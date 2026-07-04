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Confira receitas divertidas e nutritivas para aproximar pais e filhos durante as férias escolares

Receitas divertidas e nutritivas para aproximar pais e filhos durante as férias escolares e incentivar hábitos saudáveis em família

Mariana Piell

Mariana Piell

04/07/2026 - 10h00
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As férias escolares representam uma pausa na rotina, mas também uma excelente oportunidade para fortalecer os laços familiares e incentivar hábitos que podem acompanhar as crianças por toda a vida. Entre brincadeiras, passeios e momentos de descanso, a cozinha pode se transformar em um espaço de aprendizado, criatividade e muita diversão.

Preparar receitas em família vai muito além de colocar a mão na massa. A atividade estimula a autonomia infantil, desperta o interesse por novos alimentos, desenvolve habilidades motoras e ensina conceitos importantes sobre alimentação equilibrada.

Além disso, cozinhar juntos cria memórias afetivas que tornam a relação das crianças com os alimentos mais positiva.

O período das férias também é uma boa ocasião para apresentar versões mais nutritivas de receitas que costumam fazer sucesso entre os pequenos. Com pequenas substituições de ingredientes, é possível manter o sabor dos pratos enquanto se aumenta o valor nutricional das refeições e dos lanches.

DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A participação das crianças no preparo das refeições contribui para o desenvolvimento em diferentes aspectos.

Medir ingredientes, misturar massas, modelar alimentos e decorar pratos ajudam na coordenação motora, enquanto acompanhar o passo a passo das receitas trabalha atenção, organização e raciocínio lógico.

Outro benefício é o estímulo à curiosidade.

Crianças que ajudam a preparar os alimentos costumam demonstrar maior interesse em experimentar novos sabores, frutas, legumes e ingredientes que normalmente recusariam quando servidos prontos.

Além disso, cozinhar juntos fortalece os vínculos familiares, cria momentos de conversa e colaboração e transforma a alimentação em uma experiência prazerosa.

PEQUENAS MUDANÇAS

Nem sempre é necessário eliminar completamente os alimentos preferidos das crianças para oferecer uma alimentação equilibrada. Em muitos casos, basta fazer substituições inteligentes que aumentam o valor nutricional das receitas.

Trocar o açúcar por frutas maduras, utilizar ingredientes naturais e reduzir alimentos ultraprocessados são atitudes que ajudam a construir uma relação mais saudável com a comida desde cedo.

Além disso, envolver os pequenos em todas as etapas – desde escolher os ingredientes até decorar os pratos – faz com que eles se sintam protagonistas da refeição e mais dispostos a experimentar novos sabores.

DICAS

Algumas escolhas simples podem tornar o cardápio das férias mais nutritivo e equilibrado.

Troque o açúcar por frutas: bananas maduras adoçam naturalmente receitas como brigadeiros, bolos e vitaminas, além de fornecer fibras, vitaminas e potássio.

Inclua ovos na rotina: ricos em proteínas de alta qualidade, colina e vitamina D, contribuem para o desenvolvimento cognitivo, fortalecimento da imunidade e crescimento saudável.

Aposte em alimentos funcionais: ingredientes naturalmente ricos em nutrientes ajudam na formação de ossos, músculos e no bom funcionamento do organismo durante a infância.

Prefira azeite de oliva: fonte de gorduras boas e antioxidantes, é uma alternativa mais saudável para substituir outras gorduras em diversas preparações.

A seguir, confira três receitas fáceis, saborosas e práticas que podem ser preparadas com a participação das crianças.

Brigadeiro de banana e cacau

Brigadeiro de banana e cacau - Foto: Pexels

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras;
  • 2 colheres (sopa) de cacau em pó;
  • 4 colheres (sopa) de leite em pó.

