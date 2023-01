Seleção de filmes e séries em plataformas digitais, feita pelo "Via Streaming"

Dirigido por Wagner Moura e protagonizado por Seu Jorge, “Marighella” conta a história do principal guerrilheiro urbano de esquerda do Brasil

Lançado em plena pandemia, no ano de 2021, o filme “Marighella” marcou a estreia de Wagner Moura como diretor e ainda rendeu o título de produção brasileira mais assistida nos cinemas no mesmo ano. Além disso, o longa foi eleito o melhor filme no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, onde também ganhou em mais outras sete categorias, inclusive de Melhor Ator para o protagonista Seu Jorge. “Marighella” está disponível para os assinantes do Globoplay.

O filme se passa no final da década de 1960, em um Brasil tomado por uma violenta e opressora ditadura militar. Com uma narrativa biográfica, o longa acompanha o político, guerrilheiro, ativista e escritor baiano Carlos Marighella (Seu Jorge) em sua atuação frente a Ação Libertadora Nacional, um dos principais grupos de luta armada de esquerda que enfrentaram a ditadura militar brasileira. Por conta da sua atuação nos movimentos de resistência, Marighella chegou a ser considerado o “inimigo número 1” do regime, razão pelo qual foi preso, tortura e, posteriormente, morto.

No filme, a figura de Lúcio (Bruno Gagliasso) é quem encarna essa disputa entre o guerrilheiro e o regime militar. O policial praticamente coloca um alvo nas costas de Marighella e lidera uma verdadeira caçada contra ele. Com um arcabouço teórico muito vasto, o protagonista defendia a ideia de que, para acabar com a ditadura e restituir a democracia e suas liberdades no país, era necessário o confronto direto, sem negociações pacíficas. Tal posição do revolucionário comunista fez com que a figura de Marighella conseguisse ser controversa em quase todos os campos políticos da época, o que o torna um personagem mais interessante ainda e que causa polêmica até nos dias de hoje.

Casal inter-racial irá passar por um grande sufoco para que as duas famílias se aceitem no novo filme da Netflix com Eddie Murphy e Jonah Hill

“Certas Pessoas” é o novo filme da Netflix

Apesar de não serem o tipo de relação mais comum, os casamentos inter-raciais têm sido cada vez mais frequentes ao redor do mundo e, o próprio casamento do Príncipe Harry com a atriz Megan Markle trouxe à tona diversas questões que envolvem esse tema. O primeiro ponto é o preconceito e a falta de aceitação que o casal sofre com relação às suas próprias famílias, pois muitas vezes elas não aceitam a dinâmica daquela relação, sem levar em consideração o carinho e o amor que um sente pelo outro. No novo filme da Netflix, cujo título é “Certas Pessoas”, os protagonistas passam justamente por isso.

Com Eddie Murphy e Jonah Hill no elenco, a produção original é uma comédia e chega no catálogo dia 27 de janeiro. Na trama, ambientada em Los Angeles (Estados Unidos), Ezra Cohan (Hill) é um homem que se sente desesperançoso em relação à possibilidade de arrumar um relacionamento estável. Porém, tudo muda quando o personagem confunde Amira Mohammed (Lauren London) com a motorista do Uber que solicitou e entra no seu carro. Apesar do encontro confuso, os dois resolvem sair para conversar sobre a situação inusitada (afinal, as duas eram muito parecidas) e acabam se apaixonando um pelo outro.

Porém, enquanto Ezra é um homem branco judeu, Amira é uma mulher negra mulçumana, o que gera um estranhamento por parte de algumas pessoas. Quando o protagonista decide pedir a namorada em casamento, o casal terá que lidar com o principal problema de todos: as famílias de ambos. De cara, o pai (Eddie Murphy) e a mãe de Amira demonstram grande preocupação com o casal e a família de Ezra, que se autointitula progressista, por vezes se esforça demais e causa situações desconfortáveis. Tudo piora quando as famílias se conhecem, uma vez que a única coisa que tem em comum é a grande habilidade de se meter na vida dos filhos.

Comédia sobre um casamento invadido por piratas fortemente armados chega à Amazon Prime Video com Jennifer Lopez e Josh Duhamel como protagonistas

“Casamento Armado” é o novo filme original da Amazon Prime Video

Jennifer Lopez é um dos nomes mais longevos da cultura pop dos últimos anos. Com 53 anos de idade, a artista de descendência porto-riquenha e nascida no Bronx (Nova Iorque, Estados Unidos) já acumula mais de 30 anos de carreira e até hoje mantém os seus trabalhos relevantes na indústria. Cantora, compositora, coreógrafa, dançarina, atriz, produtora e empresária, J.Lo é uma artista multifacetada e já foi até indicada ao Globo de Ouro pelo seu trabalho no filme em “Selena” (1997). Além disso, possui dois Grammys e 3 Grammys Latinos. Jennifer Lopez é um fenômeno e o seu mais novo trabalho ficou por conta da Amazon Prime Video.

A artista protagoniza, ao lado de Josh Duhamel, o original da plataforma de streaming “Casamento Armado”. O filme é dirigido por Jason Moore (“A Escolha Perfeita”) e será disponibilizado para os assinantes Prime no dia 27 de janeiro. Além dos dois, vários outros nomes conhecidos da indústria do entretenimento ajudam a compor o elenco do longa e a chamar o público. Dentre eles, alguns exemplos são Jennifer Coolidge (que ganhou recentemente o Globo de Ouro pelo seu papel em “The White Lotus”), Sônia Braga, Alberto Isaac, Lenny Kravitz, Desmin Borges, Steve Coulter e Selena Tan.

O filme começa no casamento de Darcy (Lopez) e Tom (Duhamel), um casal apaixonado que decide se casar em uma ilha remota. Para isso, ambos trazem suas famílias – uma mais peculiar e teimosa do que a outra – para a cerimônia, porém, logo irão surgir conflitos que deixarão o casal se perguntando se foi uma boa ideia levar todos para ilha. Além do nervosismo por conta do casamento, Darcy e Tom vão ser surpreendidos com a visita de convidados indesejados: piratas fortemente armados que invadem a ilha e colocam em risco a vida de todos. Assim, o casal irá passar por várias aventuras que ressignificarão o conceito de “até que a morte nos separe”.