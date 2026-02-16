Terceiro dia de Carnaval reuniu 12 mil foliões na Esplanada Ferroviária

Estimativa da Guarda Civil Metropolitana (GCM) aponta que 12 mil pessoas pularam Carnaval, neste domingo (15), terceiro dia de festa, na Esplanada Ferroviária, localizada na avenida Calógeras, Centro, em Campo Grande.
A festa começou às 15h, com matinê para a criançada e seguiu até 00h, com folia para jovens e adultos. Segundo a GCM, a festa ocorreu de forma segura e tranquila, sem grandes ocorrências.
O primeiro dia de Carnaval, sexta-feira (13), reuniu 20 mil pessoas. A estimativa de público para o segundo dia, sábado (14), não foi divulgada pela GCM.
De acordo com o secretário de Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, 130 mil foliões são esperados, de sexta (13) a terça-feira (17), na Esplanada Ferroviária.
Motorista de aplicativo, Rose Coelho, marcou presença com a família para foliar, neste domingo (15), no Carnaval da Esplanada.
"Vim com a família, minhas netas, meu namorado. Costumamos vir no Carnaval todos os anos. Hoje é o primeiro dia de Carnaval que eu vim. Depende das crianças se vamos ficar até a noite. As crianças gostam. Estou achando a festa legal", disse.
O carnaval gira a economia; agita bares e restaurantes; aquece o comércio; lota hotéis; estimula o turismo; gera empregos e impulsiona lojas e serviços.
CARNAVAL 2026
Carnaval chegou: folia, bloquinhos, cordões, glitter, axé, samba, fantasia e marchinhas estão liberados.
A folia ocorre entre 14 e 17 de fevereiro de 2026, em três pontos (Esplanada Ferroviária, Praça do Papa e Praça Aquidauana) de Campo Grande.
Blocos de rua e desfile das escolas de samba prometem agitar a festa.
O desfile ocorrerá nos dias 16 e 17 de fevereiro, às 19h, na Praça do Papa, localizada no quadrilátero das ruas Alfredo Scaff, Zákia Nahas Siufi, Américo Marques e Crisântemos, na Vila Sobrinho, em Campo Grande. Ao todo, 20 mil pessoas são esperadas por noite. A entrada é gratuita.
As escolas de samba que vão desfilar são Unidos do Aero Rancho, Vila Carvalho, Deixa Falar, Vai Vai, Cinderela José Abrahão, Igreja, Catedráticos e Unidos do Cruzeiro.
Já os bloquinhos de rua agitarão o carnaval campo-grandense de 14 a 17 de fevereiro, na Esplanada Ferroviária, localizada na avenida Calógeras, em Campo Grande. Ao todo, 130 mil pessoas são esperadas em quatro dias de festa. A entrada é franca.
Os blocos mais tradicionais são Calcinha Molhada, Capivara Blasé, Cordão Valu, As Depravadas, Reggae, Barra da Saia, Êita, Farofolia, entre outros.
A festa popular promete movimentar R$ 25 milhões na economia nos ramos de bares, restaurantes, hotéis, comércio, lojas, serviços, turismo e empregos temporários.
O Carnaval de Campo Grande recebeu verba de R$ 2,4 milhões do Governo de MS, destinado à ligas de escolas de samba e bloquinhos.
Ao todo, 480 agentes de segurança farão a segurança no Carnaval, por dia, sendo 180 policiais militares e 300 guardas civis.
Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estarão responsáveis pelo organização do trânsito e fechamento de ruas nos quadriláteros da Praça do Papa, Praça Aquidauana e Esplanada Ferroviária.
Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e médicos e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estarão responsáveis pelo resgate e atendimento hospitalar.
Objetos cortantes, armas, explosivos e vidros estão proibidos de entrarem na área carnavalesca. Gelo (raspado e em cubos), copos e cooler são permitidos.
Confira a programação do Carnaval de rua em Campo Grande:
7 de fevereiro
- 9h - Bloco As Depravadas – Bar do Zé (Barão do Rio Branco, 1213)
- 15h - Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Arena do Horto Florestal (Av. Fábio Zahran, 316)
- 16h - Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana (Rua Aquidauana, 28)
8 de fevereiro
- 15h - Farofa com Dendê – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária
- 16h - Bloco de Laricas - Orla Ferroviária, Avenida Noroeste
12 de fevereiro
- 20h - Bloco Evoé Baco - Rua Antônio Maria Coelho, com 14 de julho
13 de fevereiro
- 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
- 16h - Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)
- 16h - Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)
14 de fevereiro
- 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
- 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
- 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
- 9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais
15 de fevereiro
- 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
16 de fevereiro
- 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
- 15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
- 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
- 16h - Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida
17 de fevereiro
- 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
21 de fevereiro
- 14h - Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
- 17h - Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)