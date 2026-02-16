Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

balanço

Terceiro dia de Carnaval reuniu 12 mil foliões na Esplanada Ferroviária

Segundo a GCM, festa ocorreu de forma segura e tranquila, sem grandes ocorrências

Naiara Camargo

Naiara Camargo

16/02/2026 - 11h35
Estimativa da Guarda Civil Metropolitana (GCM) aponta que 12 mil pessoas pularam Carnaval, neste domingo (15), terceiro dia de festa, na Esplanada Ferroviária, localizada na avenida Calógeras, Centro, em Campo Grande.

A festa começou às 15h, com matinê para a criançada e seguiu até 00h, com folia para jovens e adultos. Segundo a GCM, a festa ocorreu de forma segura e tranquila, sem grandes ocorrências.

O primeiro dia de Carnaval, sexta-feira (13), reuniu 20 mil pessoas. A estimativa de público para o segundo dia, sábado (14), não foi divulgada pela GCM.

De acordo com o secretário de Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, 130 mil foliões são esperados, de sexta (13) a terça-feira (17), na Esplanada Ferroviária.

Motorista de aplicativo, Rose Coelho, marcou presença com a família para foliar, neste domingo (15), no Carnaval da Esplanada.

"Vim com a família, minhas netas, meu namorado. Costumamos vir no Carnaval todos os anos. Hoje é o primeiro dia de Carnaval que eu vim. Depende das crianças se vamos ficar até a noite. As crianças gostam. Estou achando a festa legal", disse.

O carnaval gira a economia; agita bares e restaurantes; aquece o comércio; lota hotéis; estimula o turismo; gera empregos e impulsiona lojas e serviços.

CARNAVAL 2026

Carnaval chegou: folia, bloquinhos, cordões, glitter, axé, samba, fantasia e marchinhas estão liberados.

A folia ocorre entre 14 e 17 de fevereiro de 2026, em três pontos (Esplanada Ferroviária, Praça do Papa e Praça Aquidauana) de Campo Grande.

Blocos de rua e desfile das escolas de samba prometem agitar a festa.

O desfile ocorrerá nos dias 16 e 17 de fevereiro, às 19h, na Praça do Papa, localizada no quadrilátero das ruas Alfredo Scaff, Zákia Nahas Siufi, Américo Marques e Crisântemos, na Vila Sobrinho, em Campo Grande. Ao todo, 20 mil pessoas são esperadas por noite. A entrada é gratuita.

As escolas de samba que vão desfilar são Unidos do Aero Rancho, Vila Carvalho, Deixa Falar, Vai Vai, Cinderela José Abrahão, Igreja, Catedráticos e Unidos do Cruzeiro.

Já os bloquinhos de rua agitarão o carnaval campo-grandense de 14 a 17 de fevereiro, na Esplanada Ferroviária, localizada na avenida Calógeras, em Campo Grande. Ao todo, 130 mil pessoas são esperadas em quatro dias de festa. A entrada é franca.

Os blocos mais tradicionais são Calcinha Molhada, Capivara Blasé, Cordão Valu, As Depravadas, Reggae, Barra da Saia, Êita, Farofolia, entre outros.

A festa popular promete movimentar R$ 25 milhões na economia nos ramos de bares, restaurantes, hotéis, comércio, lojas, serviços, turismo e empregos temporários.

O Carnaval de Campo Grande recebeu verba de R$ 2,4 milhões do Governo de MS, destinado à ligas de escolas de samba e bloquinhos.

Ao todo, 480 agentes de segurança farão a segurança no Carnaval, por dia, sendo 180 policiais militares e 300 guardas civis.

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estarão responsáveis pelo organização do trânsito e fechamento de ruas nos quadriláteros da Praça do Papa, Praça Aquidauana e Esplanada Ferroviária.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e médicos e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estarão responsáveis pelo resgate e atendimento hospitalar.

Objetos cortantes, armas, explosivos e vidros estão proibidos de entrarem na área carnavalesca. Gelo (raspado e em cubos), copos e cooler são permitidos.

Confira a programação do Carnaval de rua em Campo Grande:

7 de fevereiro

  • 9h - Bloco As Depravadas – Bar do Zé (Barão do Rio Branco, 1213)
  • 15h - Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Arena do Horto Florestal (Av. Fábio Zahran, 316)
  • 16h - Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana (Rua Aquidauana, 28)

8 de fevereiro

  • 15h - Farofa com Dendê – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária
  • 16h - Bloco de Laricas - Orla Ferroviária, Avenida Noroeste

12 de fevereiro

  • 20h - Bloco Evoé Baco - Rua Antônio Maria Coelho, com 14 de julho

13 de fevereiro

  • 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 16h - Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)
  • 16h - Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)

14 de fevereiro

  • 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
  • 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
  • 9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais

15 de fevereiro

  • 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

16 de fevereiro

  • 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
  • 15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
  • 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
  • 16h - Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida

17 de fevereiro

  • 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

21 de fevereiro

  • 14h - Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
  • 17h - Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

O governador Eduardo Riedel deverá encerrar seu último ano de mandato...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (16)

16/02/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Felpuda

O governador Eduardo Riedel deverá encerrar seu último ano de mandato navegando em águas tranquilas, sem se preocupar com possíveis tormentas e icebergs, pelo menos na Assembleia Legislativa de MS, segundo prognósticos dos seus aliados. O máximo que poderá ocorrer serão ventanias da oposição, mas que nem de longe lembrarão borrascas. A realidade é que dos 24 deputados, Riedel têm apenas quatro parlamentares – três do PT e um do PL – contra sua administração. Um detalhe: os petistas não poderão fazer “muita onda” por lá, pois participaram do atual governo por alguns anos.

