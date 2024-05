Receita: como preparar um delicioso sobá

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Fabrício Carpinejar escritor brasileiro

Corria atrás da felicidade como criança atrás do balão levado pelo vento.

Nunca a alcancei, mas aprendi a voar”.

FELPUDA

Em cidade do interior de MS, mulher postou vídeo nas redes sociais denunciando ter sido agredida pelo namorado. Quando a polícia entrou em campo, a vítima não quis fornecer o endereço do agressor e tentou minimizar o caso.

Os procedimentos investigatórios, porém, prosseguiram e o dito-cujo foi localizado e preso. A agredida, por sua vez, continuou mantendo sua posição de não ir contra o indivíduo. E em conversa franca com a delegada, ela disse que não queria prejudicá-lo, pois ele, que já foi assessor da Câmara Municipal, agora é pré-candidato a vereador. E assim caminha a humanidade…

Nações amigas

Terá início hoje, prosseguindo até este sábado, a 1ª Festa Inclusiva da Associação Cultural das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul. Será no Comper Itanhangá, das 17h às 22h, com entrada gratuita.

Mais

Constam na programação do evento apresentações culturais e mostra de artesanato e de pratos típicos. Além da brasileira, participarão as colônias portuguesa, libanesa, espanhola, italiana, japonesa, paraguaia e boliviana.

A ucraniana Aliia Nasyrova entrou para a edição mais recente do Guinness Book, por ter o cabelo mais longo do mundo. O recorde fica ainda mais impressionante quando se sabe o tamanho das madeixas: 2,57 metros de comprimento. Conhecida como a Rapunzel da vida real, Aliia tem mais de 220 mil seguidores no Instagram e mostra sua rotina de cuidados diários com os cabelos, bem como os penteados. O tempo de secagem dos fios pode durar um dia inteiro. Para mantê-los firmes e resistentes, a Rapunzel apara as pontas regularmente.

Claudio Orsi, Luciane Orsi Abdul Ahad e Marlene Orsi; ele completou 90 anos de vida neste mês

Bia aydar

Única

A respeito de tudo que envolve a questão das futuras cadeiras no Tribunal de Contas do Estado de MS, a única certeza é que uma delas estará vaga a partir de novembro de 2025. Será quando o atual presidente, Jerson Domingos, completará 75 anos e, por isso, se aposentará compulsoriamente. Os lugares dos três conselheiros afastados, acusados por corrupção, somente ficarão definitivamente vazias quando extinguirem todos os recursos no Poder Judiciário.

Convocação

Diante da pressão dos colegas, o presidente da Câmara Municipal da Capital, Carlos Augusto Borges, deixou de lado o desejo de tocar os trabalhos com desfalque de uma cadeira e acabou convocando o suplente de Claudinho Serra, o ex-tucano e hoje progressista Dr. Lívio, que já teve passagem por aquela Casa de Leis. Ele tem até 30 dias para assumir o cargo, porém, pelo que se sabe, estará a postos hoje para ocupar o assento.

Ampliado

Claudinho Serra – o qual, aliás, conseguiu se livrar da prisão, mas não da tornozeleira eletrônica – decidiu entrar com um novo pedido de afastamento dos trabalhos (agora para 120 dias). Durante esse período, vai cuidar de sua defesa, esperançoso em retornar. Ele até poderia voltar dentro de 30 dias, mas os demais vereadores ficariam incomodados em ter um colega usando o tal “acessório”. Segundo eles, isso causaria constrangimento perante o povo. A entrada em cena da alta cúpula tucana teria sido decisiva para esticar o prazo da licença.

