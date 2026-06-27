Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Gastronomia

Tendência incentiva o aproveitamento integral dos alimentos e rende pratos saborosos

Tendência incentiva o aproveitamento integral dos alimentos, reduz o desperdício, aumenta o valor nutricional das refeições e ainda rende pratos saborosos e econômicos

Mariana Piell

Mariana Piell

27/06/2026 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A tendência da gastronomia zero desperdício vem conquistando cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras ao propor uma mudança na forma de enxergar os alimentos, utilizando cascas, sementes, talos e outras partes que tradicionalmente acabam no lixo.

Além de reduzir o desperdício e contribuir para um consumo mais sustentável, a técnica também potencializa o sabor dos ingredientes, amplia a quantidade de nutrientes das receitas e ainda ajuda a economizar no orçamento doméstico.

Segundo Mônica Lizete Ruschel dos Reis, professora do curso de Gastronomia da Uniasselvi, a filosofia já é destaque em cozinhas profissionais de diversos países.

“Esta filosofia, que está em evidência no cenário da gastronomia mundial, propõe olhar para vegetais como cenouras, abóboras e tomates sem focar em partes descartáveis. Em vez de descascar e separar, a regra é utilizar a peça inteira. Chefs renomados perceberam que a estética imperfeita de um prato que utiliza o ingrediente por completo transmite autenticidade, sustentabilidade e um profundo respeito pela terra”, explica.

MAIS NUTRIENTES

Se o benefício ambiental já chama atenção, os ganhos para a saúde tornam a proposta ainda mais interessante, principalmente durante o inverno, período em que o organismo precisa de uma alimentação rica em vitaminas e minerais para fortalecer o sistema imunológico.

Grande parte dos nutrientes dos vegetais está justamente na casca ou logo abaixo dela. Ao descartar essa parte, boa parte do potencial nutritivo também vai embora.

A casca da batata, por exemplo, concentra mais ferro e potássio do que a polpa. Já a da cenoura é rica em fibras insolúveis e fitonutrientes que favorecem o funcionamento intestinal e aumentam a sensação de saciedade.

No caso do tomate, utilizar a fruta inteira preserva uma quantidade maior de licopeno, antioxidante associado à proteção das células contra os radicais livres.

Outro exemplo é a abóbora-cabotiá. Quando preparada com casca, mantém elevados níveis de betacaroteno, fibras e outros compostos antioxidantes, além de conferir textura e sabor mais intensos às receitas.

Segundo a especialista, o preparo integral também torna os pratos mais interessantes do ponto de vista gastronômico.

“Cascas, sementes e talos conferem uma complexidade de sabores e uma riqueza de texturas que a culinária tradicional muitas vezes ignora”, afirma.

CUIDADOS

Apesar da simplicidade da técnica, alguns cuidados são indispensáveis para garantir segurança alimentar.
O primeiro passo é realizar uma higienização rigorosa dos alimentos.

A recomendação é lavar frutas e hortaliças em água corrente utilizando uma escova apropriada para remover resíduos de terra e impurezas presentes nas cascas.

Depois da limpeza, entra em cena o cozimento.

Como cascas e sementes costumam possuir fibras mais resistentes, preparações lentas fazem toda a diferença. Assar legumes inteiros, por exemplo, concentra os açúcares naturais, intensifica os sabores e deixa as estruturas muito mais macias.

Outro aliado importante é o liquidificador ou o mixer de imersão.

Nos cremes e nas sopas, esses equipamentos permitem incorporar cascas e sementes completamente à receita, criando uma textura lisa e aveludada.

Já em bolos e massas, ralar ou processar vegetais inteiros, como a cenoura com casca, contribui para uma preparação mais úmida, aromática e nutritiva.

Creme rústico e aveludado de abóbora-cabotiá inteira

Ingredientes

  • 1 abóbora-cabotiá média inteira (com casca e sementes);
  • 1 cebola grande inteira (com casca, apenas lavada e cortada ao meio);
  • 4 dentes de alho inteiros (com casca);
  • 1 litro de caldo de legumes caseiro ou água;
  • Azeite de oliva a gosto;
  • Sal a gosto;
  • Noz-moscada a gosto;
  • Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

> Comece higienizando muito bem a abóbora com uma escovinha sob água corrente;

> Corte a cabotiá em gomos, mantendo tanto a casca quanto as sementes;

> Disponha os pedaços em uma assadeira com a cebola cortada ao meio e os dentes de alho ainda com casca;

> Regue tudo generosamente com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino;

> Leve ao forno, preaquecido a 200°C, por aproximadamente 40 minutos, até que a abóbora esteja extremamente macia e levemente dourada nas bordas;

> Retire do forno.

