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Tem alongamento e cabelo cacheado? Especialista explica como cuidar dos fios

Manter os cachos definidos e bonitos também depende dos cuidados adotados na rotina

Flavia Viana

Flavia Viana

29/08/2026 - 17h00
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Quem tem cabelo cacheado sabe que manter os fios definidos, hidratados e com movimento exige alguns cuidados no dia a dia. Quando existe um alongamento, a rotina ganha ainda mais detalhes: além de cuidar do próprio cabelo, é preciso prestar atenção à forma de lavar, desembaraçar, finalizar e dormir para evitar nós, frizz e perda de definição.

A boa notícia é que ter alongamento e cachos não significa abrir mão de uma rotina prática.
Com alguns ajustes, é possível preservar o formato dos fios e manter o cabelo bonito por mais tempo.

A lavagem pede delicadeza

O primeiro cuidado começa na lavagem. O shampoo deve ser concentrado no couro cabeludo, com movimentos suaves, evitando esfregar o comprimento com força. Na hora de desembaraçar, o ideal é dividir o cabelo em partes e começar pelas pontas, avançando aos poucos em direção à raiz.

“Com o alongamento, o cuidado no desembaraço precisa ser redobrado. Movimentos bruscos podem aumentar a tração e favorecer a formação de nós”, explica Tati Cordeiro, CEO da MegaHairInvisível e especialista em alongamentos.

Hidratação ajuda a preservar a definição

Cachos ressecados tendem a apresentar mais frizz e perder definição com facilidade. Por isso, manter uma rotina de hidratação adequada ajuda a deixar os fios mais maleáveis e facilita a finalização.

A escolha dos produtos também deve considerar a textura do cabelo e as características do alongamento. Máscaras e finalizadores podem fazer parte da rotina, desde que utilizados na quantidade adequada para não pesar os fios.

Cuidado também vale para o day after

Nem sempre é necessário lavar o cabelo novamente para recuperar os cachos. No day after, uma pequena quantidade de água e finalizador pode ajudar a reativar a definição das áreas que perderam o formato durante o sono.

“Um erro comum é exagerar na quantidade de produto para tentar recuperar o cacho. O excesso pode pesar e deixar a extensão com uma aparência diferente do cabelo natural”, orienta Tati.

Linhas voltadas para hidratação, definição e finalização também podem integrar essa rotina, de acordo com as necessidades de cada cabelo.

E na hora de dormir?

Dormir com os fios soltos em contato com o travesseiro pode aumentar o atrito e favorecer o frizz. Para preservar os cachos, vale apostar em uma forma de prender o cabelo sem apertar a raiz, além de evitar dormir com os fios molhados.

A manutenção do alongamento também merece atenção. Embaraços frequentes, desconforto ou quebra são sinais de que é importante procurar um profissional para avaliar a aplicação e os cuidados adotados em casa.

"Com uma rotina simples e consistente, é possível manter o alongamento bem cuidado e os cachos definidos, preservando o movimento e a aparência natural dos fios", comenta Tati.

CULINÁRIA

Além de beber água, incluir frutas e legumes no cardápio pode contribuir para a hidratação

Além de beber água ao longo do dia, incluir alimentos naturalmente ricos em líquidos no cardápio pode contribuir para a hidratação durante os períodos de baixa umidade; veja opções e receitas para o inverno

29/08/2026 09h00

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Frutas, legumes e hortaliças da estação, além de mais acessíveis, oferecem os nutrientes necessários para encarar esse período do ano

Frutas, legumes e hortaliças da estação, além de mais acessíveis, oferecem os nutrientes necessários para encarar esse período do ano Foto: Pexes

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Quando o assunto é manter o corpo hidratado, a água continua sendo a principal fonte de líquidos e não deve ser substituída por alimentos ou outras bebidas.

No entanto, a alimentação pode complementar esse consumo. Frutas, verduras e legumes apresentam diferentes quantidades de água em sua composição e podem contribuir para a ingestão diária de líquidos.

