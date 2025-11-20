Seu gato destrói a árvore de Natal? Veja dicas de enfeites - Crédito: Pagu / Correio do Estado

Ter gatos pode representar um desafio para os tutores quando o assunto é armar a árvore de Natal. Os amantes dos felinos sabem o quanto eles podem ser “participativos” quando a questão envolve novidades.



Ainda mais quando se trata de enfeites coloridos, bolinhas e os mais variados objetos pendurados de maneira tentadora aos instintos dos animais de estimação.

Já quando o assunto é a árvore de Natal, os gateiros de plantão devem ter passado por episódios de voltar para casa após um dia cansativo de trabalho e se deparar com bolinhas espalhadas pela casa ou até mesmo com a árvore no chão.



Não se engane: os gatos podem ser os verdadeiros Grinch nesta época do ano! Mas calma, isso ainda rende puro suco de fofura.

Episódios que para eles representaram diversão não devem impedir o tutor de manter os enfeites natalinos.

Falando com a voz da experiência de quem adotou a Nara Leão e a Gal Costa, com um curto intervalo de meses, e viu a árvore se tornar um verdadeiro playground, tive apenas que aceitar a situação.

Gal Costa e Nara Leão "separadas na materninade" e unidas no festejo / Crédito: Pagu / Correio do Estado



E, no fim? Quer saber? Rendeu bons vídeos, risadas e trocas com os amigos.

Como quando ouvi o barulho do farfalhar dos galhos do pinheiro artificial, dos enfeites, e me deparei com a Nara fazendo uma verdadeira incursão.

Encontre o equilíbrio



A primeira reação eventualmente passa por pensamentos absurdos, como pendurar a árvore no teto.

Entretanto, sabendo que felinos amam desafios, ninguém quer vê-los voando por cima das nossas cabeças, não é mesmo?

Pensando nisso, depois de tentar coisas mais simples, de dicas na internet a decorações alternativas, em um ano cheguei a testar o conceito da árvore no tripé. Resultado?



Bem… a Nara também adorou a ideia. Quando viu o festão, não pensou duas vezes em experimentar e deu uma bela mordida.

Nara atacando o festão / Pagu / Crédito: Correio do Estado

Dividir esses momentos é fundamental. Não deixei de comemorar a data, colocar os presentes no pé da “árvore”, conforme manda o figurino e, bem, até no momento da foto as duas se fizeram presentes.

Cinco dicas de enfeites que resistem a gatos

Pensando nisso, separei algumas soluções possíveis que até irão atrair os olhinhos brilhantes dos pets, mas que, se tudo correr bem, sobreviverão até a chegada do Papai Noel.

1. Guirlanda



A guirlanda é a sua forma de boas-vindas aos visitantes. Há diversos modelos que atendem à personalidade do gateiro. O item, considerado um dos mais tradicionais, adorna a porta de entrada da casa e simboliza recomeço, paz e prosperidade.

Reprodução Pinterest

2. Guirlanda suspensa



A guirlanda suspensa, ou de teto, é uma decoração que pode ser feita com vários materiais, uma ótima opção para quem gosta de criar os próprios enfeites, sem limites para a criatividade.

Deve ser presa com fios transparentes e, na internet, encontramos opções de ganchos que fixam sem a necessidade de fazer furos e sujeira.

Reprodução Pinterest

3. Caixas de presente na parede



Todo mundo tem caixinhas em casa e, com a tendência do reaproveitamento, caixas de presente na parede são um verdadeiro charme! Papéis que sobram de festinhas podem ajudar na hora de fazer os embrulhos. Capriche na distribuição e só tome cuidado para não colocar muito baixo, afinal, não queremos os gatos usando a decoração como escada, não é?

Reprodução Pinterest

4. Enfeites verticais



Com uma simples fita dupla face, os enfeites verticais em cascata ou estilo “flutuante” criam um ambiente sofisticado, com o brilho festivo que o período pede.

5. Mantas, almofadas, tapetes



Essa parte seu gato, sem dúvida, vai amar! Pensar nos detalhes faz toda a diferença, então invista no ambiente com mantas e almofadas. Existem vários sites que vendem capas customizadas para a ocasião.

Tapetes de cozinha ou banheiro, com cores que fazem menção ao bom velhinho, vão transformar o seu lar, criando um ambiente festivo e, ao mesmo tempo, acolhedor.

