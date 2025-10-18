Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CAMPO GRANDE

Sábado tem exposição de brechós e carros antigos em Campo Grande

Eventos são gratuitos e abertos ao público

Naiara Camargo

Naiara Camargo

18/10/2025 - 09h45
Sábado chuvoso tem dois eventos expositivos em Campo Grande: carros antigos e brechós.

Em relação aos brechós, é possível comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis. O evento reúne mais de 35 brechós em um só lugar. São mais de 30 mil itens à venda, com preço mínimo de R$ 2.

Em relação aos carros, é possível contemplar relíquias centenárias sem pagar nada. Alguns dos veículos expostos são Fusca, Opala, Ford ‘bigode’, Chevette, Kombi, Variant, Ford Corcel, Fiat 147, Gol ‘quadrado’, Brasília e Ford Del Rey. Quem é apaixonado por antigomobilismo não pode perder esta oportunidade.

Os eventos são gratuitos, abertos ao público e ocorrem neste sábado, em diferentes locais de Campo Grande. Confira mais detalhes:

BRECHÓ

Décima sétima edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorre neste sábado (18), das 8h às 16h, no Parque Tarsila Amaral, localizado na rua Santo Augusto, Jardim Vida Nova, em Campo Grande. 

Os itens à venda são:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Confira alguns dos brechós que marcam presença no evento:

@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@segundachancebrechocircular
@brecho_chicamariia
@compreis_delas 
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg 
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho 
@madamebiubrecho    
@looksvivare
@reuse_bazar_marlene 
@reis_brecho_
@reclairbrecho 
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms

CARROS ANTIGOS

A exposição de carros antigos ocorre neste sábado (18), das 14h às 21h, no estacionamento do Comper Itanhangá, localizado na rua Joaquim Murtinho, número 1679, bairro Itanhangá, em Campo Grande.

Aproximadamente 200 a 300 carros estarão expostos para o público. Fusca, Opala, Ford ‘bigode’, Chevette, Kombi, Variant, Ford Corcel, Fiat 147, Gol ‘quadrado’, Brasília e Ford Del Rey serão alguns dos veículos exibidos.

 O evento é aberto ao público e gratuito, mas, sugere-se a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada. A doação não é obrigatória, mas representa uma forma de solidariedade.

Durante a exposição, haverá shows musicais, mostra de miniaturas de automóveis, sorteio de brindes, roda de tereré, espaço infantil com o Carretão da Alegria e plataforma de vídeo 360º.

Alguns prefeitos e ex-secretários decolaram do ninho tucano e aterrissaram...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (17)

17/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Cora Coralina - escritora brasileira

A estrada é sua, e somente sua. 
Outros podem andar ao seu lado, 
mas ninguém pode andar por você”

Alguns prefeitos e ex-secretários decolaram do ninho tucano e aterrissaram no “aeroporto” do PP, aumentando o número de filiados do partido com quadros considerados importantes. Com isso, os que disputam o comando do PSDB devem pedir trégua, deixarem de dar “bicadas” uns nos outros e se entenderem, a fim de tentar segurar “emplumados” e “emplumadinhos” que estão arrumando as malas. Há muitos querendo “bater as asas” e essa revoada se intensificará, segundo as previsões, no começo de 2026. Tem “ave” que não tira os olhos do calendário, esperando a hora chegar para que possa, legalmente, pousar em novo endereço.

Cadeiras

Quem também deverá deixar o cargo na administração estadual é o titular da Secretaria de Estado de Governo, Rodrigo Perez Ramos, que se filiou ao PP e deverá disputar uma das cadeiras na Câmara nas eleições de 2026, assim como outro integrante do primeiro escalão, Jaime Verruck (PSD).

Mais

Da confiança do governador, Rodrigo Perez foi questionado, em entrevista ao Correio do Estado, se seria candidato. Afirmou que estava aberto para possibilidades futuras, se o seu grupo político entendesse que ele poderia “contribuir em algum cargo”. Huumm...

DiálogoBruna Aquino, que troca de idade hoje - Arquivo Pessoal

 

DiálogoRoberto Oliva e Ana Carolina Auriemo - Paulo Freitas

Elas

Com apenas três mulheres no legislativo estadual e uma na Câmara dos Deputados, os partidos políticos em Mato Grosso do Sul deverão intensificar seus esforços para tentar aumentar a bancada feminina nas eleições de 2026. A ideia é lançar representantes dos mais diferentes setores que atualmente compõem o grupo de mulheres que a maioria das siglas possui.