No inverno, uma estratégia interessante é aproveitar os alimentos que aparecem com mais facilidade nas feiras e nos mercados durante a estação.

Além de, em geral, serem mais acessíveis quando estão no período de maior oferta, frutas e hortaliças da época permitem variar o cardápio e reunir hidratação, fibras, vitaminas e minerais em uma mesma refeição.

Entre as frutas que podem aparecer no cardápio durante os meses mais frios estão laranja, tangerina, limão, morango, abacate, caqui e maçã.

Entre os vegetais, couve, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, abóbora, chuchu, abobrinha, repolho e folhas variadas podem ser aproveitados em saladas, refogados, sopas e outras preparações.

FRUTAS CÍTRICAS

Entre as frutas mais associadas ao inverno estão as cítricas. Laranja, tangerina, mexerica, limão e outras variedades podem ser encontradas com facilidade durante a estação e apresentam quantidade significativa de água.

A laranja pode ser consumida inteira, em gomos, como sobremesa ou incorporada a saladas. Quando comparado ao suco, o consumo da fruta inteira preserva melhor as fibras e exige menos quantidade para uma porção. Além disso, a vitamina C presente nas frutas cítricas participa de diversas funções do organismo.

Tangerinas e mexericas são opções práticas para levar na bolsa ou deixar disponíveis em casa. A facilidade de descascar e consumir faz com que sejam alternativas interessantes para os intervalos entre as refeições.

O limão também pode ser utilizado para temperar saladas, legumes e outras preparações. Outra possibilidade é acrescentar algumas rodelas à água para aromatizá-la, sem necessidade de açúcar.

É importante, porém, não atribuir às frutas cítricas uma função de prevenir ou curar problemas respiratórios comuns do inverno. Uma alimentação adequada contribui para o funcionamento geral do organismo, mas não substitui cuidados médicos quando necessários.

LEGUMES DA ESTAÇÃO

O frio favorece outro tipo de preparação: sopas e cremes de legumes. Além de serem confortáveis nos dias de temperatura mais baixa, essas receitas podem apresentar uma quantidade importante de água, especialmente quando preparadas com caldo caseiro.

Abóbora, chuchu, abobrinha, cenoura, couve-flor, brócolis e repolho podem ser combinados em diferentes receitas. Uma sopa pode ainda receber feijão, lentilha, grão-de-bico, frango, carne ou ovos, tornando-se uma refeição mais completa.

O chuchu, por exemplo, tem bastante água e pode ser preparado cozido, refogado ou incorporado a sopas. A abobrinha também pode ser utilizada em caldos, refogados e massas vegetais.

A abóbora, por sua vez, combina especialmente bem com sopas e cremes. Além de fornecer água, apresenta carotenoides e fibras. Pode ser assada, cozida ou batida com outros vegetais.

Couve-flor e brócolis podem entrar tanto em preparações quentes quanto em saladas. Já a cenoura pode ser consumida crua, cozida ou assada.

Para preservar o caráter saudável da refeição, vale controlar a quantidade de sal e evitar depender de caldos industrializados, que podem apresentar bastante sódio. Alho, cebola, cheiro-verde, páprica, cúrcuma, pimenta, gengibre e ervas frescas podem ajudar a construir sabor sem exigir grandes quantidades de sal.

FOLHAS E HORTALIÇAS

Mesmo no inverno, as saladas não precisam desaparecer do prato. Folhas como couve, alface, rúcula e agrião podem ser combinadas com tomate, pepino, cenoura ralada, beterraba e frutas.

A couve é especialmente versátil. Pode ser utilizada crua, finamente cortada, em saladas, refogada ou incorporada a sopas. A combinação com laranja ou tangerina cria uma salada que reúne diferentes sabores e texturas.

A beterraba pode ser cozida ou ralada e adicionada a saladas. Já a cenoura pode ser consumida crua ou cozida e combina com folhas, frutas e diferentes temperos.

