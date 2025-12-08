Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saiba como se prevenir contra o câncer de pele

Campanha Dezembro Laranja alerta para necessidade de cuidados para prevenção contra o câncer de pele, tipo de tumor mais frequente no País e no mundo; proteção diária, reconhecimento de sinais e o acesso ao tratamento adequado estão entre as recomendações

Da Redação

Da Redação

08/12/2025 - 09h00
A campanha Dezembro Laranja marca o movimento de conscientização sobre o câncer de pele, destacando o uso diário de proteção solar, o acompanhamento dermatológico e a identificação precoce de alterações suspeitas na pele.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) divulgou, na sexta-feira, uma lista com 16 fatos essenciais que ajudam a tirar dúvidas e orientam a população e profissionais da saúde sobre os principais cuidados para reduzir casos avançados.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele é o mais comum no Brasil, com estimativa de 220.490 novos casos de câncer de pele não melanoma para este ano, além de 8.980 novos casos anuais de melanoma, o tipo mais agressivo.

Na avaliação de Alberto Julius Alves Wainstein, cirurgião oncológico e membro da SBCO, este é um tipo de câncer que muitas das vezes é evitável. “Muitos dos fatores de risco ligados ao câncer de pele podem ser prevenidos, principalmente ao evitar a exposição solar sem proteção”, explica.

Embora a maioria dos casos ocorra em pessoas sem histórico familiar da doença, cerca de 10% dos melanomas estão associados a síndromes hereditárias, como o melanoma familial.

Conforme reforça a SBCO em seus materiais educativos, pele clara com muitas pintas ou sardas, uso de câmaras de bronzeamento, falta de proteção solar adequada, atividades ao ar livre sem proteção e idade avançada são fatores de risco relevantes. Confira 16 fatos essenciais sobre o câncer de pele.

O MAIS FREQUENTE

Ele responde por cerca de 27% a 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil, somando os tipos melanoma e não melanoma.

DOIS GRANDES GRUPOS

Há o câncer de pele não melanoma e melanoma. O primeiro é o mais incidente e, em geral, o de menor letalidade, enquanto o melanoma é menos frequente, porém muito mais agressivo. O tipo não melanoma acomete células que não produzem melanina; já o melanoma nasce dos melanócitos, responsáveis pela pigmentação da pele, cabelos e olhos. Essa diferença celular ajuda a entender por que o comportamento clínico e o risco de metástase são tão distintos entre os dois grupos.

DANOS PERMANENTES

O câncer de pele não melanoma é muito comum e pode causar danos permanentes se não tratado. O carcinoma basocelular representa cerca de 80% dos casos de câncer de pele não melanoma e costuma se desenvolver nas camadas mais profundas da epiderme.

O carcinoma espinocelular acomete as camadas mais superficiais, principalmente nas áreas mais expostas ao sol como rosto, orelhas, lábios e dorso das mãos.

MAIS LETAL

O melanoma é menos frequente, mas responde por grande parte das mortes. Embora represente cerca de 4% a 5% dos tumores cutâneos, o melanoma é responsável por aproximadamente 40% das mortes por câncer de pele.

Quando detectado em fase inicial, a taxa de cura ultrapassa 90%, mas cai para menos de 50% em tumores com espessura superior a quatro milímetros.

SINTOMAS

Os sintomas vão além da “pinta feia” e incluem feridas que não cicatrizam. Os sinais de alerta incluem manchas que coçam, descamam ou sangram, pintas que mudam de tamanho, formato ou cor e feridas que não cicatrizam em algumas semanas, especialmente em áreas expostas ao sol.

No câncer de pele não melanoma, é comum o surgimento de lesões avermelhadas, espessas, com crostas ou aspecto de ferida persistente. Já no melanoma, as lesões tendem a ser mais pigmentadas, mas podem ter apresentações variadas, o que reforça a importância da avaliação médica.

REGRA DO ABCDE

A regra do ABCDE é uma aliada no autoexame da pele. Para facilitar a identificação de lesões suspeitas, recomenda-se a regra do ABCDE:

  • A de assimetria (metades diferentes da lesão),
  • B de bordas irregulares,
  • C de cor variada (preta, castanha, avermelhada, azulada ou branca em uma mesma pinta),
  • D de diâmetro maior que 6 mm
  • e E de evolução (mudanças ao longo do tempo).

