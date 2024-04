Rionegro e Solimões: 35 anos de moda sertaneja

Com 20 milhões de views no YouTube, a faixa "Na Sola da Bota" é um dos exemplos de sucesso da dupla Rionegro e Solimões

Uma das duplas mais festejadas em todo o País completou 35 anos de estrada nesta semana. Contrariando as piadinhas que se costuma ouvir no primeiro dia de abril, Rionegro e Solimões gostam de brincar que são “aquela mentira que virou verdade”. Os sertanejos comemoraram aniversário de carreira exatamente no dia 1º, nesta segunda-feira. Eles chegam à marca de três décadas e meia colecionando números mais que satisfatórios.

A ligação deles com o dia 1° de abril é bem forte. Foi em 1989 que eles lançaram o primeiro LP, que levava apenas o nome da dupla. De lá para cá, a caminhada foi seguida de sucessos e glórias, conquistando assim o respeito e a admiração do público e de outros artistas do gênero, ao trilhar uma jornada regada com amor e dedicação.

Rionegro e Solimões é o tipo de dupla que agrada desde a criancinha que começa a descobrir as notas musicais até as pessoas que alcançam a melhor idade. Não tem uma faixa etária específica para curtir clássicos populares como “Peão Apaixonado”, “Frio da Madrugada”, “A Gente se Entrega”, “Bate o Pé”, “De São Paulo a Belém”, entre tantas outras canções que marcaram e ainda marcam a vida das pessoas.

Quem nunca cantou uma melodia dos artistas em um karaokê que atire a primeira pedra. “Na Sola da Bota” é um desses clássicos do cancioneiro popular que está na boca do povo, de norte a sul do País. “A música foi lançada em 2003 e de lá para cá conquistou todos. É sucesso em festa de rodeio, festa de criança e até em velório eu já ouvi tocar”, diverte-se Solimões.

YOUTUBE E STREAMING

Um carimbo de todo esse sucesso são os números do YouTube – entre os diversos perfis que publicaram os clipes de “Na Sola da Bota”, a faixa ultrapassa a impressionante marca de 20 milhões de views. “O povo publica vídeo gravado ao vivo pelo celular de algum show nosso, de coreografia feita pelas criancinhas em festa infantil e até videoaula ensinando os acordes na gaita. Esse é o maior presente que um artista pode ter. Esse reconhecimento popular não tem preço”, comemora Rionegro.

Mas engana-se quem pensa que Rionegro e Solimões têm apenas esses grandes hits ao longo de seus quase 35 anos de carreira. Entre coletâneas e álbuns, eles somam 19 CDs e 6 DVDs. “Ultrapassamos três décadas de estrada. O artista precisa ter a percepção do que está acontecendo na atualidade e se reinventar quando for necessário. Graças a Deus, meu parceiro e eu conseguimos ter esse olhar crítico e, por isso, estamos na ativa até hoje”, analisa o primeira voz.

De uns anos para cá, os cantores também se tornaram referência na internet. Disponibilizando todos os discos nas plataformas de streaming e capitaneando um canal de sucesso no YouTube, a dupla chega próximo de 80 milhões de views em suas frentes digitais. Particularmente, quem entrou de cabeça na onda da internet foi Solimões. O sertanejo tem quase 500 mil seguidores no Instagram e não poupou esforços para conquistar novos fãs nessa plataforma. Ele é febre por lá, e diversas vezes viralizou na rede ao postar fotos e vídeos irreverentes.

“Virei até pauta no programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’. Lá fui entrevistado pelo professor Pasquale, que debateu comigo o idioma caipirês, falado e escrito nas minhas redes. Vê se pode?”, brinca o segunda voz.

Último registro da dupla foi gravado em Uberlândia (MG) em 2023

LIVES

Rionegro também é referência. Nas redes, o artista retrata seu cotidiano na fazenda, entre sua criação de cavalos e novas melodias compostas. Seu perfil atualmente conta com mais de 400 mil seguidores. E não é só. A dupla também tem seu Instagram oficial, que ultrapassa 1 milhão de seguidores, sendo retratado os bastidores dos shows e dos programas de TV, além de alguns recados exclusivos dos artistas direcionados aos fãs.