Modo de Preparo:

> Amasse bem as bananas até formar um creme homogêneo;

> Acrescente o cacau e misture completamente;

> Em seguida, adicione o leite em pó aos poucos até atingir uma consistência firme;

> Leve a mistura ao fogo baixo, mexendo continuamente, até desgrudar do fundo da panela;

> Depois de esfriar, modele pequenas bolinhas;

> Se desejar, passe no leite em pó ou no cacau para finalizar.

pexels laura oliveira 2156849568 34474343Pão de queijo caseiro - Foto: Pexels

Pão de queijo caseiro

Ingredientes:

  • 250 g de polvilho doce;
  • 250 g de polvilho azedo;
  • 200 ml de leite;
  • 100 ml de azeite de oliva;
  • 2 ovos;
  • 250 g de queijo branco ralado;
  • Sal a gosto.

Modo de Preparo:

> Aqueça o leite com o azeite até iniciar fervura;

> Em uma tigela, misture os polvilhos e despeje o líquido quente sobre eles;

> Mexa até formar uma massa uniforme e espere amornar;

> Acrescente os ovos, o queijo ralado e o sal;

> Misture bem até obter uma massa lisa e homogênea;

> Modele pequenas bolinhas e distribua em uma assadeira;

> Asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos ou até dourarem.

pexels kezia lynn 10955977 6168518Cupcake de milho com cobertura cremosa de ricota - Foto: Pexels

Cupcake de milho com cobertura cremosa de ricota

Ingredientes:

Para a massa

  • 1 lata de milho-verde escorrido;
  • 3 ovos;
  • ½ xícara (chá) de azeite;
  • 1 xícara (chá) de leite;
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo;
  • ½ xícara (chá) de farinha de milho;
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó.

Para a cobertura

  • 200 g de creme de ricota;
  • Ervas frescas ou queijo ralado para decorar.

Modo de Preparo:

> Bata no liquidificador o milho, os ovos, o leite e o azeite até formar uma mistura homogênea;

> Transfira para uma tigela e incorpore as farinhas;

> Por último, misture delicadamente o fermento;

> Distribua a massa em forminhas para cupcake, preenchendo cerca de dois terços da capacidade;

> Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 minutos ou até dourar;

> Depois de frios, cubra com creme de ricota e finalize com ervas ou queijo ralado.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem música, espetáculos teatrais, cinema, exposição e muito mais

Programação reúne música, espetáculos teatrais, cinema, exposição e atividades para toda a família em Campo Grande e no interior

03/07/2026 09h30

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Projeto Rock and Friends reúne as bandas Naip e Larissa e os Pexe

Projeto Rock and Friends reúne as bandas Naip e Larissa e os Pexe Divulgação

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O primeiro fim de semana do mês chega recheado de atrações para todos os públicos em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul.

A programação reúne feiras de economia criativa, shows de rock, espetáculos circenses gratuitos, gastronomia regional, campeonato de video-game, transmissão da Copa do Mundo, atrações para crianças e até uma exposição de orcs gigantes inspirados na fantasia medieval.

FEIRA

Um dos bairros mais tradicionais de Campo Grande ganha um novo ponto de encontro hoje. Das 17h às 22h, a Praça Generoso da Costa Benevides recebe mais uma edição da Feira do Bairro União, iniciativa que pretende incentivar o empreendedorismo local, movimentar a economia criativa e oferecer uma nova alternativa de lazer para a comunidade.

Ao todo, cerca de 15 expositores participarão do evento, oferecendo gastronomia, artesanato, presentes, produtos autorais, moda, beleza e bem-estar. A entrada é gratuita.

A proposta acompanha o crescimento das feiras de rua na Capital, que nos últimos anos passaram a ocupar um espaço importante como ambientes de convivência, valorização da produção local e fortalecimento dos pequenos negócios.

Segundo uma das organizadoras, Mayara Mazzini, a ideia vai muito além da comercialização de produtos.

“Queremos que a Feira do Bairro União seja um espaço de valorização dos pequenos empreendedores e um ponto de encontro para a comunidade. Estamos muito felizes em retomar esse projeto e acreditamos que, com o apoio dos moradores, a feira pode crescer a cada edição e se tornar uma tradição no bairro”, afirma.

