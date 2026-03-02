Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saiba quando fazer reposição hormonal se tiver hipogonadismo tardio

Entenda o que é o hipogonadismo tardio, sintomas, diagnóstico e quando reposição hormonal é indicada; queda da libido, cansaço persistente e perda de massa muscular podem estar ligados à condição

Mariana Piell

Mariana Piell

02/03/2026 - 08h30
A ideia de que todo homem ao passar dos 50 anos inevitavelmente enfrentará uma andropausa semelhante à menopausa feminina é um dos mitos mais difundidos quando o assunto é saúde masculina. Embora a redução da testosterona possa ocorrer com o envelhecimento, o fenômeno não é abrupto nem universal e tampouco deve ser tratado como regra.

Segundo o urologista Flávio Faria, o termo mais adequado para descrever essa condição é deficiência androgênica do envelhecimento masculino, também chamada de hipogonadismo tardio.

“Andropausa é uma expressão popular, mas imprecisa. Diferentemente da menopausa, o homem não sofre uma queda hormonal abrupta e universal. A redução é lenta, variável e nem todos desenvolvem a deficiência”, explica.

A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) adota o termo hipogonadismo masculino quando há sintomas associados à testosterona baixa comprovada em exames, ou seja, não basta envelhecer para receber o diagnóstico.

MUDANÇAS HORMONAIS

De forma geral, a partir dos 35 anos ou 40 anos pode ocorrer uma redução média anual discreta da testosterona. No entanto, essa queda não atinge todos os homens da mesma maneira.

“Muitos envelhecem com níveis hormonais adequados”, afirma o médico. Segundo ele, fatores como obesidade, sedentarismo, estresse crônico e má qualidade do sono impactam muito mais os níveis hormonais do que a idade isoladamente.

Isso significa que envelhecer não é sinônimo de precisar de reposição hormonal e o estilo de vida desempenha papel central na manutenção da saúde endócrina masculina.

SINTOMAS E DIAGNÓSTICO

Os sintomas do hipogonadismo tardio podem ser sutis e progressivos. Entre os mais comuns estão: queda da libido; redução das ereções matinais; cansaço persistente; perda de massa muscular; aumento de gordura abdominal; e desânimo e irritabilidade.

É importante destacar que sintomas isolados não confirmam o diagnóstico. A American Urological Association (AUA) reforça que apenas a presença de queixas, sem exame comprovando testosterona baixa, não define deficiência hormonal.

Muitos desses sinais podem estar relacionados a outras condições, como depressão, distúrbios do sono, síndrome metabólica ou problemas cardiovasculares. Por isso, a avaliação médica é indispensável.

Além do exame de sangue para a confirmação do diagnóstico, há dois critérios fundamentais que devem ser avaliados: presença de sintomas clínicos e duas dosagens matinais de testosterona baixa.

Segundo a AUA, valores abaixo de 300 ng/dL são sugestivos de deficiência quando associados a sintomas. Tratar apenas um número no exame sem considerar o quadro clínico é considerado um erro.

A testosterona apresenta variação ao longo do dia, sendo mais alta no período da manhã. Por isso, a coleta deve ser feita preferencialmente nesse horário, em dias diferentes, para confirmação diagnóstica.

Uma consequência causada pelo hipogonadismo pode ser também a disfunção erétil, especialmente pela queda da libido, já que a testosterona está diretamente ligada ao desejo sexual.

No entanto, a ereção não depende exclusivamente do hormônio. “A ereção envolve circulação sanguínea adequada, saúde metabólica e fatores emocionais”, explica o urologista.

Assim, nem toda disfunção erétil é hormonal. Diabetes, hipertensão, tabagismo e ansiedade, por exemplo, também estão entre as principais causas. Esse é um ponto relevante, pois muitos homens procuram reposição hormonal acreditando que ela resolverá automaticamente problemas de ereção, o que nem sempre ocorre.

REPOSIÇÃO DE TESTOSTERONA

A reposição de testosterona só deve ser considerada em situações específicas, quando há sintomas claros, com testosterona comprovadamente baixa e avaliação médica adequada.