Absolvidos

Por cinco votos a dois, o prefeito de Nova Andradina, Dr. Leandro Fedossi (PSDB), e o vice-prefeito Arion Aislan (PL) foram absolvidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) no processo de cassação de mandato. A decisão ocorreu nesta semana e o impasse, que também envolvia órgãos de comunicação da região, surgiu por denúncia de suposta utilização de milícia digital, que teria prejudicado a então candidata Dione Hashioka. O TSE ainda pode ser acionado.

De braçada...

O governo de Lula encaminhou projeto de lei, para votação dos parlamentares, que abre crédito suplementar de R$ 14,4 bilhões no Orçamento de 2025 a vários ministérios e órgãos federais. Parte dessa dinheirama vai para o Ministério da Cultura atender a Agência Nacional do Cinema, a fim de viabilizar a infraestrutura material e as equipes de trabalho necessárias para o processamento técnico e a avaliação de obras audiovisuais. Vai vendo...

ANIVERSARIANTES

Bruna da Silva Aquino,
Mônica Fernandes Cullmann,
Giovanna Machado,
Isabela Recalde Schneider,
Rosane Nely Lima,
Raquel Barbosa Genta,
Maria Arminda Corrêa Pereira,
Dr. Bernardo Carvalho Baís,
Dr. José Roberto Campos de Souza,
Ake Bernhard Van Der Vinne,
Rosemary Biano Mendes Valiente,
Wandyr de Jesus,
Alfredo Barbosa de Souza Filho,
Dr. Darion Leão Lino,
Maria Amelia Casal Batista Nunes,
Gabrielle Tavares Rodrigues,
Luis Carlos Campos Sales,
Rubens Antonio Riquelme,
Claudia Notarangeli de Amorim,
Jorge Saboungi Sleiman,
Mário Sérgio Maciel Lorenzetto,
Cristiane da Silva Moraes,
José Gilberto Petinari,
Marlyeda Corrêa Pereira Chedid,
Dra. Elza Arakaki Shimabukuro,
Marcela Vilhalva da Silva,
Cathia Patrícia Mattosinho,
Pe. Odair de Souza Costa,
Pe. Francisco Eduardo Galvão,
Lucy Aparecida Botelho Marques,
Giovanna Machado,
Geraldo Freire,
João Vicente Schildt Martines,
Ana Paula Brandão,
Dr. João Pereira da Silva,
Fernanda do Nascimento London,
Eraldo de Azevedo Coelho,
Alexandre Maiolino Simioli,
Odair José Bortoloti,
Altair Ribas,
Wanessa Alves Custódio,
Alexandre Oliveira,
Roberto Guimarães,
Tereza Louveira,
Claudinei Bitencourt Lopes,
Mary Fátima Montania,
Angelo Comin,
Elizabete Costa Novaes,
Deise Correia de Souza,
Ana Dolores Regis Pinto,
Priscila Mitsue Yabu Recaldi,
Mariza Martins Oliveira,
Dr. Gessírio Domingos Mendes,
Vânia Eliza Pacheco,
Mário de Ávila Martins,
Talmir Nolasco de Abreu,
Waldomiro Ferreira de Brites,
Abílio Matida,
Margarida Maria Lopes dos Santos,
Flávio Adreano Gomes,
Dr. Hamilton dos Santos,
Aparecido Travain Ferreira,
Carlos de Albuquerque,
Ivani Aparecida de Souza Mouras Barros,
Joel Portilho Martins,
Ivone Burema Aquino,
Ana Maria Pergo Borges,
Bruno Fontoura Silva,
Neide Gutierres Sarian,
Dr. Ronald Rodrigues Bais,
Patriane Iara Caccia,
Francisco Torres Martinez,
Weslley Antero Ângelo,
Paula Batista Menezes Scaramuzzi,
Odemar Leite da Silva,
Carmo Inácio Kern,
Andréia dos Santos Tobias,
Felipe Grison Figueiras,
Antonio Matheus de Souza Lobo,
Roberto Ocariz de Souza Rosa,
Carlos Roberto Silveira da Silva,
Piero Eduardo Biberg Hartmann,
Volindomar Paimel de Queiroz,
Denise Silva dos Santos,
Paulo César Braga,
Carmela Rysdyk,
Lúcia Fátima da Silva Barros,
Antonio Claret de Oliveira Júnior,
Shirley Bahia da Silva Penteado,
Marislei Zamban,
Ellen Mara Carneiro Marques,
Walter Adolfo Hanemann,
Fabiano Ricardo Gentelini,
Érika Rosiane Pereira Foglia Nesrala,
Genilson Romeiro Serpa,
Juliana Aparecida de Souza,
Nilson Rodrigo Nakamura,
Rafael Koehler Sanson,
Sandrelena Sandim da Silva,
Vera Helena Ferreira dos Santos,
Lúcia Helena de Freitas,
Éder Carlos Moura Candado,
Ademir César Mattoso,
Everton Aparecido Fernandez de Arruda,
Neide Gomes Gutierres,
Maria Regina Vizioli de Melo,
Yvan Sakimoto de Miranda,
Larissa Almeida Couto,
Maria Elisa Barbosa Pereira.

