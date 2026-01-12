Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saúde e bem-estar serão as prioridades da população para este ano

Levantamento realizado em dezembro de 2025 mostra que 72% dos brasileiros elegem a saúde e o bem-estar como prioridades para 2026; 41% planejam viajar mais de uma vez, 57% querem aumento de renda e 35% planejam reformar a casa

Da Redação

Da Redação

12/01/2026 - 09h30
O Brasil encerrou 2025 com o olhar fixo no horizonte da superação. Após um ano classificado como “desafiador” por 13% da população, o sentimento que impera para a virada de ciclo é de reconstrução.

Diferente de períodos anteriores, o brasileiro entra em 2026 com um planejamento pragmático: o foco saiu das grandes promessas externas e voltou-se para o controle individual, em que o autocuidado e a qualificação profissional aparecem como as principais ferramentas para garantir um ano “melhor” (11%) e com “esperança” (11%).

É o que aponta o novo levantamento do Hibou, instituto especializado em monitoramento e “insights” de consumo, que ouviu 1.501 pessoas em todo o País para traçar o DNA das expectativas nacionais.

SAÚDE E AMOR

A busca por uma vida mais equilibrada é o grande motor deste ano. Sessenta e oito por cento dos brasileiros afirmam que vão exercitar corpo e mente em busca de qualidade de vida, enquanto 72% pretendem manter atividades físicas regulares como principal forma de lazer.

O desejo de emagrecer (45%) e manter o amor que possui (31%) também figuram no topo da lista de resoluções. Para 17%, o ano será marcado pelo maior consumo de produtos orgânicos e 25% planejam se engajar em atividades sociais.

O MUNDO E A CASA

Mesmo com o orçamento vigiado, o lazer é inegociável. Para o brasileiro, viajar é sinônimo de “libertação” (10%) e “descanso” (6%). Quarenta e um por cento planejam realizar várias viagens ao longo do ano e 18% pretendem viajar em vários fins de semana.

O destino internacional é o sonho de 47%, seguido pela tranquilidade das praias desertas (41%) e o charme das cidades históricas (38%). Dentro de casa, o otimismo se traduz em melhorias: 35% querem reformar o lar e 21% já planejam essa reforma para os próximos 18 meses.

“O brasileiro resgatou a viagem como uma necessidade básica de saúde mental. Após anos de incertezas, o planejamento para 2026 mostra que o lazer não é mais visto como gasto supérfluo, mas como o combustível para a resiliência. O foco agora é viver o presente, seja descobrindo novos destinos ou melhorando o conforto do próprio lar”, analisa a publicitária Ligia Mello.

SEM COPA

O cotidiano deste ano será marcado pela convivência familiar. No verão, 30% sentem-se mais dispostos e 42% querem sair para se divertir. Entre os 16% que têm filhos, a estratégia para as férias é caseira: 52% farão atividades em casa e 44% em parques abertos.

O momento econômico do País mostra que 90% dos brasileiros não pretendem viajar para a Copa do Mundo da Fifa. No consumo de bens duráveis, o foco se mantém em carros (28%) e imóveis (23%), mostrando que, mesmo sob pressão, o brasileiro não desiste de consolidar seu patrimônio.

FORMAÇÃO E TRABALHO

No campo do trabalho, a qualificação é a estratégia para driblar a crise. Para enfrentar um mercado competitivo, 28% dos brasileiros pretendem estudar on-line e 21% querem finalizar cursos como idiomas, pós ou graduação.

O empreendedorismo e a gestão também ganham força, com 17% buscando cursos para gerir melhor negócios e equipes. Além disso, 19% estão abertos a novos desafios e pretendem mudar de área de atuação, enquanto 11% estão ativamente procurando emprego.

DÍVIDAS

Apesar do entusiasmo pessoal, a realidade financeira impõe um freio severo. O desejo número um para este ano é “ganhar mais dinheiro” (57%), uma necessidade urgente para os 39% que começam o ano endividados. 

O perfil da dívida é alarmante: 30% devem mais de R$ 15 mil e 21% possuem débitos entre R$ 5 mil e R$ 15 mil.

Por outro lado, 49% conseguem manter as contas em dia e apenas 12% iniciam o ano com dinheiro sobrando. Para equilibrar as contas, 48% planejam economizar tudo o que podem e 44% buscarão promoções.

“Enquanto o brasileiro se sente capaz de cuidar da própria saúde e estudar, ele olha para o País com apreensão. O pessimismo com a economia obriga o consumidor a adotar um comportamento de ‘caçador de ofertas’, onde cupons (19%) e compras planejadas são as regras para manter os planos de consumo vivos”, explica Ligia Mello.

