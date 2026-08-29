Tem alongamento e cabelo cacheado? Especialista explica como cuidar dos fios

CULINÁRIA

Além de beber água ao longo do dia, incluir alimentos naturalmente ricos em líquidos no cardápio pode contribuir para a hidratação durante os períodos de baixa umidade; veja opções e receitas para o inverno

Frutas, legumes e hortaliças da estação, além de mais acessíveis, oferecem os nutrientes necessários para encarar esse período do ano Foto: Pexes

Quando o assunto é manter o corpo hidratado, a água continua sendo a principal fonte de líquidos e não deve ser substituída por alimentos ou outras bebidas.

No entanto, a alimentação pode complementar esse consumo. Frutas, verduras e legumes apresentam diferentes quantidades de água em sua composição e podem contribuir para a ingestão diária de líquidos.

No inverno, uma estratégia interessante é aproveitar os alimentos que aparecem com mais facilidade nas feiras e nos mercados durante a estação.

Além de, em geral, serem mais acessíveis quando estão no período de maior oferta, frutas e hortaliças da época permitem variar o cardápio e reunir hidratação, fibras, vitaminas e minerais em uma mesma refeição.

Entre as frutas que podem aparecer no cardápio durante os meses mais frios estão laranja, tangerina, limão, morango, abacate, caqui e maçã.

Entre os vegetais, couve, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, abóbora, chuchu, abobrinha, repolho e folhas variadas podem ser aproveitados em saladas, refogados, sopas e outras preparações.

FRUTAS CÍTRICAS

Entre as frutas mais associadas ao inverno estão as cítricas. Laranja, tangerina, mexerica, limão e outras variedades podem ser encontradas com facilidade durante a estação e apresentam quantidade significativa de água.

A laranja pode ser consumida inteira, em gomos, como sobremesa ou incorporada a saladas. Quando comparado ao suco, o consumo da fruta inteira preserva melhor as fibras e exige menos quantidade para uma porção. Além disso, a vitamina C presente nas frutas cítricas participa de diversas funções do organismo.

Tangerinas e mexericas são opções práticas para levar na bolsa ou deixar disponíveis em casa. A facilidade de descascar e consumir faz com que sejam alternativas interessantes para os intervalos entre as refeições.

O limão também pode ser utilizado para temperar saladas, legumes e outras preparações. Outra possibilidade é acrescentar algumas rodelas à água para aromatizá-la, sem necessidade de açúcar.

É importante, porém, não atribuir às frutas cítricas uma função de prevenir ou curar problemas respiratórios comuns do inverno. Uma alimentação adequada contribui para o funcionamento geral do organismo, mas não substitui cuidados médicos quando necessários.

LEGUMES DA ESTAÇÃO

O frio favorece outro tipo de preparação: sopas e cremes de legumes. Além de serem confortáveis nos dias de temperatura mais baixa, essas receitas podem apresentar uma quantidade importante de água, especialmente quando preparadas com caldo caseiro.

Abóbora, chuchu, abobrinha, cenoura, couve-flor, brócolis e repolho podem ser combinados em diferentes receitas. Uma sopa pode ainda receber feijão, lentilha, grão-de-bico, frango, carne ou ovos, tornando-se uma refeição mais completa.

O chuchu, por exemplo, tem bastante água e pode ser preparado cozido, refogado ou incorporado a sopas. A abobrinha também pode ser utilizada em caldos, refogados e massas vegetais.

A abóbora, por sua vez, combina especialmente bem com sopas e cremes. Além de fornecer água, apresenta carotenoides e fibras. Pode ser assada, cozida ou batida com outros vegetais.

Couve-flor e brócolis podem entrar tanto em preparações quentes quanto em saladas. Já a cenoura pode ser consumida crua, cozida ou assada.

Para preservar o caráter saudável da refeição, vale controlar a quantidade de sal e evitar depender de caldos industrializados, que podem apresentar bastante sódio. Alho, cebola, cheiro-verde, páprica, cúrcuma, pimenta, gengibre e ervas frescas podem ajudar a construir sabor sem exigir grandes quantidades de sal.

FOLHAS E HORTALIÇAS

Mesmo no inverno, as saladas não precisam desaparecer do prato. Folhas como couve, alface, rúcula e agrião podem ser combinadas com tomate, pepino, cenoura ralada, beterraba e frutas.

A couve é especialmente versátil. Pode ser utilizada crua, finamente cortada, em saladas, refogada ou incorporada a sopas. A combinação com laranja ou tangerina cria uma salada que reúne diferentes sabores e texturas.

A beterraba pode ser cozida ou ralada e adicionada a saladas. Já a cenoura pode ser consumida crua ou cozida e combina com folhas, frutas e diferentes temperos.

Uma maneira de aumentar a variedade é montar o prato com diferentes cores. Além de deixar a refeição mais atrativa, isso facilita a inclusão de diferentes vegetais e nutrientes.

Salada de couve com laranja e cenoura

Foto: Pexels

Ingredientes

3 folhas de couve;

1 laranja;

1 cenoura pequena;

Suco de 1/2 limão;

1 colher (sopa) de azeite;

Sal a gosto.

Modo de Preparo

Lave e corte a couve em tiras finas.

Descasque a laranja e corte os gomos em pedaços.

Rale a cenoura e misture todos os ingredientes.

Tempere com limão, azeite e uma pequena quantidade de sal.

Sopa de chuchu, abobrinha e couve

Foto: Pexels

Ingredientes

1 chuchu;

2 abobrinhas;

2 folhas grandes de couve;

1/2 cebola;

2 dentes de alho;

1 litro de água;

1 colher (sopa) de azeite;

Pimenta-do-reino a gosto;

Sal a gosto.

Modo de Preparo