A European Association of Urology (EAU) é categórica ao afirmar que a testosterona não deve ser utilizada como “fórmula de rejuvenescimento” ou para ganho estético. “É tratamento médico, não estratégia de performance”, reforça Flávio Faria.

Reposição hormonal é indicada apenas em casos específicos e a utilização para fins puramente estéticos não é recomendada

Nos últimos anos, a popularização de clínicas que prometem disposição, ganho muscular e melhora do desempenho sexual impulsionou o uso indiscriminado do hormônio. No entanto, especialistas alertam que essa prática pode trazer riscos, especialmente quando feita sem indicação precisa e acompanhamento regular.

Quando bem indicada e monitorada, a reposição hormonal é considerada segura. Porém, pode provocar efeitos adversos como aumento do hematócrito (espessamento do sangue), acne, retenção de líquido e redução da fertilidade.

O aumento do hematócrito pode elevar o risco cardiovascular, se não houver controle adequado. Já a redução da fertilidade ocorre porque a testosterona exógena pode inibir a produção natural do hormônio e dos espermatozoides. Por isso, o acompanhamento periódico com exames laboratoriais e avaliação clínica é obrigatório.

Conforme explica Flávio Faria, uma das dúvidas mais frequentes nos consultórios urológicos em relação à reposição hormonal de testosterona é se ela aumenta os riscos de desenvolvimento do câncer de próstata. 

Durante décadas, acreditou-se que a reposição poderia estimular o desenvolvimento de câncer de próstata. No entanto, evidências científicas mais recentes não confirmam essa relação causal.

De acordo com a SBU, não há comprovação de que a reposição cause câncer de próstata. O tratamento é contraindicado apenas em pacientes com câncer de próstata ativo.

Ainda assim, a avaliação urológica antes de iniciar o tratamento é indispensável, incluindo exame clínico e, quando indicado, dosagem do antígeno prostático específico (PSA).

ESTILO DE VIDA

Atividades físicas, em especial a musculação, podem ajudar a elevar os níveis de testosterona

Antes de pensar em hormônios, é fundamental olhar para os hábitos diários. Exercício físico regular – especialmente musculação – pode aumentar naturalmente os níveis de testosterona. A redução da gordura abdominal também contribui, já que o tecido adiposo interfere no metabolismo hormonal.

Sono adequado é outro fator determinante. A privação crônica reduz significativamente a produção hormonal. O controle de doenças metabólicas, como diabetes e hipertensão, também influencia positivamente.

“Em muitos casos, ajustar hábitos evita a necessidade de reposição”, afirma Flávio Faria.

MITOS

Diversas informações equivocadas sobre a andropausa circulam nas redes sociais e em campanhas publicitárias. Entre os mitos mais comuns estão:

“Todo homem acima de 50 anos precisa repor”. Falso. A reposição só é indicada quando há deficiência comprovada;

“Testosterona causa câncer”. Não há evidência de causalidade. O acompanhamento médico é o que garante segurança;

“Reposição é para ganhar músculo”. Incorreto. O objetivo é restaurar níveis hormonais normais, não promover ganhos estéticos;

“É só envelhecimento, não tem o que fazer”. Equívoco. Qualidade de vida importa em qualquer idade e sintomas não devem ser ignorados.

TABU

Historicamente, os homens procuram menos os serviços de saúde e demoram mais para relatar sintomas. A discussão sobre hipogonadismo tardio também ajuda a ampliar o debate sobre saúde mental, sexual e metabólica masculina.

Sentimentos como desânimo, irritabilidade e queda de energia muitas vezes são atribuídos apenas ao estresse cotidiano, quando na verdade podem ter múltiplas causas, incluindo alterações hormonais.

Ao mesmo tempo, a medicalização excessiva do envelhecimento também merece cautela. Nem toda mudança faz parte de uma doença nem todo cansaço é falta de testosterona.

O equilíbrio está na avaliação individualizada, já que envelhecimento masculino é um processo gradual, que envolve mudanças físicas e emocionais.

Quando os sintomas comprometem a qualidade de vida, a investigação é válida, mas o tratamento deve ser baseado em evidência científica, não em promessas de juventude eterna.