SEGURANÇA E CLIMA

Ao olhar para fora de casa, o otimismo diminui drasticamente. Apenas 25% acreditam em melhora na economia, contra 50% que preveem piora. 

O cenário ambiental também assusta: 48% acham que o meio ambiente vai piorar em 2026. A segurança pública é outra ferida aberta, com 45% esperando um agravamento da situação.

Na educação e saúde, a sensação majoritária é de estagnação, com 43% e 47%, respectivamente, acreditando que tudo permanecerá igual.

METODOLOGIA

A pesquisa do Instituto Hibou, que recebeu o nome de Expectativas 2026, foi realizada entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025.

O levantamento contou com uma amostra de 1.501 participantes que responderam os questionários. Os respondentes têm mais de 18 anos, pertencem às classes ABCDE e colaboraram via painel digital, cobrindo todo o território nacional. A margem de erro é de 2,5%.

Diálogo

Políticos de diversos partidos estão se posicionando na raia da mudança...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (12)

12/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Cecília Meireles escritora brasileira

Há pessoas que nos falam e nem as escutamos, há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam, mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre”.

FELPULDA

Políticos de diversos partidos estão se posicionando na raia da mudança de partido para iniciar a grande
corrida a novos endereços. A consequência disso é que algumas bancadas na Assembleia de MS deverão aumentar e outras, diminuir.

Mas a maioria será como abelha em jardim florido: integrando a base aliada do governo do Estado, como nos dias atuais, para aproveitar, digamos, o “néctar”. Neste ano, a administração de Riedel poderá enfrentar os maus bofes do PT, que depois de “sugar muitas flores”, hoje são “oposição”. Vai vendo...

Diálogo
 

Confronto

 
Depois de enfrentar a situação de “todos contra um”, o ex-prefeito de Dourados Alan Guedes (PP) também disputará uma vaga na Assembleia Legislativa de MS. Há quem diga que ele deverá confrontar nas urnas,
das eleições deste ano, um ex-parceiro político.
 

Mais

 
O ex-parceiro é o deputado José Teixeira (PSDB), hoje seu ferrenho adversário e que integrou o grupo que o derrotou na tentativa da reeleição em 2024. Os dois romperam por divergências políticas e nestas eleições o Legislativo é o foco deles. A roda gira...
 
DiálogoAntonio Carlos Junior e Dra. Shadia Jamal
DiálogoSabrina Sato - Brendon Cook/BFA.com

Experimento

A posse de três secretários municipais, no dia 8, chamou atenção pelo esforço da prefeita Adriane Lopes para
deixar claro que sua administração está uma maravilha, prometendo inclusive “novos investimentos”.
 
A realidade é que aqueles que assumiram o comando dos órgãos enfrentarão crise. Segundo um antenado político, a prefeita vai fazer “mais um experimento, para ver se, neste segundo ano do mandato, a situação melhora”.

E ?

A assessoria da prefeita divulgou que ela, durante a posse, “relembrou” que 2025 foi um ano de reordenamento da casa e que, “graças ao plano de equilíbrio fiscal aprovado, o município terá fôlego renovado para investimentos imediatos”.

O mesmo antenado político,intrigado que só, questionou: “Se estava tudo bem, porque 2025 foi marcado por crise financeira e saída dos secretários de Governo, de Fazenda e de Saúde?”. A então secretária de Fazenda não mais voltou ao cargo após licença médica.

Missão

Quem deverá ter muito trabalho para “amenizar o clima” entre a prefeita Adriane Lopes e os vereadores será o novo secretário de Governo, Ulisses da Silva Rocha, que era o adjunto do titular, ex-deputado Youssif Domingos. Em 2024, ele deixou a presidência municipal do MDB, partido em que era pessoa de confiança
do ex-governador Puccinelli, para ser também adjunto na Segov.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Kelzy Ecard destaque na novela "Três Graças"

"A carreira de atriz não é fácil, e quanto mais velhas ficamos, mais difícil se torna, então eu sei que sou privilegiada por ter meu trabalho sendo visto e reconhecido"

11/01/2026 19h00

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Kelzy Ecard destaque na novela

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Kelzy Ecard destaque na novela "Três Graças" Foto: Nill Caniné

Kelzy Ecard está no elenco da novela "Três Graças" na TV Globo onde vive a cuidadora Helga. Ela também atua no filme “Caramelo”, que ficou no top 3 mundial na Netflix. Na produção, interpreta Neide, mãe de Pedro (Rafael Vitti). Em breve, vai rodar o longa” Um Rio de Janeiro" e espera o lançamento do remake de “Dona Beja”, na Max, para o próximo dia 2 de fevereiro.