Entre os participantes estará a Dolce in Pote, especializada em doces artesanais. Para a empreendedora Sueli Bracht, eventos desse tipo aproximam comerciantes e consumidores.

“Além de divulgar nossos produtos, conseguimos criar uma relação mais próxima com os clientes e conhecer pessoas que valorizam o trabalho dos pequenos empreendedores”, explica.

A expectativa da organização é de realizar a feira sempre na primeira e na terceira sexta-feira de cada mês, ampliando gradativamente o número de expositores e visitantes.

ROCK

Os fãs de rock têm encontro marcado amanhã, quando a Lupland recebe a primeira edição do Rock and Friends deste ano.

O projeto reúne duas bandas bastante conhecidas no cenário musical sul-mato-grossense: Naip e Larissa e os Pexe, que compartilham décadas de amizade e prometem transformar o show em uma grande celebração da música ao vivo.

O público poderá acompanhar apresentações completas das duas bandas, clássicos do rock nacional e internacional, releituras, novidades no repertório e a tradicional jam session que reúne músicos dos dois grupos no palco.

Para Alexandre Lacôrte, baterista da Naip, a expectativa é de reencontrar um público que aguardava o retorno do evento.

“Todo mundo estava com saudade desse encontro. Preparamos um show com muita energia, novidades no repertório e aquela jam que já virou marca registrada do Rock and Friends”, declara.

Já Larissa Hermeto destaca que o diferencial do evento está justamente na amizade construída entre os músicos.

“É muito mais do que um show, é o encontro de amigos que cresceram juntos, que compartilham histórias desde a adolescência e que continuam fazendo música com a mesma paixão”, afirma.

A programação acontece das 18h até perto da meia-noite. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

ESPETÁCULO CIRCENSE

Quem procura programação para toda a família poderá aproveitar duas apresentações gratuitas no Sesc Teatro Prosa.

Hoje, às 19h, a companhia Du Cafundó, de Mato Grosso, apresenta “Kombinando com Cerrado”. O espetáculo acompanha dois palhaços que, após o fechamento do circo onde trabalhavam, iniciam uma jornada repleta de humor, poesia e imaginação.

Amanhã, às 16h, o grupo retorna com “Circo du Cafundó”, reunindo equilibrismo, malabarismo, acrobacias e brincadeiras que convidam o público a participar da apresentação.

Os ingressos são gratuitos, mediante retirada pela plataforma Sympla.

GASTRONOMIA

A cidade de Aquidauana recebe, de hoje até domingo, mais uma edição do Pantanal Tech MS 2026. Dentro da programação, o Festival Internacional da Carne promove uma masterclass dedicada à carne suína pantaneira.

A atividade acontece amanhã, às 16h50min, reunindo especialistas e chefs para apresentar técnicas de preparo, experiências gastronômicas e possibilidades de valorização da produção regional.
Além da aula-show, o festival também faz parte da praça de alimentação do evento.

A organização já confirmou que a próxima edição completa do Festival Internacional da Carne acontecerá entre os dias 25 e 27 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

FÉRIAS ESCOLARES

O Norte Sul Plaza preparou uma programação diversificada para as férias escolares.

Amanhã, das 15h às 19h, acontece a segunda edição do Campeonato de Video-Game, dividido entre as categorias de 6 a 10 anos e de 11 a 15 anos. As inscrições são presenciais e seguem o limite de vagas.

Já neste domingo, o clima será de torcida. A partir das 17h, o shopping transmite em telão o confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes da partida, das 13h às 16h, haverá pintura facial temática para o público infantil.

A programação inclui ainda Arena de Figurinhas, aberta até o dia 20, para troca de cromos entre colecionadores, o T-Rex Tour, experiência com dinossauros, o parque Magic Games e o espaço Coisa de Criança, com brinquedos e cenários temáticos, além das sessões do Cinépolis, que traz como estreia da semana “Minions & Monstros” e a pré-estreia de “Moana”.