Uma maneira de aumentar a variedade é montar o prato com diferentes cores. Além de deixar a refeição mais atrativa, isso facilita a inclusão de diferentes vegetais e nutrientes.

Salada de couve com laranja e cenoura

Frutas, legumes e hortaliças da estação, além de mais acessíveis, oferecem os nutrientes necessários para encarar esse período do anoFoto: Pexels

Ingredientes

  • 3 folhas de couve;
  • 1 laranja;
  • 1 cenoura pequena;
  • Suco de 1/2 limão;
  • 1 colher (sopa) de azeite;
  • Sal a gosto.

Modo de Preparo

  • Lave e corte a couve em tiras finas. 
  • Descasque a laranja e corte os gomos em pedaços. 
  • Rale a cenoura e misture todos os ingredientes. 
  • Tempere com limão, azeite e uma pequena quantidade de sal.

Sopa de chuchu, abobrinha e couve

Frutas, legumes e hortaliças da estação, além de mais acessíveis, oferecem os nutrientes necessários para encarar esse período do anoFoto: Pexels

Ingredientes

  •  1 chuchu;
  •  2 abobrinhas;
  •  2 folhas grandes de couve;
  •  1/2 cebola;
  •  2 dentes de alho;
  •  1 litro de água;
  •  1 colher (sopa) de azeite;
  •  Pimenta-do-reino a gosto;
  •  Sal a gosto.

Modo de Preparo

  • Corte o chuchu e as abobrinhas em cubos. Refogue a cebola e o alho no azeite e acrescente os legumes. Cubra com a água e cozinhe até ficarem macios. 
  • Adicione a couve picada nos minutos finais. A sopa pode ser consumida com os legumes inteiros ou parcialmente batida.
  • Para aumentar o teor de proteína da refeição, acrescente frango desfiado ou uma porção de feijão ou lentilha.
     

Diálogo

Na eleição deste ano, o eleitor poderá encontrar mais do que sobrenomes... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna Diálogo deste sábado (29) e domingo (30)

29/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Sérgio Cruz - poeta de ms

"De repente, a palavra deixou de ser crível; não é possível mais trazer a verdade contida, pois repetida, a mentira vira verdade”.

FELPUDA 

Na eleição deste ano, o eleitor poderá encontrar mais do que sobrenomes conhecidos nas urnas: achará articuladas dobradinhas familiares. Rodolfo Nogueira tenta a reeleição para deputado federal ao lado da esposa, Gianni Nogueira, candidata à Assembleia. Roberto Hashioka também vai à Câmara Federal levando a tiracolo a esposa, Dione Hashioka, que busca retornar à Assembleia. Já Geraldo Resende quer eleger a filha, Bárbara Resende. É a campanha no melhor estilo “família unida”: um pede voto para o outro. Vai vendo...

Retorno

Cinco ex-presidentes da Assembleia Legislativa de MS disputam o retorno nas eleições deste ano: Londres Machado, Paulo Corrêa, Gerson Claro, Jerson Domingos e Junior Mochi. Caso sejam reeleitos, eles poderão voltar a colocar seus nomes à disposição dos colegas para  presidência do Legislativo. A disputa pela cobiçada cadeira, portanto, poderá reunir novamente nomes que já estiveram no comando. Agora, tudo dependerá das urnas.

60+

A eleição de 2026 para o Senado mostra um perfil etário cada vez mais maduro entre os candidatos. Passa de um terço os que têm 60 anos ou mais, enquanto uma parcela menor está na faixa dos 35 aos 39 anos. O envelhecimento da população brasileira também se reflete nas urnas, com presença significativa de candidatos acima dos 70 anos. Há ainda quem tenha chegado aos 80 e continue disposto a encarar a maratona eleitoral. 

