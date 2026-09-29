Justamente quem deveria dar o exemplo na aplicação das regras para... Leia na coluna de hoje

Barão de Itararé - escritor brasileiro
"O banco é uma instituição que empresta dinheiro à gente se a gente apresentar provas suficientes de que não precisa de dinheiro”.
FELPUDA
Justamente quem deveria dar o exemplo na aplicação das regras para gastos com verbas públicas, contratou sem licitação uma vaga em curso para servidor. Curiosamente, a empresa escolhida foi fundada por alta autoridade do cenário nacional. A inexigibilidade é justificada pela suposta singularidade do serviço, argumento questionável quando se trata de um curso aberto a qualquer um que pague a inscrição. Tal atitude faz lembrar o conhecido dito popular: “Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. Bem assim...
No dia 6 de outubro, às 15h, a Governança Regional (IGR) Celeiros do MS, receberá oficialmente uma plataforma web, criada por 14 alunos do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do Senac em Dourados. A plataforma reúne um catálogo digital de pontos turísticos, formulários para cadastro de informações e ferramentas de busca por cidade e categoria. A solução permitirá à IGR organizar e gerenciar o inventário turístico regional, acompanhar dados e ampliar a divulgação dos municípios participantes. O projeto foi feito no âmbito do Voucher Desenvolvedor, iniciativa do Senac MS e da Semadesc, visando modernizar e estruturar a divulgação dos atrativos turísticos dos municípios que integram a região. Para chegar à versão que será entregue, os estudantes participaram de todas as fases de desenvolvimento. Com a plataforma em funcionamento, a expectativa é facilitar o acesso de turistas e moradores às informações sobre os destinos da região Celeiros do MS. A ferramenta também deverá auxiliar gestores na organização das informações e no planejamento das ações relacionadas ao turismo.
Festival
Como ocorre em todo período de campanha eleitoral, a baixaria não ficou de fora nesta temporada. Nas redes sociais, há vídeos para todos os gostos, com ofensas, elogios, promessas e ataques pessoais desproporcionais, feitos unicamente para chamar a atenção e conseguir o maior engajamento possível. Tem até vídeo de candidata fazendo xixi na rua. Boas propostas, que seria bom, nadica de nada. Pode?
Caneladas
O que também se viu bastante nessa campanha eleitoral: líderes dos partidos aliados se atacando. Foi o caso da Rose Modesto, do União Brasil, que forma federação com PP. Ela não perdeu chances de “chutar a canela” da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que é do PP. As duas foram rivais nas eleições de 2024 para prefeitura. Adriane levou a melhor no segundo turno. Imagine se não fosse de partido aliado? E deu no que deu...
Gastança
O poder público brasileiro movimentou R$ 4,015 trilhões em despesas primárias ao longo de 2026, de acordo com dados da plataforma Gasto Brasil, que reúne, em um único painel, informações do Governo Federal, dos estados, do Distrito Federal (DF) e dos municípios. Do total contabilizado até o último dia 18, mais de R$ 1,86 trilhão corresponde ao dispêndio do Governo Federal. Já a despesa primária pública dos estados ficou em R$ 1,08 trilhão, e dos municípios em R$ 1,06 trilhão. Vai vendo...
ANIVERSARIANTES
- Dra. Eduarda Nassar Tebet,
- Ana Elizabete de Miranda Barros Arruda,
- Cristiane Martins Escalante,
- Eli dos Santos Morais de Brites,
- Jaqueline Terra,
- Vanessa Tannus,
- Edinaldo Fidelis de Souza,
- Miguel João Calepes,
- Irineu Miguel Tissiane,
- Milton do Prado Ferreira,
- José Carlos Graffe,
- Miguel de Souza Brito,
- Raul Rosa da Silveira Falcão,
- Mitihiro Mise,
- Evaldo Aparecido Dueck,
- Rodrigo Gonçalves Pimentel,
- Miguel Rodrigues da Silva,
- Gerson Miguel Winck,
- Hudson Inácio Pereira,
- Gilson Altair Saratt Balbe,
- Herley de Melo Tobias,
- Carlos Henrique Escalante,
- Maria Cláudia Leite Rubio,
- Cleusa Inêz Fialho Canale,
- Dr. Miguel Marques de Oliveira,
- Rubens Bernades Conceição,
- Dra. Niva Gleuce de Ávila Minervini,
- Luiz Miguel Caldart,
- Jehnnifer Kariny Pereira Nantes,
- Homero de Carvalho Bastos,
- Dr. José Luiz de Aquino Amorim,
- Célio Poveda,
- Griselda Yule de Oliveira,
- Gisele Vegas,
- Isis Batista Morais,
- Ramona Santiago,
- João Clóvis Crivelli,
- Dr. Vivaldo Sebastião Marques Filho,
- Miguel Jost,
- Juracy do Couto Nince,
- Maria Amélia Ferreira,
- Maristela Curado do Amaral,
- Alice Flores Melo,
- Miguel Carvalho Rebello,
- Maria Elsa Medeiros Ramalho,
- Fabrizio Rafael Dias Fonseca,
- Ellen Milca Borges,
- Amélia Alves Rodrigues,
- Lúcia Yasue Nishiyama,
- Karolina Mary Ota de Souza,
- Miguel Bonin,
- Ogomar José Mohr,
- Analice de Jonas,
- Ciro Mário de Lima,
- Karoline Medeiros Santos,
- Valtuir Nunes de Souza,
- Jurandy Marcos da Fonseca,
- Dra. Maria Aparecida Mendes,
- Clayde Ribeiro,
- Jorge Nizete dos Santos,
- Domingos Carlos Corrêa,
- Jamil Sato,
- Meire Socorro Muzelli Cândido,
- Maria de Fátima Santos,
- Pedro Barbosa Gomes,
- Leiliane Almeida de Moraes Macedo,
- Eduarda Razuk Serrano,
- Dr. Luiz Darcy Gonçalves Siqueira,
- Dr. David Miguel Cardoso Filho,
- Edna Maria Lomes da Silva,
- Oneide Teixeira,
- Walmiro Pessoa Bastos,
- Arlete Shirlei Carneiro Lima,
- Jane de Moraes Pereira Soares,
- Heitor Miguel Scheibeler,
- Alice Greffe,
- Gerson Martins Hildebrand,
- Laudelino Nei Faria,
- Nelson Barreto do Nascimento,
- Marcelo Luiz Bonfim do Amaral,
- Thathyana Diniz de Moura,
- Damião Pereira da Silva,
- Miguel Baracat,
- André Seemann,
- Vitor Dias Girelli,
- Elcio Bispo dos Santos,
- Mariana Boigues Idalgo,
- João Miguel Pinto Costa,
- José Carlos Américo,
- Marcelo Monteiro Salomão,
- Marcos Nantes de Castro,
- Samuel Florenciano Nunes,
- Alexandre Alves Souto,
- Jerônimo Miguel Vicenzi,
- Arivanildo Duarte de Rezende,
- Bruno Tsutsui,
- Miguel Adilson Bochnia,
- César Caligaris de Cordova,
- Alessandra Nantes Monteiro,
- Débora Vasti da Silva do Bomfim,
- Marta Ereno Maia de Paula,
- Deise Queiroz de Oliveira,
- Rosinéia Alves Borin Barreto,
- Ilise Senger,
- Laís Magda da Silva Ulbrecht Patrizi,
- Dirceu Migueis Pinto Junior,
- Altair Braguini,
- Danyele Remane Sell,
- Michele Bittencourt Abe.
Colaborou com Tatyane Gameiro