Se uma pinta ou mancha apresenta uma ou mais dessas características, é sinal de que precisa ser avaliada por um especialista.

PIGMENTAÇÃO

Nem todo melanoma é escuro: existem formas pouco pigmentadas. Ao contrário do imaginário popular, melanoma não é apenas uma pinta preta. O subtipo amelanótico praticamente não tem pigmentação e pode ser róseo, avermelhado ou de cor semelhante à pele ao redor, o que dificulta a identificação.

Justamente por isso, qualquer lesão nova que cresça, mude de aspecto ou provoque coceira, dor, sangramento ou descamação merece atenção, mesmo que não seja escura.

EXPOSIÇÃO SOLAR

A exposição solar inadequada é o principal fator de risco e o dano é cumulativo. A radiação ultravioleta (UVA e UVB) é a principal responsável pelo desenvolvimento do câncer de pele.

As queimaduras solares na infância e adolescência aumentam o risco de tumores na vida adulta, pois o dano se acumula ao longo dos anos.

Os raios UVA estão presentes do nascer ao pôr do sol e se relacionam ao envelhecimento da pele e ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer; já os raios UVB são mais intensos entre 10h e 16h e causam vermelhidão, queimaduras e aumento importante do risco de tumor.

FATORES DE RISCO

Idade, tipo de pele, histórico familiar e profissão também influenciam o risco. A prevalência de câncer de pele não melanoma é maior em pessoas de pele clara, acima dos 40 ou 45 anos, que trabalharam por muitos anos ao ar livre sem proteção.

No entanto, conforme alertam especialistas, a média de idade ao diagnóstico vem diminuindo, em parte por hábitos de exposição solar intensa e uso de bronzeamento artificial. Ter histórico familiar de melanoma, imunidade baixa ou síndromes genéticas específicas também aumenta o risco, exigindo vigilância redobrada.

ETNIAS

Todas as etnias podem ter câncer de pele, mas algumas regiões têm incidência maior. O câncer de pele pode acometer pessoas de todos os tons de pele, inclusive negras.

Embora peles claras sejam mais vulneráveis aos danos da radiação ultravioleta, pessoas negras e orientais podem desenvolver tumores em áreas menos comuns, como plantas dos pés e palmas das mãos.

No Brasil, a Região Sul concentra o maior número de casos de melanoma, em razão do predomínio de fototipos claros.

BARREIRAS DE PROTEÇÃO

Prevenção passa por filtro solar diário e barreiras físicas de proteção. Proteção solar não é só “assunto de praia”.

O uso de filtro solar com fator de proteção (FPS) de, no mínimo, 30, reaplicado a cada duas horas ou após entrar na água e suar excessivamente, é recomendado sempre que se estiver ao ar livre, mesmo em dias nublados.

Chapéus de abas largas, óculos escuros com proteção UV, roupas com tecido específico ou de trama mais fechada e permanecer em áreas sombreadas são medidas simples, mas decisivas para reduzir o risco de câncer de pele ao longo da vida.

BARRACAS E HORÁRIOS

O tipo de barraca e a faixa de horário fazem diferença na proteção. Nem toda sombra protege da mesma forma. Barracas de praia feitas de algodão ou lona podem absorver até metade da radiação ultravioleta, oferecendo proteção mais confiável. Já barracas de nylon deixam cerca de 95% dos raios UV atravessarem o material.

Por isso, mesmo na sombra, é indispensável usar filtro solar e evitar se expor nos horários de maior risco, entre 10h e 16h (ou 17h, em horário de verão), quando a radiação UVB é mais intensa.

BRONZEAMENTO ARTIFICIAL

Bronzeamento artificial é comprovadamente cancerígeno e não é opção segura. Cabines de bronzeamento artificial utilizam lâmpadas que emitem radiação ultravioleta em níveis que podem ser ainda mais nocivos do que a exposição direta ao sol. No Brasil, essa prática é proibida para fins estéticos justamente pelo risco de câncer de pele.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico está cada vez mais preciso, graças a exames específicos. O primeiro passo costuma ser o exame clínico da pele, realizado por dermatologista ou cirurgião oncológico.

