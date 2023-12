O período de fim de ano é, tradicionalmente, uma época em que as pessoas fazem um balanço do ano que passou e começam a fazer planos para o próximo.

Entre as resoluções de ano novo, há quem almeja amor, prosperidade, saúde e melhoras gerais nas condições de vida.

Além dos planos concretos, é comum contar com a ajuda das simpatias como uma ajuda extra para atrair o que se deseja.

Um dos principais "rituais" usados para atrair coisas específicas para o ano vindouro é a cor das roupas para passar a virada. Cada cor representa um objetivo. Veja aqui o significado das cores para o Ano Novo.

O Correio do Estado reuniu algumas simpatias que, na crença popular, ajudam a atrair dinheiro, saúde, amor, boa sorte e prosperidade para 2024.

Confira algumas simpatias para a virada do ano:

Simpatias para atrair dinheiro

Lentilha

Quando o relógio estiver para bater a meia-noite, anunciando a chegada de um Novo Ano, guarde 7 grãos de lentilha na sua carteira. Elas irão atrair sorte e riqueza para a sua vida.

Só tire os grãos de lentilha da sorte da sua carteira no dia 31 de dezembro do ano seguinte.

Moedas e lentilha

Para atrair prosperidade, você deve colocar três moedas em um prato branco com lentilhas quando estiver próximo da meia-noite. Em seguida, acenda uma vela na beirada do prato e faça uma oração com toda sua fé.

Enquanto faz isso, mentalize seus desejos para o próximo ano. Ao terminar, apague a vela e guarde-a. As lentilhas devem ser jogadas em um vaso de flor da sua casa ou em um jardim.

Com as três moedas, compre pães e doe para uma pessoa que precise.

Folha de louro

No dia 31 de dezembro, colocar três folhas de louro debaixo do prato da refeição ou, se preferir, junto ao corpo, nos bolsos, carteira ou sutiã. Depois da meia-noite, queimar as folhas, como símbolo de limpar as energias densas do ano, visualizando sorte e prosperidade financeira para o próximo ano.

Uvas

As uvas são simbolicamente associadas à abundância e qualidade de vida e está presente em uma das simpatias mais conhecidas de ano novo.

Segundo a tradição, é preciso comer 12 uvas assim que der meia-noite, na virada do dia 31 para o dia 1º, e guardar as sementes secas em algum envelope ou saquinho e colocar na carteira.

Simpatias para atrair abundância e afastar energia negativa

Frutas e grãos

Para a ceia de Ano Novo, monte uma vasilha cheia de frutas. Embaixo das frutas, coloque os grãos de lentilha da sorte, de feijão branco, preto e vermelho e a rosa branca.

Após a virada, pegue todos os grãos e a rosa e os guarde em um saquinho vermelho.

Pendure esse saquinho atrás da porta de entrada da sua casa.

Canela

Na noite da virada, basta pegar um punhado de canela em pó e com a casa limpa. Vá para a entrada principal da sua casa e sopre de fora para dentro a canela dizendo:

Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui entrará;

No momento que essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar;

Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui vai morar!

Não é necessário limpar a canela no momento, deixe que a prosperidade se espalhe na sua casa.

Banho de ervas

Os banhos de ervas são conhecidos por suas propriedades energéticas, principalmente para abertura de caminhos e prosperidade.

Para preparar os banhos, basta ferver água e adicionar as ervas. Tampe a panela e deixe agir por cinco minutos. Quando esfriar, jogue a água no corpo após o banho normal.

Algumas combinações sugeridas são: camomila, calêndula e louro; alecrim, louro e manjericão e rosas brancas.

Simpatias para o amor

Atrair a pessoa amada

Em um papel, escreva o nome da pessoa amada ou a que você deseja conquistar sete vezes.

Coloque esse papel no pé esquerdo do calçado que você usará na virada do ano.

Na hora da virada, meia-noite, bata o pé 7 vezes enquanto repete o nome da pessoa desejada a cada pisada.

Cristais

No dia 31 de dezembro, pegue três pedras de quartzo rosa e espalhe uma em uma árvore, outra próximo a uma rosa vermelha e a terceira na gaveta de peças intímas.

Bater o pé a meia-noite

Para a noite de Réveillon, escolha uma peça de amor rosa para atrair amor ou vermelha para atrair paixão. à meia-noite, bata o pé no chão sete vezes, repetindo o nome da pessoa amada. Se não tiver alguém específico em vista, no lugar de repetir o nome, peça para que um novo amor chegue na sua vida.

Simpatias para ter saúde

Roupa verde

Se você deseja começar o ano protegida e atrair mais saúde para a sua vida, na noite da virada escolha peças de roupas verdes.

O ideal é que sejam roupas novas, para começar o ano bem e, após a virada, reze um Pai Nosso agradecendo a saúde que terá no próximo ano.

Banho de ervas

Similiar ao banho de ervas para prosperidade, no caso de atrair saúde, o banho deve ser feito na manhã do dia 31 de dezembro, com um punhado de folhas de eucalipto, melissa e hortelã.

Lave-as bem, ferva em dois litros de água e coe.

Quando estiver morno, depois de tomar banho, jogue essa água no corpo do pescoço para baixo, dizendo: “Ano Novo, novos tempos. Que a saúde boa venha e, com alegria, que Deus a tenha”.

Enxugue-se com uma toalha branca e continue usando-a normalmente.

Se quiser, jogue as sobras do banho em um jardim florido.

Simpatias para ter boa sorte

Simpatia dos três Reis Magos

Na virada do ano, coloque na mesa da ceia uma toalha branca e quatro pratos com uma maça em cada. Embaixo dos pratos, coloque uma nota de qualquer valor.

Escolha uma das maçãs e coma-a antes da passagem.

No dia seguinte, as três maçãs que sobraram dos três Reis Magos, uma será doada para uma criança junto com a nota e as outras duas pode doar para uma pessoa necessitada junto com o dinheiro que estava embaixo.

A sua nota pode ser deixada em uma igreja em forma de agradecimento.

Escada ou cadeira

No dia 31 de dezembro, ao dar meia-noite, suba um degrau ou em uma cadeira visualizando você subindo na vida.

Essa simpatia pode ser feita para quem quer entrar o ano dando a volta por cima.

Vale também para quem deseja conquistar um emprego, mais dinheiro ou abundância financeira.

Simpatias para atrair boas energias

Pular sete ondas

Nas cidades onde há praia, pule as sete ondas depois da virada e faça um desejo para cada uma.

Depois de terminar, saia do mar devagar, andando de costas para a areia, sempre encarando o mar.

Só vire as costas para o oceano quando sair completamente da água, para deixar por lá toda a energia negativa.

Vestir branco

No Brasil, branco é a cor que predomina na noite de ano novo.

Muitos acreditam que usar roupa branca no réveillon atrai paz não só pra si, mas para o mundo.

Um mar de boas energias para um ano novo cheio de transformações positivas.

Oferenda para Iemanjá

Também para cidades onde há praias, pode ser feita a simpatia de oferendas para Iemanjá.

Flores, sabonetes, velas ou qualquer outra oferenda a Iemanjá na virada do ano faz com que todos os problemas sejam levados para o fundo do mar e devolvidos em forma de ondas, resultando em sorte para o ano que está por vir.

Romã

A fruta é símbolo da fertilidade e também da prosperidade, uma das razões dessa simbologia é pelo fato dela conter várias sementes.

Para realizar a simpatia da romã para o Ano Novo, corte-a ao meio, escolha 3 sementes e segure-as nos dentes à meia-noite.

Após este momento, seque os grãos, envolva-os em um papel branco e guarde durante todo o ano.