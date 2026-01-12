Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saiba quantos milhões ganhou Wagner Moura com o prêmio do Globo de Ouro

A estatueta dourada, por si só, é o símbolo máximo do reconhecimento da crítica. Contudo, dizer que Wagner Moura saiu "de mãos abanando" financeiramente seria um equívoco grosseiro

Denis Felipe

Denis Felipe

12/01/2026 - 15h15
A noite de 11 de janeiro de 2026 entrou para a história do cinema brasileiro. Em uma cerimônia glamorosa em Los Angeles, Wagner Moura consolidou sua trajetória internacional ao conquistar o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama.

Sua atuação visceral em "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, desbancou nomes de peso de Hollywood e colocou o Brasil, mais uma vez, no topo do prestígio mundial.

No entanto, logo após a celebração, uma dúvida tomou conta das redes sociais e dos bastidores da indústria: afinal, quanto o ator baiano embolsou em dinheiro com essa vitória? A resposta, embora envolva cifras milionárias, é mais complexa do que um simples cheque de premiação.

O Mito do prêmio em dinheiro

Diferente de competições esportivas ou reality shows, o Globo de Ouro não paga uma quantia em dinheiro aos seus vencedores. A estatueta dourada, por si só, é o símbolo máximo do reconhecimento da crítica. Contudo, dizer que Wagner Moura saiu "de mãos abanando" financeiramente seria um equívoco grosseiro.

O valor real da vitória se manifesta de duas formas principais: a luxuosa Ultimate Gift Bag e o chamado "Golden Globe Bump" (o salto de valorização no mercado).

A sacola de presentes de US$ 1 Milhão

Se não há um depósito bancário direto, há um mimo que beira o inacreditável. Todos os vencedores e indicados das principais categorias recebem a Ultimate Gift Bag. Em 2026, o valor estimado desse "kit de boas-vindas" atingiu a marca histórica de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,4 milhões na cotação atual).

 

Embora esses itens não sejam "dinheiro vivo", eles representam um patrimônio em bens e serviços que poucos mortais teriam acesso, elevando o status do premiado a um novo patamar de consumo e networking.

O "Efeito Wagner Moura": Valorização de Mercado

Para um jornalista que acompanha a indústria há décadas, o verdadeiro "prêmio milionário" de Wagner Moura está no que acontece a partir de agora. A vitória no Globo de Ouro funciona como um selo de garantia para investidores e grandes estúdios.

  • 1. Cachets Elevados: Estima-se que o valor de mercado de um ator vencedor do Globo de Ouro suba entre 20% e 50% para os próximos projetos.
  • 2. Poder de Negociação: Moura agora possui o que chamamos de "greenlight power" sua presença em um projeto facilita a captação de recursos e a distribuição global.
  • 3. Contratos de Publicidade: Marcas de luxo globais buscam rostos que transmitam credibilidade e sucesso. O rosto de Wagner Moura agora vale milhões em campanhas de fragrâncias, relógios e tecnologia.

Um Marco para o Cinema Nacional

A vitória de Wagner Moura, somada ao prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa para "O Agente Secreto", marca uma era de ouro para o audiovisual brasileiro. No ano passado, Fernanda Torres já havia aberto o caminho com sua vitória por "Ainda Estou Aqui".

Wagner Moura não ganhou apenas uma sacola de luxo ou uma estatueta; ele conquistou a chave para os cofres mais exclusivos de Hollywood, garantindo que o sotaque brasileiro continue sendo ouvido e muito bem pago nas maiores produções do planeta.

BRASIL NAS TELONAS

Com 2 Globos de Ouro, 'O Agente Secreto' têm sessões até quarta (14) em Campo Grande

Filme de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura no elenco será exibido entre hoje (12) e quarta (14), sempre às 19h10

12/01/2026 09h06

Reprodução/Globo de Ouro

Filme premiado com dois globos de ouro durante a 83ª edição realizada ontem (11) em Los Angeles, de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura no elenco, "O Agente Secreto" têm sessões diárias agendadas até a próxima quarta-feira (14) no cinema disponível para o público campo-grandense. 

Depois de Fernanda Torres conquistar o Globo de Ouro de Melhor Atriz pela performance em "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, que levou ainda o Oscar de Melhor Filme Internacional, Wagner Moura foi escolhido ontem (11) como o melhor ator em filme de drama. 

Além disso, "O Agente Secreto" bateu candidatos importantes, como o norueguês "Valor Sentimental", de Joachim Trier, e "Foi Apenas um Acidente", de Jafar Panahi, trazendo para o Brasil a estatueta de melhor filme em língua não inglesa no Globo de Ouro.

Mais quente do que nunca entre a votação para os indicados ao Oscar 2026, o filme brasileiro ambientado num Brasil de 1977, em pleno período da ditadura militar, ainda está disponível nas telonas inclusive em Campo Grande. 

Das três grandes redes na Cidade Morena, apenas o Cinemark que fica localizado no Shopping Campo Grande traz "O Agente Secreto" ainda em cartaz (CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A PÁGINA DO FILME), com sessões entre hoje (12) e quarta (14)

Seja nesta segunda (12), terça (13) ou na quarta-feira (14) o horário da única sessão que acontece diariamente, por menos de quarenta reais, é o mesmo: às 19h10 (pelo fuso de Mato Grosso do Sul). 

'O Agente Secreto'

Conforme a sinopse da obra, o filme que acompanha o professor especializado em tecnologia Marcelo na sua fuga do próprio passado violento, em um Brasil de 77, se passa na capital de Pernambuco, Recife. 

Em plena semana de Carnaval, Marcelo pecebe que só atraiu o caos do qual sempre buscava fugir e, para piorar, passa a ser até mesmo espionado pelos seus vizinhos. 

Importante lembrar que essa obraz traz a classificação indicativa para maiores de 16 anos, pois podem possuir cenas com violência, linguagem imprópria e conteúdo sexual. 

"O Agente Secreto", lançado no Brasil em 06 de novembro de 2025, teve participação de destaque no Festival de Cannes, já que o thriller político recebeu dois prêmios na Riviera Francesa: Melhor Ator, concedido a Wagner Moura, e Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho. 

Essa recepção do filme em Cannes impulsionou sua circulação internacional e fortaleceu sua posição na temporada de premiações.

 

Diálogo

Políticos de diversos partidos estão se posicionando na raia da mudança...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (12)

12/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Cecília Meireles escritora brasileira

Há pessoas que nos falam e nem as escutamos, há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam, mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre”.

FELPULDA

Políticos de diversos partidos estão se posicionando na raia da mudança de partido para iniciar a grande
corrida a novos endereços. A consequência disso é que algumas bancadas na Assembleia de MS deverão aumentar e outras, diminuir.

Mas a maioria será como abelha em jardim florido: integrando a base aliada do governo do Estado, como nos dias atuais, para aproveitar, digamos, o “néctar”. Neste ano, a administração de Riedel poderá enfrentar os maus bofes do PT, que depois de “sugar muitas flores”, hoje são “oposição”. Vai vendo...

Diálogo
 

Confronto

 
Depois de enfrentar a situação de “todos contra um”, o ex-prefeito de Dourados Alan Guedes (PP) também disputará uma vaga na Assembleia Legislativa de MS. Há quem diga que ele deverá confrontar nas urnas,
das eleições deste ano, um ex-parceiro político.
 

Mais

 
O ex-parceiro é o deputado José Teixeira (PSDB), hoje seu ferrenho adversário e que integrou o grupo que o derrotou na tentativa da reeleição em 2024. Os dois romperam por divergências políticas e nestas eleições o Legislativo é o foco deles. A roda gira...
 
DiálogoAntonio Carlos Junior e Dra. Shadia Jamal
DiálogoSabrina Sato - Brendon Cook/BFA.com

Experimento

A posse de três secretários municipais, no dia 8, chamou atenção pelo esforço da prefeita Adriane Lopes para
deixar claro que sua administração está uma maravilha, prometendo inclusive “novos investimentos”.
 
A realidade é que aqueles que assumiram o comando dos órgãos enfrentarão crise. Segundo um antenado político, a prefeita vai fazer “mais um experimento, para ver se, neste segundo ano do mandato, a situação melhora”.

E ?

A assessoria da prefeita divulgou que ela, durante a posse, “relembrou” que 2025 foi um ano de reordenamento da casa e que, “graças ao plano de equilíbrio fiscal aprovado, o município terá fôlego renovado para investimentos imediatos”.

O mesmo antenado político,intrigado que só, questionou: “Se estava tudo bem, porque 2025 foi marcado por crise financeira e saída dos secretários de Governo, de Fazenda e de Saúde?”. A então secretária de Fazenda não mais voltou ao cargo após licença médica.

Missão

Quem deverá ter muito trabalho para “amenizar o clima” entre a prefeita Adriane Lopes e os vereadores será o novo secretário de Governo, Ulisses da Silva Rocha, que era o adjunto do titular, ex-deputado Youssif Domingos. Em 2024, ele deixou a presidência municipal do MDB, partido em que era pessoa de confiança
do ex-governador Puccinelli, para ser também adjunto na Segov.

