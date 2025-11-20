Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Seu gato destrói a árvore de Natal? Veja dicas de enfeites

Para continuar celebrando a data, saiba como transformar o ambiente e deixar a casa aconchegante, sem perder a magia natalina

Laura Brasil

20/11/2025 - 14h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Ter gatos pode representar um desafio para os tutores quando o assunto é armar a árvore de Natal. Os amantes dos felinos sabem o quanto eles podem ser “participativos” quando a questão envolve novidades.


Ainda mais quando se trata de enfeites coloridos, bolinhas e os mais variados objetos pendurados de maneira tentadora aos instintos dos animais de estimação.

Já quando o assunto é a árvore de Natal, os gateiros de plantão devem ter passado por episódios de voltar para casa após um dia cansativo de trabalho e se deparar com bolinhas espalhadas pela casa ou até mesmo com a árvore no chão.

Não se engane: os gatos podem ser os verdadeiros Grinch nesta época do ano! Mas calma, isso ainda rende puro suco de fofura.

Episódios que para eles representaram diversão não devem impedir o tutor de manter os enfeites natalinos.

Falando com a voz da experiência de quem adotou a Nara Leão e a Gal Costa, com um curto intervalo de meses, e viu a árvore se tornar um verdadeiro playground, tive apenas que aceitar a situação.

Gal Costa e Nara Leão "separadas na materninade" e unidas no festejo  / Crédito: Pagu / Correio do Estado


E, no fim? Quer saber? Rendeu bons vídeos, risadas e trocas com os amigos.

Como quando ouvi o barulho do farfalhar dos galhos do pinheiro artificial, dos enfeites, e me deparei com a Nara fazendo uma verdadeira incursão.

 

 

 

Encontre o equilíbrio


A primeira reação eventualmente passa por pensamentos absurdos, como pendurar a árvore no teto.

Entretanto, sabendo que felinos amam desafios, ninguém quer vê-los voando por cima das nossas cabeças, não é mesmo?

Pensando nisso, depois de tentar coisas mais simples, de dicas na internet a decorações alternativas, em um ano cheguei a testar o conceito da árvore no tripé. Resultado?


Bem… a Nara também adorou a ideia. Quando viu o festão, não pensou duas vezes em experimentar e deu uma bela mordida.

Nara atacando o festão / Pagu / Crédito: Correio do Estado

Dividir esses momentos é fundamental. Não deixei de comemorar a data, colocar os presentes no pé da “árvore”, conforme manda o figurino e, bem, até no momento da foto as duas se fizeram presentes.

Cinco dicas de enfeites que resistem a gatos

Pensando nisso, separei algumas soluções possíveis que até irão atrair os olhinhos brilhantes dos pets, mas que, se tudo correr bem, sobreviverão até a chegada do Papai Noel.

1. Guirlanda


A guirlanda é a sua forma de boas-vindas aos visitantes. Há diversos modelos que atendem à personalidade do gateiro. O item, considerado um dos mais tradicionais, adorna a porta de entrada da casa e simboliza recomeço, paz e prosperidade.

 

Reprodução Pinterest

 

 

 

 

 

2. Guirlanda suspensa


A guirlanda suspensa, ou de teto, é uma decoração que pode ser feita com vários materiais, uma ótima opção para quem gosta de criar os próprios enfeites, sem limites para a criatividade.

Deve ser presa com fios transparentes e, na internet, encontramos opções de ganchos que fixam sem a necessidade de fazer furos e sujeira.

 

Reprodução Pinterest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Caixas de presente na parede


Todo mundo tem caixinhas em casa e, com a tendência do reaproveitamento, caixas de presente na parede são um verdadeiro charme! Papéis que sobram de festinhas podem ajudar na hora de fazer os embrulhos. Capriche na distribuição e só tome cuidado para não colocar muito baixo, afinal, não queremos os gatos usando a decoração como escada, não é?

 

 
Reprodução Pinterest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Enfeites verticais


Com uma simples fita dupla face, os enfeites verticais em cascata ou estilo “flutuante” criam um ambiente sofisticado, com o brilho festivo que o período pede.

5. Mantas, almofadas, tapetes


Essa parte seu gato, sem dúvida, vai amar! Pensar nos detalhes faz toda a diferença, então invista no ambiente com mantas e almofadas. Existem vários sites que vendem capas customizadas para a ocasião.
Tapetes de cozinha ou banheiro, com cores que fazem menção ao bom velhinho, vão transformar o seu lar, criando um ambiente festivo e, ao mesmo tempo, acolhedor.

