Sindicalista de conhecida entidade em MS "pegou carona" no veto de Lula ao... Leia na coluna de hoje

Diálogo

15/01/2026 - 00h01
José Saramago - escritor português

Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir inexorável do tempo”.

Sindicalista de conhecida entidade em MS “pegou carona” no veto de Lula ao projeto de dosimetria, que beneficia os condenados pelos atos do 8 de Janeiro, gravando vídeo para falar de democracia, Estado de Direito, justiça social, etc. e tal. Depois, disse que “o governo e o povo impediram um golpe” (?) e emendou defesa ao ditador Nicolás Maduro, que, segundo ele, foi “uma vítima dos EUA”, que invadiram seu país e sequestraram um governante “eleito democraticamente”. Virou piada entre integrantes sérios da categoria. Perdeu a chance de ficar calado. E como!...

No mapa

Quem passou a integrar oficialmente o Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, foi o município de Nioaque. O cadastro reconhece os municípios que têm organização, governança e políticas públicas estruturadas para o desenvolvimento do turismo.

Mais

A inclusão no mapa foi possível graças a um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento do segmento no município. Entre elas está a sanção da Lei do Plano Municipal de Turismo, assinada pelo prefeito, André Guimarães, no dia 10 de dezembro.

Desenvolvida pela embrapa, nova cultivar de batata reúne atributos essenciais para a cadeia produtiva e a indústria de processamento, como alta produtividade, resistência a doenças e boa aptidão para fritura. resultado de mais de uma década de pesquisas do Programa de Melhoramento Genético de Batata, a BRS F21 recebeu o apelido de “braschips”, pelo seu elevado rendimento industrial e a qualidade superior dos chips produzidos.

Thayse Borges e Bruno Borges

 

Lidia Lisboa e Thiago de Paula Souza

Projeto

Fontes de integrantes da direita e da centro-direita têm dito que se Capitão Contar for sacramentado como o segundo nome do PL na disputa ao Senado, como anunciado por Valdemar Costa Neto, dirigente nacional da legenda, é um passo para que, se eleito, coloque em prática seu projeto de poder, que é comandar o governo de MS. As mesmas fontes dizem que ele vem demonstrando isso, pois despreza a executiva do partido, fazendo articulações diretamente com o comando nacional.

Estranheza

Eles estranham também porque Capitão Contar não tem base política com musculatura forte, está “no sereno” desde 2022, quando perdeu a disputa para governador, e como deputado estadual não teria correspondido à expressiva votação que, à época, permitiu que ele assumisse o topo do ranking dos eleitos. Além do mais, há quem afirme que ele não é um político que atua em grupo.

Trajetória...

Capitão Contar iniciou sua carreira política em 2018, elegendo-se deputado estadual na onda bolsonarista. Em 2022, tentou ser candidato ao governo pelo PL, mas não conseguiu se viabilizar. Foi então que foi para o PRTB. No fim da campanha, partiu para o confronto, sendo “massacrado” por Eduardo Riedel no debate. No PRTB também não formou seu grupo político. Portanto...

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Honoré de Balzac - escritor francês

A igualdade pode ser um direito, mas não há poder sobre a Terra capaz de a tornar um fato”.

A maioria dos partidos políticos em Mato Grosso do Sul está vivendo a fase do “copo com água pela metade” no que se relaciona à formação de chapas proporcionais (estadual e federal): não se sabe se estão “quase cheias” ou “quase vazias”. O que existe são narrativas. A realidade é que muitos são os pretendentes, porém alguns estão raquíticos de potencial de votos. As lideranças das legendas pisam em ovos para que o “copo” não transborde, mas de rancor dos preteridos. Na política, parceiro deixado de lado por ser fraco eleitoralmente veste armadura de feroz inimigo. E dê-lhe!

Articulação

O futuro político do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro (PP) ainda é uma incógnita. O parlamentar vem fazendo articulações para ser o nome do partido para disputar uma das vagas ao Senado.

Mais

Gerson Claro é defensor do lançamento pela legenda de um candidato para o Senado, mesmo com o partido ocupando o governo, que pretende mantê-lo, buscando a reeleição do governador Eduardo Riedel. Caso não consiga se viabilizar, ele deverá disputar a reeleição.