> Esprema os dentes de alho para retirar a polpa, descartando apenas a película fina. Faça o mesmo com a cebola, removendo somente a camada externa mais seca;

> Coloque no liquidificador toda a abóbora assada – incluindo casca e sementes – com a cebola, o alho e o caldo de legumes quente;

> Bata até formar um creme completamente liso e homogêneo;

> Finalize ajustando o sal, acrescentando noz-moscada ralada e mais pimenta-do-reino, se desejar;

> Sirva imediatamente, ainda fumegante.

Farofa de talos e folhas

Foto: Reprodução

Ingredientes

  • Talos e folhas bem picados;
  • 2 colheres (sopa) de manteiga ou azeite;
  • 1 cebola picada;
  • 2 dentes de alho;
  • 1 e ½ xícara (chá) de farinha de mandioca;
  • Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo

> Refogue a cebola e o alho, acrescente os talos e folhas até ficarem macios e, em seguida, misture a farinha de mandioca;

> Ajuste os temperos e sirva como acompanhamento de carnes, ovos ou feijão.

Foto: Pexels

Geleia de casca de maçã

Ingredientes

  • Cascas de 6 maçãs;
  • 2 xícaras (chá) de água;
  • 1 xícara (chá) de açúcar;
  • Suco de meio limão;
  • Canela em pau (opcional).

Modo de Preparo

> Cozinhe as cascas com a água até ficarem bem macias;

> Bata no liquidificador, volte à panela, acrescente o açúcar, o limão e a canela e cozinhe em fogo baixo até adquirir consistência de geleia.

Diálogo

Os 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral vão... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna dessa sexta-feira (26)

26/06/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Tiago Mattos - Empreendedor brasileiro

"A produtividade não é sobre fazer mais, mas fazer o que realmente importa. Escolher bem no cotidiano é um superpoder”.

FELPUDA 

Os 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral vão dividir uma bolada nada desprezível de quase R$ 5 bilhões do Fundo Eleitoral nas eleições de 2026. Formado por recursos públicos, o que evidencia a participação do ilustre contribuinte, o tal fundo financia campanhas eleitorais desde que empresas foram proibidas de fazer doações. A distribuição considera o tamanho das bancadas no Congresso Nacional. Pelo que tem sido visto por aí, pode-se dizer que em muitos casos é o famoso meu, seu, nosso suado dinheirinho jogado fora. Dá licença!

Diálogo

De olho

Mato Grosso do Sul acaba de ganhar um verdadeiro “Big Brother do Mato”. A nova plataforma criada pela Aprosoja para monitorar javalis, javaporcos, catetos e queixadas permitirá acompanhar, em tempo real, por onde andam os “visitantes” que tanto preocupam produtores.

Mais

Com mapas, registros e geotecnologia será possível identificar áreas de risco e planejar ações de controle. A iniciativa é importante, porque os bichos se multiplicam com eficiência que muitos partidos políticos até invejariam. Assim sendo...

Diálogo Ana Lúcia de Arruda Pereira e Emerson Belaus Pereira - Foto: Studio Vollkopf

 

Diálogo Sophie Charlotte - Foto: BRUNO RYFER

Sem fim

Depois de meses sacolejando pelas ruas de Campo Grande, alguns vereadores finalmente “descobriram” que existem buracos espalhados pelas ruas da cidade. A “novidade” foi levada ao secretário André Brandão, que mal completou 20 dias no cargo e já se deparou com um verdadeiro campo minado administrativo. Enquanto os parlamentares apresentavam a “descoberta”, o secretário fazia as contas de passivo milionário e de demanda que parece não ter fim. Há “pepinos” que vêm com manual; este veio com crateras.