Em 2020, a dupla se reinventou novamente e, de forma remota, lançou uma série de bons produtos no mercado fonográfico. Além das diversas lives executadas com maestria no canal oficial no YouTube, Rionegro e Solimões apresentaram os EPs “Só Lembranças 1, 2 e 3” – sendo a quarta parte do projeto lançada já em 2021.

“Tivemos a sacada de eternizar as lives de 2020 em um projeto concreto, ‘Só Lembranças – Acústico’. Pinçada com todo o cuidado e carinho, a transmissão escolhida para dar forma a este conteúdo foi a realizada no dia 25 de abril de 2020”, comenta Solimões.

“Entre todas, foi uma das que mais gostamos de fazer. Como o nome diz, reunimos os principais modões que ambientam o nosso universo. E todos foram executados no formato intimista e acústico. Nada mais justo do que carimbar para as futuras gerações esse momento tão atípico da nossa estrada”, analisa Rionegro.

“O artista precisa ter a percepção do que está acontecendo na atualidade e se reinventar quando for necessário”

TOP 5

O ano de 2021 também foi um marco na carreira dos sertanejos. Após 18 anos, Rionegro e Solimões gravaram mais um DVD: “A História Continua”, captado em Goiânia, contando com 18 faixas. O novo projeto reuniu músicas inéditas e sucessos de carreira, além de participações especiais de Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Henrique & Juliano.

Com números estratosféricos, diversos hits ganharam a boca e a coração dos brasileiros, figurando por vários meses entre os mais ouvidos do sertanejo. “Saudade de Ex” atingiu mais de 45 milhões de views no YouTube. O mesmo aconteceu com “Saudade Atemporal” (42 milhões de views), “Frio da Madrugada” (28 milhões de views), “Vida de Cão” (26 milhões de views), tudo na mesma plataforma.

Inclusive, a ConectMix, uma das mais importantes empresas de audiência de rádio, carimba a canção “Saudade de Ex” como a segunda música mais executada nas emissoras do Brasil. Sua concorrente, a Crowley dá o mesmo dado e coloca a faixa como uma das três mais tocadas em território nacional, destacando que Rionegro e Solimões são um dos cinco artistas mais executados nas rádios nos últimos tempos.

Em outubro de 2023, a dupla gravou o sexto DVD, “Rionegro e Solimões em Uberlândia”, que contou com 21 faixas, sendo 10 inéditas, e participações mais que especiais de Maiara e Maraisa, Bruno e Marrone e Luan Pereira. As músicas do novo trabalho estão sendo divulgadas gradualmente, mas não há como deixar de destacar “Cowboy Chora”, que contou com a participação de Luan Pereira e que caiu nos encantos do público, ultrapassando a marca de 46 milhões de views só no YouTube.

E a recentemente lançada “Isso É Coisa de Quem Quer Voltar”, com participação de Maiara e Maraisa, já tem quase 10 milhões de views só no YouTube.

Rionegro e Solimões – discografia completa (incluindo coletâneas, trabalhos ao vivo e DVDs)

1989 – Samba e Cachaça

1991 – Primeiro Vento

1993 – Meu Amor

1995 – Sonhei

1997 – Peão Apaixonado

1998 – O Amor Supera Tudo

1999 – De São Paulo À Belém

1999 – Bate o Pé

2000 – Bailão do Rionegro e Solimões

2000 – Bate o Pé – Ao Vivo

2001 – Só Alegria

2002 – Ensaio Acústico

2003 – Na Sola da Bota

2004 – De Bem com a Vida

2005 – O Grito da Galera

2005 – Clube do Batidão

2006 – Do Jeito da Gente

2008 – Arrastão

2011 – Virou Festa

2013 – O Cowboy Vai Te Pegar

2017 – Sucessos de Hoje

2018 – Deus Abençoou

2020 – Só Lembranças 1, 2 e 3

2021 – A História Continua

2023 – Rionegro e Solimões em Uberlândia