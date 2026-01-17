Revolução Robloxiana: porquê crianças estão atacando o Felca

Usuários do Roblox passaram a acusar Felca de ser nazista por restringir a liberdade na plataforma - Reprodução

Com referências à música Cálice de Chico Buarque, ao filme Ainda Estou Aqui e tendo até presos políticos e caminhões incendiados em um protesto à la francesa, crianças estão revoltadas com as novas regras da plataforma de jogos online Roblox.

Os protestos virtuais tiveram início após a atualização das diretrizes da plataforma ocorrida no último dia 7. Com as novas regras, os usuários, que antes interagiam sem restrição, passaram a ter limitações que bloqueiam o chat para crianças de até 8 anos e restringem as interações por faixa etária.

A princípio, a revolta era direcionada à própria plataforma do Roblox, mas nos últimos dias algumas crianças passaram a atacar o influenciador Felca por acreditarem que ele teria envolvimento direto com o bloqueio do chat.

Projetado para evitar que crianças menores de 16 anos se comuniquem com adultos, a exigência de verificação de idade para uso do chat havia sido lançada em algumas regiões selecionadas no início de dezembro, mas foi expandida para todas as regiões no dia 7 de janeiro.

É necessário o consentimento dos pais para que usuários menores de 9 anos acessem as funcionalidades de chat.

Usuários com 13 anos ou mais que fizeram a verificação de idade podem se conectar e conversar mais livremente com pessoas que eles conhecem além da sua faixa etária próxima usando a funcionalidade Conexões Confiáveis.

Por padrão, os usuários de cada faixa etária podem conversar com usuários das faixas etárias diretamente acima e abaixo da deles (ou seja, usuários de 9 a 12 anos podem conversar com usuários do seu próprio grupo, assim como com usuários dos grupos de menores de 9 anos e de 13 a 15 anos).

Em comunicado oficial publicado no site do Roblox, a plataforma afirmou que por ser a primeira grande plataforma de jogos online a exigir que usuários de todas as idades façam verificações de idade facial para acessarem o chat, acredita que isso possa se tornar o padrão de referência em segurança na comunicação.

A plataforma também informou estar trabalhando em sistemas para, futuramente, facilitar a conversa das crianças com seus pais e irmãos em diferentes faixas etárias.

O Felca não tem envolvimento direto com o bloqueio do chat. A iniciativa de restringir a comunicação de crianças e adolescentes na plataforma partiu da sede da plataforma nos Estados Unidos e abrange o jogo em escala global.

A confusão se deu, no entanto, por conta do envolvimento recente do Felca na exposição de casos de adultização de crianças e adolescentes em redes sociais.

Em agosto do ano passado o influenciador publicou o vídeo "Adultização" em seu canal no YouTube, no qual expôs os malefícios da adultização. O vídeo, que soma mais de 50 milhões de visualizações desencadeou na prisão do também influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, pelos crimes de tráfico de pessoas, produção de material pornográfico com crianças e adolescentes e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável.

A partir desse caso, nasceu a Lei nº 15.211, popularmente conhecida como ECA Digital ou Lei Felca. Sancionada em setembro de 2025, a nova Lei ampliou o Estatuto da Criança e do Adolescente para o universo das tecnologias da informação e comunicação. Foram criadas regras específicas para redes sociais, aplicativos, jogos eletrônicos e plataformas de streaming, definindo obrigações para empresas e reforçando a responsabilidade do Estado e da sociedade na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.