Assine o Correio do Estado

DIÁLOGO

Quando tomou conhecimento de que sua demissão estava pronta para...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (21)

21/11/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Fernando Garcia - escritor brasileiro

"... Não apago o que fui, nem renego o que vivi. Mas entendi que há guerras que só se vencem quando temos coragem de abandoná-las. E a verdadeira vitória? Seguir em frente”.

FELPUDA

Quando tomou conhecimento de que sua demissão estava pronta para ser assinada, figurinha agiu rápido como um relâmpago e “clareou” a sala onde estava sendo selado seu destino. Ela teria dado o alerta no estilo “eu sei o que vocês fizeram no verão passado”. Diante disso, a caneta continuou trancada na gaveta e a exoneração foi descartada, seguida da tradicional desculpa de que “você entendeu errado”. Assim, a figurinha em questão tirou o pescoço da guilhotina e continua lépida e fagueira atuando, mas tendo segredo guardado no cofre. E assim caminha a humanidade...

Diálogo

SERÁ?

Nos meios políticos, comentários são de que o lançamento do nome do ex-deputado estadual Capitão Contar  como pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal (PL) seria para “desidratá-lo” até a data de oficialização das candidaturas.

MAIS

Os demais continuam no páreo, como Nelson Trad Filho (PSD), Gerson Claro (PP) e Gianni Nogueira (PL), no campo da direita. Há quem garanta que muita, mas muita coisa mesmo, está em jogo, inclusive questão de confiança. Sei não...

DiálogoBruno Rebelato e Nathalia Alves da Motta - Foto: Arquivo pessoal
DiálogoJean de Just Patricia Quentel e Shirly Legnani - Foto: Renato Wrobel

EM FALTA

Na reunião dos 49 prefeitos com o governador Riedel, uma das reclamações foi que estaria “faltando política” como um dos ingredientes nas ações da administração. Os alcaides afirmaram que a condução da gama de projetos está impecável, porém, há necessidade de ações do secretariado para que isso chegue até a população. Segundo eles, tem que se falar menos em “conceitos disso ou daquilo” e mudar a estratégia para divulgação dos trabalhos.

PODER

Nesse encontro, o secretário Walter Carneiro Júnior recebeu autonomia do governador Eduardo Riedel, que deixou claro para todos que as demandas políticas devem ser tratadas com o secretário da Casa Civil. Destacou também a excelente atuação do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que continuará implementando as ações políticas nos municípios. No ano eleitoral de 2026, Riedel quer chegar ainda mais afinado às bases.

PARCERIA

Ao tomar posse como conselheiro no Tribunal de Contas de MS, Sérgio de Paula fez questão de agradecer “à confiança” nele depositada pelo governador Riedel e o ex-governador Azambuja. Uma referência de um ex-tucano para ex-tucanos, pois os três construíram uma história política no chamado ninho do PSDB. O novo conselheiro foi, inclusive, responsável pela coordenação das campanhas que levaram os hoje progressistas e o liberal a comandar Mato Grosso do Sul.