Marcante

Diretor e ator, Dennis Carvalho ajudou a dar forma à TV brasileira

O artista chegou a ficar 20 dias em coma em 2023

01/03/2026 20h00

Foto: Reprodução

A lista de trabalhos de Dennis Carvalho se mistura à história da televisão brasileira. Dancin' Days, Pecado Capital, Vale Tudo, Roque Santeiro - como ator e, mais tarde, diretor, ele construiu uma trajetória ímpar, que se encerrou neste sábado, dia 28, quando o artista morreu em um hospital do Rio de Janeiro, após um longo período com problemas de saúde.

A família não autorizou a divulgação da causa da morte.

O artista chegou a ficar 20 dias em coma em 2023. À época, ele teve uma septicemia, um quadro de infecção generalizada. Ele também apresentou embolia pulmonar e teve que realizar uma cirurgia para a colocação de um marca-passo.

Dennis Carvalho iniciou sua carreira como ator: seu primeiro trabalho foi na primeira versão da novela Roque Santeiro, que acabou censurada pela ditadura militar (1964-1985) - ela ganharia uma versão definitiva em 1985, da qual também fez parte do elenco.

Carvalho trabalhou ainda nas novelas O Meu Pé de Laranja Lima, Ídolo de Pano, Pecado Capital, O Casarão, Brilhante e Brega & Chique, entre outras. A curiosidade sobre como fazer o trabalho artístico o levou a estrear como diretor em 1977, com Sem Lenço, Sem Documento.

Foi o início de uma longa carreira atrás das câmeras, que incluiu novelas como Eu Prometo, Corpo a Corpo, Roda de Fogo, Vale Tudo, Fera Ferida, Explode Coração, Celebridade e Paraíso Tropical, além de minisséries como Anos Rebeldes e Dalva e Herivelto - Uma Canção de Amor e dos seriados Malu Mulher, Amizade Colorida e A Justiceira. Também foi um dos diretores do programa semanal de grande êxito Sai de Baixo, que marcou época no humor na TV brasileira.

Carvalho enfrentou ainda problemas com a censura, como no seriado Malu Mulher, que trazia Regina Duarte como uma mulher que cuidava da própria vida e da filha sem a ajuda de um marido ou namorado. Tratava de questões polêmicas, como aborto, drogas, homossexualidade, problemas reais, que as pessoas não estavam acostumadas a ver retratados na televisão.

Com Malu Mulher, Carvalho firmou-se como diretor, revezando-se com Paulo Afonso Grisolli e Daniel Filho, que dirigiu os episódios iniciais da produção.

O artista participou da criação e também atuou na série. "Tinha uma cena forte, uma briga violenta entre a Regina Duarte, a protagonista Malu, e eu, o ex-marido. O episódio ganhou sete prêmios internacionais, nos deu muito orgulho", contou em uma entrevista.

Carvalho teve diversos parceiros na criação, mas seu mais fiel foi o autor Gilberto Braga (1945-2021), com quem dirigiu a maioria de seus trabalhos na televisão, inclusive sua penúltima novela, Babilônia, em 2015, que não conquistou o sucesso de público e crítica de outros de seus trabalhos.

Ele também exerceu durante anos a função de dublador, sendo a voz de Roger "Race" Bannon, de Jonny Quest, Capitão Kirk, em Jornada nas Estrelas, e Jerry, em O Túnel do Tempo. Era dele também a voz do cabo Rusty, o amigo inseparável do cachorro Rin-tin-tin, no seriado de mesmo nome.

"Minha voz começou a mudar e comecei a pegar papéis maiores. Aí me entusiasmei pela dublagem e também comecei a dirigir por uns dois anos trabalhos de dublagem. Havia atores como Lima Duarte e outros conhecidos na época realizando esse tipo de trabalho", lembrou ao programa Memória, da TV Globo.

Missão

"Ser diretor, além de ser uma profissão gratificante e com a qual eu sempre sonhei, significava a missão de contribuir com o próximo, com o meio em que trabalhamos, de lançar novos talentos, formar diretores e atores", explicou ele ao site da Globo.

Com o tempo, Carvalho desenvolveu artimanhas própria com os diversos elencos com os quais trabalhou.