DiálogoRumilda Siqueira e Ana Beatriz

 

DiálogoJosé Olympio Pereira e Andrea Pereira

Sonho meu...

Com exceção de apenas dois parlamentares que pretendem disputar uma das cadeiras da Câmara dos Deputados, os demais 22 deverão buscar a reeleição em MS. Alguns, inclusive, estão dispostos a mudar de partido, como o deputado José Teixeira, que está de “malas prontas” para deixar o ninho tucano e se filiar ao PL. Nos bastidores, conversa é que, se reeleito, pretende concretizar um sonho: se viabilizar para ser presidente do Legislativo estadual.

No ar

O presidente nacional do PL, Waldemar da Costa Neto, continua “aterrorizando” os que pretendem disputar o Senado pelo partido. Ele dá como “martelo batido” o acordo feito em Brasília para a reeleição de Eduardo Riedel e as duas vagas para o Senado destinadas ao ex-governador Azambuja, presidente estadual da legenda, e ao ex-deputado estadual Capitão Contar. Como a eleição é em MS e não em Brasília, o jogo ainda não está encerrado...

Sem efeito

O Ministério Público em Cassilândia recomendou à prefeitura que anule imediatamente o edital de processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores e assistentes de apoio educacional. De acordo com o levantamento feito, houve falha grave no cronograma de publicidade. Embora o planejamento previsse a publicação do edital em 30 de dezembro de 2025, o documento só foi oficialmente divulgado no Diário Municipal em 5 de janeiro deste ano. Portanto...

Influenciadora paraguaia diz ter sido alvo de xenofobia por argentino em praia do Brasil

Com cerca de 80 mil seguidores no TikTok, Ailin Adorno declarou que ofensa foi proferida por um homem da "terceira idade"

13/01/2026 18h30

A influenciadora paraguaia Ailin Adorno relatou ter sido vítima de xenofobia na praia de Bombinhas (SC), ofensa, segundo ela, cometida por um turista argentino.

"Sofri racismo contra paraguaios", explicou a TikToker, e DJ,  indicando que o homem de aproximadamente 55 anos gritou para ela voltar para o seu país após uma discussão enquanto jogava frescobol com os amigos.

Com cerca de 80 mil seguidores no TikTok, Ailin Adorno contou que ela e seu grupo de amigos se divertia na praia quando a bola atingiu o argentino .

Após o incidente, um dos amigos de Ailin teria se aproximado do homem, pedido desculpas, atitude que não foi bem vista pelo argentino, que não gostou da situação. 

Diante do ocorrido, o argentino teria pedido para que ela e os amigos recolhessem seus pertences e deixassem a praia, caso contrário, chamaria a polícia, pois, segundo ele, "brincar ali era proibido."

Conforme disse aos seus fãs em sua rede social, apesar do pedido do idoso, os jovens paraguaios ignorara- o, alegando que o esporte era praticado por muitas outras pessoas. "As pessoas brincam disso na praia todos os dias", explicou.

Em meio à discussão, o argentino teria gritado: "Volte para o seu país!", ao que a influenciadora classificou com: "Você é racista!". A discussão ganhou atenção das pessoas próximas, que acompanharam os gritos do argentino. 

“Ele era argentino e disse isso para nós, e nós estávamos no Brasil”, lamentou a usuária do TikTok. Segundo ela,  apesar do homem "só querer briga", acalmou seu grupo de amigos para que não o confrontassem, declarando que todos os brasileiros a trataram bem durante a estadia no Brasil. “Todos os brasileiros, nesses seis dias que estamos aqui, nos trataram incrivelmente bem”, explicou. 

A influenciadora explicou que 10 minutos após a discussão, o argentino deixou a praia junto de outras duas mulheres. Seu relato viralizou e gerou reações como: "Agora você sabe, da próxima vez pode ir à polícia e denunciar, porque no Brasil todos os atos de discriminação , de qualquer forma, são puníveis", disse uma seguidora. 

"Obviamente, no calor do momento, as coisas escapam, não importa quantas desculpas você peça, como você pode garantir que não acontecerá novamente se não foi intencional?", disse outra seguidora. 

A jovem segue em Santa Catarina até esta terça-feira (13), quando deve retornar ao Paraguai. 