Aniversariantes

  • Dra. Isabela de Brito Duarte Domingos,
  • Dr. Gregory Silva Ribeiro Sandoval,
  • Dra. Carolina Miranda Duailibi de Almeida,
  • Piter Hans Elias Rodrigues,
  • Márcio Campos Monteiro, 
  • Eliane Simabuco,
  • Eulogio Perez Balbuena,
  • Juvenal Alves Lorentz,
  • Mauro Celso Grande,
  • Sinval Furtado da Silva,
  • Sara Grubert,
  • Elisa Orsi Casali,
  • Fábio de Paula Eduardo,
  • Fabio Lima Orue,
  • Carlos Alberto Cavalheiro de Alcantara,
  • Eliane Nedochetko,
  • Paulo Affonso de Souza Couto,
  • Neuza Galvão Bacchi,
  • Singara Leticia Gauto Kraievski,
  • Nidia Oliveira dos Santos, 
  • Adriane Naglis Ferzeli, 
  • Humberto Sávio Abussafi Figueiró,
  • Diego Camillo,
  • Heloisa Kasper,
  • Dr. Ramão Sovierzoski, 
  • Wellington Luis Camargos Cenze,
  • Vânia Regina Campos Monteiro,
  • Andréa de Arruda Manvailler,
  • Dr. Douglas Britez Godoy, 
  • Vivaldo Evangelista de Melo,
  • Laura Marchini,
  • Sidnei Rodrigues da Silva,
  • Carlos Henrique da Silva,
  • Aikel Abdalla,
  • Ana Maria Laranjeira Silva,
  • Antônio Vieira Júnior, 
  • Ester Timler,
  • Adriano Corbalan Gusman,
  • Silvia Jacques Costa,
  • Luiz Fernando de Salles,
  • Ana Beatriz Lima Rocha, 
  • Milene Barbosa da Fonseca,
  • Leila Menegat,
  • Alexandre Lotfi Furquim, 
  • Bruno de Almeida Jabrayan, 
  • Déa Mongelli Rodrigues,
  • Wagner Souza Santos,
  • Luiz Carlos Montagner,
  • Elizio Sinthilo Kuniyosi,
  • Massoki Yano,
  • Maria de Lourdes Ribeiro,
  • Aparecido da Silva Porto,
  • Aline Almeida de Alcântara,
  • Rivalmir Fonseca de Souza,
  • Marcelo Louis Ramos,
  • Edith Barbosa Novaes,
  • Paulo Renato Menezes,
  • Mercedez Ramirez de Alves,
  • Itamar da Silva Dutra,
  • Fabio Moraes da Silva,
  • Juarez Alves Roza,
  • Rosa Maria Vilanova Oliveira,
  • Iolanda Lemos Cardoso,
  • João Conceição Ferreira Alves,
  • Marco Antônio de Miranda Nascimento,
  • Larissa Manvailer Zainko, 
  • Nelson Gaiott Tamaoki, 
  • Victor Jorge Matos,
  • Dalmy Colman Gimenez,
  • Wilson Viegas dos Santos,
  • Guiomar Santos Cunha,
  • Arlinda Ferreira Soletti,
  • Alfeu Prandel,
  • César Augusto Rabello Borges,
  • Rosely Mansano Alves Esperandio,
  • Gabriella Guinancio Pedrosa,
  • Winckler Benites,
  • Alessandro Guimarães de Oliveira,
  • Carlos Roberto de Moraes,
  • Juliana Mackert Duarte,
  • Sandra Amarilia,
  • Mariângela Favaretto,
  • Ana Paula de Moraes,
  • Zenaide Cecília Prado da Silva,
  • Senilde Aparecida Padovani Toffoli,
  • Gisele Ribeiro Faverão,
  • Marcel Naste Shirado,
  • Marinês Honda,
  • Carlos Eduardo Xavier Marun,
  • Gustavo de Saboya,
  • Silvana Cação Cesco,
  • Fernanda Grattão Polis,
  • Daniela Marques Barros Marinho,
  • Estela Maris de Campos,
  • Antonio Daniel Valério Abdala,
  • Mauro Cesar Cristofani,
  • Beatriz do Nascimento,
  • César Gilberto Gonzalez,
  • Glauciene Santi,
  • Marlene Catarina Uzeika,
  • Kurt Schunemann Junior,
  • Hastimphilo Roxo,
  • Vanessa Cristina Marracini,
  • Marilia Aparecida Bravo Branquinho,
  • Emilia da Conceição Corado Gabriel,
  • Welinton Câmara Figueiredo.

*Colaborou Tatyane Gameiro

CINEMA

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha primeiro trailer; Veja

Baseado no livro homônimo publicado neste ano, a trama é ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme

20/11/2025 22h00

Compartilhar
Filme será lançado em 2026

Filme será lançado em 2026 Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, novo filme da saga inspirada pelos livros da escritora Suzanne Collins, acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. A prévia chega exatamente um ano antes do lançamento do longa, cuja estreia está marcada para 20 de novembro de 2026.

Baseado no livro homônimo publicado neste ano, a trama é ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme e acompanha o segundo Massacre Quartenário. Na ocasião, os Jogos Vorazes, quando tributos dos 12 distritos de Panem são enviados para lutarem pelas suas vidas em uma arena, completam 50 anos e, por isso, o dobro de jovens serão escolhidos: 48 em vez de 24.

A produção contará a história de Haymitch Abernathy, personagem que foi mentor de Katniss e Peeta na história original e que disputou os Jogos aos 16 anos. O trailer revela as primeiras cenas do ator Joseph Zada no papel principal.

Além dele, também ganham destaque Glenn Close como Drusilla Sickle, Elle Fanning, que viverá fará Effie Trinket, McKenna Grace, que será Maysilee Donner, e Ben Wang, como Wyatt Callow. Além disso, a prévia mostra as primeiras imagens de Ralph Fiennes caracterizado como o vilão Presidente Snow e de Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.

O filme tem direção de Francis Lawrence, que comandou três filmes da franquia original e o spin-off A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de 2023, que contou a história do jovem Snow.

Veja o primeiro trailer:

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)

3

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13&ordm; salário até 20 de dezembro
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13º salário até 20 de dezembro

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?