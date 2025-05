Restaurante Casa do João, de Bonito, entra para o ranking dos 100 melhores do Brasil

O arroz carreteiro é um dos carros-chefes do premiado cardápio do restaurante - Divulgação/Jeferson Boi

A Casa do João, restaurante tradicional de Bonito, conquistou um feito inédito para a gastronomia sul-mato-grossense: foi eleito pela revista Exame como um dos 100 melhores restaurantes do Brasil, ocupando a 86ª posição no mais recente ranking nacional da publicação, divulgado no dia 24 de abril.

Fundado há 18 anos por João Roza Vizcaino, o restaurante começou no quintal da residência da família e hoje se consolida como referência gastronômica, sendo comandado também pelo filho, o chef Felipe Caran. Ao longo de sua história, a Casa do João já havia sido reconhecida como o melhor restaurante do Centro-Oeste e agora celebra seu maior reconhecimento em nível nacional.

Essa é a primeira vez que um estabelecimento de Mato Grosso do Sul integra a lista da Exame, que está em sua quarta edição e foi elaborada por um júri composto por 65 especialistas em gastronomia.

SONHO

João Roza Vizcaino comemorou a conquista, destacando que a premiação é um marco não apenas para o restaurante, mas para toda a região. “O prêmio é da Casa do João, estou superfeliz, foi um negócio muito louco na minha vida, do meu filho, mas eu acho que o Estado ganha e Bonito ganha. Acho que a gastronomia da cidade e o turismo da cidade também”, afirma Vizcaino.

A sócia-proprietária Davina Caran também celebrou a premiação e reforçou os planos de crescimento: “Nós sempre sonhamos em sermos ainda melhores. Agora, nossa meta é subirmos ranking. Se Deus quiser, nos próximos anos, vamos conseguir esse feito”, declara a restaurateur.

Vizcaino complementa relembrando a trajetória do restaurante e reafirmando a importância de sonhar e crescer continuamente. “Há 18 anos atrás nem imaginávamos que teríamos essa grande gratidão de estar entre os hoje 100 melhores restaurantes do Brasil”, celebra.

“Trabalhamos para isso, investimos para isso, empregamos para isso, mas chegamos com a graça de Deus entre os 100 melhores. O nosso sonho, na realidade, é fazer parte do sonho das pessoas. Sonhamos todo dia para que a gente possa chegar um dia mais longe, alcançar mais Brasil e continuar entre os 100 melhores do Brasil”, diz o empresário.

CARDÁPIO

O cardápio da Casa do João é um verdadeiro convite à gastronomia regional, com pratos tradicionais, como traíra, pirarucu e pintado ao urucum, e clássicos sul-mato-grossenses, como o arroz carreteiro, o macarrão de comitiva e as carnes preparadas ao modo parmegiana, bastante elogiadas pelos turistas.

Além disso, pratos que são a cara de Mato Grosso do Sul, mas dificilmente encontrados em cardápios pelo Estado, como a carne de jacaré e o caldo de piranha, também são servidos com excelência na Casa do João.

Aliás, a excelência no atendimento e a valorização da culinária típica são apontados pelos proprietários como elementos fundamentais para o sucesso.

Para Caran, chef responsável pelo cardápio, essa é uma conquista não só do restaurante, mas de toda a gastronomia sul-mato-grossense.

“Diversas pessoas foram pioneiras ao levar os nossos ingredientes como protagonistas de receitas pelo Brasil e mundo afora. Aprendi e aprendo muito com nomes como Paulo Machado, Dedê Cesco, Márcia Marinho e Magda Moraes. São chefs e produtores culturais pioneiristas nesse movimento de valorização da nossa gastronomia”, destaca Caran.

A Casa do João já recebeu visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo, incluindo turistas da Alemanha, da China e de países vizinhos, como o Paraguai, consolidando-se como um dos principais pontos de gastronomia e cultura regional em Bonito.

O restaurante está localizado na Rua Cel. Nelson Felício dos Santos, nº 664, no centro de Bonito. Saiba mais sobre o restaurante e conheça o chef Felipe Caran. Agora é hora de pendurar o avental e se entregar à delícia que é o arroz carreteiro do chef Caran.

Arroz carreteiro do chef Felipe Caran

Ingredientes

1 kg de carne de sol;

500 g de arroz;

20 g de cebola bem picadinha;

5 g de alho;

1 pimenta dedo-de-moça;

5 ml de óleo.

Modo de Preparo

Corte a carne em cubos pequenos ou laminada. Frite a carne, pingando um pouco de água até ficar dourada.

Depois, acrescente a cebola, o alho e a pimenta. Em seguida, coloque o arroz e frite com a carne.

Coloque água até cobrir o arroz, tampe a panela e deixe ferver até secar. Se precisar, pode colocar um pouco a mais de água.

Modo de finalização do prato

Servir com um ovo frito ou quebrar o ovo em cima do arroz bem quente.

