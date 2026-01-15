Sindicalista de conhecida entidade em MS "pegou carona" no veto de Lula ao... Leia na coluna de hoje

José Saramago - escritor português
Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir inexorável do tempo”.
Felpuda
Sindicalista de conhecida entidade em MS “pegou carona” no veto de Lula ao projeto de dosimetria, que beneficia os condenados pelos atos do 8 de Janeiro, gravando vídeo para falar de democracia, Estado de Direito, justiça social, etc. e tal. Depois, disse que “o governo e o povo impediram um golpe” (?) e emendou defesa ao ditador Nicolás Maduro, que, segundo ele, foi “uma vítima dos EUA”, que invadiram seu país e sequestraram um governante “eleito democraticamente”. Virou piada entre integrantes sérios da categoria. Perdeu a chance de ficar calado. E como!...
No mapa
Quem passou a integrar oficialmente o Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, foi o município de Nioaque. O cadastro reconhece os municípios que têm organização, governança e políticas públicas estruturadas para o desenvolvimento do turismo.
Mais
A inclusão no mapa foi possível graças a um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento do segmento no município. Entre elas está a sanção da Lei do Plano Municipal de Turismo, assinada pelo prefeito, André Guimarães, no dia 10 de dezembro.
Desenvolvida pela embrapa, nova cultivar de batata reúne atributos essenciais para a cadeia produtiva e a indústria de processamento, como alta produtividade, resistência a doenças e boa aptidão para fritura. resultado de mais de uma década de pesquisas do Programa de Melhoramento Genético de Batata, a BRS F21 recebeu o apelido de “braschips”, pelo seu elevado rendimento industrial e a qualidade superior dos chips produzidos.
Projeto
Fontes de integrantes da direita e da centro-direita têm dito que se Capitão Contar for sacramentado como o segundo nome do PL na disputa ao Senado, como anunciado por Valdemar Costa Neto, dirigente nacional da legenda, é um passo para que, se eleito, coloque em prática seu projeto de poder, que é comandar o governo de MS. As mesmas fontes dizem que ele vem demonstrando isso, pois despreza a executiva do partido, fazendo articulações diretamente com o comando nacional.
Estranheza
Eles estranham também porque Capitão Contar não tem base política com musculatura forte, está “no sereno” desde 2022, quando perdeu a disputa para governador, e como deputado estadual não teria correspondido à expressiva votação que, à época, permitiu que ele assumisse o topo do ranking dos eleitos. Além do mais, há quem afirme que ele não é um político que atua em grupo.
Trajetória...
Capitão Contar iniciou sua carreira política em 2018, elegendo-se deputado estadual na onda bolsonarista. Em 2022, tentou ser candidato ao governo pelo PL, mas não conseguiu se viabilizar. Foi então que foi para o PRTB. No fim da campanha, partiu para o confronto, sendo “massacrado” por Eduardo Riedel no debate. No PRTB também não formou seu grupo político. Portanto...
*Colaborou Tatyane Gameiro