Troca

A Assembleia de MS aprovou projeto que troca a tradicional placa do idoso curvado por uma figura ereta acompanhada da legenda “60+”. A mudança pode parecer apenas estética, mas carrega recado oportuno: idade avançada não é sinônimo de invalidez. Em tempos em que muita gente passa dos 60 correndo, trabalhando, viajando e até disputando eleição, o velhinho encurvado da placa já estava precisando de aposentadoria. Pelo menos da sinalização pública.

Nova cor

O vereador Marcos Trad trocou o vermelho do PDT pelo verde do PV, de olho em uma vaga na Câmara Federal. Diz contar com a bênção da cúpula nacional e com a simpatia dos aliados da federação. O problema  é que, por estas bandas, alguns pedetistas parecem enxergar sustentabilidade política de outra forma. A mudança pode até ter sido tranquila em Brasília, mas em MS, dizem, há quem já esteja se preparando para disputa judicial.

ANIVERSARIANTES 

Ana Ruas;
Adriane Barbosa Nogueira Lopes;
Marcello Naglis Barbosa;
Carolina Alves de Oliveira Dolzan;
Lara Selem;
Marlon Soares Garcia;
Paulo Cesar Margato;
Vespasiano Kojun Yamaura;
Adriana de Barros Sitta;
José Francisco de Paula;
Plinio Soken;
Maria Dilma Sousa Tavares;
Maria Eulina Rocha dos Santos;
Lurdes Mendes Amaral;
Dr. Zeno Vieira Schwengber;
Lea Dias Teixeira;
Verenna Cabalero;
Vânia Gonçalves Maia;
Jaqueline Pereira;
Guilherme Faustino de Farias;
Telmo Delfino Sobrinho;
Joselayne Aparecida Paticu da Silva;
Ludimar Godoy Novais;
Maria Auxiliadora de Castro Arcângelo;
Dr. Jorge Razanauskas Neto;
Wilson Costa Mendes;
Ademir Antunes Mendonca;
Vanderlei Edson Moro;
Dr. Paulo Roberto Gomes;
Ivete Galeano;
Wilson Oliveira Carvalho;
Mariah Prado;
Heitor Simabuco;
Gabrielly Rezende Coelho;
Alexandre Maluf Barcelos;
Jazira Teresinha Sffair Generoso;
Luiz Ferreira Viana;
Rosana Aparecida Silva;
Nelson Machado;
Carlos Eduardo Marques;
Daniele Rezek Ferreira;
José Roberto Corrêa;
Sônia Cristina Corrêa;
Stella Jardim Cury;
Anézio Alves;
Rosana Pedrossian;
Dra. Maristela Vargas Peixoto;
Dr. Pedro Espíndola de Camargo;
Antônio Oliveira Flôres;
Raul Portella;
Onofre Tadeu Lins Vasconcelos;
Leda Couto Nince;
Maria do Carmo Neri Cândia;
Renato Garcia Lemes;
Cid Barbosa;
Gedy Flôres Portocarrero;
Maria de Freitas Elias;
Linda Maria Miyahira Falcão;
Darci Fátima de Souza;
Jean Cleto Nepomuceno Cavalcante;
Luiz Carlos de Oliveira;
Ecy Rodrigues de Almeida;
Olivia Maria de Souza;
César Eduardo Ventura Fernandes;
Vânia Maria Teixeira;
Abgair Galharte Guimarães;
Neuza de Sales;
Odilon Nacasato;
José Henrique Junqueira;
Maria Helena Moreira;
Pirilena Conde Nogueira;
Alair Fernando das Neves;
Décio Pio de Oliveira;
Luiz Carlos Balbino dos Santos;
Marcílio Teixeira Arante;
Walter Freire;
Enir Monteiro Nunes Rondão;
Elvira Pinto de Araujo Alarcon;
Dulce Aparecida Ribeiro Itokage;
Edvandro Cesar da Silva Dorisbor;
Thomas Andréas Eidt;
Lucianne Pitzschk Alves;
Silvana Ferreira Arantes;
Terezinha Lacerda;
Vitor Hugo Zamban;
Henrique Franco Cândia;
Jhonatan Rodrigo Dias Bezerra;
Mauricio Guimarães Claudiano;
Ricardo Encina;
Janaína Garcia da Silva;
Rodrigo Naglis Ferzeli;
Sérgio Tsutida;
Carmen Regina Coldebella;
Jonathas Soares de Camargo;
Roberto Marsola Faria da Costa;
Celina Maria de Jesus;
Marizete Deparis;
Joana Ferreira do Nascimento;
João Adalberto Ayub Ferraz;
Paulo Ângelo de Souza;
Paulo Mazzei de Campos;
José Arguello Filho;
Luciwaldo da Silva Althoff;
Regiane Schio;
Antônio Minari Neto;
Douglas Yano Moreira do Canto;
Janaina Dominato Santeli;
Maria Aparecida Marangoni;
Pedro Paulo Centurião;
Ana Maria Moreira Midon.