Esperança

Nos bastidores da política, a pergunta é para onde irão os votos que, em tese, seriam de Nelson Trad Filho. Levantamentos para consumo interno indicam crescimento considerável do apoio a Reinaldo Azambuja. Quem apostava em Vander Loubet como principal beneficiário da mudança, poderá ter de rever as contas. Até o Capitão Contar estaria ganhando inesperada sobrevida nesse rearranjo eleitoral. É esperar para conferir.

Assistência

Vereadores de Campo Grande receberam o relatório do 2º trimestre da Secretaria Municipal de Assistência Social. Atualmente, três unidades oferecem 225 vagas para moradia de idosos, todas ocupadas. Cerca de 60 pessoas aguardam na fila por uma vaga, enquanto uma das propostas é a criação do Centro-Dia para receber idosos durante o dia e que retornem às suas casas no fim do expediente.

Com feijão

O jornalista Jefferson de Almeida reuniu de A a Z na 26ª edição da sua tradicional feijoada. Foi no último dia 15, na Estância Montana, com decoração de Ricardo Malta. Da música a gastronomia, Jefferson cuidou pessoalmente de todos os detalhes. Os flashes são do Studio Vollkopf.

Diálogo

 

Diálogo
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ANIVERSARIANTES

SÁBADO (29)

  • Mozart Vilela Andrade Júnior,
  • Solange Valcanaia Brum, 
  • Otávio Gomes Figueiró, 
  • Fernando Camilo de Carvalho,
  • Maria de Fátima Rezende,
  • Rosangela Fernandes D’Ávila, 
  • Dorvalino Vieira,
  • Maria Virgínia da Rocha,
  • Peter Dunbar, 
  • Clemir Dunbar,
  • Shirley Albuquerque (Shell),
  • Orlando Ferreira Nogueira,
  • Gilmar Oliveira Barros,
  • Dr. João de Campos Corrêa,
  • Dra. Evenye Luna de Oliveira,
  • Carlos Augusto Ferreira,
  • Cleonice Arruda, 
  • Mario Real,
  • Fauzi Muhamad Abdul 
  • Hamid Suleiman,
  • Joaquim Candido Teodoro de Carvalho,
  • Dr. Amilton Plácido da Rosa,
  • Mário Rodrigues Zanatta Júnior,
  • Dra. Francisca Fernanda Oliveira Nunes Vasconcelos, 
  • Miriam Menezes,
  • Aparecida Toledo,
  • Gil Carlos Pereira de Camillo, 
  • Vanderlei Verdolin, 
  • Leila Maria Setti, 
  • José Carlos Rezende,
  • Sandra Regina Monteiro Ferzeli, 
  • Adilson José Scapim,
  • Cláudia Elaine Peres,
  • Luiz Antônio Ferreira  de Alencastro,
  • Aldo Serra Gonçalves,
  • Jucineide Marques Friosi,
  • Célia Regina Nascimento Saraiva,
  • Cláudio Roberto Rezende,
  • Zélio de Oliveira Júnior,
  • Claudinéia Amorim,
  • Shaher Abdel Majid Abdel Jalil Adassi,
  • Mauro Brasil,
  • Walmir Galto dos Reis,
  • Mara Sueli Mena Lousada,
  • Eliete Souza Silveira,
  • Carlos Antônio Alves,
  • Dr. Sílvio Renato de Carvalho, 
  • Maurício Baad,
  • Coriolano José Ferreira,
  • Maria Aparecida Escobar Martins,
  • José Carretoni,
  • Clóvis Aparecida Duarte,
  • Dra. Zenóbia da Silva Pedrosa, 
  • Jeremias da Costa Neto,
  • Norma Fróes,
  • José da Cunha Rosa,
  • Cláudia Meire da Silva,
  • Milton Baís Barboza Júnior,
  • Sílvia Maria Ferreira,
  • Jerusa Duarte da Silva,
  • Maria da Graça Ramos,
  • Larissa Oliveira,
  • Joana Florinda de Almeida,
  • Esequias Burigato,
  • Pedro Paulo Gomes,
  • Adriana Aparecida Silva,
  • Glauco Lubacheski de Aguiar,
  • Luiza de Barros Pinheiro,
  • Antonio Flavio Lins de Oliveira,
  • João Batista Castro,
  • Walmir de Bortoli,
  • Maria Madalena Nogueira da Silva,
  • João Batista dos Reis, 
  • Vanusa Borges Barbosa,
  • Ana Paula Santos Fernandes,
  • Nilton Shimabukuro,
  • Luís Eduardo Kodjaoglanian Bacchi, 
  • Solange de Leon Pereira,
  • Luiza Gonçalves Medina.

