da nossa igreja que cantam em corais grandes de São Paulo. Então, eles vão embora e não estão aqui para nos ajudar a melhorar. Por isso, precisamos procurar caminhos para que a gente se desenvolva também e continuar se desenvolvendo”. 

Regente Sérgio Cipriano

Dourados para o mundo

Nascida na cidade de Dourados e de etnia Terena, a Edineide Dias de Oliveira é nome conhecido na música lírica brasileira. Formada bacharel em música pelo Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, e em Regência Coral no Conservatório de Música Lourenzo Fernandes (RJ), coleciona especializações em diversos estados do País. 

Também possui graduação em Pedagogia, Neuropsicopedagogia Institucional, pós graduação em metodologia de ensino superior e musicoterapia. 

Participou de vários cursos de Reciclagem em Regência em Campo Grande e em Cuiabá (MT) e também da fundação da Associação Internacional de Regentes na Convenção Internacional de Regentes de Coros em 1999, em Brasília. 

Atuou como professora e preparadora vocal em igrejas, fundações e institutos e foi representante do Órgão Municipal no Conselho Municipal de Cultura (CMC). 

Edineide também produziu o CD Música Cerimonial Terena e escreveu o livro bilíngue (português-terena) “Registro de Lendas e Estória Terena”, em 2003. 

Também participou de vários recitais de Ópera desde 1996 até 2018, além de receber diversos prêmios, como a Comenda Carlos Gomes, em 2017 em Campinas e a Medalha do Mérito Cultural, no Cinquentenário das Forças de Paz do Brasil (ONU) em 2017. 

Para a professora, a música é uma arte e, para fazê-la, precisa ser sentida, que é o maior objetivo do curso.

“O curso busca capacitar os participantes na regência aprimorando as técnicas de gestual, interpretação, liderança, a fim de transformar uma partitura em uma experiência de arte. Cantar é uma experiência e pode ser contagiante para outras pessoas através do seu bem estar”, finalizou. 

Em parceria com a Fundação Barbosa Rodrigues, a expectativa da musicista é que o curso continue e que possa formar novos talentos e continuar transmitindo o conhecimento de algo tão amplo como a música. 

“Meus agradecimentos à Fundação por terem nos cedido o espaço para que pudéssemos usar para o curso e pelo investimento e vontade que fazem. É uma parceria que estamos fazendo e tem sido excelente”. 

Diálogo

Alguns pré-candidatos, principalmente aqueles que "põem crachá" no peito d... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (28)

28/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo

Patrícia cassol Eickhoff - escritora brasileira

Bola para frente na vida, porque se chutar para trás pode ser gol contra!”

Felpuda

Alguns pré-candidatos, principalmente aqueles que “põem crachá” no peito de defesa da moralidade, da democracia e do respeito à população, estão lépidos e fagueiros, mandando às favas a legislação eleitoral. As peraltices dessas figurinhas vão de espalhar outdoors com propaganda fora do tempo, passando pelas redes sociais, até a divulgação de narrativas com fake news. Com isso, a Justiça começou a ter trabalho em razão das ações dos que se acham mais espertos do que os outros. O dito popular ensina: “A esperteza, quando é muita, vira bicho e engole o dono”. Portanto...

Diálogo

Vespeiro

O PT não gostou nadica de nada da divulgação de que Fábio Trad, seu pré-candidato a governador de MS, não comparece ao local onde trabalha, a Embratur, em Brasília (DF), e sim atua “a distância”. Foi como se mexesse num vespeiro.

Mais

Aí, petistas de todos os naipes saíram em defesa, já elucubrando teoria da conspiração e acusando a extrema direita de tentativa de desqualificar Trad. No fim, acabou se confirmando que ele “cumpre seu expediente” dessa forma, tendo em vista que na Embratur há essa modalidade.

Dra. Ana Rottili

 

Ticiana Villas Boas, Amanda Ferber e Matheus Gait

Rumo

O time do MDB de MS está mais tranquilo, pois tudo indica que deverá seguir mesmo o caminho traçado para apoiar a reeleição do governador Riedel, como havia sido combinado. Nos bastidores, conversa é de que a senadora Simone Tebet, também emedebista, estaria “só num barco naufragando”. No caso, está sem espaço para candidatura ao Senado pelo Estado e a história de ser candidata ao governo de São Paulo não passaria disso mesmo, história.

Mala pronta

Nos bastidores, são fortes os comentários de que o vice-governador Barbosinha estaria afivelando as malas e de olho no Republicanos. E, por lá, dizem, o tapete estaria estendido para recebê-lo. Atualmente, o partido é representado por um parlamentar no Legislativo estadual, Antonio Vaz, e em Campo Grande, pelos vereadores Herculano Borges e Neto Santos.

Mais um

Quem também estaria com o sapicuá ajeitado para ir em direção ao Republicanos seria o deputado federal Beto Pereira (PSDB). A previsão é de que deixaria o ninho tucano para trabalhar por sua reeleição em novo partido. A legenda, além de estar em processo de inanição em Mato Grosso do Sul, a exemplo do que ocorre nacionalmente, ainda viveu momentos de tensão por questões de comando do ninho depois da saída do ex-governador Reinaldo Azambuja, que assumiu o PL. Atualmente, Beto é presidente do PSDB estadual.

*Colaborou Tatyane Gameiro