Outra opção para quem pretende aproveitar as férias escolares é a exposição Orcs, inaugurada nesta sexta-feira no Shopping Bosque dos Ipês.

Projeto Rock and Friends reúne as bandas Naip e Larissa e os PexeExposição Orcs - Esculturas de até 6 metros de altura estreiam hoje no Shopping Bosque dos Ipês
Foto: Divulgação

Espalhadas pelos corredores e pela praça central, esculturas de até 6 metros de altura transformam o passeio pelo shopping em uma verdadeira aventura inspirada na fantasia medieval.

A atração faz referência a criaturas conhecidas por fãs de produções como “O Senhor dos Anéis”, “O Hobbit” e até “Shrek”, oferecendo cenários temáticos e espaços especialmente preparados para fotografias.

Com entrada gratuita, a exposição permanece em cartaz durante todo o período das férias escolares e integra a programação especial do shopping para este mês.

Diálogo

Veteranos da política acompanham intrigados duas conversões... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna dessa sexta-feira (03)

03/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Silvana Duboc - escritora brasileira

"Procure os seus caminhos, mas não magoe ninguém nessa procura. Arrependa-se, volte atrás, peça perdão! Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário"

FELPUDA 

Veteranos da política acompanham intrigados duas conversões ideológicas. Quem ontem fazia discursos e mais discursos de centro-esquerda, "puxando" mais para a esquerda e o governo atual, hoje desfila "apaixonado" pela direita. Neste novo, digamos, idílio, há flores, bombons e declarações públicas de "amor eterno". Tudo em nome da nova paixão eleitoral. Se esse romance sobreviver depois da posse, talvez mereça mesmo um prêmio. Milagre político também é forma de amor. E dê-lhe!...

Diálogo

Obsessão

Na política, há quem enxergue Bolsonaro em qualquer esquina. Um dos integrantes da bancada petista na Assembleia Legislativa de MS resolveu apresentar moção de protesto e repúdio contra Flávio Bolsonaro, por oferecer, supostamente, antes das eleições, uma equipe de transição aos  EUA.

Mais

O episódio lembra o velho "momento Bolsonaro": basta surgir um assunto, e a família é puxada para o debate. No fim, quem agradece é o sobrenome, que continua ocupando espaço até quando não está na pauta. Dá licença!

DiálogoSeverina da Silva e Cacilda da Silva - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoDra. Luiza Inácio - Foto: Higor Lima

Marimbondos

O ano eleitoral nem esquentou de vez, mas em Dourados já tem político voando mais irritado do que marimbondos presos em lata. A vereadora Isa Marcondes ingressou com representação contra o colega de legislativo Márcio Pudim na Mesa Diretora, após um bate-boca que descambou para ofensas. Ela o acusa de violência política de gênero e injúria racial, afirmando que Pudim fez declarações homofóbicas. Quando falta argumento e sobra destempero, o resultado é indigesto.

Paternidade

Foi só a lei do deputado estadual Pedro Kemp propor o fim do "velhinho curvado" nas placas, para começar a corrida pela autoria da ideia. O vereador Otávio Trad fez questão de divulgar, no site oficial da Câmara Municipal, que Campo Grande já havia adotado a mudança em 2023, por iniciativa dele. Não foram citados nomes, mas deixou claro nas entrelinhas que a primeira iniciativa e proposta aprovada foram de sua autoria. Pelo jeito, até placa de estacionamento ganha mais de um pai quando rende boa fotografia.

Aquecendo

A liberação do segundo lote de restituição do Imposto de Renda vai injetar R$ 244,1 milhões na economia de MS. São 146.234 contribuintes do Estado recebendo os créditos nesta semana. Segundo a economista Regiane Dedé de Oliveira, do IPF-MS, da Fecomércio MS, as restituições fortalecem o consumo das famílias e devem aquecer o comércio.