Para aprofundar a avaliação, a dermatoscopia utiliza lentes de aumento e iluminação especial para analisar estruturas que não são visíveis a olho nu. Outras tecnologias permitem acompanhar a evolução das lesões e ajudam a decidir se é necessário remover a área suspeita.

O TIPO DE CÂNCER

A confirmação do tipo de câncer depende sempre da análise em laboratório. O diagnóstico definitivo é feito por biópsia, com remoção parcial ou total da lesão e posterior exame anatomopatológico.

Esse exame identifica se o tumor é melanoma ou não melanoma, qual o subtipo, a espessura e outras características que ajudam a definir o prognóstico e o tratamento.

TRATAMENTO

O tratamento é, em geral, cirúrgico e funciona melhor quando o tumor é descoberto cedo. Na maioria dos casos de câncer de pele não melanoma, uma cirurgia relativamente simples, em consultório ou centro cirúrgico, é o suficiente para remover a lesão com margens de segurança e obter altas taxas de cura.

Em alguns quadros, podem ser utilizados tratamentos como terapia fotodinâmica, criocirurgia ou imunoterapia tópica.

Já no melanoma, a abordagem é eminentemente cirúrgica: além da excisão da lesão, pode ser necessária a biópsia do linfonodo sentinela e, em situações selecionadas, a associação com imunoterapia, quimioterapia ou radioterapia.

VEJA O TRAJETO

Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar em 3 municípios de MS; confira

Caminhões estarão enfeitados com luzes natalinas, sistema de bolhas d'água, decoração interativa, painéis LED, cenografia natalina, cenários montados e Casa móvel do Papai/Mamãe Noel

07/12/2025 17h30

Carretas natalinas da Coca Cola vão passar em Campo Grande, Dourados e Itaporã

Carretas natalinas da Coca Cola vão passar em Campo Grande, Dourados e Itaporã DIVULGAÇÃO/Coca Cola

Natal já está batendo na porta. A tradição de sair às ruas para acompanhar a passagem da Caravana Iluminada de Natal, da Coca-Cola, está de volta.

As carretas natalinas percorrerão várias avenidas/ruas de Campo Grande, Dourados e Itaporã no mês de dezembro. Veja o trajeto no fim da reportagem.

Os caminhões estarão enfeitados com luzes natalinas, sistema de bolhas d’água, decoração interativa, painéis LED, cenografia natalina, cenários montados e Casa móvel do Papai/Mamãe Noel.

CAMPO GRANDE - 16 DE DEZEMBRO -  19H

  • INÍCIO - 19 horas – Comper Itanhangá – Avenida Ricardo Brandão
  • Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo
  • Avenida Afonso Pena – Bioparque Pantanal até a 13 de maio
  • Avenida Ceará
  • Avenida Mato Grosso – apenas três quadras
  • Avenida Antônio Maria Coelho
  • Avenida 14 de julho
  • Avenida 13 de Maio – apenas três quadras
  • Avenida Eduardo Elias Zahran
  • Avenida Bom Pastor
  • Avenida Toros Puxian
  • Avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade
  • FIM – Avenida Gury Marques
Carretas natalinas da Coca Cola vão passar em Campo Grande, Dourados e Itaporã

 DOURADOS - 17 DE DEZEMBRO - 20H30MIN

  • INÍCIO - 20h30min - rua Sete de Setembro
  • Avenida Marcelino Pires
  • Rua Delfino Garrido
  • Avenida Weimar Gonçalves Torres
  • Rua Paissandú
  • Rua Monte Alegre
  • Rua Rangel Torres
  • Rua Mato Grosso
  • Rua Itamarati
  • Rua Hayel Bon Faker
  • Rua Mozart Calheiros
  • Rua Raul Frost
  • Rua Docelina Mattos Freitas
  • Rua Seiti Fukui
  • Rua Josué Garcia Pires
  • Rua Hayel Bon Faker
  • Rua Manoel Rasselem
  • Rua Projetada Onze
  • Rua General Osório
  • Avenida Marcelino Pires
  • Rua Mato Grosso
  • Rua Olinda Pires de Almeida
  • Rua João Cândido da Câmara
  • FIM - Rua Manoel Santiago
Carretas natalinas da Coca Cola vão passar em Campo Grande, Dourados e Itaporã