Colaborou com Tatyane Gameiro

História

Quando um "fantasma" assustou a redação do Diário da Serra

Uma confusão envolvendo tecnologia, silêncio e imaginação transformou-se em uma das histórias mais curiosas dos bastidores do jornal que marcou época em Mato Grosso do Sul

25/06/2026 09h00

Compartilhar
O Telex funcionava a partir de duas máquinas; à esquerda, um tipo de máquina de escrever recebia e escrevia as notícias e informes das centrais de informação, e à direita, outra máquina imprimia o texto

O Telex funcionava a partir de duas máquinas; à esquerda, um tipo de máquina de escrever recebia e escrevia as notícias e informes das centrais de informação, e à direita, outra máquina imprimia o texto Arquivo

Continue Lendo...

Antes da era dos computadores, as redações jornalísticas eram ambientes dominados pelo som constante das máquinas de escrever, telefones tocando, jornalistas correndo contra o relógio e editores revisando textos poucos minutos antes do fechamento.

Durante boa parte das décadas de 1970, 1980 e 1990, esse cenário fez parte da rotina do Diário da Serra, um dos jornais mais importantes da história de Mato Grosso do Sul.

Fundado em maio de 1968 pelos Diários Associados, grupo criado por Assis Chateaubriand, o jornal acompanhou alguns dos momentos mais importantes da região, incluindo a criação do Estado em 1977.

Ao longo de 30 anos de circulação, tornou-se uma verdadeira escola de jornalismo, formando profissionais que ajudaram a construir a imprensa sul-mato-grossense.

Mas, nem só de manchetes históricas viveu o Diário da Serra. Entre os corredores da redação também nasceram histórias que passaram por gerações e se transformaram em parte do folclore do jornal.

A mais famosa delas envolve um vigilante, uma madrugada silenciosa e uma máquina que parecia ter vida própria.

PAIXÃO PELO JORNALISMO

Na época em que a história aconteceu, o Diário da Serra vivia uma fase de intensa competição com o Correio do Estado. A rivalidade era conhecida entre jornalistas, leitores e fontes. Conseguir uma informação exclusiva significava prestígio para a redação e, muitas vezes, uma vantagem importante sobre o concorrente.

A busca pelo chamado furo mobilizava repórteres diariamente. Havia orgulho em ver a própria reportagem estampada na capa do dia seguinte e também a curiosidade de conferir como o outro jornal havia tratado sobre o mesmo assunto.

Esse ambiente competitivo impulsionava a qualidade da cobertura jornalística. As equipes buscavam novas abordagens, entrevistados exclusivos e informações que pudessem diferenciar suas publicações.

Enquanto a tecnologia gráfica avançava, grande parte da produção de texto ainda dependia das tradicionais máquinas de escrever. O som das teclas era característico e quando a redação estava cheia, o barulho era constante. Quando ficava vazia, o silêncio era quase absoluto.

E foi justamente esse contraste que deu origem à história.

UMA LONGA NOITE

Recém-contratado para fazer a segurança do prédio durante a madrugada, Adelson ainda se adaptava à nova rotina quando presenciou algo que jamais esperava encontrar.

Durante as primeiras horas do turno, ele observou a movimentação intensa da redação. Jornalistas escreviam reportagens, fotógrafos chegavam de pautas externas e editores organizavam as páginas que seriam impressas.

Pouco a pouco, porém, o prédio foi esvaziando.

As luzes foram apagadas.

As conversas cessaram.

O som das máquinas desapareceu.

Restou apenas o silêncio.

Para quem passava a madrugada sozinho em um prédio grande, a mudança de ambiente era impressionante.

