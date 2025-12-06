Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EXPANSÃO

Taco Bell: rede californiana de fast-food chega a MS

Estreia no Estado reforça estratégia de crescimento da empresa de fast-food, que completou nove anos de operação no País

Da Redação

Da Redação

06/12/2025 - 10h30
A primeira unidade da Taco Bell – rede californiana com cardápio inspirado na culinária mexicana – em Mato Grosso do Sul já está em funcionamento, desde a semana passada, no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande.

O investimento foi de R$ 1,7 milhão, segundo a assessoria da franquia. É um novo capítulo no plano de expansão da rede no Brasil, com ampliação da presença no Centro-Oeste, onde já conta com unidades em Goiás e Distrito Federal.

A empresária Illya Razuk, responsável pela franquia em Campo Grande, adianta que, até o fim deste mês, mais uma loja deverá entrar em funcionamento na Capital. A segunda unidade da Taco Bell será inaugurada na esquina da Rua Barão do Rio Branco com a Praça Belmar Fidalgo, onde funcionava a hamburgueria Standard Burger.

A estreia no Estado reforça a estratégia de crescimento da Taco Bell, que completou nove anos de operação no País e já conta com mais de 30 restaurantes distribuídos entre São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e Distrito Federal, com foco em shoppings centers e polos de alto fluxo urbano.

Uma ação institucional marcou a inauguração da Taco Bell do Shopping Norte Sul Plaza, presenteando os 100 primeiros clientes com um kit especial da marca. Os clientes também puderam degustar nachos com molhos, como guacamole, nacho cheese e sour cream.

Com 69 m², a nova loja apresenta o conceito arquitetônico mais recente da marca, “que une o estilo urbano e jovem à identidade californiana descontraída. O espaço foi projetado para oferecer uma experiência imersiva, com ambiente moderno e atendimento versátil”, tanto para quem deseja consumir no local quanto para quem prefere o delivery na região.

“A Taco Bell tem uma expansão consistente no País e chegou a vez de Mato Grosso do Sul conhecer o nosso tempero. Campo Grande é um mercado estratégico, com grande potencial de consumo e crescimento, e permitirá que mais brasileiros conheçam a proposta divertida e saborosa que define a nossa marca”, destaca Renata Galvão, diretora-geral da Taco Bell Brasil.

CARDÁPIO

O cardápio traz produtos como os tacos, burritos e quesadillas, que são preparados na hora com ingredientes frescos e vendidos individualmente ou dentro de combos e boxes. Com menu personalizável, os clientes têm a opção de substituir a proteína animal de qualquer produto por feijão, indicado para os vegetarianos. 

Além dos itens salgados, a rede também conta com opções de sobremesas, como nachos doces, chocodilla de Ovomaltine e mini burrito de Kit Kat.

O funcionamento da Taco Bell no Shopping Norte Sul Plaza é de segunda-feira a domingo, das 11h às 21h. O Shopping Norte Sul Plaza fica na Avenida Ernesto Geisel, nº 2.300, Jockey Clube.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem diversas atrações musicais, estreia no cinema e muito mais

Studio Bernobic apresenta espetáculo com vários musicais de sucesso; Karla Coronel, Pretah, Lauren Cury e Rhaysla dominam a cena na Feira Ziriguidum; Pedro Espíndola, Projeto Kzulo, Valu Samba Trio e Samba Caos são as atrações da Feira Borogodó

05/12/2025 11h00

"Traição entre Amigas", de Bruno Barreto com Larissa Manoela e Giovanna Rispoli Divulgação

O Studio Bernobic estreia amanhã o seu espetáculo anual, “Musicais em Cena 2025”, que celebra alguns dos maiores sucessos do teatro musical mundial.

A apresentação será realizada no Teatro Allan Kardec (Av. América, nº 653, Vila Planalto), a partir das 20h, reunindo artistas, estudantes e apaixonados pelo teatro musical. Os ingressos custam R$ 50, valor de meia-entrada para todos os públicos, via Sympla.

MÚSICA  “Musicais em Cena 2025”

"Traição entre Amigas", de Bruno Barreto com Larissa Manoela e Giovanna RispoliEspetáculo do Studio Bernobic com trechos de musicais icônicos dos palcos e das telas, como “Wicked”, “O Rei Leão” e “Jesus Cristo Superstar”; no Teatro Allan Kardec, amanhã, às 20h

“Musicais em Cena 2025” é uma homenagem às histórias, personagens e canções que marcaram gerações. Reunindo trechos de musicais icônicos dos palcos e das telas – como “Wicked”, “O Rei Leão”, “Dear Evan Hansen”, “Waitress”, “O Corcunda de Notre Dame”, “Jesus Cristo Superstar”, “Miss Saigon”, “O Rei do Show”, “Grease” – e um tributo especial ao Queen.

O espetáculo apresenta uma diversidade estética e musical que explora diferentes décadas, estilos e narrativas. Sob direção artística de Fábio Bernobic, a montagem se destaca, segundo o encenador, pela construção de cenas que unem técnica, emoção e criatividade.