ANIVERSARIANTES

Ângela Ribeiro Duailibi,

Dr. Julizar Barbosa Trindade,

Idara Negreiros Duncan Rodrigues,

Anderson da Silva Pereira,

Lúcia Maria Vieira,

Anamir Cunha do Nascimento,

Cícero Fernandes de Moraes,

Otávio Fernando Barboza Carneiro,

Gilson do Nascimento,

Marcos Antonio da Silva,

Sedemir Alves,

Paula Frascinett Costa Bandeira,

Vinicius Leite Campos,

Hoover Orsi Pereira Martins,

Mariomárcio Fernandes,

Cel. Ociel Ortiz Elias,

Olcir José Bigaton,

Durvalina Gomes Garcia,

Maria Helena Nasser Cubel,

Renato Nascimento Oliveira,

Dr. Hamilton Domingos,

Suzely Furlan,

Angelina Ferreira Ribeiro,

Gustavo Jacobina Stephanini,

Marco Antônio Santullo Júnior,

Neusa Maria Sá Pessoa,

Claudinei Zilio,

Hugo Cesar Gomes,

Waldson Loureiro,

José Antônio Batista de Oliveira,

Sônia Carla Ramos Escobar,

Nádia Mazlum Sandim,

Thúlio Ramos dos Santos,

Raphael Fiuza,

Rodrigo Otávio Machado,

Maria Aparecida Rondon,

Itamar Dalka Scardini,

Adão Fontoura Paes,

Vânia Maria Medeiros Bachenheimer,

Américo Ferreira Guimarães,

Jacy Marques Alcaraz,

Fred de Sena Lopes Rodrigues Ribeiro,

Benedito Mário Lázaro,

Cecília de Fátima Argemon,

Helena Amin,

Breno Junqueira Sulzer,

Elias Carneiro de Arruda,

Hilton Carvalho Lariera,

Adão Rodrigues de Souza,

Rogério Teixeira dos Santos,

Ercilio Chinet Júnior,

Ana Cristina Gomes Amorim Pissin,

Maria Cristina Bandeira,

Júlio César Lopes da Silva,

Jocimar Corrêa Barbosa,

Mário Jorge Medeiros,

Iacy Barbosa de Souza,

José Henrique Flôres,

Humberto de Carvalho,

Luisa Helena Vieira Conde,

Antônio Carlos Ferreira,

Melissa Antunes,

Maria Carolina Alves de Lima,

Ana Cristina de Magalhães,

Francisco Assis do Carmo,

Afonso Jandre,

Marina Siqueira Neves,

Dra. Dalva Tiacó Furuguem,

Dr. João Rocino Garcia de Menezes,

Maria Aparecida Draggiato dos Santos,

Ramona Ivone Neves Julião,

Silvio Ernesto Bernardo Bess,

Cristina Chahuan Tobji de Aquino,

Thiago Lima Couto Almeida,

Walmir Bitencourtt da Cruz,

Everson Rodrigues,

Roberta Regalcce de Almeida,

Fabio Rosado Miron,

Claudinês Batista da Silva,

Cléia Pires de Lima,

Leoponilda Correia Garcia Reis Gasperini,

Sônia Maciel Regiori Costa,

Anderson Salomé de Souza,

Manoel Aloisio dos Santos,

Andres Cleiton de Souza,

Sônia Maria da Silva Queiroz,

Helio Aparecido de Souza,

Luis Alves Correa,

Márcia Aparecida

Pasquarelli Betman,

Jurema Aparecida Melgarejo Rodrigues,

Alexandre Mantovani,

Ligiane Cristina Motoki,

Úrsula Montesse,

Walter Satoru Yura,

Adriana Giuliani,

Celso Massayuki Matsusita,

Marister Neves Braga Veronesi,

Elayne Cristina Todescato dos Santos Soares,

Jorge Luiz Szucs dos Santos,

Victor Marino Montenegro Herrera,

Luis Alberto Camponez Petenatti,

Ana Caroline Gonçales,

Lucimar Figueiredo Roza,

Amadeu Cavalcante Borges Neto,

Cinira Amarilia Otta Arashiro.

*Colaborou Tatyane Gameiro