DOMINGO (30)

  • Isabela de Britto Maiolino Mendes,
  • Camila Estarópoli Ramos Zeuli, 
  • Ana Cristina Georges e Castro, 
  • Thiago Cândido Tosta, 
  • Armando Miranda Cândia,
  • Voldi de Medeiros,
  • Dr. Claudio Guensei Shinzato, 
  • Claudio Regis Andrighetto Filho,
  • Fernanda Willig,
  • José Maria Rocha,
  • Willian Geraldo Maksoud Bussuan,
  • Raul Rodrigues Curto, 
  • Marli Torres Campeiro,
  • Marlise Santiago Louzada da Cruz Echer, 
  • Renato Martins da Costa,
  • Maria José dos Santos Souza,
  • Reinaldo Solon Silveira Froehlich,
  • Alyne Leite Souza,
  • Ailton Gomes de Oliveira,
  • Margarete Dibo Nacer Lani,
  • Alex Souza Nascimento,
  • Osvaldo Lencina,
  • Gilmar Furtado Constantino,
  • Maria do Carmo de Souza Ferreira, 
  • Dr. Carlos Augusto Sanjiro Yonamine, 
  • José Rosa Gonçalves,
  • Rosa Maria Serra Bella,
  • Noely Oliveira Carvalho,
  • Vanusa Alves Ribeiro,
  • Álvaro Ribeiro Matias,
  • Rosimeire Pinheiro de Araujo,
  • Conceição de Arruda,
  • Nelson de Oliveira,
  • Zilda Júlia Campos de Souza,
  • Orlando Alves Sequeira,
  • Raimundo Dias,
  • Silvia Aparecida Brum,
  • Angelita Paiva dos Santos,
  • Dr. Horácio de Almeida,
  • Ronaldo Marcos Ojeda,
  • Maria Cristina Mattos,
  • Ronaldo  Novaes Ferreira, 
  • Janio Batista de Macedo,
  • Luiz Carlos Baptista Guimarães,
  • Miguel José da Silva,
  • Noêmia de Almeida,
  • Anderson Vieira Lopes,
  • Iraci Melquis da Silveira, 
  • Sônia Correia da Silva,
  • Maria Zinomar Araújo de Rezende, 
  • Inêz Murari Pereira Gentil,
  • Sâmia Sassine de Freitas,
  • Angélica Flores de Oliveira,
  • Ligia Argemon Vieira,
  • Rosa de Souza Arcanjo,
  • Ronni Alex Utriachi,
  • Andrei Soljenitzen de Castilho,
  • Aparecido dos Passos Júnior,
  • Joaquim da Costa Camponez,  
  • Alfredo Arcanjo Cruz Figueiredo, 
  • Christiane Lacerda Bejas,
  • Fernando Godoy Marim,
  • Cleusa de Fátima de Oliveira Pereira Rainho,
  • Gaze Feiz Aidar,
  • Juliano Mateus Dalla Corte,
  • Maria Aparecida Carvalho Iunes,
  • Erika Rossana Montiel Santander,
  • Olga Lemos Cardoso de Marco,
  • Cristina Loiacono,
  • Fabiana Foroni,
  • Jenifer Ferreira Figueiredo.

Colaborou com Tatyane Gameiro.

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