ANIVERSARIANTES 

Wilson Aquino,
Maria Helena Nadra Jeha,
Antonio Roberto Simões Tuca,
Cibele Bonfim de Rezende Zarate,
Mauro Ribeiro Corrêa,
Lucas Centenaro Foroni,
Carlos César Coelho Netto,
Carlos Augusto Coelho Netto,
Raul Pistorello,
Dra. Maria Tereza Ragalci Galdino, 
Maria Nilva da Silva,
Elias Rosa de Moraes,
Elza Barbosa Coelho,
Mariana Leal Capillé,
Gabriel da Cruz da Conceição,
Vanessa Zan Schossler, 
Guimarães Rocha,
Oswaldo Fernandes,
Ilca Corral Mendes Domingos, 
Tânia Maria  Gutierrez,
Nelson Kohatsu Júnior,
Dr. Nagib Marques Derzi,
Jair Leão Jara,
Marcos Fernando Alves Rodrigues,
Márcia Aparecida Bacchi Corrêa da Costa,
Dr. Christiano Henrique Souza Pereira,
Mauricio Mazzi, 
Edna de Oliveira Cabrera,
Naércio Ferreira Fernandes de Souza,
Margarida Costa Brambilla,
Luiz Carlos da Rocha Lima, 
Márcia Maria Mujica,
Gina Baraldo Andrade Sales,
Ernestina Cardoso Vilares,
Delmira Monteiro,
Doralice da Silva,
Dr. Mário Guimarães,
Maria Mercedes de Almeida Metello Oliveira Lima,
Joel José Faraco,
José de Oliveira,
Rosângela Ferreira do Valle Barbosa,
Wainer Ferreira Gibim, 
Bruno Insfran, 
Rodrigo Insfran, 
Edy Emerson Sakaguti, 
Mayra Fenner,
Julinete Bento de Sousa,
Cypriano Cosme de Siqueira Filho,
Vania Lúcia Salvi,
Stelino Luiz Ferreira  de Souza,
Ingrid Costa Nasser Cântero,
Rosa Planez Diniz,
Jucelene Romero Estigarribia,
Virginio Rodrigues do Nascimento,
Dr. Luiz Feracine, 
Walter Vinicius Schoenherr,
Carlos Eduardo Medici Lemos,
Douglas Lemos Xavier,
Patrícia Manoela Scherer,
Gracyelen Lousada Felipe Centenaro,
Francine Palharin de Mayo,
Aline Passos Dantas,
José Carlos Luppi,
Renata Jallad Alves da Silva,  
Maria Camillo Duo,
Rosângela Maria Jovê dos Santos,
Eneida Maria de Rosa Silva Dacal,
Daniel de Souza Assis Ton,
Wladimir Gomes Figner de Luna,
Geraldo Pereira Duarte,
Maria Antônia Sanches,
Espedito Sindeaux de Carvalho,
Gilson Monteiro,
Vera da Silveira Mattos,
Arnaldo Lopes da Silva,
Eva Maria da Costa Soares,
Manoel dos Passos,
Orcilio Pereira da Rocha, 
Francisco Moreira da Silva,
Evair Rezende Corrêa,
Maricléia Alcântara de Oliveira,
Rosângela Palhano Medeiros Bentabel,
Leda Maria Ribeiro Rodrigues Marçal,
Rihad Nahas, 
Wilson Massaharu Inagaki, 
Edne Belintane Tucci,
Dr. José Oswaldo Soares Machado,
Inês Segato Balzan,
Mário Stuczynski,
Zildo Portalupp,
Jeanine Soler Soares,
João Niero Friosi,
Jaime Caldeira,
Miguel Angelo Povh,
Márcio Antonio Simei,
Paulo Pereira Duarte,
Kamilla dos Santos Trindade,
Nagib Maluf Neto,
Rafael Cruz Tybusch,
Leonardo Capello Filho,
Marcelo de Paula Bataglini,
Lincoln Sanches Pellicioni,
Pedro Rippel Salgado,
Luciano Coppini Meireles de Lima.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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