Colaborou Tatyane Gameiro

 

 

DANÇA

Maria Fernanda Figueiró estreia o solo "Quem a Mim Nomeou o Mundo?" em Campo Grande

A artista de 25 anos propõe uma reflexão sobre as questões de gênero a partir do laboratório criativo desenvolvido em parceria com Vanessa Macedo

16/10/2025 10h00

Admiradora

Admiradora "incurável" da dança contemporânea brasileira, Maria Fernanda Figueiró (na imagem, em ação durante "Quem a Mim Nomeou o Mundo?") questiona padrões em novo espetáculo Foto / Divulgação

Parece que Maria Fernanda Figueiró não quer nada fácil. Depois de empreender um circuito alternativo por Campo Grande, pilotando em parceria com Halisson Nunes o projeto No Bueiro (2024), que levou um elenco numeroso e diverso de artistas para dançar em bares, casas noturnas e vias públicas da cidade, ela mergulhou numa parceria com Vanessa Macedo, coreógrafa potiguar radicada em São Paulo e foi parar na Bienal de Lyon.

Considerado o principal evento de dança contemporânea do planeta, a Bienal meio que atualiza, a cada edição, um panorama dos caminhos trilhados por quem se propõe a renovar a expressão do corpo e do movimento por meio de poéticas que transcendem os bailados mais tradicionais e repõem a condição do indivíduo – o que dança e o que testemunha, causando impacto – em outros termos. Não mais o decalque corporal do cotidiano que amordaça vontades e arbítrios.

É na pesquisa, na investigação e, sobretudo, na liberdade da improvisação que vai se dando um possível método de trabalho. Maria Fernanda foi por esse caminho, desde muito antes do momento que teve em Lyon. Acabou se inscrevendo em uma seleção da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e assim chegou à França, com outros oito nomes de diferentes estados que integraram a comitiva. O solo “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, que estreia em Campo Grande amanhã já estava entranhado em seus músculos e sentimentos.

O que o público do Sesc Teatro Prosa poderá acompanhar amanhã, em duas sessões, às 16h e às 19h, com entrada franca (via Sympla), talvez seja uma versão mais completa – e já depurada – do que a performer mostrou em Lyon, no dia 18 de setembro, na seção Focus Dance. Trata-se da indagação que a dançarina dirige a si e a plateia para fustigar entendimentos ou mais perguntas sobre o passe que a sociedade exerce sobre qualquer um de nós a todo o tempo.

Na última conversa que tivemos, há algumas semana, ela reiterou o quão desafiador é praticar a dança como um ofício e confessou ser movida pelo desejo “imenso” de dançar. A formação em psicologia tornou-se um background poderoso para que esse desejo se encaminhasse nas proposições da experimentação e da militância que a artista vem buscando por uma afirmação da dança. 

Como trabalho, como expressão cultural e como emancipação do indivíduo, por meio da retomada de sensibilidades, dança torna-se um gesto de libertação coletiva.

Ainda que “sempre atravessada pelas formas de viver em Mato Grosso do Sul, pela nossa política, economia, fauna, flora e regionalidade”, para Maria Fernanda é do indivíduo que se trata. A criadora anuncia “Quem a Mim Nomeou o Mundo?” como uma proposta de dança contemporânea para questionar quais as palavras que moldam os sujeitos e os corpos, tendo em perspectiva a reflexão sobre o que é gênero.

“A partir do corpo-depoimento, em cena eu investigo minhas dúvidas, angústias e minhas percepções sobre o que é ser nomeada enquanto mulher, quais as limitações que simbolicamente são colocadas sobre o corpo das mulheres que as impedem de ser livres, de fazer o que querem, e de pensar livremente”, disse ela durante o papo em setembro.

“São imposições ao feminino que cerceiam a forma de ver o mundo, as possibilidades do corpo e da existência. Reconhecendo que o debate de gênero é amplo e atravessado por muitas questões que envolvem diferentes sujeitos mas que, no espetáculo, o recorte estabelecido é a partir das minhas experiências em cena”, afirmou.

IMPACTO

De volta a Campo Grande, na conversa que tivemos na segunda-feira, portanto, às vésperas de mostrar o novo trabalho à plateia de Campão, ela recupera Lyon, onde permaneceu por pouco mais que duas semanas. “Observar uma cidade onde a dança tem um lugar de destaque, onde as pessoas anseiam assistí-la foi algo que nunca tinha visto antes. A agenda por lá era bem cheia visto que a Bienal tinha uma programação carregada de ações desde workshops, espetáculos, bate-papos e festas, então, basicamente, ficávamos o dia inteiro, de manhã até à noite, dialogando e pensando a dança”, relata.

A expressiva quantidade de espetáculos de dança disponíveis na programação, “similar a quantidade de teatros que Lyon possui”, também a deixou pasma. “Teatros de todos os tamanhos e tipos, uns mais aconchegantes, outros mais imponentes. Teatros numerosos localizados em distintos espaços da cidade, fazendo eu ainda voltar com a sensação de que não cheguei a conhecer todos os teatros que a cidade abriga. Isso me deixou muito reflexiva”, conta a artista. 

TROCAS

“A Bienal foi um grande espaço de trocas. Todos os programadores e artistas que estavam presentes possuíam o intuito de estabelecer conexões, divulgar seus trabalhos, conhecer como é a dança do outro lado do mundo. Isso foi algo que muito me surpreendeu, a disponibilidade de todos em estabelecer relações, mesmo em uma língua diferente: todo mundo queria se entender em dança”, prossegue Maria Fernanda.

“Trago ainda um profundo carinho pelos colegas brasileiros que foram comigo representando a comitiva brasileira, artistas que fazem a dança em diferentes lugares do nosso País, preservando nossas tradições populares e nossa cultura. Conhecê-los e ter experienciado a Bienal ao lado deles foi muito significativo para mim”, diz a dançarina, que integra a Ginga Cia. de Dança e a Cia. do Mato.

DANÇA EM CG

“Além de vislumbrar uma cidade onde a dança é colocada em um patamar de prioridade como tinha que ser, a viagem despertou em mim o desejo de que isso aconteça um dia em Campo Grande: que nossa dança seja valorizada, colocada em lugar de importância, fortalecida, e que tenhamos um dia tantos teatros distribuídos por nosso território que os turistas não tenham tempo de conhecer todos os teatros disponíveis”, projeta.

“Toda viagem transforma um pouco a gente. Acredito que essa me transformou ao me mostrar que não é tão utópico assim imaginar que uma cidade pode ter um espaço cultural dedicado exclusivamente a espetáculos de dança, e que sua população compre ingressos para assistir toda a temporada de dança de um determinado ano. Ou então, de que não é tão imaginável assim pensar que uma cidade inteira pode se mobilizar para acompanhar e lotar todas as ações de uma bienal ou festival de dança, marcando seu interesse em preservar seus fazeres”, afirma.

“Tento não ser utópica e gosto de contar mais com a materialidade do mundo, entretanto, é quase impossível não sonhar e desejar que um dia tenhamos as mesmas estruturas, financiamentos e apoios para fazer a dança, afinal, artistas incríveis isso nós já temos”, pontua a artista campo-grandense.

ORGULHO

“Sou uma admiradora incurável da dança contemporânea brasileira. Acho que o nosso fazer é muito singular e muito importante no que tange a produção de um fazer significativo e que muito diz a quem assiste. Na viagem pude constatar isso mais uma vez ao assistir companhias brasileiras que estavam na programação, como Lia Rodrigues, Cena 11, Original Bomber Crew, entre outros”, exulta Maria Fernanda.

“Dava um orgulho danado, de ver que nossa produção é diversa e extremamente potente. Ainda nesse sentido, senti que as produções das companhias de outros países possuem uma densidade e dilatação que muito me interessou. Espetáculos que contam com uma estrutura de produção e iluminação que são impressionantes, e isso, com certeza, impacta na forma de fazer e pensar uma obra”, observa a dançarina.