 ITAPORÃ - 17 DE DEZEMBRO - 17H30MIN

  • INÍCIO - Rotatória de entrada/saída da cidade
  • Avenida José Chaves da Silva
  • Avenida Estefano Gonella
  • Rua José Edson Bezerra
  • Rua Aral Moreira
  • Rua Duque de Caxias
  • FIM - Rotatória de entrada/saída da cidade
Carretas natalinas da Coca Cola vão passar em Campo Grande, Dourados e Itaporã

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz destaque em "O Agente Secreto" Isadora Ruppert

"A forma como o nosso cinema é admirado lá fora me emocionou muito. Me senti honrada de estar ali, não só como atriz do filme, mas como uma brasileira, representando um país que eu amo profundamente".

07/12/2025 16h30

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz destaque em

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz destaque em "O Agente Secreto" Isadora Ruppert Foto: Divulgação

Isadora Ruppert está no elenco do filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que estreou nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. O longa, produzido por Emilie Lesclaux e CinemaScópio, estreou mundialmente no 78º Festival de Cannes, em maio de 2025, na Seção de Competição Oficial, e, desde então, participou de diversos festivais importantes.

“Acredito profundamente na força desse projeto. É um filme necessário sobre a história recente do Brasil, sobre memória e poder. Ele provoca, questiona, incomoda e, ao mesmo tempo, é profundamente envolvente do ponto de vista estético e narrativo”, diz atriz.

Isadora estava presente no Festival de Cannes, quando Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho receberam os prêmios nas categorias Melhor Ator e Melhor Diretor, respectivamente, por “O Agente Secreto”. Ela descreve a experiência como inesquecível: “Foi incrível aquele grande público, na França, celebrando os prêmios brasileiros.

A forma como o nosso cinema é admirado lá fora me emocionou muito. Me senti honrada de estar ali, não só como atriz do filme, mas como uma brasileira, representando um país que eu amo profundamente”. Para ela, o reconhecimento internacional reforça a importância de continuar contando histórias brasileiras com coragem e sensibilidade. “O mundo está atento ao que produzimos. Nosso cinema tem potência, tem voz, tem alma”, diz.

Isadora participou também do longa “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar 2025 na categoria Melhor Filme Internacional, como Laura Gasparian. Dessa vez é Daniela, em “O Agente Secreto”, que foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. “Sempre sonhei em fazer um filme que chegasse ao Oscar, mas nunca imaginei que isso aconteceria tão rápido, aos 26 anos. É muita sorte”, confessa.

No cinema, Isadora, esteve também em “Medusa”, no papel de “Dani”, de Anita Rocha da Silveira, que estreou em Cannes, em 2021, na Quinzena dos Realizadores. Na TV, estará no elenco da série “BR 70”, da Netflix, ainda inédita, e a acabou de fazer uma participação na novela Dona de Mim contracenando com a atriz Flora Camolese, a Nina da trama das 19 horas.

No teatro, Isadora tem uma sólida trajetória. Recentemente, a atriz marcou presença na reabertura do Teatro Glaucio Gil, integrando o elenco da peça “Cabaré TV”, dirigida por Christina Streva e Juracy de Oliveira, em que contracenou com Gilberto Gawronski. Com a sua companhia, criada junto com amigos, a “Má Companhia de Teatro”, Isadora estará em cartaz com a peça “Dia de Jogo”, na Casa de Cultura Laura Alvim, de 5 a 21 de dezembro.

Nas redes sociais, Isadora apresenta o quadro “Pequenas Epifanias”, ao lado da amiga Beatriz Adler, escritora e psicóloga. No projeto, Beatriz assina os textos, enquanto Isadora dá vida às palavras com interpretações bem-humoradas e descontraídas que já ultrapassaram a marca de 300 mil visualizações. Mais do que entretenimento, Isadora enxerga o quadro como uma forma de manter-se ativa na atuação, divulgar seu trabalho artístico e abordar, com leveza e sensibilidade, temas que fazem parte da sociedade contemporânea.