Diálogo

Concurso

Com salário de R$ 5.532,47 a Secretaria de Estado de Cidadania (SEC) abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de 14 profissionais de nível superior para atuação em programas, projetos e em unidades vinculados ao órgão.

Mais

As oportunidades são para os cargos de Analista de Ações Sociais – psicólogo, assistente social e psicopedagogo. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até o dia18, no site www.econcursoms.ms.gov.br

DiálogoFlávia Arima
DiálogoViviane Borghetti Zampieri Filinto

Nas alturas

Com a abertura da janela partidária, o PL deverá se transformar na maior bancada da Assembleia Legislativa de MS. Haverá a revoada de parlamentares tucanos para o endereço dos liberais. Já se fala que os seis deputados do PSDB deverão migrar para o partido. Atualmente, o PL está representado naquela Casa por apenas três parlamentares: Coronel David, Neno Razuk e João Henrique Catan.

Radar

Caso o PL tenha um desempenho satisfatório nas urnas, elegendo o maior número de deputados possíveis, a presidência da Assembleia deverá ser destinada a um deles. Daí o empenho que o partido está tendo para montar chapa competitiva. O radar também estará voltado para a Prefeitura de Campo Grande, e os liberais, mais uma vez, tentarão ganhar o cargo maior, ampliando dessa forma seu projeto de poder em Mato Grosso do Sul.

Cadeira

Diante da possibilidade de o secretário da Casa Civil Walter Carneiro Jr. deixar o órgão para disputar uma cadeira de deputado federal, conforme vem sendo dito, quem poderá assumir o posto poderá ser o vice-governador Barbosinha. Sua atuação política é conhecida, aliada ao cumprimento de ações administrativas, auxiliando o governador Riedel no desenvolvimento da proposta municipalista. Walter Carneiro Jr. que é suplente de deputado federal, estaria sendo cotado para compor uma chapa competitiva.

Aniversariantes

FOLIA

Da matinê até a madrugada, Carnaval de rua arrasta multidão em Campo Grande

Folia na Esplanada Ferroviária começou na sexta-feira e chega ao terceiro dia neste domingo, com expectativa de atrair milhares de foliões

15/02/2026 18h00

Make colorida e glitter são acessórios da criançada neste carnaval

Make colorida e glitter são acessórios da criançada neste carnaval Gerson Oliveira

O Carnaval de rua chega ao terceiro dia em Campo Grande, arrastando milhares de pessoas para a folia dos blocos na Esplanada Ferroviária.

No primeiro dia, abrindo o Carnaval na sexta-feira (13), o bloco Farofolia atraiu cerca de 20 mil pessoas, segundo estimativa da Guarda Civil Metropolitana. No sábado (14) foi a vez do Cordão Valu, cujo público não foi divulgado nem pela guarda, nem pelos organizados. Para este domingo (16), a expectativa do Capivara Blasé é reunir 50 mil foliões.

De acordo com o secretário de Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, até o último dia de festa, que se encerra na terça-feira, 130 mil foliões são esperados na Esplanada Ferroviária.

De acordo com o organizador do bloco Capivara Blasé, Vitor Samudio, a folia reúne toda a família, com programação iniciando às 15h com a matinê para as crianças e se estendendo até a meia-noite, já voltada para o público jovem e adulto.

 

“Esse projeto que a gente tem, o "Capivarinha", para gente é muito importante, que a gente traz nas primeiras horas do evento, que é um horário mais tranquilo para as crianças, para que elas possam vivenciar a cultura do carnaval de rua, porque, afinal de contas, são elas que vão preservar essa cultura popular, que é o carnaval de rua. E aí, logo mais à noite, quando anoitece, já muda o público, já fica um público mais jovem, adulto, e aí a gente entra com as atrações até meia-noite pra fazer uma grande festa”, explicou.

Além disso, Samudio ressaltou a importância da festa para a cultura de Mato Grosso do Sul. “O nosso carnaval da Esplanada esse ano foi considerado um patrimônio imaterial da cultura de Mato Grosso do Sul. Esse carnaval que a gente faz é muito importante do ponto de vista da cultura de Mato Grosso do Sul, fortalecendo o Carnaval feito em MS”, disse.

Motorista de aplicativo, Rose Coelho, marcou presença com a família para curtir o Carnaval na Esplanada Ferroviária.

"Vim com a família, minhas netas, meu namorado. Costumamos vir no Carnaval todos os anos. Hoje é o primeiro dia de Carnaval que eu vim. Depende das crianças se vamos ficar até a noite. As crianças gostam. Estou achando a festa legal", disse.

Marlene Macedo levou as netas para foliar. “Estou amando. Trouxe minhas netas. Lugar seguro, lugar legal. Fizemos maquiagem. Hoje é o primeiro dia de Carnaval, viemos para curtir a matinê, trazer as crianças. Esse é o segundo ano que a gente vem e pretendemos vir todos os anos", contou.

O carnaval gira a economia; agita bares e restaurantes; aquece o comércio; lota hotéis; estimula o turismo; gera empregos e impulsiona lojas e serviços.

A programação continua nos próximos dias, com blocos de rua e desfile das escolas de samba entre segunda e terça-feira na região da Praça do Papa. 

