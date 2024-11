Seis tipos de chocolate

agenda cultural

Shows do Ratos de Porão e Revisiting Creedence são as principais atrações musicais deste fim de semana, que oferece também festival de tango e três oficinas gratuitas no Centro Cultural José Octávio Guizzo

O bom velhinho já chegou ao Shopping Campo Grande (foto) e aporta hoje, às 16h, no Norte Sul Plaza; em ambos os locais, com outras atrações gratuitas

Além do erre no nome, o que Reginaldo Rossi, Rod Stewart e o grupo Ramones têm em comum? Todos os três, e mais dezenas de outros nomes da música, já gravaram pelo menos uma versão de “Have You Ever Seen the Rain?” (1970), um dos clássicos do repertório da banda norte-americana Creedence Clearwater Revival que o público de Campo Grande poderá curtir ao vivo no show de hoje à noite, no Ginásio Guanandizão (Av. Pres. Ernesto Geisel, nº 6.859-7.341, Amambai).

Mas nenhum dos integrantes originais do grupo, formado na Califórnia em 1967, estará no palco. Na verdade, o Creedence Clearwater Revival se desfez em 1972 e ainda consegue figurar, passadas mais de cinco décadas, como um dos nomes mais expressivos do rock, justamente graças ao seu repertório infalível, que não para de tocar nas rádios e nas plataformas – em que têm 32 milhões de ouvintes mensais – e pavimentou a existência da inusitada banda oficial de covers Revisiting Creedence.

Encabeçado por Dan McGuinness (vocal e guitarra) e Kurt Griffey (guitarra), o Revisiting Creedence vem à Capital com o baterista Ron Wikso e o baixista Mat Scarpelli na formação. O que distingue o Revisiting Creedence é que o quarteto meio que foi ungido por Stu Cook (baixo) e Doug “Cosmo” Clifford (bateria), a cozinha original do Creedence Clearwater Revival. Após excursionarem por 25 anos ao lado de outros músicos, parte desse tempo com McGuinness, sob o nome de Creedence Clearwater Revisited, Cook e Clifford jogaram a toalha.

Foi então que, em 2022, a versão três do Creedence entrou em cena, perpetuando pelo mundo “Have You Ever Seen the Rain?” e diversas outras canções consagradas pelo tempo, a exemplo de “Proud Mary”, “Band Moon Rising”, “Looking for a Reason”, “Fortunate Son”, “Born on the Bayou” e “Up Around the Bend”. A adesão ao Revisiting Creedence mostra que o quarteto atual mais que passou no teste. A passagem pelo Brasil inclui, além de Campo Grande e Porto Alegre, onde o grupo tocou na quarta-feira, mais sete cidades.

Os portões do ginásio estarão abertos a partir das 20h, com show de abertura de Jonavo. Ingressos, a partir de R$ 126,50, estão disponíveis no site https://www.blueticket.com.br e na loja ¼ Colchões (Av. Afonso Pena, nº 4.393, Jardim dos Estados).

RITUAL

Falando em clássico, a segunda edição do Ritual Rock Festival, amanhã, a partir das 18h30min, no Garagi Eventos (Rua Coxim, nº 881, Cel. Antonino), traz a Campo Grande o Ratos de Porão (SP), um dos grupos mais antológicos do punk brasileiro, criado em 1981 e com uma carreira de turnês e reconhecimento internacional, com as letras cantadas em português pelo vocalista João Gordo – “Beber até Morrer”, “Próximo Alvo”, “Veneno Cristão”, etc.

Também estão confirmados no evento os mineiros do Black Pantera, que milita contra o racismo com o seu crossover thrash irreverente. Três bandas locais completam o line-up: Katastrofe, Pata de Cachorro e Darhew. Os ingressos custam a partir de R$ 100 e podem ser adquiridos pelo site articket.com.br. Mais informações: (67) 99255-5382, das 9h às 19h.

CAMINHOS DO TANGO

Segue até este domingo, com aulas, bailes e outras atividades, o 4º Festival Caminhos do Tango. O espetáculo de encerramento “No Ínfimo do Abraço”, no domingo, às 18h, no Teatro Allan Kardec, é inspirado no poeta Manoel de Barros. No mesmo dia, das 19h às 21h30min, no Espaço Tangoo Vip (Cabreúva), será realizado o evento gratuito Café com Tango. A argentina Betsabet Flores, campeã mundial, é uma das convidadas do festival.

“A programação foi elaborada para oferecer uma experiência que vai além dos espetáculos e das milongas festivas. Demos uma atenção especial à vertente de capacitação e formação, proporcionando aos bailarinos a oportunidade de aprofundar o conhecimento técnico e explorar diferentes perspectivas da arte do tango, para o desenvolvimento e o fortalecimento da comunidade da dança”, diz a bailarina e organizadora Camilla Marques.

NATAL NO SHOPPING

Papai Noel já está quase onipresente nos shoppings da cidade, ancorando o clima natalino da decoração e da agenda festiva dos centros de compras. No Shopping Campo Grande, uma árvore de 10 metros e a Confeitaria dos Ursos são a porta de entrada para a curtição da garotada.

Entre os brinquedos estão o escorregador, a gangorra (brinquedo adaptado para crianças com deficiência) e o gira-gira (localizado em frente às Pernambucanas), todos gratuitos. O trenzinho e o balanço giratório custam R$ 30 cada (ou os dois por R$ 50). O Papai Noel e seus ajudantes estão disponíveis para fotos e pedidos de presentes a partir das 14h.

No Shopping Norte Sul Plaza, o bom velhinho chega hoje, às 16h, acompanhado de atrações como o Bassetto Ballet, o coral A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a banda Pionners47 e a Trupe do Reino. Tudo com direito a distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e bexiga. Os horários das fotos com o Papai Noel são: sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 20h.

OFICINAS NO GUIZZO

A exposição “Entre o Céu e a Terra”, com 87 obras inspiradas na religiosidade e no folclore brasileiro, promove três oficinas no Centro Cultural José Octávio Guizzo: vogue, com Gabi Mancini, hoje das 14h às 16h; pintura, amanhã, das 9h às 10h30min; e manipulação de ervas e feitura de chás, amanhã, das 14h às 15h30min. Às 19h, também neste sábado, as houses de ballroom Coletivas e 007s se apresentam no espaço, localizado na Rua 26 de Agosto, nº 453, Centro. Tudo grátis.