A relação de Isadora com a temática de “O Agente Secreto” vai muito além da ficção. Ela carrega, em sua própria história, as marcas dos anos sombrios da ditadura militar no Brasil: “Minha avó foi perseguida pela ditadura. “O Agente Secreto” é o segundo filme que faço que se passa nesse período, e eu sinto isso quase como uma missão. Minha vó foi perseguida por mais de 20 anos. Ela tinha uma companhia de teatro de bonecos em Curitiba e teve que abandonar tudo para se esconder”.

Isadora faz dessa memória familiar um combustível para sua arte. “Quando estou em um projeto que é ambientado nesse período, sinto que estou também contando a história da minha família, e de tantas outras famílias brasileiras que viveram traumas parecidos. Não é só um papel, é algo que atravessa”, declara .    

Sobre a repercussão do longa após a estreia, ela diz: “Foram incríveis esses primeiros dias após a estreia do filme. Muitas pessoas vieram falar comigo e todo mundo diz: “Nossa, é um susto quando você aparece”. Eu fico muito feliz com tudo isso, e com o sucesso que o filme está fazendo”.

A atriz é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre carreira, teatro, sucesso, filmes, entre eles "O Agente Secreto" indicado ao Oscar.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz destaque em "O Agente Secreto" Isadora RuppertA atriz Isadora Ruppert é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Julieta Bacchin - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você participou de dois filmes premiados internacionalmente. Podemos dizer que é uma atriz pé quente?
IR - Esses dias li uma frase que representa muito tudo isso que está acontecendo: “Sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado”, de Sêneca. Sinto que isso descreve perfeitamente o momento que estou vivendo. Eu me preparo há anos para dar o meu melhor em cada trabalho que faço; ser atriz é um ofício árduo, no qual me debruço por completo.

Me sinto muito sortuda por esses dois filmes terem me encontrado, “O Agente Secreto” e “Ainda Estou Aqui”, e por eles estarem chegando tão longe. Isso é consequência de um esforço coletivo gigantesco de todas as pessoas que compõem a equipe de ambos os filmes. E confesso que estou gostando desse apelido que as pessoas têm me dado: “pé de coelho do cinema brasileiro”. Que venham muitos outros filmes como esses, e que eles inspirem ainda mais diretores a me convidarem para novas parcerias (risos).

CE - Como foi estar em Cannes e sentir a recepção ao filme?
IR - Sempre foi um sonho para mim ir a Cannes, algo que eu carregava comigo há anos. Esses dias, relendo uma conversa com meu namorado, encontrei um vídeo do tapete vermelho que eu tinha enviado para ele no WhatsApp em 2021 e, embaixo, mandei uma mensagem assim: “amor, eu tenho certeza de que um dia vou estar lá”. E cortar para 2025… eu fui.

E foi exatamente como eu sonhei. Ver aquelas pessoas ovacionando o nosso cinema, sentir que eu fazia parte do cinema internacional e que estava ali representando o meu país… eu me senti muito brasileira. Foi um sonho realizado!

CE - Como é estar em filmes que tratam de uma época que também marcou sua história familiar?
IR - Eu sinto isso como uma missão, sabe? A ditadura militar está muito entranhada na minha história familiar, porque a minha avó foi perseguida por mais de 20 anos. Então, de certa forma, esse assunto sempre foi muito presente para mim.

Eu cresci ouvindo minha avó contar as histórias do que viveu. Por isso, falar sobre esse tema é muito natural para mim, porque faz parte da minha própria história. Mas, ao mesmo tempo, sinto isso como uma missão — porque esse foi um período muito difícil da nossa história como país e não pode ser esquecido, para que não se repita.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz destaque em "O Agente Secreto" Isadora RuppertA atriz Isadora Ruppert - Divulgação

CE - Como você se preparou para a Daniela, de O agente Secreto?
IR - Aconteceu uma coincidência: na época em que recebi o teste para fazer a Daniela, eu estava realizando uma pesquisa profunda no Arquivo Nacional sobre a vinda da família paterna da Polônia para o Brasil. Então, eu tive um contato muito intenso com arquivos, e sinto que usei bastante dessa experiência para construir a Daniela. Outra coisa que também me ajudou na construção da personagem foi realmente compreender sobre do que filme tratava, a história dele. E pude perceber isso conversando com o Kleber e com outras pessoas da equipe. Foi muito importante para mim entender o todo para conseguir criar a minha personagem dentro do filme.