No programa Lady Night, comandado por Tata Werneck, ele revelou, em 2019, curiosidades dos bastidores de gravação. Entre elas, o fato de gostar de pregar peças nos atores. "Faço cenas falsas a novela inteira, só de sacanagem com os elencos. Combino com um ator e o outro colega não sabe. Daí o ator regrava, falava absurdos e o outro não entendia nada. Tem uma fita na minha casa que não pode sair do cofre", divertiu-se.

Carvalho recordou também uma cena icônica da TV brasileira que dirigiu: o assassinato de Odete Roitman (Beatriz Segall) na novela Vale Tudo (1988). Ele teve que lidar com imprevistos nas gravações e mudou o assassino da vilã de última hora. "Na versão original, os autores tinham decidido que Marco Aurélio (Reginaldo Faria) seria o assassino de Odete. No entanto, eles tiveram que alterar o desfecho depois que o segredo foi revelado pela imprensa. À época, também havia um concurso promovido por uma marca de alimentos, que sortearia 5 milhões de cruzados entre os participantes que acertassem a identidade do assassino "

Foi então que decidiram que Leila, vivida pela atriz Cássia Kiss, seria a responsável pela morte. Ela matou a vilã por engano, acreditando que se tratava de Maria de Fátima (Glória Pires), que tinha um caso com Marco Aurélio. "Uma semana antes do final, o Gilberto Braga me perguntou: quem é que tem cara de louca no elenco? A Cássia (Kiss), claro, eu respondi. Então é ela que vai matar, ele me disse", contou Carvalho em entrevista ao jornal O Globo em 2024. "A gente só gravou no dia em que o capítulo foi ao ar, para que o desfecho não vazasse novamente. Gravamos por volta de uma da tarde, para ir ao ar às oito da noite."

No ano passado, um remake da novela, escrito por Manuela Dias, foi ao ar e mudou o destino de Odete. Interpretada por Débora Bloch, a vilã continuou viva depois de Marco Aurélio (Alexandre Nero) tentar matá-la. O último trabalho de Dennis Carvalho na televisão foi na novela Segundo Sol, de 2018. Escrita por João Emanuel Carneiro, a produção teve nomes estelares como Giovana Antonelli, Emílio Dantas, Deborah Secco e Adriana Esteves no elenco.

Iniciantes

Carvalho começou cedo na vida artística, aos 11 anos, quando fez um teste na antiga TV Paulista para participar da novela Oliver Twist. Quem ficou com o papel principal foi outro iniciante, Osmar Prado. E Carvalho ficou com o papel do amigo de Oliver Twist. "A novela era ao vivo, não havia VT. Era fascinante ver o empenho das pessoas, fazendo televisão com as mínimas condições possíveis. Foi uma experiência muito bacana, que me marcou", recordou o ator e diretor ao Memória, em depoimento gravado em 2008.

Em 1968, ele entrou na TV Tupi, na qual participou de vários teleteatros e principalmente da novela Antônio Maria, na qual contracenou com uma lenda da atuação brasileira, Sérgio Cardoso, e também com outros nomes importantes, como Aracy Balabanian, Tony Ramos e Paulo Figueiredo. Em Ídolos de Pano (1974), ainda na Tupi, interpretou o papel do vilão, contraponto para o mocinho Tony Ramos.

Em vez de apenas fazer maldades, sugeriu ao autor Teixeira Filho um passado, questões não resolvidas que justificassem o comportamento do personagem, que, a partir daí, cresceu e ganhou bastante importância na trama.

"Fui indicado ao prêmio de melhor ator pela Associação Paulista de Críticos de Televisão", lembrou. Após a novela, recebeu um convite de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, para se mudar para a Globo. O que pesou na balança foi a promessa de mais tarde poder atuar como direção. Em 1975, assinou com a emissora.

Também nos anos 1970, Dennis Carvalho pisou pela primeira vez no palco no musical Hair, em 1970. Por intermédio de Aracy Balabanian, que participava do elenco, fez teste para a peça e passou. "Estreei ficando pelado em cena. Nem preciso dizer que a peça foi o maior sucesso. E eu, aos 20 e poucos anos, já trabalhava feito louco, fazendo televisão e teatro ao mesmo tempo", lembrou.

