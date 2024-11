Saúde B+: Desodorantes - diferenças e dicas para melhor uso diário do produto

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Desodorantes fazem parte da rotina diária de higiene e cuidados corporais. Existem diversos tipos que usam substâncias distintas. “Desodorante, como o próprio nome diz tem a função de acabar com o odor, através de substâncias químicas como, por exemplo, o triclosan, o qual tem a capacidade de inibir o crescimento das bactérias na pele, reduzindo ou eliminando assim o cheiro ruim. O suor ou sudorese é um fenômeno natural e necessário, que age no controle da temperatura corporal e na excreção de certas substâncias que podem ser tóxicas ao organismo”, explica Dr. Franklin Veríssimo, que atua com medicina estética em Fortaleza (CE) e em São Paulo.

“O recomendado é aplicar o desodorante no início do dia, mas nada impede de reaplicá-lo no final do dia. Isso depende muito também de cada pessoa, do grau de sudorese, de odor e dos hábitos diários, se pratica atividades físicas ou não, recomenda-se daí o uso do desodorante antitranspirante de longa proteção. O correto é aplicar o mesmo sempre sobre a pele totalmente seca”, detalha Dr. Franklin.

A função do desodorante é reduzir a quantidade de bactérias e a umidade nas axilas. “Além de se localizar em uma região de dobra e atrito constante, a pele das axilas é mais fina se comparada a outras áreas do corpo, o que a torna uma região mais delicada. Junto com as regiões palmoplantares, as axilas possuem maior densidade de glândulas sudoríparas écrinas, responsáveis pela produção do suor. Uma curiosidade é que essa secreção contém água e minerais, não tem cheiro e contribui para a regulação da temperatura corporal. A bromidrose, o suor fétido, deve-se à ação de microorganismos existentes no local”, explica Dra.Fabiana Oliveira Pereira, Dermatologista do Centro Médico Pastore ( RJ).

Dr. Franklin ressalta que o principal componente ativo dos antitranspirantes é o cloreto de alumínio, “que formam estruturas bloqueadoras que provocam o fechamento dos dutos das glândulas sudoríparas, reduzindo a produção do suor. Por causa disso, existe o risco de obstrução dos poros e inflamação da glândula. Algumas pessoas podem apresentar irritação a componentes derivados do alumínio.”

Para Dra. Fabiana Pereira, produtos com alumínio podem ser prejudiciais à saúde das axilas. “Em altas concentrações podem causar irritação, sensibilidade; mas são eficazes em controlar o excesso da produção de suor”, detalha a médica.

A dermatologista do Centro Médico Pastore explica que é possível fazer uso de um desodorante que não vai agredir a pele e que vai criar uma proteção para diminuir a transpiração.



“Gosto de manipular desodorantes para a região justamente por isso, para adequar as porcentagens dos ativos que controlam a transpiração e dos que servem como calmantes de acordo com a pele de cada paciente, considerando sensibilidade e nível de transpiração”, conclui.