Confira receitas divertidas e nutritivas para aproximar pais e filhos durante as férias escolares

Participação das crianças na cozinha contribui para o desenvolvimento e estimula a curiosidade - Pexels

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As férias escolares representam uma pausa na rotina, mas também uma excelente oportunidade para fortalecer os laços familiares e incentivar hábitos que podem acompanhar as crianças por toda a vida. Entre brincadeiras, passeios e momentos de descanso, a cozinha pode se transformar em um espaço de aprendizado, criatividade e muita diversão.

Preparar receitas em família vai muito além de colocar a mão na massa. A atividade estimula a autonomia infantil, desperta o interesse por novos alimentos, desenvolve habilidades motoras e ensina conceitos importantes sobre alimentação equilibrada.

Além disso, cozinhar juntos cria memórias afetivas que tornam a relação das crianças com os alimentos mais positiva.

O período das férias também é uma boa ocasião para apresentar versões mais nutritivas de receitas que costumam fazer sucesso entre os pequenos. Com pequenas substituições de ingredientes, é possível manter o sabor dos pratos enquanto se aumenta o valor nutricional das refeições e dos lanches.

DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A participação das crianças no preparo das refeições contribui para o desenvolvimento em diferentes aspectos.

Medir ingredientes, misturar massas, modelar alimentos e decorar pratos ajudam na coordenação motora, enquanto acompanhar o passo a passo das receitas trabalha atenção, organização e raciocínio lógico.

Outro benefício é o estímulo à curiosidade.

Crianças que ajudam a preparar os alimentos costumam demonstrar maior interesse em experimentar novos sabores, frutas, legumes e ingredientes que normalmente recusariam quando servidos prontos.

Além disso, cozinhar juntos fortalece os vínculos familiares, cria momentos de conversa e colaboração e transforma a alimentação em uma experiência prazerosa.

PEQUENAS MUDANÇAS

Nem sempre é necessário eliminar completamente os alimentos preferidos das crianças para oferecer uma alimentação equilibrada. Em muitos casos, basta fazer substituições inteligentes que aumentam o valor nutricional das receitas.

Trocar o açúcar por frutas maduras, utilizar ingredientes naturais e reduzir alimentos ultraprocessados são atitudes que ajudam a construir uma relação mais saudável com a comida desde cedo.

Além disso, envolver os pequenos em todas as etapas – desde escolher os ingredientes até decorar os pratos – faz com que eles se sintam protagonistas da refeição e mais dispostos a experimentar novos sabores.

DICAS

Algumas escolhas simples podem tornar o cardápio das férias mais nutritivo e equilibrado.

Troque o açúcar por frutas: bananas maduras adoçam naturalmente receitas como brigadeiros, bolos e vitaminas, além de fornecer fibras, vitaminas e potássio.

Inclua ovos na rotina: ricos em proteínas de alta qualidade, colina e vitamina D, contribuem para o desenvolvimento cognitivo, fortalecimento da imunidade e crescimento saudável.

Aposte em alimentos funcionais: ingredientes naturalmente ricos em nutrientes ajudam na formação de ossos, músculos e no bom funcionamento do organismo durante a infância.

Prefira azeite de oliva: fonte de gorduras boas e antioxidantes, é uma alternativa mais saudável para substituir outras gorduras em diversas preparações.

A seguir, confira três receitas fáceis, saborosas e práticas que podem ser preparadas com a participação das crianças.

Brigadeiro de banana e cacau

Brigadeiro de banana e cacau - Foto: Pexels

Ingredientes:

2 bananas maduras;

2 colheres (sopa) de cacau em pó;

4 colheres (sopa) de leite em pó.

Modo de Preparo:

> Amasse bem as bananas até formar um creme homogêneo;

> Acrescente o cacau e misture completamente;

> Em seguida, adicione o leite em pó aos poucos até atingir uma consistência firme;

> Leve a mistura ao fogo baixo, mexendo continuamente, até desgrudar do fundo da panela;

> Depois de esfriar, modele pequenas bolinhas;

> Se desejar, passe no leite em pó ou no cacau para finalizar.

Pão de queijo caseiro - Foto: Pexels

Pão de queijo caseiro

Ingredientes:

250 g de polvilho doce;

250 g de polvilho azedo;

200 ml de leite;

100 ml de azeite de oliva;

2 ovos;

250 g de queijo branco ralado;

Sal a gosto.

Modo de Preparo:

> Aqueça o leite com o azeite até iniciar fervura;

> Em uma tigela, misture os polvilhos e despeje o líquido quente sobre eles;

> Mexa até formar uma massa uniforme e espere amornar;

> Acrescente os ovos, o queijo ralado e o sal;

> Misture bem até obter uma massa lisa e homogênea;

> Modele pequenas bolinhas e distribua em uma assadeira;

> Asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos ou até dourarem.

Cupcake de milho com cobertura cremosa de ricota - Foto: Pexels

Cupcake de milho com cobertura cremosa de ricota

Ingredientes:

Para a massa

1 lata de milho-verde escorrido;

3 ovos;

½ xícara (chá) de azeite;

1 xícara (chá) de leite;

1 xícara (chá) de farinha de trigo;

½ xícara (chá) de farinha de milho;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Para a cobertura

200 g de creme de ricota;

Ervas frescas ou queijo ralado para decorar.

Modo de Preparo:

> Bata no liquidificador o milho, os ovos, o leite e o azeite até formar uma mistura homogênea;

> Transfira para uma tigela e incorpore as farinhas;

> Por último, misture delicadamente o fermento;

> Distribua a massa em forminhas para cupcake, preenchendo cerca de dois terços da capacidade;

> Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 minutos ou até dourar;

> Depois de frios, cubra com creme de ricota e finalize com ervas ou queijo ralado.