Com 32 anos de carreira, Kelzy Ecard estreou no mundo artístico como atriz e assistente de direção no espetáculo, “Sermão da Quarta-Feira de Cinza”, de Moacir Chaves. De lá pra cá são mais de 30 peças e inúmeros prêmios e indicações. Em 1997 foi indicada ao Prêmio Mambembe de Melhor Atriz de Teatro Infantil por sua atuação em “Rapunzel”, adaptação e direção de Leonardo Simões.

Já sua estreia na TV foi na minissérie “O Quinto dos Infernos”, em 2002, em uma pequena participação, mas sua estreia com personagem fixa em uma novela, foi em Segundo Sol" com a personagens Nice, que lhe rendeu diversas indicações e prêmios de atriz revelação, incluindo o Melhores do Ano do Domingão. Fez também Éramos Seis, com a personagem Genu e “Todas as flores”, como Dona Dequinha.

Em seu currículo constam dezenas de peças como “Rasga Coração”, dirigida por Dudu Sandroni  (Prêmio APTR de melhor atriz em papel coadjuvante) , “Um Violinista no Telhado”, com direção de Charles Möeller e Cláudio Botelho, “Breu”, que lhe rendeu em 2011 indicação ao Prêmio Shell de Melhor Atriz, “Incêndios” (prêmios APTR e Cenym) “Agonia do Rei”, "Meu Caro Amigo", “Gota D’água”, “Tom na fazenda” (indicação ao APTR e conquistou Prêmio Cenym), entre outras.

No cinema, fez curtas como “Lápis de cor”, dirigido por Alice Gomes e Oh, dirigido por Diogo Hoffer, onde conquistou alguns prêmios de melhor atriz coadjuvante; e longas, como“Maria do Caritó“ (premiada como melhor atriz coadjuvante no Festival da Lapa). No streaming, pode ser vista na Netflix em "Spectros" e nas séries “Shippados” e “Sob Pressão”, disponíveis no Globoplay.

Kelzy é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre carreira, escolhas e estreias.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Kelzy Ecard destaque na novela "Três Graças"A atriz Kelzy Ecard é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Nill Caniné - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Kelzy, como está sendo a volta às novelas? E como está sendo entrar em um folhetim já em andamento?
KE - Voltar à uma novela aberta é um desafio que estava sentindo falta. Náo tinha vivido ainda a experiência de entrar em uma  já em andamento, mas por sorte é uma novela amada, entáo fui bem recebida,  e está sendo uma delícia voltar. Tenho a sorte também de estar em um núcleo maravilhoso! Estar em cena com Arlete, Grazi, Paulo, Sophie, Glaura - pra citar os mais frequentes - está sendo um parque de diversões.

CE - A sua personagem Helga mescla humor com um tom de vilania. Como foi a pesquisa para compor essa personagem, e o que podemos esperar dela na trama?
KE - As conversas com a direçao foram fundamentais.O Luiz (diretor) sabia bem o perfil que ele queria. Recebi referências clássicas, como a tia Lygia de Handmaid's Tale (revi a série toda), mas o mais importante foram mesmo nossas conversas.

Tenho ouvido também bastante alemáo pra tentar náo escorregar muito quando ela solta uns termos na língua. Helga é uma delícia de fazer, por isso que você falou, por mesclar humor e vilania e por meus companheiros de cena. estou tão curiosa quando você sobre o futuro dela na trama, (risos)

CE - Pra esse trabalho, você ficou mais loura. Como esse novo visual impactou seu dia a dia ? Você é do tipo de artista que acha o personagem depois de alterar a aparência pra vivê-lo?
KE - Não costumo começar uma personagem pela aparência, mas é claro que a composiçao ajuda. o jeito dela se vestir e essa radicalizaçao do loiro sáo pistas que náo posso ignorar. Ser loura é algo inédito na minha vida. Tenho que cuidar mais do cabelo, manter hidratado... Muda o olhar sobre você. É curioso. 

CE - Pra 2026 está prevista a estreia do remake de Dona Beja, na MAX, do qual você faz parte. O que pode adiantar sobre sua personagem? E como foi fazer um trabalho de época?
KE - Fazer Dona Beja foi uma delícia. A personagem, Dona Augusta, é também uma mistura de humor com vilania. uma mulher sem papas na língua, mas carregada com todos os preconceitos da época. Não foi fácil defendê-la. Tive que mergulhar muito em mim fazer sem criticá-la.

No fundo, ela é fruto da época e poder expor isso contribui pra que a gente nunca mais volte a pensar e agir com tanto preconceito. A maldade dela vem daí. E o humor chega pela total falta de filtro dela. Descobri que amo fazer personagem de época apesar do desafio de gravar no veráo com roupas escuras e cobertas até o pescoço. Viajar no tempo é uma maravilha!