Ele estreou como diretor de teatro em 2013, no espetáculo Elis - A Musical, sobre a cantora Elis Regina. E, em 2022, dirigiu O Clube da Esquina, sobre a criação do grupo musical mineiro no qual se destacou Milton Nascimento. Em 2024, ele voltou a dirigir Elis - A Musical em uma versão comemorativa em São Paulo, que comemorava os 10 anos da estreia.
 

Moda Correio B+

Coluna Entre Costuras & CuLtura. Quem Pode Vestir um Mito?

A atriz Lily Collins vai interpretar Audrey Hepburn no cinema sobre os bastidores de Breakfast at Tiffany's

01/03/2026 16h00

A atriz Lily Collins vai interpretar Audrey Hepburn no cinema

A atriz Lily Collins vai interpretar Audrey Hepburn no cinema

A escolha de Lily Collins para interpretar Audrey Hepburn em um filme sobre sua trajetória e os bastidores de Breakfast at Tiffany’s não é apenas uma decisão de elenco, é um gesto cultural.

Audrey Hepburn não pertence somente à história do cinema, ela pertence ao imaginário da elegância. Sua imagem ultrapassou o roteiro, a personagem e até mesmo a própria biografia, tornou-se linguagem estética.

Quando pensamos em Breakfast at Tiffany’s, não pensamos apenas em Holly Golightly, mas pensamos no vestido preto, na silhueta alongada, no colar de pérolas, nos óculos escuros que ocultam e revelam ao mesmo tempo. Pensamos, sobretudo, na consolidação de um ideal de sofisticação que redefiniu o minimalismo como poder simbólico.

A parceria entre Hepburn e Hubert de Givenchy transformou figurino em arquitetura cultural. O vestido preto deixou de ser apenas peça de roupa para se tornar código permanente. A imagem não estava ali para ilustrar a personagem, ela a estruturava.

É justamente, por isso, que reinterpretar Audrey é um risco delicado. Não se trata de reproduzir traços físicos, mas de tocar um mito visual, e mitos não são apenas lembrados, são protegidos pela memória coletiva.

A escolha de Lily Collins revela algo interessante sobre o nosso tempo. Sua imagem pública já carrega traços de delicadeza controlada, elegância editorial e uma feminilidade que dialoga com contenção, não com excesso. Em uma era dominada por maximalismos e estímulos visuais incessantes, há algo simbólico na retomada de uma estética pautada pela precisão.

Mais do que revisitar o passado, o projeto indica uma possível revalorização da coerência estética. Audrey nunca foi sobre abundância, foi sobre constância. Seus códigos eram reconhecíveis porque eram repetidos com intenção. A assinatura visual não era um acidente; era construção.

O filme sobre os bastidores de Breakfast at Tiffany’s também reabre uma discussão fundamental: como o cinema fabrica permanência? A moda, quando capturada pela câmera, deixa de ser efêmera e passa a habitar o território da memória cultural. Algumas imagens sobrevivem porque possuem coerência interna suficiente para atravessar décadas.

Talvez a questão central não seja se Lily Collins pode “ser” Audrey, a pergunta mais interessante é: o que significa, hoje, desejar a volta de Audrey? O que buscamos quando revisitamos um ícone de elegância em tempos de aceleração estética?

Entre Costuras & CuLTURA, aprendemos que estilo não é sobre novidade constante, mas sobre direção clara. Audrey consolidou um repertório visual que resistiu ao tempo porque era consistente. Se Lily Collins conseguirá reinterpretar esse legado, veremos.

Mas uma coisa é certa: não se trata apenas de vestir um figurino. Trata-se de sustentar um mito.

Vou deixar aqui cinco dicas para te ajudar a construir sua própria assinatura de estilo:

• Defina três códigos visuais fixos (cores, silhueta, acessório ou textura) e mantenha os como eixo da sua imagem.

• Repita com intenção. Reconhecimento nasce da constância, não da variação aleatória.

• Edite antes de comprar. Cada nova peça deve fortalecer seu repertório, não fragmentá-lo.

• Estabeleça uma silhueta-base. Proporção consistente cria identidade.

• Pense a longo prazo. Estilo não é impacto momentâneo, é permanência.

Imagem não é improviso.

É construção!

Gabriela Rosa é consultora de imagem e estilo

 

