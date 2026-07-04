Confira receitas divertidas e nutritivas para aproximar pais e filhos durante as férias escolares

As férias escolares representam uma pausa na rotina, mas também uma excelente oportunidade para fortalecer os laços familiares e incentivar hábitos que podem acompanhar as crianças por toda a vida. Entre brincadeiras, passeios e momentos de descanso, a cozinha pode se transformar em um espaço de aprendizado, criatividade e muita diversão.
Preparar receitas em família vai muito além de colocar a mão na massa. A atividade estimula a autonomia infantil, desperta o interesse por novos alimentos, desenvolve habilidades motoras e ensina conceitos importantes sobre alimentação equilibrada.
Além disso, cozinhar juntos cria memórias afetivas que tornam a relação das crianças com os alimentos mais positiva.
O período das férias também é uma boa ocasião para apresentar versões mais nutritivas de receitas que costumam fazer sucesso entre os pequenos. Com pequenas substituições de ingredientes, é possível manter o sabor dos pratos enquanto se aumenta o valor nutricional das refeições e dos lanches.
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
A participação das crianças no preparo das refeições contribui para o desenvolvimento em diferentes aspectos.
Medir ingredientes, misturar massas, modelar alimentos e decorar pratos ajudam na coordenação motora, enquanto acompanhar o passo a passo das receitas trabalha atenção, organização e raciocínio lógico.
Outro benefício é o estímulo à curiosidade.
Crianças que ajudam a preparar os alimentos costumam demonstrar maior interesse em experimentar novos sabores, frutas, legumes e ingredientes que normalmente recusariam quando servidos prontos.
Além disso, cozinhar juntos fortalece os vínculos familiares, cria momentos de conversa e colaboração e transforma a alimentação em uma experiência prazerosa.
PEQUENAS MUDANÇAS
Nem sempre é necessário eliminar completamente os alimentos preferidos das crianças para oferecer uma alimentação equilibrada. Em muitos casos, basta fazer substituições inteligentes que aumentam o valor nutricional das receitas.
Trocar o açúcar por frutas maduras, utilizar ingredientes naturais e reduzir alimentos ultraprocessados são atitudes que ajudam a construir uma relação mais saudável com a comida desde cedo.
Além disso, envolver os pequenos em todas as etapas – desde escolher os ingredientes até decorar os pratos – faz com que eles se sintam protagonistas da refeição e mais dispostos a experimentar novos sabores.
DICAS
Algumas escolhas simples podem tornar o cardápio das férias mais nutritivo e equilibrado.
Troque o açúcar por frutas: bananas maduras adoçam naturalmente receitas como brigadeiros, bolos e vitaminas, além de fornecer fibras, vitaminas e potássio.
Inclua ovos na rotina: ricos em proteínas de alta qualidade, colina e vitamina D, contribuem para o desenvolvimento cognitivo, fortalecimento da imunidade e crescimento saudável.
Aposte em alimentos funcionais: ingredientes naturalmente ricos em nutrientes ajudam na formação de ossos, músculos e no bom funcionamento do organismo durante a infância.
Prefira azeite de oliva: fonte de gorduras boas e antioxidantes, é uma alternativa mais saudável para substituir outras gorduras em diversas preparações.
A seguir, confira três receitas fáceis, saborosas e práticas que podem ser preparadas com a participação das crianças.
Brigadeiro de banana e cacau
Ingredientes:
- 2 bananas maduras;
- 2 colheres (sopa) de cacau em pó;
- 4 colheres (sopa) de leite em pó.
Modo de Preparo:
> Amasse bem as bananas até formar um creme homogêneo;
> Acrescente o cacau e misture completamente;
> Em seguida, adicione o leite em pó aos poucos até atingir uma consistência firme;
> Leve a mistura ao fogo baixo, mexendo continuamente, até desgrudar do fundo da panela;
> Depois de esfriar, modele pequenas bolinhas;
> Se desejar, passe no leite em pó ou no cacau para finalizar.
Pão de queijo caseiro
Ingredientes:
- 250 g de polvilho doce;
- 250 g de polvilho azedo;
- 200 ml de leite;
- 100 ml de azeite de oliva;
- 2 ovos;
- 250 g de queijo branco ralado;
- Sal a gosto.
Modo de Preparo:
> Aqueça o leite com o azeite até iniciar fervura;
> Em uma tigela, misture os polvilhos e despeje o líquido quente sobre eles;
> Mexa até formar uma massa uniforme e espere amornar;
> Acrescente os ovos, o queijo ralado e o sal;
> Misture bem até obter uma massa lisa e homogênea;
> Modele pequenas bolinhas e distribua em uma assadeira;
> Asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos ou até dourarem.
Cupcake de milho com cobertura cremosa de ricota
Ingredientes:
Para a massa
- 1 lata de milho-verde escorrido;
- 3 ovos;
- ½ xícara (chá) de azeite;
- 1 xícara (chá) de leite;
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo;
- ½ xícara (chá) de farinha de milho;
- 1 colher (sopa) de fermento em pó.
Para a cobertura
- 200 g de creme de ricota;
- Ervas frescas ou queijo ralado para decorar.
Modo de Preparo:
> Bata no liquidificador o milho, os ovos, o leite e o azeite até formar uma mistura homogênea;
> Transfira para uma tigela e incorpore as farinhas;
> Por último, misture delicadamente o fermento;
> Distribua a massa em forminhas para cupcake, preenchendo cerca de dois terços da capacidade;
> Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 minutos ou até dourar;
> Depois de frios, cubra com creme de ricota e finalize com ervas ou queijo ralado.