Cada número foi concebido para transportar o público ao universo original dos musicais, oferecendo uma experiência imersiva que valoriza tanto a força das músicas quanto a interpretação dos performers.

“Do voo mágico de ‘Wicked’, passando pela intensidade dramática de ‘Miss Saigon’ e pela força espiritual de ‘Jesus Cristo Superstar’ até a energia contagiante de ‘Grease’ e o espetáculo pop do Queen, a montagem oferece um panorama amplo do teatro musical, respeitando a essência de cada obra enquanto imprime identidade própria em cada cena”, afirma Bernobic.

“O Studio reúne em ‘Musicais em Cena 2025’ talentos locais que, por meio da música e da interpretação, celebram a arte como expressão universal. O espetáculo também demonstra o crescimento e o amadurecimento do grupo, que a cada edição apresenta produções mais sofisticadas e emocionantes”, diz o diretor.

ZIRIGUIDUM

Na 28ª edição da Feira Ziriguidum, na Praça do Preto Velho, das 16h às 22h, os visitantes poderão curtir um mosaico de vozes femininas que se destacam na cena de Campo Grande. Karla Coronel, Pretah, Lauren Cury, Rhaysla são as cantoras que vão dominar o microfone do evento.

MÚSICA Rhaysla Andrade

"Traição entre Amigas", de Bruno Barreto com Larissa Manoela e Giovanna RispoliA cantora é uma das atrações da Feira Ziriguidum, amanhã, na Praça do Preto Velho, a partir das 16h, onde também tem apresentação de Pretah, Karla Coronel e Lauren Cury; grátis - Foto: Divulgação

Uma oficina de skate, além de estandes com várias opções de comida, bebidas, arte, artesanato e moda sustentável também estão na programação. Acesso gratuito.

BOROGODÓ

Já no domingo, das 9h às 15h, a Feira Borogodó, em sua 18ª edição, na Praça Coophafé (Rua das Garças, nº 3.164), vai ter Pedro Espíndola (MPB e rock acústico), a cúmbia do Cerrado do Projeto Kzulo e o samba dos grupos Valu Samba Trio e Samba Caos. A maratona musical vai celebrar os 19 anos do Cordão Valu.

MÚSICA Pedro Espíndola e Samba Caos

O roqueiro e o grupo de samba estão no lineup da Feira Borogodó, ao lado do Projeto Kzulo e do Valu Samba Trio, neste domingo, das 9h às 15h, na Praça Coophafé; grátis.

PANTALHAÇ@S

Com uma programação gratuita que começou ontem e segue até quarta-feira, a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal põe em cartaz, em Campo Grande, 13 espetáculos (16 apresentações) de seis estados do Brasil, além de uma dupla da Argentina e do Peru, mais oficinas, roda de conversa e, no domingo, a tradicional Palhasseata, um cortejo festivo que transforma a cidade em poesia e encontro.

Nesta sexta-feira, às 19h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200, Centro), “Xou do Xac”, do Mutanti Lab de Criação (Belo Horizonte/MG); classificação indicativa: 16 anos.

ARTES CÊNICAS “Batalha”

"Traição entre Amigas", de Bruno Barreto com Larissa Manoela e Giovanna RispoliO espetáculo de Dagmar Bedê (Belo Horizonte / MG), amanhã, às 19h, no Teatro de Arena da Orla Morena, integra a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal - Foto: Divulgação

Confira a programação até domingo.

Amanhã

Das 9h às 12h, no Flor e Espinho Teatro (Rua Pedro Celestino, nº 3.750, Centro):

  • Oficina - "Que Palhace É Esse?" com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias;

Às 16h, no Sesc Teatro Prosa:

  • “Apalhassadamuzikada... Uma Sinphonia Engrassada!”, com a Turma do Biribinha (Arapiraca/AL);

Às 19h, no Teatro de Arena (Orla Morena):

  • “Batalha”, com Dagmar Bedê (Belo Horizonte/MG)

Classificação: livre;

Às 21h, no Flor e Espinho Teatro:

  • Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia.

No domingo

Das 9h às 12h, no Flor e Espinho Teatro:

  • Oficina - "Que Palhace É Esse?" com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias;

Das 9h às 12h, no Circo do Mato (Rua Tonico de Carvalho, nº 263, Amambaí):

  • Oficina - Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves, com Vitor Poltronieri;

Às 17h, no Teatro de Arena:

  • Palhasseata, sob regência de Thiago Sales;

E às 18h, no Teatro de Arena:

  • “Se Desconcierta el Concierto”, com o Latin Duo (Argentina/Peru)

Ambos com classificação indicativa livre.

CINEMA “Traição entre Amigas”

“Traição entre Amigas” - Foto: Divulgação

Com Larissa Manoela e Giovanna Rispoli, o novo longa de Bruno Barreto conta a história de Penélope e Luiza. Elas se conhecem em um curso de teatro e se tornam grandes amigas. Apesar de personalidades e temperamentos opostos, as duas se complementam perfeitamente, construindo uma forte relação de cumplicidade. A amizade das duas é abalada e posta à prova após Penélope ficar com o namorado de Luiza em uma festa. Quando a traição vem à tona, sentimentos conflituosos afloram e, entre mágoas, ressentimentos e vergonhas, a amizade das duas se desfaz.
Classificação indicativa: 16 anos.