CE - Você também pode ser vista na Netflix no filme Caramelo, que alcançou o top 5 mundial da plataforma.  A que você atribui o sucesso desse projeto que conquistou pessoas de todas as idades?
KE - Posso te dizer o que me emocionou assim que li o roteiro. É uma história carregada de humanidade e afetividade. Com precisas pitadas de humor. E foi contada por equipe e elenco inspirados e apaixonados. E ainda tem o Amendoim, nossa estrela canina irresistível! de qualquer maneira. Esse sucesso táo avassalador foi uma surpresa maravilhosa!

CE - O filme, aliás, conta a história de um jovem detectado com câncer. E você também se tratou da doença recentemente. Como isso influi no seu trabalho nesse projeto?  E como é tocar num assunto tão sério através da arte?
KE - Quando recebi o convite e li o roteiro levei um susto. O personagem descobre um tumor cerebral e eu tinha acabado de perder meu irmão e melhor amigo pra mesma doença. Além do meu própro diagnóstico e tratamento que tinha finalizado há pouquíssimo tempo. Pra completar, o personagem do Rafa tem o mesmo nome do meu filho na vida real.

Então, foram muitos desafios e emoções que me atravessaram. eu repito sempre da sorte que tenho por ser artista. Através da arte, posso expurgar dores, rever conceitos, curar feridas e ainda transmitir mensagens que podem ser inspiradoras pra muita gente. Acho que foi um presente da vida, do Diego Freitas e da Netflix poder viver a Neide. Que bom que podemos nos redimensionar através da arte!

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Kelzy Ecard destaque na novela "Três Graças"A atriz Kelzy Ecard é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Kelzy Ecard- Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você  é uma pessoa bem discreta, mas expôs com delicadeza sua doença. Chegou a ter troca com outras mulheres que estavam passando ou já haviam passado pelo mesmo problema?
KE - Sim! Eu fui atrás dessa troca. Li vários  depoimentos da internet sobre pessoas e familiares de pacientes, conheci amigas e amigos em comum que passaram ou estavam enfrentando a doença. E uma amiga me apresentou ao Instituto Zen Cancer, que promove várias atividades acolhedoras.

Cheguei a fazer um curso de escrita e pude trocar muita coisa com a turma. É muito bom a gente não se sentir sozinha e saber que tem pessoas dispostas a nos orientar e confortar em uma jornada tão desafiadora. Sempre me coloco à disposição pra quem quiser partilhar comigo sua história ou conhecer um pouco da minha.

CE -Em recente entrevista, você revelou só ter parado de atuar no momento mais crítico do tratamento. Como o trabalho e a arte ajudaram nesse processo? E agora, já curada, como tem sido a retomada ao trabalho?
KE - A arte e o meu ofício de atriz foram fundamentais pra recuperação da minha saúde, física e mental. O trabalho é uma das maiores riquezas da minha vida. Além isso, sou autônoma: se não trabalho, não recebo. Então, além da necessidade existencial, precisei retornar ao trabalho logo porque as contas não esperam você ficar boa pra serem pagas. tive apoio financeiro da família, mas procurei minimizar o quanto pude.

CE - Você tem mais de 32 anos de carreira. Como avalia essa trajetória? O que ainda falta fazer que não teve oportunidade? Parar já foi cogitado?
KE - Parar nunca foi cogitado! Levei até um susto lendo essa pergunta, risos. Uma das riquezas da minha profissão é que, quanto mais velhas estamos, melhores ficamos, se estivermos sempre nos atualizando e estudando.

Entáo parar, por quê? E eu tenho muitos desejos e sonhos ainda como atriz. Tem muita coisa que ainda quero experimentar e compartilhar. Na verdade, me sinto sempre com muito a descobrir e realizar. e tenho muito, muito orgulho da minha trajetória! 

CE - Muito se tem falado sobre etarismo e sobre a redução de espaço para veteranos na TV. Essa questão já bateu na sua porta? Como você lida com o envelhecimento?
KE - Tudo que eu quero é envelhecer! Depois de passar por uma doença tão grave, todo dia é dia de comemorar. Não é fácil conviver com as perdas que a idade traz, mas os ganhos são muito superiores! E só de estar viva e com saúde, já me considero no lucro! Estou me sentindo uma menina, cheia de projetos e sonhos.

A minha história com a tv é atípica, na contramão do etarismo no audiovisual, porque minha primeira personagem fixa numa novela chegou quando eu tinha 54 anos! Então, novamente, estou no lucro! É claro que o etarismo existe, mas sem as atrizes e atores experientes e talentosos, nenhuma dramaturgia se sustenta. Viva os veteranos e veteranas na tv!

 

