Top 10 da semana de 11 a 17 de janeiro 2026 no Streaming

Nostalgia afetiva, desejo de conforto narrativo, curiosidade por bastidores e a consolidação definitiva das plataformas como ecossistemas com identidades próprias.

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

17/01/2026 - 14h00
Continue lendo...

Há semanas em que o Top 10 funciona quase como um raio-X do humor coletivo — e o de 17 de janeiro de 2026 é especialmente revelador. O que emerge não é um único fenômeno, mas um conjunto de movimentos simultâneos: nostalgia afetiva, desejo de conforto narrativo, curiosidade por bastidores e a consolidação definitiva das plataformas como ecossistemas com identidades próprias.

No Netflix, o domínio de People We Meet on Vacation no topo dos filmes não surpreende. A plataforma tem sido particularmente eficiente em transformar romances contemporâneos em eventos globais, e aqui há uma combinação poderosa: uma história de amor construída na chave da memória, do “e se?”, do tempo que escorre entre encontros.

É o tipo de título que funciona como refúgio emocional em janeiro — e os números confirmam isso com folga. Logo atrás, o segundo lugar ocupado por One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 diz muito sobre o momento da cultura pop: o público não quer apenas o fim de Stranger Things, quer entender como ele foi feito. Bastidores viraram narrativa, despedida virou conteúdo.

Essa lógica também ajuda a explicar a força contínua de Me Before You e até de animações já amplamente revisitadas como How to Train Your Dragon: The Hidden World e Madagascar. Janeiro não pede risco; pede reconhecimento. O catálogo vira colo.

Entre as séries da Netflix, a liderança de HIS & HERS aponta para outro vetor importante: thrillers adultos, de ritmo clássico, continuam sendo a espinha dorsal do consumo semanal. Mas o dado mais interessante está logo abaixo: 

Agatha Christie’s Seven Dials se mantém firme no segundo lugar, confirmando que mistério de época — quando bem embalado — atravessa gerações. A presença constante de Stranger Things no Top 5, mesmo sem episódios inéditos, reforça a ideia de que a série já opera em outro patamar: não é mais apenas conteúdo, é hábito.

 People We Meet on Vacation

A Apple TV+, por sua vez, vive uma semana quase exemplar de posicionamento editorial. Hijack no topo, com folga, mostra como a plataforma conseguiu transformar um thriller de alta tensão em produto recorrente de audiência.

O segundo lugar de Tehran e a força contínua de Severance, Ted Lasso e Slow Horses desenham um retrato claro: a Apple aposta em séries que constroem lealdade, não picos passageiros. São títulos que o público acompanha, recomenda e revisita.

Nos filmes, o ranking da Apple TV é quase um manifesto. F1 lidera com números massivos, seguido por produções originais de grande orçamento como The Gorge e The Family Plan 2. É a confirmação de que a Apple já não testa terreno — ela compete diretamente no imaginário do blockbuster, mas com a vantagem de um ecossistema fechado, onde o filme não “some” após a estreia.

O HBO Max segue outra lógica, igualmente clara. The Pitt no topo das séries e One Battle After Another liderando os filmes indicam uma audiência disposta a narrativas mais densas, menos escapistas. A presença de Euphoria, Industry e Primal reforça a identidade da marca: histórias que pedem envolvimento, não consumo automático.

No Disney+, o movimento é quase didático. TRON: Ares lidera os filmes, enquanto Avatar: The Way of Water e o Special Look de Fire and Ash ocupam posições de destaque. É franquia alimentando franquia, curiosidade mantendo engajamento, e um público acostumado a consumir “universos” — não títulos isolados.

Nas séries, Percy Jackson and the Olympians mantém a dianteira, confirmando que a Disney encontrou ali uma ponte sólida entre gerações.

Já Prime Video e Paramount+ reforçam algo que vem se desenhando há meses: a força da familiaridade. Fallout e The Night Manager no Prime, Landman, Tulsa King e Yellowstone na Paramount+ mostram que personagens reconhecíveis e marcas já estabelecidas continuam sendo um ativo poderoso em um mercado saturado.

O retrato final desse Top 10 global não é de fragmentação, mas de coexistência. O público alterna entre conforto e curiosidade, entre revisitar

Protesto virtual

Revolução Robloxiana: porquê crianças estão atacando o Felca

Novas regras do Roblox limitam interações entre crianças e adolescentes e usuários atribuem culpa ao influenciador

17/01/2026 13h00

Usuários do Roblox passaram a acusar Felca de ser nazista por restringir a liberdade na plataforma

Usuários do Roblox passaram a acusar Felca de ser nazista por restringir a liberdade na plataforma

Continue Lendo...

Com referências à música Cálice de Chico Buarque, ao filme Ainda Estou Aqui e tendo até presos políticos e caminhões incendiados em um protesto à la francesa, crianças estão revoltadas com as novas regras da plataforma de jogos online Roblox.

Os protestos virtuais tiveram início após a atualização das diretrizes da plataforma ocorrida no último dia 7. Com as novas regras, os usuários, que antes interagiam sem restrição, passaram a ter limitações que bloqueiam o chat para crianças de até 8 anos e restringem as interações por faixa etária.

A princípio, a revolta era direcionada à própria plataforma do Roblox, mas nos últimos dias algumas crianças passaram a atacar o influenciador Felca por acreditarem que ele teria envolvimento direto com o bloqueio do chat.

NOVAS REGRAS

Projetado para evitar que crianças menores de 16 anos se comuniquem com adultos, a exigência de verificação de idade para uso do chat havia sido lançada em algumas regiões selecionadas no início de dezembro, mas foi expandida para todas as regiões no dia 7 de janeiro.

Exigências:

  • É necessário o consentimento dos pais para que usuários menores de 9 anos acessem as funcionalidades de chat.
  • Usuários com 13 anos ou mais que fizeram a verificação de idade podem se conectar e conversar mais livremente com pessoas que eles conhecem além da sua faixa etária próxima usando a funcionalidade Conexões Confiáveis.
  • Por padrão, os usuários de cada faixa etária podem conversar com usuários das faixas etárias diretamente acima e abaixo da deles (ou seja, usuários de 9 a 12 anos podem conversar com usuários do seu próprio grupo, assim como com usuários dos grupos de menores de 9 anos e de 13 a 15 anos).
Usuários do Roblox passaram a acusar Felca de ser nazista por restringir a liberdade na plataforma

Em comunicado oficial publicado no site do Roblox, a plataforma afirmou que por ser a primeira grande plataforma de jogos online a exigir que usuários de todas as idades façam verificações de idade facial para acessarem o chat, acredita que isso possa se tornar o padrão de referência em segurança na comunicação.

A plataforma também informou estar trabalhando em sistemas para, futuramente, facilitar a conversa das crianças com seus pais e irmãos em diferentes faixas etárias.

O QUE O FELCA TEM A VER?

O Felca não tem envolvimento direto com o bloqueio do chat. A iniciativa de restringir a comunicação de crianças e adolescentes na plataforma partiu da sede da plataforma nos Estados Unidos e abrange o jogo em escala global.

A confusão se deu, no entanto, por conta do envolvimento recente do Felca na exposição de casos de adultização de crianças e adolescentes em redes sociais.

Em agosto do ano passado o influenciador publicou o vídeo "Adultização" em seu canal no YouTube, no qual expôs os malefícios da adultização. O vídeo, que soma mais de 50 milhões de visualizações desencadeou na prisão do também influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, pelos crimes de tráfico de pessoas, produção de material pornográfico com crianças e adolescentes e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável.

A partir desse caso, nasceu a Lei nº 15.211, popularmente conhecida como ECA Digital ou Lei Felca. Sancionada em setembro de 2025, a nova Lei ampliou o Estatuto da Criança e do Adolescente para o universo das tecnologias da informação e comunicação. Foram criadas regras específicas para redes sociais, aplicativos, jogos eletrônicos e plataformas de streaming, definindo obrigações para empresas e reforçando a responsabilidade do Estado e da sociedade na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.

 

GASTRONOMIA

Gastronomia Conheça a salmoura argentina e aprenda dicas valiosas para seu churrasco

Você conhece a salmoura argentina? Já se entregou ao sabor de um corte tão suculento e econômico como a fraldinha? Renove seu churrasco com essas novidades e aprenda dicas valiosas para evitar graves acidentes na utilização de churrasqueiras domésticas

17/01/2026 12h00

Mesmo custando menos que muitas carnes do primeiro escalão, a fraldinha finalmente atinge o status de corte nobre

Mesmo custando menos que muitas carnes do primeiro escalão, a fraldinha finalmente atinge o status de corte nobre

Continue Lendo...

Cada vez mais presente em vídeos, receitas e no burburinho das redes sociais, um novo ingrediente, tradicional num país vizinho, vem chamando atenção nas rodadas de churrasco Brasil adentro. É a salmoura argentina.

De preparo simples e grande apelo aromático, o item se tornou uma das novas tendências entre churrasqueiros de profissão ou de curtição. O motivo: a salmoura argentina garante cortes assados mais suculentos e dá um tchã a mais no sabor, deixando a carne com um toque defumado e de ervas.

E tudo isso de um jeito descomplicado. Os grandes responsáveis pela popularização da receita são certamente os amantes do churrasco que abastecem espaços virtuais – como o YouTube, o Instagram e o TikTok – com conteúdos que vão desde as dicas de preparo e escolha de produtos à própria degustação.

A salmoura argentina resgata práticas comuns no churrasco de diferentes lugares da América do Sul e amplia o repertório de quem busca ir além do tempero básico.

Ela pode ser definida como um tempero líquido quente, preparado à base de água fervente, sal grosso e ervas aromáticas, sendo utilizada para umedecer a carne durante a etapa de grelha. A salmoura argentina não precisa ser aplicada na carne com horas de antecedência, diferentemente da marinada tradicional.

Seu uso deve ocorrer, com pincel ou borrifador, enquanto a carne assa. O resultado é uma carne que retém a umidade, absorve e potencializa os aromas e ainda ganha camadas de sabor, sem esconder a identidade original do corte.

Três fatores básicos podem explicar o sucesso da salmoura argentina: o resultado é imediato, com a suculência perceptível desde o primeiro corte; os ingredientes são simples e o preparo, rápido, ou seja, trata-se de um tempero fácil de se fazer; e, para completar, tem um visual atrativo, rendendo fotos e vídeos bem legais.

A alcunha, ao trazer a procedência argentina, também dá uma espécie de autoridade ao tempero, já que se trata de carne e os hermanos são reconhecidos mestres no assunto.

QUANDO BORRIFAR

Nunca aplique a salmoura antes de levar a carne para a churrasqueira. Ela deve ser aplicada durante o assamento.

Enquanto a carne grelha, borrife ou pincele o líquido nos dois lados, especialmente em cortes como picanha, maminha, fraldinha e costela. O calor ajuda a carne a absorver os aromas, mantendo a superfície hidratada e realçando o sabor.

Ela é comprovadamente versátil e, além da carne bovina, pode ser utilizada em aves (com ervas mais suaves), peixes (reduzindo-se o sal e o tempo de exposição) e suínos (com toque adocicado para equilibrar a gordura). Algumas variações podem incluir açúcar ou mel, o que ajuda na caramelização da superfície.

E O SAL?

Atenção: a salmoura argentina não deve ser utilizada em substituição ao sal grosso tradicional, embora amplie, sim, as possibilidades de qualquer churrasco.

Pode ser considerada como uma aliada para os churrasqueiros que apreciam uma degustação mais complexa, em termos de aroma e suculência, mas não querem abrir mão de técnicas mais simples.

Não é à toa que desponta como uma das principais tendências gastronômicas do churrasco neste ano, conquistando espaço tanto nas grelhas de fim de semana quanto em eventos e competições.

FRALDINHA

Em um churrasco de “responsa”, para muitos, não pode faltar a famosa picanha e outras carnes mais caras – os chamados cortes nobres. Isso é bom para o açougueiro e ruim para o bolso do churrasqueiro de plantão.

Na verdade, é completamente possível fazer sucesso diante da churrasqueira sem comprometer o orçamento.

Uma das opções mais vantajosas é a fraldinha. Antes relegada ao papel de coadjuvante, o corte vem conquistando cada vez mais espaço nas churrasqueiras brasileiras.

Mesmo custando menos que muitas carnes do primeiro escalão, a fraldinha finalmente atinge o status de corte nobre

E, embora os preços estejam subindo em paralelo à cotação ascendente, o valor do quilo, em Campo Grande, gira em torno de R$ 40, ou seja, bem abaixo da picanha, que não sai por menos de R$ 60 por quilo.

É uma variação que acaba fazendo muita diferença para quem planeja um churrasco, seja para muita gente, seja para um grupo reduzido.

Dá para economizar sem abrir mão da qualidade, pois a fraldinha não deixa de ser saborosa e macia na textura, apresentando identidade própria. Ela tem, por exemplo, uma quantidade de gordura entre as fibras que garante a suculência após ser assada.

Quando grelhada da forma correta, a fraldinha cria uma crosta por fora que muitos consideram irresistível e mantém a parte de dentro da peça macia e úmida, uma combinação infalível para quem busca sabor intenso e textura agradável.

Outro ponto positivo é a praticidade no preparo. Por ser um corte mais fino, a fraldinha cozinha mais rápido e facilita a vida dos churrasqueiros de primeira viagem.

No tempero da peça, basta sal grosso para destacar o sabor natural da carne, nada de marinadas elaboradas ou de longas etapas de preparação. E um detalhe pode fazer toda a diferença na hora de servir: a fraldinha deve ser fatiada sempre contra as fibras, garantindo ainda mais maciez no prato.

Para arrematar, trata-se de um corte extremamente versátil. Cai bem sem acompanhamentos, com farofa, vinagrete, pão de alho, mandioca e também funciona como recheio de sanduíches e wraps.

Salmoura Argentina

Salmoura Argentina

Ingredientes

  • Água fervente;
  • Sal grosso;
  • Alho amassado (com casca);
  • Folhas de louro;
  • Alecrim;
  • Tomilho;
  • Manjericão;
  • Páprica defumada;
  • Pimenta-do-reino.

Modo de Preparo

Em uma garrafa de vidro com tampa metálica, adicione o sal grosso e todos os aromáticos;

Complete com água fervente e tampe bem, agitando para liberar os sabores.;

Após esfriar, faça pequenos furos na tampa, para facilitar a aplicação.