Pantone 2026: As cores e estilos que estarão em alta na arquitetura e design de interiores

As cores em alta para os próximos ciclos, segundo as principais agências de tendências e trendsetters globais, são um convite ao refúgio

05/12/2025 05h00

REPRODUÇÃO IA

Em um mundo que se move em ciclos cada vez mais acelerados, a arquitetura e o design de interiores não apenas acompanham, mas, em muitos aspectos, ditam o ritmo da nossa relação com o espaço.

Longe de serem meros caprichos estéticos, as tendências que emergem no horizonte do morar refletem profundas transformações sociais, econômicas e, sobretudo, a busca incessante por bem-estar e autenticidade.

Para o leitor sul-mato-grossense, acostumado à luz intensa e à natureza exuberante de Campo Grande, entender essa bússola cromática e estilística é fundamental para projetar o futuro de seus lares e empreendimentos.

O refúgio da calma: a paleta terrosa e profunda

Se a última década foi marcada pela hegemonia dos tons de cinza e do minimalismo frio, o pêndulo agora balança em direção a uma paleta que evoca o acolhimento e a conexão com a terra. As cores em alta para os próximos ciclos, segundo as principais agências de tendências e trendsetters globais, são um convite ao refúgio.

A grande estrela é o que se convencionou chamar de "Future Dusk", um tom intrigante que flutua entre o azul profundo e o roxo melancólico. Essa cor, que remete ao crepúsculo e ao mistério, sinaliza uma busca por introspecção e por ambientes que permitam a desconexão do caos externo. No entanto, o calor da nossa região pede contrapontos.

É neste cenário de busca por serenidade que a Pantone lança sua bússola para 2026: o Cloud Dancer. Pela primeira vez, a autoridade global em cores elege um tom de branco, um "branco arejado e equilibrado", que se propõe a ser um sussurro de tranquilidade em um mundo ruidoso.

O Cloud Dancer, que evoca novos começos e a leveza das nuvens, não é apenas uma cor, mas um estado de espírito que se alinha perfeitamente com a tendência dos neutros aquecidos e do minimalismo acolhedor.

É aí que entram os neutros aquecidos: o terracota, o bege areia, o caramelo e os verdes suaves, quase acinzentados. Eles não são apenas cores de fundo; são a base que confere profundidade e uma sensação de permanência aos ambientes.

O verde, em particular, ressurge em sua vertente mais biofílica, como o esmeralda e o verde floresta, reforçando a tendência de trazer a natureza para dentro de casa, um conceito que ressoa profundamente com a cultura de Mato Grosso do Sul.

 

Estilos: a fusão do essencial com o aconchegante

No campo dos estilos, a rigidez cede lugar à fluidez e à personalização. Dois movimentos se destacam por sua capacidade de sintetizar a demanda contemporânea por funcionalidade e conforto: o Warm Minimalism e o Japandi.

O Warm Minimalism (Minimalismo Acolhedor) é a resposta à crítica de que o minimalismo tradicional era frio e impessoal. Ele mantém a premissa de "menos é mais", mas injeta calor através de texturas, materiais naturais e orgânicos. Pense em madeira clara, linho, lã e superfícies que convidam ao toque. A iluminação, antes puramente funcional, torna-se um elemento de design que cria sombras e realça a materialidade.

Já o Japandi, uma fusão elegante entre a estética escandinava (Hygge) e a filosofia japonesa (Wabi-Sabi), celebra a imperfeição, a simplicidade e a durabilidade. É um estilo que valoriza o artesanato, as linhas limpas e a ausência de excessos, mas com uma paleta de cores que abraça os tons terrosos e a luz natural. O Cloud Dancer, com sua neutralidade luminosa, serve como a tela perfeita para a aplicação desses estilos.

Em contrapartida, para aqueles que buscam uma expressão mais ousada, o Industrial Chic continua a ser uma força, especialmente em projetos urbanos e lofts. Ele se reinventa com a introdução de metais mais quentes (cobre e bronze) e a suavização das superfícies brutas (concreto e tijolo aparente) com tecidos macios e mobiliário de design orgânico.

O Futuro é Tátil e Sustentável

A materialidade é, talvez, a maior revolução silenciosa. A busca por materiais sustentáveis, de origem local e com história não é mais uma opção, mas uma exigência do mercado consciente.

O uso de madeira de reflorestamento, bambu, e a valorização de técnicas artesanais regionais, como a cerâmica e o trançado, ganham destaque.

Em Mato Grosso do Sul, essa tendência se traduz na valorização da pedra natural local, da madeira de demolição e na integração de elementos que remetem ao bioma do Pantanal e do Cerrado.

O design de interiores, portanto, deixa de ser uma vitrine de consumo para se tornar um manifesto de valores — um espaço que não apenas se habita, mas que se sente e se vive em plena harmonia com o entorno.

