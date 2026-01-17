Top 10 da semana de 11 a 17 de janeiro 2026 no Streaming

GASTRONOMIA

Você conhece a salmoura argentina? Já se entregou ao sabor de um corte tão suculento e econômico como a fraldinha? Renove seu churrasco com essas novidades e aprenda dicas valiosas para evitar graves acidentes na utilização de churrasqueiras domésticas

Cada vez mais presente em vídeos, receitas e no burburinho das redes sociais, um novo ingrediente, tradicional num país vizinho, vem chamando atenção nas rodadas de churrasco Brasil adentro. É a salmoura argentina.

De preparo simples e grande apelo aromático, o item se tornou uma das novas tendências entre churrasqueiros de profissão ou de curtição. O motivo: a salmoura argentina garante cortes assados mais suculentos e dá um tchã a mais no sabor, deixando a carne com um toque defumado e de ervas.

E tudo isso de um jeito descomplicado. Os grandes responsáveis pela popularização da receita são certamente os amantes do churrasco que abastecem espaços virtuais – como o YouTube, o Instagram e o TikTok – com conteúdos que vão desde as dicas de preparo e escolha de produtos à própria degustação.

A salmoura argentina resgata práticas comuns no churrasco de diferentes lugares da América do Sul e amplia o repertório de quem busca ir além do tempero básico.

Ela pode ser definida como um tempero líquido quente, preparado à base de água fervente, sal grosso e ervas aromáticas, sendo utilizada para umedecer a carne durante a etapa de grelha. A salmoura argentina não precisa ser aplicada na carne com horas de antecedência, diferentemente da marinada tradicional.

Seu uso deve ocorrer, com pincel ou borrifador, enquanto a carne assa. O resultado é uma carne que retém a umidade, absorve e potencializa os aromas e ainda ganha camadas de sabor, sem esconder a identidade original do corte.

Três fatores básicos podem explicar o sucesso da salmoura argentina: o resultado é imediato, com a suculência perceptível desde o primeiro corte; os ingredientes são simples e o preparo, rápido, ou seja, trata-se de um tempero fácil de se fazer; e, para completar, tem um visual atrativo, rendendo fotos e vídeos bem legais.

A alcunha, ao trazer a procedência argentina, também dá uma espécie de autoridade ao tempero, já que se trata de carne e os hermanos são reconhecidos mestres no assunto.

QUANDO BORRIFAR

Nunca aplique a salmoura antes de levar a carne para a churrasqueira. Ela deve ser aplicada durante o assamento.

Enquanto a carne grelha, borrife ou pincele o líquido nos dois lados, especialmente em cortes como picanha, maminha, fraldinha e costela. O calor ajuda a carne a absorver os aromas, mantendo a superfície hidratada e realçando o sabor.

Ela é comprovadamente versátil e, além da carne bovina, pode ser utilizada em aves (com ervas mais suaves), peixes (reduzindo-se o sal e o tempo de exposição) e suínos (com toque adocicado para equilibrar a gordura). Algumas variações podem incluir açúcar ou mel, o que ajuda na caramelização da superfície.

E O SAL?

Atenção: a salmoura argentina não deve ser utilizada em substituição ao sal grosso tradicional, embora amplie, sim, as possibilidades de qualquer churrasco.

Pode ser considerada como uma aliada para os churrasqueiros que apreciam uma degustação mais complexa, em termos de aroma e suculência, mas não querem abrir mão de técnicas mais simples.

Não é à toa que desponta como uma das principais tendências gastronômicas do churrasco neste ano, conquistando espaço tanto nas grelhas de fim de semana quanto em eventos e competições.

FRALDINHA

Em um churrasco de “responsa”, para muitos, não pode faltar a famosa picanha e outras carnes mais caras – os chamados cortes nobres. Isso é bom para o açougueiro e ruim para o bolso do churrasqueiro de plantão.

Na verdade, é completamente possível fazer sucesso diante da churrasqueira sem comprometer o orçamento.

Uma das opções mais vantajosas é a fraldinha. Antes relegada ao papel de coadjuvante, o corte vem conquistando cada vez mais espaço nas churrasqueiras brasileiras.

E, embora os preços estejam subindo em paralelo à cotação ascendente, o valor do quilo, em Campo Grande, gira em torno de R$ 40, ou seja, bem abaixo da picanha, que não sai por menos de R$ 60 por quilo.

É uma variação que acaba fazendo muita diferença para quem planeja um churrasco, seja para muita gente, seja para um grupo reduzido.

Dá para economizar sem abrir mão da qualidade, pois a fraldinha não deixa de ser saborosa e macia na textura, apresentando identidade própria. Ela tem, por exemplo, uma quantidade de gordura entre as fibras que garante a suculência após ser assada.

Quando grelhada da forma correta, a fraldinha cria uma crosta por fora que muitos consideram irresistível e mantém a parte de dentro da peça macia e úmida, uma combinação infalível para quem busca sabor intenso e textura agradável.

Outro ponto positivo é a praticidade no preparo. Por ser um corte mais fino, a fraldinha cozinha mais rápido e facilita a vida dos churrasqueiros de primeira viagem.

No tempero da peça, basta sal grosso para destacar o sabor natural da carne, nada de marinadas elaboradas ou de longas etapas de preparação. E um detalhe pode fazer toda a diferença na hora de servir: a fraldinha deve ser fatiada sempre contra as fibras, garantindo ainda mais maciez no prato.

Para arrematar, trata-se de um corte extremamente versátil. Cai bem sem acompanhamentos, com farofa, vinagrete, pão de alho, mandioca e também funciona como recheio de sanduíches e wraps.

Salmoura Argentina

Ingredientes

Água fervente;

Sal grosso;

Alho amassado (com casca);

Folhas de louro;

Alecrim;

Tomilho;

Manjericão;

Páprica defumada;

Pimenta-do-reino.

Modo de Preparo

> Em uma garrafa de vidro com tampa metálica, adicione o sal grosso e todos os aromáticos;

> Complete com água fervente e tampe bem, agitando para liberar os sabores.;

> Após esfriar, faça pequenos furos na tampa, para facilitar a aplicação.