CE - Recife é importante na sua trajetória. Qual sua relação com Recife?
IR - Recife ocupa um lugar muito especial na minha vida, tanto artisticamente quanto pessoalmente. Essa relação tão forte nasceu a partir da cultura popular — principalmente da minha conexão com o Maracatu de Baque Virado. Hoje, viajar para lá todos os anos se tornou quase um compromisso afetivo. Em Recife, aprendi muita coisa, fiz amigos que levo para a vida e reencontros que sempre me fazem crescer. É sempre muito bom voltar para lá.

CE - Você iniciou sua carreira no teatro. Qual a importância do teatro na sua formação como atriz?
IR - O teatro é central em tudo que eu faço. Ele me formou como pessoa: foi onde fiz amigos, encontrei pessoas que amo e realmente me descobri. Comecei muito cedo, e sem ele eu certamente não teria me tornado atriz nem compreendido a dimensão de ser artista — que é algo sério, uma missão mesmo. O teatro me fez entender quem eu sou, a essência do ofício da atuação e a ter compromisso com o meu fazer artístico.

CE - Quem são suas referências artísticas?
IR - São muitas influências... Mas, com certeza, Maria Clara Machado: que fundou O Tablado e onde, praticamente, é minha segunda casa. Foi lá que aprendi tudo. David Lynch também me marcou muito, ele me ensinou sobre a importância de estar conectado com o próprio ser e sobre Meditação Transcendental, que realmente transformou a minha vida. E o Kleber, claro. Comecei a ver os filmes dele muito nova, e isso me fez criar uma conexão profunda com o nosso cinema.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz destaque em "O Agente Secreto" Isadora RuppertA atriz Isadora Ruppert é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Julieta Bacchin - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você apresenta o quadro “Pequenas Epifanias” nas redes. Considera importante para um ator estar na Redes Sociais?
IR - Sinto que, hoje em dia — até por fazer parte de uma geração muito presente nas redes — elas podem ser uma oportunidade para que alguém te veja, um meio de mostrar seu trabalho. Acho que isso é especialmente válido para um jovem ator, já que muitos diretores de elenco e até diretores usam o Instagram como plataforma de busca.

Mesmo assim, tento não ficar bitolada com isso: faço o que posso, dentro dos meus limites. O “Pequenas Epifanias” surgiu justamente como uma forma de entrar nessa lógica de maneira leve e divertida, além de ser um quadro que permite às pessoas conhecerem melhor o meu trabalho.

CE - Você atua em teatro, cinema, internet e estará em breve no streaming. Tem preferência por algum veículo?
IR - Eu sempre digo: “Enquanto eu estiver atuando, eu estou feliz”. Sabemos como é a realidade. Só de poder exercer meu ofício, seja na TV, streaming, cinema ou teatro, já me sinto realizada. O importante é estar ativa.

Você ainda é jovem e participou de produções de peso no mercado Brasileiro. O que aprendeu com essas experiências?

Eu aprendi muito. Sinto que a gente aprende de verdade quando coloca a mão na massa, e o set, para mim, representa exatamente isso. Aprendo muito ao observar e ouvir as pessoas ao meu redor e tudo o que acontece ali. Sinto que todos os projetos dos quais participei foram, de fato, uma grande escola. Ver grandes diretores dirigindo e grandes atores em ação certamente fez com que eu crescesse muito, tanto como profissional quanto como pessoa.

CE - Quais seus projetos futuros?
IR - Ano que vem vai ser recheado de coisas boas, mas ainda não posso entrar em muitos detalhes. Ainda esse ano, vou estrear a peça “Dia de Jogo” no dia 5 de dezembro, junto com a minha companhia de teatro, Má Companhia. Ficaremos em cartaz até 21 de dezembro, na Casa de Cultura Laura Alvim, todas as sextas, sábados e domingos.