Em uma das rondas realizadas durante a noite, Adelson decidiu atravessar a redação. O local que algumas horas antes estava tomado pelo movimento agora parecia completamente diferente.

Foi então que ouviu um som inesperado.

Primeiro vieram alguns estalos.

Depois, uma sequência rápida de batidas metálicas.

Em seguida, o ruído ficou inconfundível: parecia uma máquina de escrever funcionando.

Instintivamente, ele procurou alguém no ambiente.

Não encontrou ninguém.

O som, no entanto, continuava.

Para quem não conhecia o funcionamento dos equipamentos instalados no jornal, a cena parecia impossível.

Uma máquina produzia texto sem operador.

Assustado, Adelson deixou a redação e retornou para a guarita até o raiar do dia.

Quando o expediente terminou, ele já havia se decidido a nunca mais voltar ao local.

A justificativa apresentada à empresa de segurança logo virou assunto entre os funcionários do jornal.

Segundo o vigilante, algo sobrenatural aconteceu durante a noite no prédio.

A história se espalhou rapidamente pelos corredores e provocou reações que variavam entre surpresa e gargalhadas.

O motivo do mal-entendido era bem mais simples e racional do que parecia.

O equipamento responsável pelo susto era um Telex, tecnologia que representava uma grande inovação para a época.

Conectado a redes de comunicação de diversas partes do País, o aparelho recebia automaticamente notícias, informes e mensagens transmitidas por centrais de informação. Sempre que um conteúdo chegava, o sistema entrava em funcionamento sem necessidade de intervenção humana.

Para jornalistas acostumados com a tecnologia, aquilo era rotina.

Para alguém que nunca havia visto o equipamento operando, a impressão podia ser bastante diferente.

MEMÓRIAS DO PASSADO

O episódio nunca virou manchete, mas conquistou um lugar permanente na memória de quem trabalhou no Diário da Serra.

Décadas depois, ex-funcionários ainda lembram da história como um retrato de uma época em que o jornalismo passava por profundas transformações tecnológicas. Era o período em que equipamentos modernos começavam a dividir espaço com métodos tradicionais de produção.

Também era uma fase em que as redações funcionavam como verdadeiras comunidades. Histórias curiosas circulavam entre repórteres, fotógrafos, diagramadores e gráficos, tornando-se parte da identidade dos veículos.

Encerrado no dia 15 de novembro de 1998, o Diário da Serra deixou de circular, mas continua presente na memória de quem viveu seus bastidores.

Agora, com a digitalização de seu acervo histórico, novas gerações terão acesso às reportagens que ajudaram a contar a história de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul.

Talvez não encontrem registros sobre fantasmas entre as páginas digitalizadas.

Mas certamente descobrirão o cotidiano de um jornal que acompanhou a construção do Estado e que, entre uma manchete e outra, também produziu histórias capazes de atravessar o tempo e que marcaram a vida de diversos profissionais da comunicação.

TELEX

Historicamente, o Telex (abreviação de Teleprinter Exchange Service) foi uma rede global de teleimpressores (máquinas de escrever conectadas por linhas telegráficas ou telefônicas) usada para transmitir mensagens de texto.

Criado na década de 1930, permitia enviar e receber mensagens impressas em tempo real. Cada empresa ou órgão governamental tinha um número de Telex específico e recebia uma confirmação automática de que o texto havia sido entregue.

Foi o principal meio de comunicação corporativa internacional até ser substituído por aparelhos de fax na década de 1980 e, posteriormente, pelo e-mail e pela internet.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3720, sexta-feira (26/06)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3720, sexta-feira (26/06)

2

Estado destina R$ 76 milhões a uma única avenida no interior de MS
fartura

/ 1 dia

Estado destina R$ 76 milhões a uma única avenida no interior de MS

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3023, quinta-feira (25/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3023, quinta-feira (25/06): veja o rateio

4

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2975, sexta-feira (26/06)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2975, sexta-feira (26/06)

5

Petrobras estima entregar UFN3 um ano antes do prazo
fábrica de fertilizantes

/ 1 dia

Petrobras estima entregar UFN3 um ano antes do prazo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 1 dia

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 2 dias

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 19/06/2026

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 18/06/2026

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair